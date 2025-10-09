Kdo další si zkusí post premiéra Francie? Macron vybírá ze tří jmen
Francouzský prezident Emmanuel Macron hledá nástupce odcházejícího premiéra Sébastiena Lecornua, média v této souvislosti nejčastěji zmiňují někdejšího socialistického předsedu vlády Bernarda Cazeneuvea, šéfa účetního dvora Pierra Moscoviciho a politického centristického veterána Jeana-Louise Borlooa.
Jasno by o novém premiérovi, šestém za poslední dva roky, mělo být do pátečního večera. Elysejský palác totiž ve středu večer sdělil, že Macron nového ministerského předsedu jmenuje do 48 hodin.
Veřejnost volá po stabilitě
Zatímco Macron hledá nového šéfa vlády, lídr krajně pravicového Národního sdružení (RN) Jordan Bardella zopakoval požadavek na vypsání nových parlamentních voleb. Manuel Bompard, který vede krajně levicové hnutí Nepodrobená Francie, zase trvá na Macronově rezignaci. Veřejnost pak podle Reuters volá po stabilitě.
„Mít premiéra, který ve funkci vydrží, to by byl podle mě dobrý začátek,“ řekla agentuře Reuters v pařížských ulicích Mathilde Marcelová.
Lecornu podal v pondělí demisi po 27 dnech ve funkci poté, co v neděli představil novou vládu. Její složení se ale oproti té předchozí změnilo pouze minimálně.
Lecornu, kterého Macron v pondělí pověřil, aby mezi zástupci politických stran zjistil, zda je možné současnou krizi vyřešit, prezidentovi ve středu sdělil, že i když je parlament politicky značně rozdělený, stále je v něm většina proti rozpuštění zákonodárného sboru a vypsání nových voleb.
Končící premiér rovněž prezidentovi řekl, že mezi politickými stranami je vůle schválit do konce prosince státní rozpočet na příští rok. Lecornu hlavně státu dále sdělil, že nový premiér nesmí být spojován s prezidentovým politickým hnutím.
Analytici se nicméně shodují, že Lecornuův nástupce bude ve značně těžké pozici. V parlamentu musí prosadit rozpočet s úsporami. Vedle rozpočtových škrtů je velkým třecím bodem i sporná důchodová reforma. Lecornu varoval, že pozastavení reformy, jejíž součástí je zvýšení věku pro odchod do penze o dva roky na 64 let, by rozpočet v roce 2027 stálo tři miliardy eur (73 miliard korun).
