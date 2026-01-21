Marek Růžička: Bankovní identita se nyní výrazně prosadí ve zdravotnictví a energetice
Bankovní identita je podle NKÚ jedním z úspěšných projektů digitalizace státní správy. A přitom ani nejde o projekt státu, protože jde o iniciativu bank, za niž navíc stát neplatí ani korunu, říká výkonný ředitel BankID Marek Růžička. „Z dat vidíme, že ženy více využívají bankovní identitu pro komunikaci s úřady, muži zase častěji pro soukromé služby,“ dodává Růžička.
BankID je funguje pět let a jen v posledním kalendářním roce jste nabrali půl milionu nových uživatelů. Máte vytipované události, které přinesou větší počet nových uživatelů? Umím si představit, že to vloni byly třeba volby.
Volby jako takové ne, protože u nás volit digitálně přeci nejde.
Myslel jsem kvůli přihlášení do aplikace eDoklady.
Ano, pro přihlášení do aplikace to lidé využívali a využívají. Ale k té vaší otázce: samozřejmě ten iniciační moment přichází s nasazením nějaké nové atraktivní služby. Takže to vždy bylo ve vlnách. Zaznamenali jsme to při nasazení Portálu občana, později u systému DiPSy, kterým mohli rodiče podávat přihlášky dětí na střední školy. Dalším takovým momentem bylo, když BankID začaly využívat všechny zdravotní pojišťovny.
Jakým partnerem je pro vás stát?
Se státní správou spolupracujeme velmi intenzivně. Ostatně v zájmu obou stran je posilování povědomí a využívání digitálních služeb mezi občany.
Zmiňoval jste, že jen zhruba 18 procent služeb státu je v současnosti digitálních…
Samozřejmě z pohledu uživatele bychom asi byli všichni rádi, kdyby těch státních služeb, ke kterým můžeme přistoupit digitálně, bylo více. Důležité je, že to pokračuje, byť bychom nejspíš všichni potřebovali, aby to bylo rychlejší.
Dále jste ukazoval, že poměr využití bankovní identity mezi ženami a muži je zhruba půl na půl. Jak to ale je v poměru využití BankID pro komunikaci se státem a pro komerční účely?
I tady to je vyrovnané. Z dat vidíme, že ženy častěji nás využívají právě pro přístup ke státním úřadům, zatímco muži naopak mírně více pro privátní služby.
Vytipoval jste tři oblasti, v nichž má v brzké době dojít k navýšení digitálních služeb: školství, zdravotnictví a energetiku. Kdo bývá prvotním iniciátorem pro využití BankID? Klienti, firmy/stát, nebo vy?
U energetiky vidíme, že to jsou klienti. Na jiných typech služeb si již zvykli, že technologicky je možné vyřešit téměř cokoli, a často se ptají, proč například nelze vypovědět smlouvu s dodavatelem prostřednictvím nějakého online formuláře. A těch služeb, kvůli nimž musejí na pobočku, je vlastně ještě docela dost, přitom by je rádi vyřešili u skleničky vína třeba v jedenáct večer.
Školství, zdravotnictví i energetika fungují na regulovaných trzích, nebrání tento fakt využití digitálních řešení u některých služeb?
To je pravda a něco skutečně může být předmětem regulace. I tak si myslím, že v těchto oblastech je pořád řada služeb, kde by online identifikace mohla leccos urychlit a vyřešit.
Všichni přirozeně cítíme, že se blíží okamžik nástupu nějaké obecně přijímané digitální identity občana, kterou budeme moci využít pro téměř cokoli. V jaké fázi nyní jsme a co lze čekat?
Potřeba zaručeného ztotožnění rozhodně existuje. Dneska máme více než deset možností, jak to provést a já předpokládám, že bude docházet k agregaci těchto přístupů do fáze, že to nabídne několik poskytovatelů. Jednou z možností určitě bude jednotná evropská digitální peněženka, která by měla nastavit jednotné podmínky ve všech členských zemí EU.
|
Marek Růžička
Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze. Působil jako mentor inovačních projektů v akcelerátoru StartupYard. Ve vedení BankID je od roku 2021.
