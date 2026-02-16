Zákon roku startuje: Hledá se norma, která firmám opravdu pomohla
Hlasování o nejlepší zákon pro byznys právě začalo. O titul soupeří šest předpisů. Některé zjednodušují daně, jiné pracovní vztahy. Výsledky budou oznámeny na konci dubna.
Hlasování 17. ročníku ankety Zákon roku odstartovalo 16. února a potrvá do 6. dubna. Odborná veřejnost vybírá právní předpisy, které v uplynulém roce nejvíce usnadnily podnikání v Česku. Výsledky budou vyhlášeny 23. dubna.
Projekt dlouhodobě organizuje společnost Deloitte a advokátní kancelář Deloitte Legal. Záštitu nad letošním ročníkem převzaly Česká advokátní komora, Hospodářská komora ČR, Komora daňových poradců ČR a Svaz průmyslu a dopravy ČR.
Zákon roku je odborná anketa zaměřená na kvalitu legislativy upravující podnikání. Výkonný výbor, složený z přibližně dvou desítek osobností z oblasti práva, byznysu a profesních organizací, vybírá nominace. O vítězích následně rozhoduje hlasování odborné veřejnosti.
„Zákon roku dlouhodobě ukazuje, že kvalitní legislativa je jedním z klíčových pilířů zdravého podnikatelského prostředí. Chceme upozorňovat na předpisy, které nejen dobře vypadají na papíře, ale fungují v praxi,“ uvedla Jiřina Procházková z Deloitte Legal.
Anketa má dvě kategorie: Nejlepší zákon pro byznys a Legislativní počin roku. První hodnotí samotný obsah a přínos předpisu, druhá kvalitu legislativního procesu a praktický dopad změn.
Flexibilnější práce i digitální finance
V kategorii Nejlepší zákon pro byznys je šest nominací. Patří mezi ně novela zákoníku práce přezdívaná „flexinovela“, která prodlužuje zkušební dobu, upravuje doručování dokumentů a má zvýšit flexibilitu pracovněprávních vztahů.
Další nominovaný předpis sjednocuje pravidla pro digitální finance a zavádí rámec pro kryptoaktiva. Cílem je větší právní jistota pro firmy působící v oblasti digitálních aktiv.
Mezi nominacemi je také zrušení objemového limitu pro daňové osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů – nově závisí jen na délce držby. Evropská legislativa zaměřená na podporu obranného průmyslu má zase otevřít nové příležitosti firmám v dodavatelských řetězcích.
Do výběru se dostala i novela posilující důvěrnost komunikace mezi advokátem a klientem a evropský balíček modernizující pravidla DPH pro digitální ekonomiku.
Méně auditu, vyšší limity, odklad ESG
V druhé kategorii, Legislativní počin roku, je nominován například balíček úprav ESG reportingu, který odkládá některé povinnosti a sjednocuje termíny. Další novela zjednodušuje režim uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM) pro malé dovozce.
Mezi kandidáty je i novela zákona o účetnictví, která zvyšuje limity pro povinný audit a zužuje okruh firem, jichž se týká. Ocenění může získat také zvýšení limitu pro daňově uznatelné opravné položky k nedobytným pohledávkám z 30 tisíc na 50 tisíc korun.
„Podnikatelé nepotřebují další rekordy v počtu přijatých norem. Potřebují zákony, které dávají smysl, nezavádějí neodůvodněnou regulaci a přinášejí právní jistotu,“ uvedl prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.
Podle Jiřího Nesrovnala z Komory daňových poradců je zvýšení limitu pro opravné položky „dílčí, ale praktická a smysluplná změna, která podnikatelům reálně pomůže při řešení drobných nedobytných pohledávek a sníží zbytečnou administrativu“.
Stovky nových zákonů ročně
Organizátoři i zástupci profesních komor upozorňují, že podnikatelé se potýkají s vysokým počtem nových předpisů. Jen v roce 2025 bylo ve Sbírce zákonů publikováno 586 právních aktů.
Zákon roku má podle nich upozornit na normy, které skutečně snižují administrativní zátěž, zvyšují předvídatelnost práva a přinášejí firmám větší jistotu.
Hlasování 17. ročníku projektu je primárně určené odborné veřejnosti. Vítáni jsou ale všichni, kteří mají zájem připojit se k diskusi o podobě české legislativy a jejím reálném dopadu na podnikatelské prostředí. Hlasování bude probíhat od 16. února až do 6. dubna, vítězné zákony obou kategorií budou oznámeny 23. dubna.
Odkaz na hlasovací formulář: www.zakonroku.cz/hlasovani
