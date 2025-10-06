Fidurock spouští prodej projektu v Praze. Garsonka vyjde na šest milionů
Nemovitostní investiční skupina Fidurock zahájila veřejný prodej svého nejnovějšího rezidenčního projektu NEAR living v pražské Libni. Projekt, který vzniká na dosah Karlína a Palmovky, nabídne celkem 212 bytů, z nichž se nyní do první fáze prodeje dostává 60 jednotek. Už více než třetina z nich je ale podle developera rezervovaná.
„V srpnu jsme vyzvali zájemce, aby se s předstihem ozvali. Nečekali jsme, že se do předrezervací dostane takové množství bytů,“ říká David Hauerland, šéf skupiny Fidurock. „Největší zájem je o menší jednotky 1+kk a 2+kk, což přesně odpovídá trendům na trhu. Celý projekt jsme koncipovali s ohledem na to, že poptávka po menších bytech stále roste,“ dodává.
Nejlevnější byt o velikosti 26 metrů čtverečních začíná na 6,2 milionu korun, dvoupokojové jednotky pak od 9,2 milionu korun. Největší byty 3+kk s terasami a předzahrádkami se pohybují kolem 15 až 18 milionů korun. Podle Fidurocku tak projekt cílí jak na koncové uživatele, tak na investory, kteří hledají menší, dobře pronajímatelné byty v širším centru Prahy.
„Současná poptávka po menších bytech dosahuje vrcholu. Praha 8. Konkrétně Libeň a Rohanský ostrov procházejí rychlým rozvojem, což zvyšuje atraktivitu této lokality nejen pro bydlení, ale i pro dlouhodobé zhodnocení investice,“ doplňuje Zdeněk Jemelík, specialista prodejez realitní kanceláře Luxent – Exclusive Properties, která má první fázi prodeje na starosti.
Vedle retailových parků kupuje skupina Fidurock i starší a zanedbané činžáky v atraktivních částech Prahy či Brna. Ty opravuje, pak prodává či pronajímá. V portfoliu má desítky nemovitostí a stovky bytů za miliardy korun. „Naší cílovou klientelou jsou mladí profesionálové, nabízíme ale i bydlení pro další skupiny. Pozorujeme, že na trhu je nedostatek větších rodinných bytů 3kk,“ říká Michal Vencl, šéf developmentu skupiny Fidurock.
Vencl z Fidurocku: Stoleté činžáky proměňujeme v domy budoucnosti
Praha: bytů přibývá, ale poptávka je stále rychlejší
NEAR living stojí v lokalitě, která se v posledních letech mění z bývalého průmyslového území v plnohodnotnou městskou čtvrť. Blízkost metra Palmovka a Invalidovna, stejně jako pěší dostupnost Karlína, zajišťují výbornou dopravní obslužnost. V okolí navíc roste občanská vybavenost, vznikají zde nové kanceláře, kavárny i školy.
Projekt navrhlo architektonické studio Ian Bryan Architects. Na pozemku již probíhají přípravné práce, hrubá stavba má být hotová do konce roku 2026 a kolaudace se očekává v roce 2027. První obyvatelé by se mohli nastěhovat na přelomu let 2027 a 2028.
Nejenom rekonstrukce činžáků. Fidurock se pustil do stavění „na zelené louce" a rovnou v Karlíně
Fidurock sází na dlouhodobý trend: i přes zvyšující se tempo výstavby zůstává pražský rezidenční trh hluboce nevyrovnaný. Nabídka nových bytů jen pomalu dohání poptávku, a to i přes to, že developeři v posledních měsících oznamují nové projekty téměř každý týden. „Dokončení plánujeme na konec roku 2027 a jsem si jistý, že v době kolaudace zůstanou volné jednotky jen ve zlomku procent,“ říká Hauerland.
Portfolio Fidurocku zahrnuje projekty v Praze a širším metropolitním regionu, přičemž skupina aktivně vyhledává lokality s transformačním potenciálem – bývalé průmyslové areály a zanedbané městské zóny s ambicí stát se novými čtvrtěmi.
Vedle projektu NEAR living připravuje Fidurock také několik dalších rezidenčních a smíšených developmentů s celkovou investiční hodnotou v řádu miliard korun.
Na někdejší skládce začíná růst nová čtvrť. Už v roce 2028 budou na Rohanském ostrově dokončeny tři bytové domy.
Na jedné z největších černých skládek v Praze se začíná stavět nová čtvrť
Česko je sice malá země, ale nejenom díky výhodné pozici ji zahraniční firmy neustále vyhledávají, říká Vojta Peřka z developerské společnosti CTP. Peřka vyhledává nové akviziční příležitosti, zároveň se stará i o stávající klienty. Ve společnosti CTP působí již sedmým rokem a v rámci své pozice se rovněž poohlíží po nových pozemcích vhodných pro výstavbu.
Peřka z CTP: Polsko nám konkuruje levnějšími cenami, my jemu kvalifikovanou pracovní silou
