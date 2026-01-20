Papírování bere Čechům desítky hodin i nervy. Pomoci může digitalizace
Administrativa připravuje Čechy každý rok o desítky hodin a nejvíce zatěžuje mladé lidi a pracující rodiče. Pomoci může digitalizace – už dnes bankovní identita lidem šetří v průměru 11 hodin ročně a další rozvoj on-line služeb by mohl tuto úsporu zvýšit až na 16 hodin.
Češi tráví vyřizováním úředních záležitostí v průměru 20 hodin ročně, lidé do 27 let dokonce 22 hodin. Vyplývá to z průzkumu Češi a čas, který si nechala zpracovat společnost Bankovní identita. Největší zátěží přitom nejsou samotné úkony, ale čas strávený cestováním, čekáním a nejistotou, zda se vše podaří vyřídit včas. Pro časově vytížené skupiny tak administrativa představuje významný zdroj stresu.
„Lidé často nemají problém se samotným vyřízením, ale s tím najít si na něj čas, vzít si volno a skloubit vše s pracovními i rodinnými povinnostmi,“ říká Marek Růžička, výkonný ředitel Bankovní identity. Právě proto podle něj stále více lidí upřednostňuje vyřizování administrativy on-line, ideálně z domova a mimo pracovní dobu.
Čas pro sebe
Průzkum zároveň ukazuje, že Čechům obecně chybí čas pro sebe. Denně ho mají v průměru 112 minut, zatímco ideální by pro ně byly téměř tři hodiny. Největší rozdíl mezi realitou a představou pociťují lidé ve věku 28 až 44 let, kteří musí kombinovat práci, rodinu a péči o domácnost.
Digitalizace přináší podle dat konkrétní úspory. Bankovní identita dnes lidem ušetří v průměru 11 hodin ročně. Dalších pět hodin by podle respondentů přinesla možnost rušit smlouvy a služby plně on-line, například u bank nebo dodavatelů energií. Významný je přitom i psychologický efekt – snížení mentální zátěže spojené s odkládáním nepříjemných povinností.
Bankovní identita funguje pět let a v lednu 2026 ji využívá zhruba pět milionů lidí, tedy asi 75 procent populace v produktivním věku. Uživatelé ji používají v průměru desetkrát ročně, například pro přístup k Portálu občana, datovým schránkám nebo ePortálu České správy sociálního zabezpečení. Nově umožňuje také plně on-line sjednání hypotéky, včetně elektronického podání na katastr.
„V roce 2026 se chceme zaměřit na oblasti, kde stále převažují osobní návštěvy a složitá administrativa, například ve zdravotnictví nebo u dodavatelů energií,“ dodává Růžička.
Elektronický podpis i pro soukromé účely, ověřování, jak služba bankovní identity funguje i rozšiřování jejího využití v knihovnách, zdravotnictví, u dodavatelů energií nebo mezi zemědělci žádajícími o dotace. To jsou některé z letošní novinek v digitálním ověřování totožnosti, které novinářům představil Matěj Růžička, šéf společnosti Bankovní identita.
Digitální podpis bude platný i mezinárodně. Už v roce 2026
Money
Elektronický podpis i pro soukromé účely, ověřování, jak služba bankovní identity funguje i rozšiřování jejího využití v knihovnách, zdravotnictví, u dodavatelů energií nebo mezi zemědělci žádajícími o dotace. To jsou některé z letošní novinek v digitálním ověřování totožnosti, které novinářům představil Matěj Růžička, šéf společnosti Bankovní identita.
Tomáš Prouza, host pořadu VIP Eva Talks moderátorky Evy Čerešňákové, se k roli prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu dostal nepřímo. Profesní dráhu zahájil v médiích a oblasti osobních financí, později působil ve státní správě i mezinárodních institucích včetně Světové banky. Klíčovou zkušeností pro něj bylo působení na Úřadu vlády ČR, kde se podílel na koordinaci evropské agendy.
Češi si své křivdy rádi hýčkají, říká Tomáš Prouza
Newstream TV
Tomáš Prouza, host pořadu VIP Eva Talks moderátorky Evy Čerešňákové, se k roli prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu dostal nepřímo. Profesní dráhu zahájil v médiích a oblasti osobních financí, později působil ve státní správě i mezinárodních institucích včetně Světové banky. Klíčovou zkušeností pro něj bylo působení na Úřadu vlády ČR, kde se podílel na koordinaci evropské agendy.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.