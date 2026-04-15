Akcie Hermès se řítí dolů. Navzdory rostoucím tržbám
Luxusní sektor se dostává do dalšího tlaku. Po akciích LVMH začal padat také doposud neotřesitelný král Hermès. Důvod je ale totožný: investoři se začínají obávat dopadu situace na Blízkém východě na nejprestižnější zboží světa, jako jsou Birkinky. Paradoxně pád akcií přichází v době, kdy se potvrzuje růst tržeb společnosti.
Král padá. Tak by bylo možné označit aktuální situaci společnosti Hermès. Ještě před několika týdny investoři věřili, že producent nejluxusnějšího zboží světa zvládne překonat současné geopolitické otřesy a jako jednoho z mála se jej nedotknou problémy na Blízkém východě. Na rozdíl od konkurentů v čele s LVMH, kteří se potýkají s problémy již delší měsíce.
Nyní ale výrobce kultovních Birkinek a dalších proslulých módních doplňků vydala data o prodejích za první kvartál roku. A investory čekalo nepříjemné překvapení: ačkoli tržby Hermès nadále rostly, meziročně si připsaly „jen“ růst o 5,6 procenta, zatímco trh očekával růst o dva procentní body vyšší.
„Společnost zaznamenala relativně slabý začátek roku, a to i vzhledem k již poněkud revidovaným očekáváním,“ cituje agentura Bloomberg analytičku Zuzannu Pusz z UBS Europe.
Akcie společnosti na zprávu o hospodaření reagovaly prudkým propadem až o 14 procent, později ale propad zmírnily a aktuálně představuje propad zhruba deset procent.
Problémy na Blízkém východě
Klíčovým problémem je podle Bloombergu propad prodejů na některých klíčových trzích. Největší ztrátu si Hermès připsal přirozeně v regionu, do nějž spadá i Blízký východ, konkrétně tu tržby propadly o 5,9 procenta. Ale nižší tržby společnost zaznamenala také na domácím francouzském trhu, dále v Británii či ve Švýcarsku.
Podle finančního ředitele Erica du Halgoueta tyto trhy zasáhla nižší návštěvnost turistů právě z Blízkého východu. „Naopak italský trh se ukázal jako odolnější,“ dodal manažer.
Problémy v regionu pak podle něj přetrvávají i v prvních týdnech aktuálního čtvrtletí, lze tedy očekávat, že negativní dopad geopolitické situace na tržby bude přetrvávat. Blízký východ přitom představuje přímo zhruba čtyři procenta veškerých tržeb společnosti, omezení cestování se pak projevuje na tržbách i v dalších zemích.
Komárkova skupina posiluje v byznysu luxusních jachet. Na ambiciózní cíl ale tentokrát nedosáhla. V italském výrobci luxusních jachet Ferretti navýšila podíl na více než 23 procent. Na cílových téměř 30 procent nedosáhla.
Komárek posílil v jachtařském byznysu, na plán ale nedosáhl
Zprávy z firem
Komárkova skupina posiluje v byznysu luxusních jachet. Na ambiciózní cíl ale tentokrát nedosáhla. V italském výrobci luxusních jachet Ferretti navýšila podíl na více než 23 procent. Na cílových téměř 30 procent nedosáhla.
Propad luxusu přetrvává
Problémy v segmentu luxusního zboží přetrvávají již déle než rok a souvisejí s nejistotami v geopolitice i na trzích. Problémy odstartovaly před rokem, když Donald Trump vyhlásil takzvaný Den osvobození, během nějž zavedl drakonická cla na veškerý dovoz do USA a pro některé země byla cla ještě vyšší, nač doplatilo zejména Švýcarsko s tamním hodinářským průmyslem.
Problémy s americkými cly a následně různými geopolitickými otřesy se pak přidaly k napjaté situaci v Číně, která déle než dekádu patřila ke klíčovému odbytišti luxusního zboží, ale v posledních letech tento trend značně oslabil.
To se podepsalo zejména na výkonu značek spadajících do impéria LVMH, ale také konglomerátu Kering, kam spadá zejména značka Gucci. Kering aktuálně vydal výsledky, v nichž přiznává propad tržeb o osm procent.
Problémy se však doposud vyhýbali ultraluxusním značkám, na jejichž zboží jsou dlouhodobé pořadníky, tedy zejména Hermès. I ten ale nyní čelí potížím. V důsledku toho nelze očekávat, že by druhá polovina roku 2026 přinesla tomuto sektoru kýžené oživení, s čímž firmy ve svých výročních zprávách často počítaly.
Rok 2026 by měl patřit k nejlepším letům pro investory do akcií. Na burzu by totiž mohly vstoupit některé velmi žhavé společnosti, což by se mělo projevit i na celkových datech o IPO. Pokud se potvrdí dosavadní trendy z prvního čtvrtletí, měly by primární úpisy vynést více než 200 miliard dolarů, což se stane poprvé od rekordního roku 2021.
Trh IPO se probouzí. Burzu čekají velké příběhy
Trhy
Rok 2026 by měl patřit k nejlepším letům pro investory do akcií. Na burzu by totiž mohly vstoupit některé velmi žhavé společnosti, což by se mělo projevit i na celkových datech o IPO. Pokud se potvrdí dosavadní trendy z prvního čtvrtletí, měly by primární úpisy vynést více než 200 miliard dolarů, což se stane poprvé od rekordního roku 2021.