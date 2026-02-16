Nový magazín právě vychází!

Zákon roku startuje: Hledá se norma, která firmám opravdu pomohla

iStock
nst
nst

Hlasování o nejlepší zákon pro byznys právě začalo. O titul soupeří šest předpisů. Některé zjednodušují daně, jiné pracovní vztahy. Výsledky budou oznámeny na konci dubna.

Hlasování 17. ročníku ankety Zákon roku odstartovalo 16. února a potrvá do 6. dubna. Odborná veřejnost vybírá právní předpisy, které v uplynulém roce nejvíce usnadnily podnikání v Česku. Výsledky budou vyhlášeny 23. dubna.

Projekt dlouhodobě organizuje společnost Deloitte a advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu nad letošním ročníkem převzaly Česká advokátní komora, Hospodářská komora ČR, Komora daňových poradců ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Zákon roku je odborná anketa zaměřená na kvalitu legislativy upravující podnikání. Výkonný výbor, složený z přibližně dvou desítek osobností z oblasti práva, byznysu a profesních organizací, vybírá nominace. O vítězích následně rozhoduje hlasování odborné veřejnosti.

„Zákon roku dlouhodobě ukazuje, že kvalitní legislativa je jedním z klíčových pilířů zdravého podnikatelského prostředí. Chceme upozorňovat na předpisy, které nejen dobře vypadají na papíře, ale fungují v praxi,“ uvedla Jiřina Procházková z Deloitte Legal.

Anketa má dvě kategorie: Nejlepší zákon pro byznys a Legislativní počin roku. První hodnotí samotný obsah a přínos předpisu, druhá kvalitu legislativního procesu a praktický dopad změn.

Flexibilnější práce i digitální finance

V kategorii Nejlepší zákon pro byznys je šest nominací. Patří mezi ně novela zákoníku práce přezdívaná „flexinovela“, která prodlužuje zkušební dobu, upravuje doručování dokumentů a má zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů.

Další nominovaný předpis sjednocuje pravidla pro digitální finance a zavádí rámec pro kryptoaktiva. Cílem je větší právní jistota pro firmy působící v oblasti digitálních aktiv.

Mezi nominacemi je také zrušení objemového limitu pro daňové osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů – nově závisí jen na délce držby. Evropská legislativa zaměřená na podporu obranného průmyslu má zase otevřít nové příležitosti firmám v dodavatelských řetězcích.

Do výběru se dostala i novela posilující důvěrnost komunikace mezi advokátem a klientem a evropský balíček modernizující pravidla DPH pro digitální ekonomiku.

Méně auditu, vyšší limity, odklad ESG

V druhé kategorii, Legislativní počin roku, je nominován například balíček úprav ESG reportingu, který odkládá některé povinnosti a sjednocuje termíny. Další novela zjednodušuje režim uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) pro malé dovozce.

Mezi kandidáty je i novela zákona o účetnictví, která zvyšuje limity pro povinný audit a zužuje okruh firem, jichž se týká. Ocenění může získat také zvýšení limitu pro daňově uznatelné opravné položky k nedobytným pohledávkám z 30 tisíc na 50 tisíc korun.

„Podnikatelé nepotřebují další rekordy v počtu přijatých norem. Potřebují zákony, které dávají smysl, nezavádějí neodůvodněnou regulaci a přinášejí právní jistotu,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Podle Jiřího Nesrovnala z Komory daňových poradců je zvýšení limitu pro opravné položky „dílčí, ale praktická a smysluplná změna, která podnikatelům reálně pomůže při řešení drobných nedobytných pohledávek a sníží zbytečnou administrativu“.

Stovky nových zákonů ročně

Organizátoři i zástupci profesních komor upozorňují, že podnikatelé se potýkají s vysokým počtem nových předpisů. Jen v roce 2025 bylo ve Sbírce zákonů publikováno 586 právních aktů.

Zákon roku má podle nich upozornit na normy, které skutečně snižují administrativní zátěž, zvyšují předvídatelnost práva a přinášejí firmám větší jistotu.

Hlasování 17. ročníku projektu je primárně určené odborné veřejnosti. Vítáni jsou ale všichni, kteří mají zájem připojit se k diskusi o podobě české legislativy a jejím reálném dopadu na podnikatelské prostředí. Hlasování bude probíhat od 16. února až do 6. dubna, vítězné zákony obou kategorií budou oznámeny 23. dubna.

Odkaz na hlasovací formulář: www.zakonroku.cz/hlasovani

Podrobnější informace o projektu najdete ZDE.

Lukáš Kintr

Ministr zahraničních věcí ČR Petr Macinka v Mnichově na bezpečnostní konferenci
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Víkendová debata českého ministra zahraničí Petra Macinky na bezpečnostní konferenci v Mnichově oblétla svět. Část lidí se rozčiluje nad tím, že český ministr dělá ostudu, když v debatě o bezpečnosti vytahuje argumenty o genderu, ale pro podstatnou část globální vesnice je Macinka hrdina, který bývalou americkou ministryni zahraničí Hillary Clintonovou „usadil“. Ať už jste příznivci kohokoli, jedno nelze pominout: ministr Macinka si pravděpodobně vysloužil letenku do USA, kde už nebude jen leštit kliky.

Český ministr zahraničí Petr Macinka spustil poměrně velkou hru. Na mnichovské bezpečnostní konferenci se zúčastnil panelové diskuse mimo jiné s bývalou kandidátkou na americkou prezidentku a ex-ministryni zahraničí Hillary Clintonovou a polským ministrem zahraničí Radosławem Sikorským. Macinka jako již tradičně zastával tvrdou republikánskou linii (ano, čtete správně), čímž se dostal do při s dalšími dvěma řečníky.

V nejvyhrocenějším okamžiku český ministr převedl debatu z roviny věcných argumentů do osobních urážek a Clintonovou nejprve označil za odpůrkyni stávajícího prezidenta Donalda Trumpa (což ona potvrdila), načež následovaly jakési úvahy o genderu, lidských právech a dalších motivech kulturních válek, načež se českého ministra jal umravňovat jeho polský kolega.

To video koluje kanály sociálních sítí i internetu, všichni si je mohou pustit, dokonce i s nijak překrucujícími titulky… a přesto jako by tu byla videa dvě.

Dvě verze reality

První video vidí Macinkovi odpůrci. Na nich se ministr nejprve lopotně snaží bojovat s angličtinou, což sice zvládá o fous víc než jiní tuzemští lídři, ale pořád to nelze srovnat třeba s polským protějškem. Dále tito diváci vidí nepříliš připraveného populistu, kterému docházejí argumenty poměrně záhy, načeš přejde do osobních útoků, kulturních válek a shazuje sám sebe tím, že v podstatě nestačí debatě a jejím ostatním účastníkům. Takový Macinka dělá „ostudu“, „ztrapnil se“ a „dostal lekci od skutečných státníků“.

Jenomže tu je i jiná část spektra. A pro ně se stal Macinka přes noc hrdinou. Nebojí se nazývat věci pravými jmény, nenáviděnou Clintonovou usadil, zesměšnil, zničil, porazil. Ostatně Fox News na svém twitterovém účtu právě tento narativ šíří a má milionové dosahy. V komentářích se dočtete leccos, Petr Macinka tím rozhodně dostává egoboost, který by mu neposkytla ani pochvala od Václava Klause.

Učebnice kulturních válek v praxi

Macinka se tím o víkendu stal tím, čím potřeboval a chtěl: evropským hrdinou hnutí MAGA. A to je poměrně podstatné.

Vraťme se o pár týdnů zpět. Petr Macinka oznámil, že vyrazí na cestu do USA. Detaily nikdo neznal, nejspíš to nevypadalo na nic slavného. Schůzka s americkým protějškem Markem Rubiem ohlášena nebyla, natož s Donaldem Trumpem. Přitom před pár týdny Trump přijal slovenskou delegaci.

Na to, že se Motoristé dlouhodobě označují za v podstatě MAGA buňku v České republice, chlubili se účastí na jakési vedlejší party k Trumpově inauguraci a vůbec uměli poměrně hodně přehánět své kontakty na nový republikánský establishment, to na velký úspěch nevypadalo.

O to víc se hodilo, že Macinka „musel“ cestu zrušit, aby se zúčastnil hlasování o nedůvěře vládě kvůli vlastním nočním SMSkám.

Dneska je tu Macinka 2.0, skutečný člen MAGA, otevřeně podporující Trumpa, o němž Fox News a mnoho alt-rightových influencerů pochvalně mluví jako o tom racionálním hlasu střední Evropy a tleskají mu na otevřené scéně.

Až se bude chystat další cesta do USA, už to bude s trochu většími fanfárami. Možná i nějaký ten pokojík na Mar-a-Lago by to mohlo stačit. Přitom je ten recept docela jednoduchý. Stačít ignorovat, o čem se mluví, opakovat dokola ty stejné fráze z učebnice kulturních válek 21. století pro začátečníky… a on už se ten úspěch dostaví.

Cesta na burzu bude jednodušší. Co přináší revoluční balíček Listing Act?

Newstream TV

V novém dílu talkshow Na kus řeči s právníky přivítal moderátor a associate partner Jan Ditrych advokátku Natálii Cmíralovou z PRK Partners, aby společně probrali dopady rozsáhlého legislativního balíčku známého jako Listing Act. Tento soubor evropských předpisů, přijatý v roce 2024 v rámci iniciativy rozvoje Unie kapitálových trhů, má za cíl zásadně zjednodušit systém přípravy prospektů, snížit administrativní zátěž pro emitenty a zatraktivnit kapitálové trhy pro investory. Ačkoliv podstatná část pravidel nabyla účinnosti již na konci roku, řada klíčových změn přichází v několika vlnách během letošního jara a léta, což činí toto téma pro současnou praxi mimořádně aktuálním.

nst

Přečíst článek

Igor Červený je novým kandidátem Motoristů pro rezort životního prostředí

Igor Červený
ČTK
ČTK
ČTK

Novým kandidátem na post ministra životního prostředí za Motoristy je poslanec Igor Červený. Na tiskové konferenci po jednání vlády to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO), který už Červeného navrhl prezidentovi Petrovi Pavlovi. V současnosti je pověřen řízením ministerstva předseda Motoristů Petr Macinka, který je zároveň ministrem zahraničí. Premiér Andrej Babiš očekává, že prezident Petr Pavel Červeného neprodleně jmenuje ministrem životního prostředí.

O tom, že Motoristé brzy představí nového kandidáta, informoval na instagramu v neděli vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek. Nový ministr by měl podle něj na ministerstvu působit po jeho boku. Pavel odmítl Turka jmenovat ministrem mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům.

„Ústupek Pražskému Hradu“

„Udělali jsme ústupek Pražskému Hradu,“ řekl po jednání vlády Turek. Červený má podle něj podobný náhled na boj s Green Dealem (Zelenou dohodou pro Evropu) a emisními povolenkami. Turek věří, že Červený bude zodpovědným ministrem.

„Připomínám, že nejsme (Motoristé) proti přírodě, ale proti bezduché zelené ideologii,“ řekl Červený. „Ochraňujme také náš průmysl. To je jediná věc, na které kapitalistická země může následně vydělávat peníze a tyto peníze používat pro sociální narovnávání systému,“ doplnil. 

Sjednocený názor v oblasti udržitelného rozvoje

Červený dále uvedl, že s vládním zmocněncem pro klimatickou politiku Filipem Turkem mají sjednocený názor v oblasti udržitelného rozvoje. „Budeme se věnovat tomu, čemu se má ministerstvo životního prostředí věnovat, a to je ochrana přírody. Chceme, aby emisní povolenky byly narovnávány do prapůvodní myšlenky a ne do něčeho, co zničí náš průmysl,“ dodal Červený.

Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává, že prezident Petr Pavel neprodleně jmenuje Igora Červeného ministrem životního prostředí. Mezi hlavní úkoly a priority, které mu bude podle svých slov zadávat sám Babiš, bude patřit Nová zelená úsporám a emisní povolenky.

V mediálním prostoru se šířily spekulace, že kandidátem by mohl být Jaromír Wasserbauer, vrchní ředitel sekce technické ochrany životního prostředí. To ale před jednáním vlády Turek vyvrátil se slovy, že ačkoliv by byl skvělým kandidátem, má už ustálenou pozici na ministerstvu.

Kvůli nejmenování Turka se Macinka dostal s Pavlem do sporu. Na podporu prezidenta se před dvěma týdny v Praze a o uplynulém víkendu ve stovkách měst a obcí v Česku konala shromáždění pořádaná spolkem Milion chvilek. Prezidentská kancelář nedávno uvedla, že Pavel je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává nový návrh předsedy vlády.

Aleš Juchelka

Juchelka: Bez Ukrajinců se český trh práce neobejde

Politika

Český pracovní trh by se bez uprchlíků z Ukrajiny podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) neobešel. Klíčovou roli hrají zejména ve stavebnictví, sociálních službách a zdravotnictví, kde dlouhodobě chybějí lidé. Vláda proto zvažuje další zjednodušení přijímání zahraničních pracovníků i podporu částečných úvazků.

nst

Přečíst článek

Filip Turek a Igor Červený

Filip Turek

Právníci cupují plán Motoristů. Vládní zmocněnec nemůže vést ministerstvo, šlo by o obcházení Ústavy, tvrdí

Politika

ČTK

Přečíst článek
