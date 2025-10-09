Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Leaders Kdo další si zkusí post premiéra Francie? Macron vybírá ze tří jmen

Kdo další si zkusí post premiéra Francie? Macron vybírá ze tří jmen

Francouzský prezident Emmanuel Macron
ČTK
ČTK
ČTK

Francouzský prezident Emmanuel Macron hledá nástupce odcházejícího premiéra Sébastiena Lecornua, média v této souvislosti nejčastěji zmiňují někdejšího socialistického předsedu vlády Bernarda Cazeneuvea, šéfa účetního dvora Pierra Moscoviciho a politického centristického veterána Jeana-Louise Borlooa.

Jasno by o novém premiérovi, šestém za poslední dva roky, mělo být do pátečního večera. Elysejský palác totiž ve středu večer sdělil, že Macron nového ministerského předsedu jmenuje do 48 hodin.

Veřejnost volá po stabilitě

Zatímco Macron hledá nového šéfa vlády, lídr krajně pravicového Národního sdružení (RN) Jordan Bardella zopakoval požadavek na vypsání nových parlamentních voleb. Manuel Bompard, který vede krajně levicové hnutí Nepodrobená Francie, zase trvá na Macronově rezignaci. Veřejnost pak podle Reuters volá po stabilitě.

„Mít premiéra, který ve funkci vydrží, to by byl podle mě dobrý začátek,“ řekla agentuře Reuters v pařížských ulicích Mathilde Marcelová.

Lecornu podal v pondělí demisi po 27 dnech ve funkci poté, co v neděli představil novou vládu. Její složení se ale oproti té předchozí změnilo pouze minimálně.

Lecornu, kterého Macron v pondělí pověřil, aby mezi zástupci politických stran zjistil, zda je možné současnou krizi vyřešit, prezidentovi ve středu sdělil, že i když je parlament politicky značně rozdělený, stále je v něm většina proti rozpuštění zákonodárného sboru a vypsání nových voleb.

Končící premiér rovněž prezidentovi řekl, že mezi politickými stranami je vůle schválit do konce prosince státní rozpočet na příští rok. Lecornu hlavně státu dále sdělil, že nový premiér nesmí být spojován s prezidentovým politickým hnutím.

Analytici se nicméně shodují, že Lecornuův nástupce bude ve značně těžké pozici. V parlamentu musí prosadit rozpočet s úsporami. Vedle rozpočtových škrtů je velkým třecím bodem i sporná důchodová reforma. Lecornu varoval, že pozastavení reformy, jejíž součástí je zvýšení věku pro odchod do penze o dva roky na 64 let, by rozpočet v roce 2027 stálo tři miliardy eur (73 miliard korun).

Americký prezident Donald Trump

Trump baží po Nobelovce a zvyšuje tlak na Norsko. Zemi může uškodit

Leaders

Už tento pátek se svět dozví, kdo se stane novým držitelem Nobelovy ceny za mír. Jedním z těch, kdo po tomto ocenění zjevně touží, je současný americký prezident Donald Trump. V uplynulých měsících to dával opakovaně a velmi hlasitě najevo. S blížícím se termínem vyhlášení navíc roste i tlak ze strany jeho administrativy, aby se ocenění dostalo právě jemu.

Jiří Frydlewicz

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

„Postrach Evropy“ je zpět. U Babiše nikdo neví, jak bude vládnout, píše Die Zeit

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

V Česku je po volbách jasné, kdo zemi v příštích letech bude vládnout. Jak bude vládnout, je ale velkou neznámou. V komentáři k výsledku českých sněmovních voleb a sestavování vlády to napsal list Die Zeit. Vítěz voleb, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, podle něj totiž jedná nepředvídatelně. List ho označuje za postrach Evropy.

„Už je tady zas: Andrej Babiš, miliardář, podnikatel v zemědělství a politice, postrach Evropy vyhrál minulou sobotu české parlamentní volby,“ napsal v komentáři Die Zeit. Podle něj je tak jasné, kdo bude Česku v příštích letech vládnout. „Pouze to, jak bude vládnout, nebylo nikdy tak nejisté,“ dodal.

Vznikne koalice neochotných?

Význam Babišova vítězství podle komentáře přesahuje hranice Česka. V zahraničí se podle listu ptají především na to, zda Česko zůstane spojencem Ukrajiny a zda se Babiš spojí s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a slovenským premiérem Robertem Ficem. „Vznikne blokační blok na východě EU, koalice neochotných, rozšíří se brána, kterou může Putin vpadnout do NATO?“ ptá se prestižní německý deník.

Die Zeit čtenářům popisuje Babiše jako politika, který je těžko uchopitelný. Jeho hnutí ANO se podle listu za dobu své existence přesunulo politicky zprava doleva: zatímco původně bylo v Evropské unii součástí liberální frakce Renew, nyní je v „euroskeptické“ frakci Patrioti pro Evropu. Babiš napodobil svůj vzor, amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle Die Zeit nejen pomocí červených čepic s nápisem Silné Česko, ale i pověstí někoho, kdo umí uzavírat dohody.

Americký prezident Donald Trump

Trump baží po Nobelovce a zvyšuje tlak na Norsko. Zemi může uškodit

Leaders

Už tento pátek se svět dozví, kdo se stane novým držitelem Nobelovy ceny za mír. Jedním z těch, kdo po tomto ocenění zjevně touží, je současný americký prezident Donald Trump. V uplynulých měsících to dával opakovaně a velmi hlasitě najevo. S blížícím se termínem vyhlášení navíc roste i tlak ze strany jeho administrativy, aby se ocenění dostalo právě jemu.

Jiří Frydlewicz

Přečíst článek

Babišovu politiku lze podle komentáře popsat nejlépe jako „nepředvídatelně pragmatickou“, což lze vysvětlit kromě „chameleonského vztahu k politické náladě v zemi“ také podnikatelskými zájmy předsedy ANO. „Jeho koncern Agrofert je aktivní ve 20 evropských zemích a je jedním z největším příjemců podpory z EU v Česku,“ napsal Die Zeit. Babišovi je podle něj jasné, že Česko hospodářsky závisí na EU, ale i to, že na rozdíl od Slovenska či Maďarska se jiné závislosti zbavilo: závislosti na dovozu plynu a ropy z Ruska.

Komplikací je nyní pro Babiše to, že bude závislý na hlasech nové strany Motoristé sobě a „nacionalistické SPD, jejíž šéf propaguje vystoupení z EU a NATO a dává Ukrajině vinu za ruskou útočnou válku“. Jejich hlasy přitom potřebuje podle Die Zeit nejen k vládnutí, ale i k tomu, aby případně nebyl zbaven imunity kvůli stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Související

Stanislav Šulc: Nikdy neříkej nikdy. A už vůbec ne s nikým

Končící premiér Petr Fiala (ODS, vpravo) a končící ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Petr Fiala sice oznámil de facto konec svého působení ve vrcholové politice. Přesto se ještě dopustil jedné chyby, která se může nevyplatit. Ačkoli vyloženě pykat za ni nejspíš on už nebude.

Ta věta se uchytila, logicky, protože je významná. „Nikdo z končící vlády nebude jednat s ANO o koalici.“ Aniž byste to věděli 100procentně, nejspíš byste odhadli, že tohoto výroku se dopustil Petr Fiala, aktuálně končící premiér a také šéf ODS.

25 fotografií v galerii

Je to výrok silový. Chce v aktuální atmosféře, kdy se jednání o koalici ANO-SPD-Motoristé dostávají do realistické části, dát najevo, že Babiš nemá alternativu. Že nemá počítat s tím, že by tyto dvě partaje obešel a domluvil se na podpoře jinde.

Nejspíš se tím snaží vymezit vůči spekulacím, že po jeho odchodu z čela ODS se rozpadne Spolu a lidovci nějak vládu podpoří. Případně STAN, který by Andreji Babišovi stačil na sestavení jedno- maximálně dvojbarevného kabinetu.

Andrej Babiš představuje část povolebního vyjednávání

Stanislav Šulc: Babišova první prohra, sám vládnout nebude. Přijde plán B?

Názory

Andrej Babiš se pasoval do role jediného povolebního vyjednávače vítěze voleb. A už se ukazuje, že pro hnutí ANO a původní ambice i samotného Babiše to není šťastné. Oproti euforické sobotě to ve střízlivém pondělí vypadá, že hnutí přišlo o jedinou možnost, jak vládnout samo. A teď jde o to, jakou vládu vlastně sestaví.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Babiš v koutě

Jenomže tím odcházející premiér porušil jedno ze základních politických pravidel, kterým se zvláště po volbách strany většinou řídí. Nikdy neříkej nikdy. A už vůbec nikdy neříkej s nikým.

Samozřejmě Petr Fiala svou kariéru premiéra stavěl na hodnotově orientované politice, tedy alespoň v tom smyslu, že právě podobné příkopy a rudé prapory velmi často používal. A pak je také respektoval.

Nicméně hovořit o potenciálních budoucích scénářích, ačkoli on sám už nebude jejich aktérem, je přinejmenším odvážné, ne-li přímo hloupé.

Jen tím Babiše žene k třeba i velmi neuvážlivému rozdělování křesel neodpovídajícímu povolební sněmovně, ale prostě jen odpovídající tomu, že Babiš s nikým jiným než s SPD a Motoristy vládu neumotá.

Lídryně Stačilo! a předsedkyně KSČM Kateřina Konečná

Stanislav Šulc: Konečná si může oddychnout. Zůstane v Bruselu, protože Stačilo! se do Sněmovny nedostane

Názory

Po více než dvou třetinách sečtených hlasů se pozvolna rýsuje několik jistot. Téměř jistě volby vyhraje ANO, téměř jistě se do Poslanecké sněmovny dostane pět subjektů, možná šest. A téměř jistě se do parlamentu nedostane falešná koalice Stačilo!.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Vláda bez extrémistů?

Vyjednávací potenciál toho, že se nakonec nejmenší parlamentní strany do vlády nedostanou, přitom je pro Babiše důležitý. Zatím se zdá, že prohospodařil možnost jednobarevné vlády. Možná by neměl prohospodařit to, že vláda nakonec bude dvojbarevná a třetí strana (pravděpodobně SPD) ji jen podpoří při hlasování o důvěře.

Účast SPD ve vládě by totiž skutečně byl tím, co si Fiala ve skutečnosti nepřeje, tedy pokud by z politických důvodů nechtěl rezignovat na své občanské postoje. Vláda s extrémisty byla pro Fialu zcela jistě neprůchodnou variantou povolebního uspořádání. Nebo by alespoň být měla.

Vítěz voleb Andrej Babiš vyráží na Pražský hrad za prezidentem Petrem Pavlem

Stanislav Šulc: Strach z Ruska pokračuje a začali jsme mít rádi ženy. Jaká jsou poučení z voleb

Názory

Volby nepředstavují jenom nové rozdělení moci ve státě. Jsou také důležitým zdrojem informací o nás všech a našich sousedech. Podstatné zjištění je například to, že se Češi stále hodně bojí Ruska. Další je zajímavější – v poslaneckých lavicích zasedne nejvyšší počet žen. A do třetice: Češi mají rádi velké partaje.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Fiala zaklel možnou koalici

A tak se vraťme ke spekulacím. Lidovci nemají dostatečný počet poslanců na to, aby s ANO udělali dvojbarevný kabinet a nepotřebovali na to další podporu. STAN ale již ano. A již před volbami se spekulovalo, že by to mohli být právě Starostové, kdo s ANO nakonec utvoří vládu, která bude mít jasné prozápadní směřování, nezpochybnitelné zakotvení v EU a NATO, bude alespoň trochu rozpočtově odpovědná a zároveň sociálně spravedlivá.

Petr Fiala, který se STAN aktuálně má společnou již jen odcházející vládu, nyní zaklel spolupráci STAN s ANO. Nikdy k tomu prý nedojde. Tak uvidíme, co bude třeba v únoru.

Petr Fiala skončí v čele ODS

Petr Fiala vrátil ODS na vrchol. Odchod z vedení po prohraných volbách je logický, ale zbytečný

Leaders

ODS patří k poraženým letošních voleb. A platí to pro ni ještě více než třeba pro celou koalici Spolu, v níž ODS měla hrát prim, ale nakonec řadu jejích poslanců přeskákali díky preferenčním hlasům lidé z dalších stran. Pro některé členy ODS, zvláště ty, kteří nikdy nebyli příznivci koalice Spolu, to byla příslovečná poslední kapka. Tlak na Petra Fialu sílil. Třetí den po prohraných volbách tak šéf poražené strany uvedl, že již nehodlá kandidovat na pozici šéfa strany. Projekt Spolu tak velmi pravděpodobně končí. Co Fiala dokázal v politice? Překvapivě hodně.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Karel Pučelík: Česko jde vstříc vládě bláznů. Bez plánu na záchranu

Názory

Vládní strany nás měsíce strašily, jaké horory nastanou po vítězství Andreje Babiše. Když k tomu skutečně došlo, poplácaly se po zádech a v klidu mizí ze scény. My, obyčejní lidé, tu ale musíme zůstat. Opuštění jako Jeníček a Mařenka v lese. Přitom teď nastal čas na hrdinství.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Související

Doporučujeme