České stavebnictví nadále posiluje. Výrazně stoupl počet dokončených bytů
Stavební produkce v Česku letos v srpnu zrychlila meziroční růst z červencových 10,2 procenta na 17,1 procenta. Stavebnictví posiluje nepřetržitě od loňského listopadu, uvedl Český statistický úřad. Stavební výroba dosáhla v srpnu nejvýraznějšího meziročního růstu za více než 7,5 roku. Výrazněji rostla naposledy v lednu 2018. Meziměsíčně stavební výroba letos v srpnu stoupla o 2,3 procenta.
„K růstu přispívá i velká rozestavěnost inženýrských staveb,“ sdělil ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. Produkce v inženýrském stavitelství, kam spadá budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, v srpnu vzrostla ve srovnání s loňskem o 27,4 procenta. V pozemním stavitelství, tedy stavbách budov, se zvýšila o 11,2 procenta.
Počet dokončených bytů letos v srpnu meziročně výrazně stoupl, a to o 35,4 procenta na 3033 bytů. Naopak množství zahájených staveb mírně klesl. V srpnu se začalo stavět 2757 bytů, což je o 0,4 procenta méně než loni.
Orientační hodnota staveb, na které bylo v srpnu vydáno stavební povolení, dosáhla 56,7 miliardy korun. Meziročně tak vzrostla o 12,2 procenta. „K srpnovému meziročnímu růstu orientační hodnoty přispělo povolení většího množství staveb s rozpočty nad miliardu korun. Po jejich modelovém odečtení by byla orientační hodnota mírně pod úrovní loňského srpna,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.
Fidurock spouští prodej projektu v Praze. Garsonka vyjde na šest milionů
Nemovitostní investiční skupina Fidurock zahájila veřejný prodej svého nejnovějšího rezidenčního projektu NEAR living v pražské Libni. Projekt, který vzniká na dosah Karlína a Palmovky, nabídne celkem 212 bytů, z nichž se nyní do první fáze prodeje dostává 60 jednotek. Už více než třetina z nich je ale podle developera rezervovaná.
