Fidurock spouští prodej projektu v Praze. Garsonka vyjde na šest milionů

Projekt Near Living
Petra Nehasilová
Nemovitostní investiční skupina Fidurock zahájila veřejný prodej svého nejnovějšího rezidenčního projektu NEAR living v pražské Libni. Projekt, který vzniká na dosah Karlína a Palmovky, nabídne celkem 212 bytů, z nichž se nyní do první fáze prodeje dostává 60 jednotek. Už více než třetina z nich je ale podle developera rezervovaná.

„V srpnu jsme vyzvali zájemce, aby se s předstihem ozvali. Nečekali jsme, že se do předrezervací dostane takové množství bytů,“ říká David Hauerland, šéf skupiny Fidurock. „Největší zájem je o menší jednotky 1+kk a 2+kk, což přesně odpovídá trendům na trhu. Celý projekt jsme koncipovali s ohledem na to, že poptávka po menších bytech stále roste,“ dodává.

Nejlevnější byt o velikosti 26 metrů čtverečních začíná na 6,2 milionu korun, dvoupokojové jednotky pak od 9,2 milionu korun. Největší byty 3+kk s terasami a předzahrádkami se pohybují kolem 15 až 18 milionů korun. Podle Fidurocku tak projekt cílí jak na koncové uživatele, tak na investory, kteří hledají menší, dobře pronajímatelné byty v širším centru Prahy.

„Současná poptávka po menších bytech dosahuje vrcholu. Praha 8. Konkrétně Libeň a Rohanský ostrov procházejí rychlým rozvojem, což zvyšuje atraktivitu této lokality nejen pro bydlení, ale i pro dlouhodobé zhodnocení investice,“ doplňuje Zdeněk Jemelík, specialista prodejez realitní kanceláře Luxent – Exclusive Properties, která má první fázi prodeje na starosti.

Praha: bytů přibývá, ale poptávka je stále rychlejší

NEAR living stojí v lokalitě, která se v posledních letech mění z bývalého průmyslového území v plnohodnotnou městskou čtvrť. Blízkost metra Palmovka a Invalidovna, stejně jako pěší dostupnost Karlína, zajišťují výbornou dopravní obslužnost. V okolí navíc roste občanská vybavenost, vznikají zde nové kanceláře, kavárny i školy.

Projekt navrhlo architektonické studio Ian Bryan Architects. Na pozemku již probíhají přípravné práce, hrubá stavba má být hotová do konce roku 2026 a kolaudace se očekává v roce 2027. První obyvatelé by se mohli nastěhovat na přelomu let 2027 a 2028.

Developerský projekt skupiny Fidurock

Fidurock sází na dlouhodobý trend: i přes zvyšující se tempo výstavby zůstává pražský rezidenční trh hluboce nevyrovnaný. Nabídka nových bytů jen pomalu dohání poptávku, a to i přes to, že developeři v posledních měsících oznamují nové projekty téměř každý týden. „Dokončení plánujeme na konec roku 2027 a jsem si jistý, že v době kolaudace zůstanou volné jednotky jen ve zlomku procent,“ říká Hauerland. 

Portfolio Fidurocku zahrnuje projekty v Praze a širším metropolitním regionu, přičemž skupina aktivně vyhledává lokality s transformačním potenciálem – bývalé průmyslové areály a zanedbané městské zóny s ambicí stát se novými čtvrtěmi.

Vedle projektu NEAR living připravuje Fidurock také několik dalších rezidenčních a smíšených developmentů s celkovou investiční hodnotou v řádu miliard korun.

OBRAZEM: Brněnský kamenolom se proměnil v prémiovou investiční adresu
Petra Nehasilová
Na rozhraní Komína a Bystrce, v sevřeném údolí řeky Svratky, vznikl projekt, který ukazuje, jak může chytrý development přetavit nevyužité území v dlouhodobě hodnotné aktivum. Bytový dům Diorit, pojmenovaný po hornině těžené v někdejším kamenolomu, je příkladem, jak spojit architekturu, přírodu a investici.

Diorit není klasický rezidenční projekt. Vznikl na brownfieldu, který desítky let chátral. Byty jsou orientovány do zeleného vnitrobloku, většina disponuje rozlehlými terasami, ty nejexkluzivnější jednotky pak střešními zahradami s výhledem na údolí Svratky. Dispoziční škála od 1+kk po 4+kk umožňuje oslovit široké spektrum zájemců – od jednotlivců a mladých rodin až po náročné kupce hledající luxusní apartmán.

Díky tomu projekt vytváří zdravý mix vlastnického a investičního bydlení. V době, kdy se Brno dlouhodobě potýká s nedostatkem nových bytů a silnou poptávkou po nájemním bydlení, nabízí Diorit nadstandardní příležitost pro investory hledající bezpečný výnos i potenciál dlouhodobého zhodnocení.

Technologie jako standard prémiového trhu

Každý byt má vlastní server chytré domácnosti, který ovládá rekuperaci, topení, chlazení i další systémy. Energetická třída A, tepelná čerpadla s hlubinnými vrty a chytré hospodaření s dešťovou vodou zajišťují nízké provozní náklady – což zvyšuje atraktivitu nejen pro rezidenty, ale i pro nájemníky.

Technologie tak nepředstavují pouze komfortní nadstavbu, ale i investiční argument: úsporný provoz znamená vyšší udržitelnost hodnoty nemovitosti v čase

Brownfield jako zlato developmentu

Diorit je ukázkou, že budoucnost developmentu neleží v záboru volné půdy, ale v chytrém využívání brownfieldů. Tento projekt dokázal přetvořit zanedbaný lom na funkční a atraktivní městskou lokalitu, která přináší ekonomický, ekologický i společenský benefit.

V realitním byznysu, kde lokace a příběh místa rozhodují o hodnotě víc než metr čtvereční, je Diorit výjimečný. Spojuje přírodní kulisu, architektonickou kvalitu a strategii dlouhodobého růstu hodnoty.

Investice s přesahem

Diorit není jen další bytový dům. Je to case study, jak může development vytvořit produkt, který uspokojí současnou poptávku po prémiovém bydlení a zároveň posílí hodnotu portfolia investora v horizontu let.

Pro Brno jde o symbol chytrého rozvoje – a pro investory o adresu, která dokazuje, že i v rezidenčním segmentu lze spojit estetiku, udržitelnost a finanční návratnost.

V brněnském „bronxu" postavili levné byty. I přes mrzký rozpočet vznikla zajímavá stavba

Petra Nehasilová

Nákladové nádraží Žižkov
Petra Nehasilová
Penta Real Estate dál posiluje svou pozici na pražském rezidenčním trhu. Od Českých drah koupila za zhruba 750 milionů korun pozemky v severní části areálu Nákladového nádraží Žižkov a už na přelomu roku chce spustit stavební práce.

Projekt počítá s výstavbou 530 bytů, přičemž zhruba polovina území má zůstat vyhrazena zeleným plochám. Dokončení je naplánováno na rok 2029.

Žižkovské nákladové nádraží se svou rozlohou 30 hektarů patří mezi největší brownfieldy v Praze a jeho transformace je jednou z nejdůležitějších rozvojových iniciativ hlavního města. Do budoucna má lokalita nabídnout bydlení pro přibližně 20 tisíc lidí. „Naším cílem je přinést do projektu špičkovou architekturu a kvalitní veřejná prostranství s vysokým podílem zeleně a uměleckými instalacemi. Spolupracujeme proto s renomovaným nizozemským ateliérem Benthem Crouwel Architects,“ uvedl David Musil, šéf české divize Penta Real Estate.

České dráhy, které pozemky prodaly, chtějí získané prostředky využít zejména k modernizaci vlaků a zlepšení služeb pro cestující. „Areál už dávno neslouží svému původnímu účelu, jeho postupná proměna byla tedy jen otázkou času,“ dodal generální ředitel ČD Michal Krapinec.

Transakce navazuje na dubnovou změnu územního plánu a dohodu Penty s hlavním městem a Prahou 3 o výši kontribucí. Ty přesáhnou 100 milionů korun a zahrnují například výstavbu velkého parku s vodní plochou, sportovištěmi a zdravotnickým zařízením o ploše 700 metrů čtverečních, stejně jako desítky milionů na rozšíření a rekonstrukci škol.

Penta Real Estate do projektu vstoupila už v roce 2019. Od prvních příprav až po plánované dokončení výstavby tak uběhne zhruba deset let – typická časová osa pro development v této lokalitě s vysokým strategickým významem.

Žižkov se rozebrali ti největší hráči

V areálu bývalého nádraží už staví firma Central Group, která tam plánuje ve třech projektech postavit 4600 bytů. Kromě Penty tam chce stavět i Sekyra Group či Finep. Praha 3 a Praha se s developery dohodly na takzvaných kontribucích, které firmy samosprávám zaplatí na rozvoj infrastruktury. Celkem by měly mít podle dřívějších vyjádření zástupců města hodnotu zhruba 1,5 miliardy korun.

Podle loni schválené urbanistické studie má v nové čtvrti v budoucnu žít až 15 tisíc obyvatel, mají tam vzniknout parky a několik školských zařízení včetně základní školy v budově nádraží. Na ni město plánuje podle dřívějších informací uspořádat architektonickou soutěž, stejně jako na návrh parku, který má vzniknout ve střední části území, a dalších veřejných prostranství. Na severním okraji území podél Malešické ulice vznikne tramvajová trať a nová Jarovská ulice čtvrť napojí na budoucí úsek městského okruhu.

