Češi si své křivdy rádi hýčkají, říká Tomáš Prouza
Tomáš Prouza, host pořadu VIP Eva Talks moderátorky Evy Čerešňákové, se k roli prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu dostal nepřímo. Profesní dráhu zahájil v médiích a oblasti osobních financí, později působil ve státní správě i mezinárodních institucích včetně Světové banky. Klíčovou zkušeností pro něj bylo působení na Úřadu vlády ČR, kde se podílel na koordinaci evropské agendy.
Prouza sám o sobě říká, že zná oba světy, jak státní, tak i podnikatelský. Právě proto otevřeně upozorňuje na momenty, kdy se podle něj dobrý úmysl mění ve špatnou regulaci. „Nebojím se říkat nahlas, co si myslím,“ shrnuje svůj přístup, který mu přinesl jak podporu, tak ostré kritiky.
Do širšího povědomí veřejnosti se výrazněji dostal během pandemie covidu-19. Opatření, která se často měnila ze dne na den a byla podle něj nepřehledná nejen pro podnikatele, ale i pro zákazníky, označoval za „naprostý zmatek“. Kritizoval chaotické řízení a upozorňoval, že rozhodování státu působí nahodile a bez jasné logiky. Tento přímočarý styl mu zůstal i po pandemii, zejména při hodnocení regulací, které zasahují obchod a služby.
Prouza se snaží mluvit pochopitelným jazykem, nikoli řečí úředních analýz. V době vysoké inflace například popisoval proměnu spotřebitelského chování lapidárně: „Nakupovat chodí jeden člen rodiny a jede podle seznamu.“ Podobně varuje před omezováním konkurence, které podle něj ve výsledku nechrání spotřebitele, ale naopak vede k vyšším cenám a menší nabídce.