Akcie Hermès se řítí dolů. Navzdory rostoucím tržbám

Stanislav Šulc

Luxusní sektor se dostává do dalšího tlaku. Po akciích LVMH začal padat také doposud neotřesitelný král Hermès. Důvod je ale totožný: investoři se začínají obávat dopadu situace na Blízkém východě na nejprestižnější zboží světa, jako jsou Birkinky. Paradoxně pád akcií přichází v době, kdy se potvrzuje růst tržeb společnosti.

Král padá. Tak by bylo možné označit aktuální situaci společnosti Hermès. Ještě před několika týdny investoři věřili, že producent nejluxusnějšího zboží světa zvládne překonat současné geopolitické otřesy a jako jednoho z mála se jej nedotknou problémy na Blízkém východě. Na rozdíl od konkurentů v čele s LVMH, kteří se potýkají s problémy již delší měsíce.

Nyní ale výrobce kultovních Birkinek a dalších proslulých módních doplňků vydala data o prodejích za první kvartál roku. A investory čekalo nepříjemné překvapení: ačkoli tržby Hermès nadále rostly, meziročně si připsaly „jen“ růst o 5,6 procenta, zatímco trh očekával růst o dva procentní body vyšší.

„Společnost zaznamenala relativně slabý začátek roku, a to i vzhledem k již poněkud revidovaným očekáváním,“ cituje agentura Bloomberg analytičku Zuzannu Pusz z UBS Europe.

Akcie společnosti na zprávu o hospodaření reagovaly prudkým propadem až o 14 procent, později ale propad zmírnily a aktuálně představuje propad zhruba deset procent.

Problémy na Blízkém východě

Klíčovým problémem je podle Bloombergu propad prodejů na některých klíčových trzích. Největší ztrátu si Hermès připsal přirozeně v regionu, do nějž spadá i Blízký východ, konkrétně tu tržby propadly o 5,9 procenta. Ale nižší tržby společnost zaznamenala také na domácím francouzském trhu, dále v Británii či ve Švýcarsku.

Podle finančního ředitele Erica du Halgoueta tyto trhy zasáhla nižší návštěvnost turistů právě z Blízkého východu. „Naopak italský trh se ukázal jako odolnější,“ dodal manažer.

Problémy v regionu pak podle něj přetrvávají i v prvních týdnech aktuálního čtvrtletí, lze tedy očekávat, že negativní dopad geopolitické situace na tržby bude přetrvávat. Blízký východ přitom představuje přímo zhruba čtyři procenta veškerých tržeb společnosti, omezení cestování se pak projevuje na tržbách i v dalších zemích.

Propad luxusu přetrvává

Problémy v segmentu luxusního zboží přetrvávají již déle než rok a souvisejí s nejistotami v geopolitice i na trzích. Problémy odstartovaly před rokem, když Donald Trump vyhlásil takzvaný Den osvobození, během nějž zavedl drakonická cla na veškerý dovoz do USA a pro některé země byla cla ještě vyšší, nač doplatilo zejména Švýcarsko s tamním hodinářským průmyslem.

Problémy s americkými cly a následně různými geopolitickými otřesy se pak přidaly k napjaté situaci v Číně, která déle než dekádu patřila ke klíčovému odbytišti luxusního zboží, ale v posledních letech tento trend značně oslabil.

To se podepsalo zejména na výkonu značek spadajících do impéria LVMH, ale také konglomerátu Kering, kam spadá zejména značka Gucci. Kering aktuálně vydal výsledky, v nichž přiznává propad tržeb o osm procent.

Problémy se však doposud vyhýbali ultraluxusním značkám, na jejichž zboží jsou dlouhodobé pořadníky, tedy zejména Hermès. I ten ale nyní čelí potížím. V důsledku toho nelze očekávat, že by druhá polovina roku 2026 přinesla tomuto sektoru kýžené oživení, s čímž firmy ve svých výročních zprávách často počítaly.

Stanislav Šulc

Rok 2026 by měl patřit k nejlepším letům pro investory do akcií. Na burzu by totiž mohly vstoupit některé velmi žhavé společnosti, což by se mělo projevit i na celkových datech o IPO. Pokud se potvrdí dosavadní trendy z prvního čtvrtletí, měly by primární úpisy vynést více než 200 miliard dolarů, což se stane poprvé od rekordního roku 2021.

Ještě před čtyřmi lety se zdálo, že klasické burzy přestávají být pro část firem zajímavé. Vrcholící období levných peněz umožnilo růst mladým společnostem enormně rychle jen díky podpoře soukromého kapitálu a venture kapitálových fondů. I bez velké likvidity ze strany institucionálních a retailových investorů se firmám jako SpaceX či ByteDance podařilo vyrůst ke stamiliardovým valuacím.

To se projevilo na datech o IPO, tedy primárních úpisech akcií. Po rekordním roce 2021, kdy i díky fenoménu SPAC firmy díky vstupu na burzu upsaly nový kapitál ve výši přesahující 450 miliard dolarů, došlo k razantnímu propadu. A rok 2024 zaznamenal velmi nízkou aktivitu a firmy získaly jen 123 miliard.

Více peněz pro méně firem

Růst úroků a s tím související změna startupového prostředí ale vrátily burzu do hry. A letos by se mělo na burzu dostat hned několik zásadních firem, které vyrostly právě ve startupovém boomu uplynulé dekády.

Data poradenské společnosti EY ukazují, že aktivita rostla již vloni a letos pokračuje ještě v intenzivnější míře. Nicméně letos dochází opět k mírnému posunu, kdy sice na burzu vstupuje méně firem, ale dokážou získat více kapitálu.

První čtvrtletí to ukázalo velmi jasně. Zatímco v loni od ledna do března na burzy po celém světě vstoupilo 300 firem, letos to bylo „jen“ 232. Ale celkový upsaný kapitál za loňský první kvartál byl 30 miliard dolarů, letos to je již 41 miliard.

„Kapitál směřuje k větším, etablovaným emitentům s pevnými fundamenty a jasnou cestou k tvorbě hodnoty. V tomto prostředí může včasná příprava rozhodnout o tom, zda se podaří uskutečnit IPO, či nikoli,“ konstatuje Karim Anani z EY.

K nejzajímavějším IPO přitom patřil i vstup české zbrojní společnosti CSG na amsterdamskou burzu, což ukazuje, že se investoři zaměřují i na jiné regiony než na USA.

Rekordní IPO SpaceX

Více peněz pro méně firem je přitom podle Ananiho obvyklé pro období velké nejistoty na trhu. U investorů se mění přístup k riziku a obvykle se soustředí na užší skupinu emitentů s pevným finančním zázemím, prokázanou historií úspěchů a potenciálem přinést revoluci na stávající trhy. S rostoucí nejistotou se prohlubuje propast mezi těmi, kteří tuto laťku splňují, a těmi, kteří za ní zaostávají.

I proto se od letošního roku očekává, že na burzu vstoupí hned několik velmi etablovaných firem ve svých oborech. Největším IPO letošního roku by měl být úpis akcií SpaceX, kterou založil Elon Musk v roce 2002 a jež se stala klíčovým dodavatelem amerického kosmického programu.

Mělo by jít o největší IPO historie, které firmu nacení na zhruba dvě miliardy dolarů. Přitom právě příběh SpaceX ukazuje, jak výrazně mohla společnost v uplynulých letech vyrůst „jen“ díky soukromému kapitálu a inovativnímu přístupu.

Dalšími dvěma IPO, o nichž se spekuluje, že by k nim mohlo dojít ještě v letošním roce, jsou OpenAI, jeden z lídrů AI revoluce, a Revolut, jež se za dekádu podařilo vyrůst v jednu z klíčových neo-bank světa.

Podle odhadů by tak letošní IPO trh mohl celkově přinést přes 200 miliard dolarů nového kapitálu, což by bylo poprvé od rekordního roku 2021.

ČTK

Komárkova skupina posiluje v byznysu luxusních jachet. Na ambiciózní cíl ale tentokrát nedosáhla. V italském výrobci luxusních jachet Ferretti navýšila podíl na více než 23 procent. Na cílových téměř 30 procent nedosáhla.

Společnost KKCG Maritime z investiční skupiny KKCG českého miliardáře Karla Komárka si zajistila zvýšení podílu v italském výrobci luxusních jachet Ferretti zhruba na 23,25 procenta z dosavadních 14,5 procenta. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Nedosáhla však cílových 29,9 procenta, které si původně stanovila. Za zvýšení podílu zaplatí zhruba 115,5 milionu eur (téměř tři miliardy Kč).

Akcionáři prodali méně, než firma chtěla

Společnost KKCG Maritime v nabídce ohlášené v lednu usilovala o nákup až zhruba 52,1 milionu akcií firmy Ferretti. Nabídka vypršela v pondělí a podle tiskové zprávy se akcionáři společnosti Ferretti rozhodli firmě KKCG Maritime prodat zhruba 29,6 milionu akcií, což odpovídá podílu přibližně 8,75 procenta.

Nabídka původně činila 3,5 eura za akcii, KKCG Maritime ji ale v březnu zvýšila na 3,9 eura za akcii.

Podíl dál růst nemá

KKCG Maritime je plně vlastněnou součástí skupiny KKCG a akcionářem Ferretti je od vstupu společnosti na burzu Euronext v Miláně v roce 2023. Podíl už firma podle svých vyjádření nechce zvyšovat nad 30 procent.

Skupina KKCG působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a ve správě má aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.

Ferretti roste i díky luxusní klientele

Ferretti je největším výrobcem luxusních jachet na světě. Vlastní značky Pershing, Riva či CRN a lodě vyrábí v šesti loděnicích v Itálii.

Obrat firmy bez zahrnutí divize velkých jachet CRN loni stoupl o 57 procent na 363 milionů eur. Evropa, Blízký východ a Afrika se na obratu podílely dvěma třetinami, zhruba čtvrtinou americký kontinent a 18 procenty oblast Asie a Tichomoří.

