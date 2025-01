Digitální podpis bude platný i mezinárodně. Už v roce 2026

Elektronický podpis i pro soukromé účely, ověřování, jak služba bankovní identity funguje i rozšiřování jejího využití v knihovnách, zdravotnictví, u dodavatelů energií nebo mezi zemědělci žádajícími o dotace. To jsou některé z letošní novinek v digitálním ověřování totožnosti, které novinářům představil Matěj Růžička, šéf společnosti Bankovní identita.

Více než 4,65 milionu Čechů včetně seniorů už v současnosti umí využívat svou bankovní identitu, a to nejen pro komunikaci se svou bankou. Díky ní komunikují se státními úřady a institucemi i soukromými společnostmi, které umožňují tento způsob prokazování totožnosti. Umí takto podávat daňové přiznání, podávat přihlášky na střední školy, žádat o dotace na opravdu domu či o příspěvky na dítě nebo od letoška nově komunikovat i s Úřady práce.

Češi jsou přitom ve využívání digitální identity jedni z nejlepších v Evropě, protože digitální způsob ověřování totožnosti zde umí používat více jak 70 procent populace v produktivním věku. V průměru se takto identifikují sedmkrát ročně a jen od loňského roku se to naučilo přes 650 tisíc dalších občanů. Systém využívá i 300 tisíc lidí v důchodovém věku, uvádí statistiky společnosti Bankovní identita.

Jak to funguje

Digitální ověřování totožnosti přes Bankovní identitu od letošního roku už podporuje všech 11 retailových bank v Česku. V praxi to vypadá tak, že zájemce o Bankovní identitu, který přitom nemusí být ani klientem dané banky, se v některém z 11 bankovních domů identifikuje oficiálními průkazy totožnosti a požádá o přístupové údaje. Banka pak jeho totožnost ověří a předá mu přihlašovací údaje. Na využívání Bankovní identity pak už potřebuje mít akorát chytrý telefon, kterým potvrzuje svou identitu v bankovní aplikaci. Při vstupu do klientské zóny u státních úřadů nebo například na Portálu občana se pak stačí jen přihlásit a potvrdit svou identitu v aplikaci mobilu.

Vloni se takto digitálně identifikovalo například 106 tisíc rodičů žáků podávajících přihlášky na střední školy a víceletá gymnázia. Téměř 90 procent přihlášek tak bylo podáno přes bankovní identitu a stejné počty přihlášek na střední školy se očekává i letos. Digitální identitu využívají ale nejen střední školy, pro online přihlášky a zápisy je zapojeno už i šest tuzemských vysokých škol.

Letošní novinky v ověřování

Za jednu z největších letošních novinek považuje šéf společnosti Růžička aplikaci pro elektronické podepisování, která je dostupná ze stránek Bank iD a bude fungovat i pro soukromé účely. Za prvních pár týdnů letošního roku ji stihlo podle Růžičky využít už několik desítek tisíc lidí. K jejímu využití přitom podle něj stačí jen nahrát podepisovaný dokument, potvrdit svou identitu přes bankovní identitu, a pak si stáhnout již podepsaný dokument do svého počítače. Nová služba, která je zdarma, totiž dokumenty nikam neukládá. Další novinkou je také možnost ověřit si, jak bankovní identita funguje a jak probíhá přihlášení. Ze stránek Bank iD se tak dostanete na odkaz, kde si můžete i ověřit, jaká data o vás banka předává.

Bankovní identita podle Růžičky urychluje i digitalizaci státní správy, nejnověji se to týká například Úřadu práce ČR. Od začátku roku, kdy byla spuštěná možnost žádat o zprostředkování zaměstnání on-line, se 38 procent nových klientů už registrovalo takto elektronicky a 84 procent dalších dokumentů bylo doloženo on-line. Takto je možné přes úřad práce žádat například o rodičovský příspěvek nebo příspěvek na dítě či na bydlení.

Letos se chce společnost zaměřit i na další rozšiřování možností elektronického podepisování. A v plánu je i přístup k dotacím z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu pro zemědělce nebo další spolupráce s dodavateli energií či knihovnami. „Velký boom se však dá očekávat také ve zdravotnictví až se vedle zdravotních pojišťoven zapojí do systému i pacientské organizace a lékaři,“ doufá Růžička.

Kdy bude ověřování platné i mezinárodně

Jednoduchý mezinárodně platný digitální podpis by měl být přístupný už do dvou let. „Evropská unie (EU) už totiž k Evropské peněžence digitální identity schválila a vydala i legislativu. Jedná se o formu nařízení Evropské komise, která každému členskému státu EU dává povinnost do konce roku 2026 mít identitní systém, tedy digitální peněženku, přes kterou si budu moci potvrdit svou identitu nejen v Česku, tedy ve vydavatelské zemi, ale i kdekoliv jinde v rámci EU. To v praxi znamená, že systémy, byť budou různé v každé zemi, tak by měly být mezi sebou interoperabilní, a tedy vzájemně uznatelné,“ vysvětluje Růžička.

Ověření totožnosti umožňuje i nakupování bez obsluhy

Jedním z populárních způsobů využití digitálního ověřování identity je také mimo jiné vstup do bezobslužných prodejen po celé ČR. Ty jsou přístupné kdykoliv 24 hodin denně právě prostřednictvím identifikace nakupujícího přes Bank iD. Zákazník k tomu jen potřebuje chytrý telefon s aplikací, přes kterou potvrzuje svou identitu. Obchodník si tím ověří věk nad 18 let a současně si eviduje i kdo nakupuje pro případ, že by došlo například ke krádeži. Od doby, kdy se tento způsob prodeje v Česku rozšířil na aktuálních 111 prodejen ve všech krajích vyjma Karlovarského a Prahy, ale podle Růžičky nedošlo k žádnému významnému incidentu.

