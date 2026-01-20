Nový magazín právě vychází!

Papírování bere Čechům desítky hodin i nervy. Pomoci může digitalizace

Úřad práce
Administrativa připravuje Čechy každý rok o desítky hodin a nejvíce zatěžuje mladé lidi a pracující rodiče. Pomoci může digitalizace – už dnes bankovní identita lidem šetří v průměru 11 hodin ročně a další rozvoj on-line služeb by mohl tuto úsporu zvýšit až na 16 hodin.

Češi tráví vyřizováním úředních záležitostí v průměru 20 hodin ročně, lidé do 27 let dokonce 22 hodin. Vyplývá to z průzkumu Češi a čas, který si nechala zpracovat společnost Bankovní identita. Největší zátěží přitom nejsou samotné úkony, ale čas strávený cestováním, čekáním a nejistotou, zda se vše podaří vyřídit včas. Pro časově vytížené skupiny tak administrativa představuje významný zdroj stresu.

„Lidé často nemají problém se samotným vyřízením, ale s tím najít si na něj čas, vzít si volno a skloubit vše s pracovními i rodinnými povinnostmi,“ říká Marek Růžička, výkonný ředitel Bankovní identity. Právě proto podle něj stále více lidí upřednostňuje vyřizování administrativy on-line, ideálně z domova a mimo pracovní dobu.

Čas pro sebe

Průzkum zároveň ukazuje, že Čechům obecně chybí čas pro sebe. Denně ho mají v průměru 112 minut, zatímco ideální by pro ně byly téměř tři hodiny. Největší rozdíl mezi realitou a představou pociťují lidé ve věku 28 až 44 let, kteří musí kombinovat práci, rodinu a péči o domácnost.

Digitalizace přináší podle dat konkrétní úspory. Bankovní identita dnes lidem ušetří v průměru 11 hodin ročně. Dalších pět hodin by podle respondentů přinesla možnost rušit smlouvy a služby plně on-line, například u bank nebo dodavatelů energií. Významný je přitom i psychologický efekt – snížení mentální zátěže spojené s odkládáním nepříjemných povinností.

Bankovní identita funguje pět let a v lednu 2026 ji využívá zhruba pět milionů lidí, tedy asi 75 procent populace v produktivním věku. Uživatelé ji používají v průměru desetkrát ročně, například pro přístup k Portálu občana, datovým schránkám nebo ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Nově umožňuje také plně on-line sjednání hypotéky, včetně elektronického podání na katastr.

„V roce 2026 se chceme zaměřit na oblasti, kde stále převažují osobní návštěvy a složitá administrativa, například ve zdravotnictví nebo u dodavatelů energií,“ dodává Růžička.

Digitální podpis bude platný i mezinárodně. Už v roce 2026

Money

Elektronický podpis i pro soukromé účely, ověřování, jak služba bankovní identity funguje i rozšiřování jejího využití v knihovnách, zdravotnictví, u dodavatelů energií nebo mezi zemědělci žádajícími o dotace. To jsou některé z letošní novinek v digitálním ověřování totožnosti, které novinářům představil Matěj Růžička, šéf společnosti Bankovní identita.

Věra Tůmová

Tomáš Prouza, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory ČR

Češi si své křivdy rádi hýčkají, říká Tomáš Prouza

Tomáš Prouza, host pořadu VIP Eva Talks moderátorky Evy Čerešňákové, se k roli prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu dostal nepřímo. Profesní dráhu zahájil v médiích a oblasti osobních financí, později působil ve státní správě i mezinárodních institucích včetně Světové banky. Klíčovou zkušeností pro něj bylo působení na Úřadu vlády ČR, kde se podílel na koordinaci evropské agendy.

Partners Banka roste, skupina míří k miliardovému zisku

Společnosti v širší finanční skupině Partners loni podle neauditovaných výsledků dosáhly tržeb téměř osm miliard korun, což představuje meziroční nárůst zhruba o třetinu. Pro letošní rok skupina plánuje další růst, a to až o dvě miliardy korun. Výsledky představil ředitel skupiny Partners Petr Borkovec.

Očekávaný zisk před zdaněním by se měl podle něj pohybovat kolem 900 milionů korun, a to ještě bez započtení ztráty spojené se startem Partners Banky. „Letos už bychom se měli dostat přes miliardu korun,“ dodal.

Za loňským růstem stály především investice. Nejrychleji meziročně rostly Partners investiční společnost, penzijní společnost Rentea a nemovitostní fondy Trigea a Merity, jejichž společný obrat překonal miliardu korun. Na podzim se skupina rozšířila také o investiční platformu Aspire11. „V investicích jsme loni překonali hranici 100 miliard korun v aktivech pod správou i v administraci, a to jak v investicích, tak v penzích,“ uvedl Borkovec.

Akcie ČEZ se dál hroutí. Podnik během týdne přišel o takřka 100 miliard své hodnoty

Trhy

Akcie společnosti ČEZ dnes před třináctou hodinou ztrácely zhruba osm a půl procenta po včerejším poklesu o více než čtyři procenta. Pokud by na této úrovni uzavřely, šlo by o jejich nejvýraznější jednodenní propad od 29. června 2023, kdy se však obchodovaly bez nároku na rekordní dividendu. Tentokrát se nárok na dividendu nemění; z dnů bez dividendové změny se akcie výrazněji propadly naposledy 1. července 2022.

Lukáš Kovanda

Životní pojišťovna Simplea vykázala tržby 1,2 miliardy korun. Tržby zahraničních společností skupiny v Rumunsku a na Slovensku přesáhly miliardu korun. Významnou část obratu celé skupiny nadále tvořila finančně poradenská společnost Partners. „Naši poradci překonali miliardu korun provizního obratu v investičním poradenství a zprostředkování. Přes 1,1 miliardy korun tvoří provizní příjem ze správy kmenů, investic, pojištění, penzí a bankovních produktů,“ doplnil Borkovec.

Pokračoval také růst Partners Banky. Ke konci loňského roku měla 162 tisíc klientů a vklady ve výši 41 miliard korun. Nové klienty přineslo i spuštění hypoték na jaře letošního roku. Na začátku roku 2026 překročilo úvěrové portfolio banky hranici pěti miliard korun.

Hlavním tahounem loňského roku zůstalo bydlení. Hypoteční trh sice zaznamenal růst objemů, nikoli však počtu poskytnutých úvěrů. „Byty jsou drahé a objem hypoték roste hlavně kvůli cenám,“ upozornil obchodní ředitel Partners Jan Brejl. Hypotéky podle něj výrazně nezlevní.

Zásadní produktové inovace v oblasti hypoték Brejl neočekává. „Hypoteční trh už delší dobu produktově stagnuje, což je do značné míry dáno i poměrně silnou regulací. Pokračovat bude trend digitalizace hypotečního procesu a omezování fyzických dokumentů a osobních úkonů. Dalším výrazným tématem bude objem úvěrů, kterým končí fixace úrokové sazby,“ uvedl.

Spořicí účty v lednu 2026: Čtyřprocentní úrok nezmizel, ale přibylo podmínek

Money

Čtyřprocentní úrok se na nejlepších spořicích účtech drží i po Novém roce, i když pro mnohé střádaly už jen pro oko. Kdo chce dnes ze spoření vytěžit maximum, musí hlídat nejen číslo v ceníku banky, ale i limity, bonusy a další drobně psané podmínky. Víme, kde vám za vaše peníze dají nejvíc.

Veronika Kudrnová

Rozpětí výkonnosti akciových fondů se v roce 2025 pohybovalo od nuly až po více než 20 procent ročně. Letos lze podle analytika Partners Martina Mašáta očekávat spíše pozitivní vývoj s průměrným zhodnocením kolem deseti procent. Za zajímavé investiční příležitosti považuje dosud opomíjené sektory, například bankovnictví, zdravotnictví, stabilní výnosy v energetice nebo akcie menších firem.

Partners Financial Services je součástí skupiny Partners, do níž dále patří Partners investiční společnost, nemovitostní fondy Trigea a Merity a vydavatelství NextPage Media, které provozuje weby Peníze.cz, Finmag.cz, Heroine.cz a časopis Football Club. V červenci 2019 skupina založila pojišťovnu Simplea, v červnu 2021 penzijní společnost Rentea a v březnu 2023 spustila Partners Banku.

Petr Borkovec: Partners Banka má tolik klientů, že se nám přehřál klientský servis

Leaders

Tereza Zavadilová

Dalibor Martínek: Msta za Turka. Žádné stíhačky pro Ukrajinu

Vládní koalice rozhodla, že Česko Ukrajině nedodá letouny L-159, o jejichž možném prodeji mluvil při své návštěvě Ukrajiny prezident Petr Pavel. Macinka s Okamurou tak nasadili prezidentovi dlouhý nos. Žádný Turek? Tak tedy žádné stíhačky.

O dodávce podzvukových letounů jednalo Česko s Ukrajinou dlouhé měsíce. Fialova vláda měla tento obchod v zásadě za hotový, definitivní potvrzení však připadlo nové koalici. Pavel to považoval za jisté, takže dodávku i veřejně oznámil. Přepočítal se. Poskytl Macinkovi a Okamurovi ideální záminku trochu se na Pavlovi povozit.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš: Nemůžu říct, že stojíme za Grónskem

Politika

Premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz, zda může za českou vládu jednoznačně říct, že ČR stojí za Grónskem, uvedl, že nemůže. V rámci Severoatlantické aliance (NATO) jsou lídrem Spojené státy a střety jsou kontraproduktivní, dodal. Kvůli poslednímu dění kolem Grónska a v souvislosti s hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa se ve čtvrtek sejde Evropská rada, ČR na ní bude zastupovat právě Babiš.

ČTK

Okamurův nesmyslný argument

Okamura vymyslel argument, že Česko stroje potřebuje samo pro sebe. Což je nesmysl, Česko se stroje naopak dlouhá léta snažilo uplatnit na světových trzích, leč marně. Macinka si neodpustil Pavla ponížit, když v televizi prohlásil, že se prezident choval jako slon v porcelánu, když oznámení předem nekonzultoval s vládou. V zásadě, každá záminka, jak zatopit Pavlovi, se nyní hodí.

Trump urychluje rozpad NATO a posiluje Koalici ochotných

Politika

Hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedením cel vůči evropským zemím, které odmítají prodej Grónska, znamenají zásadní zlom v transatlantických vztazích. Podle analýzy serveru Politico se pro řadu evropských vlád jedná o okamžik, kdy se dlouhodobé napětí se Spojenými státy proměnilo v otevřenou krizi důvěry.

Motoristé měsíc šijou do prezidenta kvůli nejmenování Turka ministrem. Všichni jsme nuceni sledovat tento tragikomický příběh. Macinka tvrdí, že Turek se nakonec ministerského postu dočká. A začal pro to dělat všechno. Prostředkem, jak toho dosáhnout, bude permanentní okopávání prezidentových kotníků.

Babiš se tak nějak snaží stát mimo, Pavla i dva koaliční dárečky potřebuje. Raději k většině dění mlčí. Potřebuje získat imunitu před soudem, aby ho neposlal do vězení za Čapák. Jak prohlásil při jedné tiskové konferenci vlády, která se stočila na téma Turek, toto jméno už nechce slyšet.

Předseda Motoristů sobě Petr Macinka

Macinkův létající koutek a uslintaný Babiš

Názory

Při jednání o důvěře vládě, které trvalo dva dny a mělo předem jasný výsledek, se nejvíc blýsknul Petr Macinka. Ne nějakými slovy nebo myšlenkami, ale grimasami. Jelikož seděl za pultíkem řečníků, byl po celou dobu v záběrech kamer. O jeho pitvoření při proslovech opozičních poslanců se dokonce píše i v zahraničí. Ironické ústřely jeho levého koutku se stávají legendárními. Není moc jasné, jak se s takto neřízenou mimikou může uplatnit na poli mezinárodní diplomacie.

Dalibor Martínek

Ukrajinci letouny potřebují víc

Faktem je, že letouny L-159 Alca nyní výrazně více potřebují Ukrajinci než Češi. Česko se svůj třicet let starý, nicméně kvalitní stroj, dlouhé roky snažilo marně uplatnit na mezinárodních trzích. Objíždělo s ním zbrojní veletrhy. Do současnosti si pár stíhaček pořídilo Maďarsko, Irák, tři kusy firma ze Spojených států a pět strojů Španělsko. Tam to bylo součástí dohody o dodávce nákladních letounů Casa do Česka. Jelikož Španělé nestíhali dodávat, jednu Alcu v rámci kompenzací vrátili.

Česko chtělo mít z L-159 skvělý vývozní artikl. Ale obchod vázl. Nyní se zastarávající stroje uplatní maximálně na trzích třetího světa. Dodávka Ukrajině dávala logiku ze všech úhlů pohledu. Peníze pro Česko, propagace výrobku, pomoc napadené zemi. Nyní ovšem stojí v hlavní roli pomstychtivost Petra Macinky a populismus Tomia Okamury, který potřebuje svým voličům hodit flákotu.

