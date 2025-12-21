Stavíme pro střední třídu sedm set bytů v Kladně, říká Karel Týc z Natlandu
Jestli někde dělat development, tak v současné době jistě v Praze, říká Karel Týc, šéf developerské společnosti Natland Real Estate a partner investiční skupiny Natland pro Real Estata & Development. Na trh výstavby bytů či kanceláří vstoupil v roce 2011. Věnuje se především rezidencím a bytům, často zároveň v kombinaci s kancelářskými a multifunkčními projekty.
Za sebou má velké bytové projekty jako je třeba Čakovický park s osmi sty byty nebo Lipenecký park, který zahrnuje 19 rodinných domů a 43 bytů. Další projekty skupina rozvíjí, například na pražském Veleslavíně chystá 80 nových bytů či v Hájích na Praze 4 má velký záměr výstavby čtyř set bytů a téměř deseti tisíc metrů čtverečních komerčních prostor.
Rozhovor s Karlem Týcem vychází již zítra ráno v rámci podcastu Realitní Club. Všechny díl najdete zde
„Když jsme začínali, neměli jsme v zásobě žádné pozemky ani projekty. Hledali jsme,“ říká k začátkům developerské nohy skupiny Karel Týc. Logicky tak společnost našla své místo zejména v širším prstenci kolem Prahy, centrum již bylo obsazené dalšími hráči. „Přirozeně to tak vyplynulo. V současnosti se posouváme ještě dál například s s výborně dostupným projektem v Kladně.“
Projekt Stromovka Kladno je hned vedle nádraží, prakticky s ním spojený podchodem. Na místě vyroste sedm set nových bytů, které budou jen několik desítek minut vzdálených od centra Prahy, ale zároveň na okraji křivoklátských lesů. První etapa je již takřka vyprodána. „Nikdy jsme nechtěli být butikový developer, abychom stavěli deset nebo dvacet bytů v rámci centra hlavního města. My stavíme projekty pro střední třídu. Pro rodiny, které se chtějí někde usadit a mít rodinu,“ popisuje filosofii firmy Týc.
