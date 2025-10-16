Lecornu přežil. Francouzský premiér ustál dvě hlasování o vyslovení nedůvěry vládě

Nový magazín právě vychází!

Francouzský premiér Sébastien Lecornu
Francouzský premiér Sébastien Lecornu v parlamentu ustál dvě hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. První návrh předložila krajně levicová Nepodrobená Francie, krátce poté Národní shromáždění odmítlo velkou většinou i návrh krajně pravicového Národního sdružení. Informují o tom francouzská média a agentura Reuters, podle níž si premiér díky odložení kontroverzní důchodové reformy zajistil při hlasování podporu některých levicových zákonodárců.

Lecornu podal v pondělí 6. října po 27 dnech ve funkci demisi, prezident Emmanuel Macron jej však minulý pátek jmenoval do funkce podruhé. Členy nové vlády představil staronový premiér v neděli. Podle agentury AFP nová vláda výsledkem dnešních hlasování překonala první překážku před začátkem parlamentních rozprav o návrhu státního rozpočtu na rok 2026, které jsou na programu příští týden.

Pro návrh na vyslovení nedůvěry vládě předložený krajní levicí hlasovalo 271 poslanců, zatímco k jeho přijetí bylo třeba 289 hlasů v 577členném Národním shromáždění. Po ústupku premiéra s důchodovou reformou vyzvala Socialistická strana (PS) své poslance, aby návrhy na vyslovení nedůvěry nepodpořili. Pro návrh krajně pravicového RN Marine Le Penové asi o půl hodinu později pak hlasovalo jen 144 zákonodárců.

Premiér před hlasováním vyzval k „okamžiku pravdy mezi republikánským pořádkem a chaosem“ a poslance požádal, aby „si nebrali rozpočet jako rukojmí“.

Přestože vláda hlasování v parlamentu přežila, návrhy na vyslovení nedůvěry z obou krajních stran politického spektra hned v prvním týdnu jejího působení poukazují na křehkost Macronovy administrativy v polovině prezidentova posledního funkčního období, napsala agentura Reuters. Podle AP by případný pád současné vlády mohl Francii uvrhnout do ještě hlubšího politického chaosu a její přežití ušetří Macrona nutnosti znovu rozpustit Národní shromáždění a vyhlásit předčasné volby, což prezident riskantně naznačil pro případ Lecornuova pádu.

Fiala: Babiš hledá alibi pro zadlužování, rozpočet si může schválit jeho vláda

Premiér Petr Fiala (ODS)
ČTK
ČTK
ČTK

Předseda ANO Andrej Babiš si podle premiéra Petra Fialy (ODS) snaží vytvořit alibi, aby mohl zvýšit rozpočtový deficit a zadlužit zemi. Vláda, kterou Babiš skládá s SPD a Motoristy, může hned na prvním zasedání po svém vzniku schválit rozpočet. Fiala tak na síti X reagoval na Babišovy výzvy, aby končící kabinet opětovně schválil svůj návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun tak, aby ho mohla projednávat nová Sněmovna. Babiš ve středu uvedl, že by schodek neměnil.

Babiš řekl, že by ocenil, kdyby prezident Petr Pavel přiměl končící vládu, aby rozpočet poslala Sněmovně znovu. Vláda to odmítá. Podle Fialy může Babiš se svým kabinetem schválit rozpočet hned ve chvíli, kdy se poprvé sejde. „Babiš o něm (rozpočtu) pořád tvrdil, že je úplně špatný, nerealistický a chybí v něm desítky miliard, a současně, že má vysoký deficit. Po volbách žadoní, abychom jej do Sněmovny znovu poslali,“ uvedl. Ukazuje to podle něj, že ANO není na vládnutí připravené.

Vláda na konci září poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat. Zástupci končícího kabinetu nevidí důvod návrh do Sněmovny opětovně předkládat, když s ním formující se nová koalice nesouhlasí. Podle Babiše ale vláda svým postupem poruší zákon a může způsobit škody. Hrozí podle něj, že se do března zastaví například výkupy pozemků pro dálnice.

České zbrojovce loni meziročně vzrostl čistý zisk na miliardu

Zbraním se daří. České zbrojovce loni meziročně vzrostl čistý zisk na miliardu

Zprávy z firem

Česká zbrojovka, výrobce ručních palných zbraní, vykázala loni zisk po zdanění téměř 1,033 miliardy korun. Meziročně byl asi o 120 milionů korun vyšší. Podnik z Uherského Brodu na Uherskohradišťsku loni zaznamenal výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží přesahující šest miliard korun. O rok dříve byly přibližně 5,85 miliardy korun.

ČTK

Přečíst článek

Alibi pro zadlužování

Fiala dnes uvedl, že kabinet nebude Babišovi pomáhat v tom, aby si hledal alibi pro zadlužování. „Jeho (Babišova) vláda může na svém prvním zasedání hned schválit rozpočet, jak před volbami sliboval. Nic jí v tom nebrání. Námi připravený rozpočet je k dispozici v plném znění. Naše vláda ho jednomyslně schválila a koncem září poslala do Sněmovny,“ dodal. Rozpočet je podle něj proinvestiční, prorůstový a odpovědný.

Pavel ve středu řekl, že by považoval za solidní nenechávat debatu o rozpočtu na příští rok na pozdější dobu. Upozornil na riziko rozpočtového provizoria. Babiš dnes zmínil, že nová vláda může být až v prosinci. Rozpočtové provizorium by nastalo, pokud se rozpočet nestihne schválit do konce roku. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.

Lukáš Kovanda: Vláda by měla rozpočet předložit i nové Sněmovně, lidé ji za to platí

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Lukáš Kovanda: Fialova vláda může vytvořit dluh, který Babiš nestihl za osm let

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Vláda by měla rozpočet předložit i nové Sněmovně, lidé ji za to platí

Dosluhující vláda odmítá nově zvolené sněmovně předložit návrh státního rozpočtu na rok 2026. Zdůvodňuje to tím, že stávající opozice má beztak návrh za cár papíru, takže jej Poslanecká sněmovna v novém složení shodí ze stolu. Vláda prostě národu namlouvá, že nemá pro schválení rozpočtu zajištěnu sněmovní většinu, takže jej raději ani nepředloží. Jde o poraženectví, nebo o něco jiného?

Pokud by šlo o poraženectví, kde se náhle vzalo? Vždyť třeba během Babišova vládnutí v letech 2017 až 2021 se strany současné vlády, tehdy z opozičních lavic, pokusily opakovaně, celkem třikrát, vyslovit kabinetu nedůvěru. Marně. Neměly potřebnou většinu. Přesto se k věci postavily čelem a bojovně a šly do střetu i bez zajištěné většiny. Ne tak nyní. Nyní by pro rozpočet také velmi pravděpodobně sněmovní většinu nezískaly. Na rozdíl od let 2018, 2019 a 2021, kdy se pokusily tehdejší vládu sesadit, nyní za svůj rozpočet stejně principiálně bojovat odmítají. 

Jde o kalkul?

Když někdo jednou z menšinové pozice bojuje, seč může, hned několikrát, za pád vlády a podruhé z podobně menšinové pozice zavrhne hned, bez jakékoli snahy, byť jen jedno jediné zabojování za rozpočet, notabene za vlastní rozpočet, jedná se z hlediska principiálnosti o podivně nekonzistentní rozkol v jednání. Nabízí se tak vysvětlení, že ve skutečnosti nejde o defétismus, nýbrž o kalkul, který se za rezignovanost jen schovává.

Vskutku, zjevně jde o kalkul, neboť končící kabinet si zkrátka spočítal, že politicky ztratí méně, pokud už návrh nepředloží. Možná, že dokonce může získat. 

Už po volbách totiž dosluhující vláda musela přiznat, že v návrhu rozpočtu chybí desítky miliard korun na připravené dopravní stavby. To tedy přiznala až poté, co návrh rozpočtu předložila těsně před volbami ještě staré sněmovně. 

Fiala: Babiš hledá alibi pro zadlužování, rozpočet si může schválit jeho vláda

Politika

Předseda ANO Andrej Babiš si podle premiéra Petra Fialy (ODS) snaží vytvořit alibi, aby mohl zvýšit rozpočtový deficit a zadlužit zemi. Vláda, kterou Babiš skládá s SPD a Motoristy, může hned na prvním zasedání po svém vzniku schválit rozpočet. Fiala tak na síti X reagoval na Babišovy výzvy, aby končící kabinet opětovně schválil svůj návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun tak, aby ho mohla projednávat nová Sněmovna. Babiš ve středu uvedl, že by schodek neměnil.

ČTK

Přečíst článek

Bylo by nyní velmi zvláštní, pokud by v návrhu předloženém nové sněmovně již přiznané „manko“ nekorigovala. Buď by musela některé připravené dopravní stavby odpískat, nebo by musela najít nové úspory, nebo by musela navýšit plánovaný schodek rozpočtu. Protože už aktuálně navržený schodek, 286 miliard korun, je prakticky při samé horní mezi zákonných možností, znamenalo by zvýšení deficitu nejspíše porušení zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.  

Takže dosluhující vláda by při samém konci svého působení mohla v očích veřejnosti získat cejch rozpočtově neodpovědné. Ztížilo by to tak její pravděpodobně již chystanou palbu z opozičních lavic do vlády nadcházející, která bude spočívat v kritice rozpočtové neukázněnosti. Taková kritika ostatně – což je pozoruhodné – zaznívá již nyní, kdy ještě dokonce ani nikdo není prezidentem pověřen jednáním o sestavení oné nadcházející vlády. Že prý příští vláda shledala, že ve veřejné kase není dost peněz na její rozmáchlé sliby…

Jenže to, že tam není dost peněz, tvrdí předně sama vláda dosluhující. Ta stále nese plnou zodpovědnost za stav veřejných financí i za rozpočet na příští rok. A měla by podle toho konat. I přesto, že by v rámci tohoto konání měla porušit zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Na výstavbu dálnice v rozpočtu údajně chybějí peníze

Lukáš Kovanda: Dosluhující vláda se může chytnout do vlastní pasti

Názory

Vláda Petra Fialy odmítá nové sněmovně předložit návrh rozpočtu na příští rok. Odmítá, neboť nenašla dost peněz na dopravní stavby. Je to celkem zapeklitá situace.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Místo toho však dosluhující kabinet sází na to, že „horký brambor“ rozpočtového manka přehodí na vládu nadcházející. Kterou tedy potenciálně hned, pěkně za tepla, nařkne z rozpočtové neodpovědnosti. Pokud například nová vláda normálně zahrne připravené dopravní stavby do rozpočtu, tedy zcela bez ohledu na jakékoli plnění či neplnění předvolebních slibů a utrácení za ně v podání dosavadní opozice, novopečená opozice už má připravenu půdu na to, aby tvrdila, že jde o důsledek rozhazování za rozmáchlé předvolební sliby. 

Jestliže by tedy dosluhující kabinet, stále normálně vládnoucí, normálně předložil návrh rozpočtu normálně zvolené sněmovně, jednalo by se o normální politický postup. Za který si daňoví poplatníci zákonodárce platí. Stejně jako si je platí třeba za pokusy o vyslovení nedůvěry, i když mají také jen pramalou šanci na úspěch. To je zkrátka politika.

Cokoli jiného je politikaření, ba políček politické kultuře v zemi. To, že se má odcházet s čistým stolem a že se nemá svalovat jeho zašpinění na nově příchozí, je ovšem hodnotovým přístupem, jenž politiku, resp. politickou kulturu dalece přesahuje.

Fialova vláda loni hospodařila s druhým nejvyšším schodkem v dějinách Česka

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Fiala: Babiš hledá alibi pro zadlužování, rozpočet si může schválit jeho vláda

Politika

ČTK

Přečíst článek
