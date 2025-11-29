Zelenskyj míří za Macronem. Ukrajinský prezident je v zatím nejobtížnější situaci, píší média
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pondělí sejde se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem v Paříži. Oznámil to dnes Elysejský palác. Agentura Reuters k tomu napsala, že je Zelenskyj teď v nejobtížnější politické a vojenské situaci od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
„Oba lídři budou diskutovat o situaci a podmínkách pro spravedlivý a trvalý mír, a to na základě ženevských rozhovorů a amerického plánu a v úzké spolupráci s našimi evropskými partnery. Zhodnotí také práci vykonanou na bezpečnostních zárukách v rámci koalice ochotných,“ uvedl Elysejský palác podle agentury AFP.
Od minulého týdne se odehrávají jednání o americkém mírovém plánu pro Ukrajinu. Původně 28bodový plán, kritizovaný kvůli četným ústupkům Moskvě, byl na americko-ukrajinském jednání v Ženevě minulou neděli i na naléhání evropských spojenců Ukrajiny přepracován a zredukován na 19 bodů.
Zelenskyj byl naposledy v Paříži 17. listopadu, připomíná Reuters.
Zelenskyj dnes oznámil, že na cestě do Spojených států je ukrajinská delegace, kterou vede tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov. Cílem je vypracovat kroky potřebné k ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou.
Kyjev se v noci na dnešek stal terčem dalšího útoku ruských dronů. Několik hodin předtím Zelenskyj kvůli protikorupčnímu vyšetřování odvolal mimořádně vlivného šéfa své prezidentské kanceláře Andrije Jermaka.
