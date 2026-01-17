Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Newstream TV Češi si své křivdy rádi hýčkají, říká Tomáš Prouza

Češi si své křivdy rádi hýčkají, říká Tomáš Prouza

Tomáš Prouza, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory ČR
Profimedia
Michal Nosek
nos

Tomáš Prouza, host pořadu VIP Eva Talks moderátorky Evy Čerešňákové, se k roli prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu dostal nepřímo. Profesní dráhu zahájil v médiích a oblasti osobních financí, později působil ve státní správě i mezinárodních institucích včetně Světové banky. Klíčovou zkušeností pro něj bylo působení na Úřadu vlády ČR, kde se podílel na koordinaci evropské agendy.

Prouza sám o sobě říká, že zná oba světy, jak státní, tak i podnikatelský. Právě proto otevřeně upozorňuje na momenty, kdy se podle něj dobrý úmysl mění ve špatnou regulaci. „Nebojím se říkat nahlas, co si myslím,“ shrnuje svůj přístup, který mu přinesl jak podporu, tak ostré kritiky.

VIP Eva Talks - Tomáš Prouza Newstream

Do širšího povědomí veřejnosti se výrazněji dostal během pandemie covidu-19. Opatření, která se často měnila ze dne na den a byla podle něj nepřehledná nejen pro podnikatele, ale i pro zákazníky, označoval za „naprostý zmatek“. Kritizoval chaotické řízení a upozorňoval, že rozhodování státu působí nahodile a bez jasné logiky. Tento přímočarý styl mu zůstal i po pandemii, zejména při hodnocení regulací, které zasahují obchod a služby.

Prouza se snaží mluvit pochopitelným jazykem, nikoli řečí úředních analýz. V době vysoké inflace například popisoval proměnu spotřebitelského chování lapidárně: „Nakupovat chodí jeden člen rodiny a jede podle seznamu.“ Podobně varuje před omezováním konkurence, které podle něj ve výsledku nechrání spotřebitele, ale naopak vede k vyšším cenám a menší nabídce.

Související

Návrhářka Natalie Ruden
video

Řemeslo mizí a s ním i možnost šít precizní módu, říká Natali Ruden

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek

Kupka chce z ODS silnou opoziční sílu. Slíbil reformy, stínovou vládu i důraz na Západ

Kandidát na předsedu ODS Martin Kupka
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Martin Kupka před delegáty kongresu ODS představil svou vizi strany jako sebevědomé a kompetentní opozice. Pokud bude zvolen předsedou, chce občanské demokraty připravit na návrat do vlády prostřednictvím reforem, silného programu a důsledné kontroly kabinetu ANO, SPD a Motoristů.

Bývalý ministr dopravy Martin Kupka chce jako předseda ODS vybudovat silnou, sebevědomou a kompetentní opoziční stranu. Ve svém kandidátském projevu na kongresu občanských demokratů v Praze uvedl, že ODS musí být viditelnou silou, která bude vládu ANO, SPD a Motoristů důsledně kontrolovat a nutit ji k odpovědnosti.

Podle Kupky se strana nesmí smířit se současným způsobem vládnutí, který označil za účelové spojenectví založené na protislužbách a osobních zájmech. ODS má podle něj systematicky pojmenovávat chyby vlády, brzdit je a tam, kde se to nepodaří, nabídnout vlastní řešení do budoucna.

Kupka zároveň jasně vymezil hlavní politické soupeře. Za protivníky ODS označil strany, které chtějí Česko vyvést z Evropské unie a NATO, nostalgicky se vracejí k poměrům před rokem 1989 nebo usilují o omezování ekonomické a politické svobody. Cílem ODS je podle něj návrat do vlády nikoli kvůli straně samotné, ale kvůli budoucnosti České republiky.

Martin Kupka, kandidát na šéfa ODS

Dalibor Martínek: Renesance ODS neuškodí Babišovi, ale lidovcům a TOP 09

Názory

Členové ODS si před kongresem pochvalují, jak se strana při změně vedení probudila k životu. Jaký se v ní najednou rozhořel názorový kvas. Výsledkem má být nová ODS, svěží, plná elánu a nasazení, stojící na důrazu na tržní ekonomiku. Očekává se, že novým motorem se stane Martin Kupka.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Občanští demokraté se podle Kupky musí znovu pevně spojit s reformami a stát se první volbou pro podnikatele. Jako priority zmínil snížení daňové zátěže práce a omezení daňových výjimek. Strana podle něj nemá pouze kritizovat, ale přicházet s konkrétními návrhy, mimo jiné prostřednictvím stínové vlády, která by působila nejen v Praze, ale i v regionech.

Součástí Kupkovy vize je také oživení vnitrostranické debaty. Plánuje lokální programové konference a následné celostátní jednání, které má vést k aktualizaci hlavních programových tezí. „Pokud nepochopíme, že se svět změnil, nemůžeme vyhrávat,“ uvedl.

V zahraniční politice se Kupka jednoznačně přihlásil k prozápadní orientaci Česka. Podpořil členství v EU a NATO a zdůraznil nutnost podpory Ukrajiny, která čelí ruské vojenské agresi. Jeho protikandidátem v boji o post předsedy ODS je místostarosta Ostravy-Jih Radim Ivan.

Související

Petr Fiala na kongresu ODS
Aktualizováno

Fiala ukazuje nástupce. ODS si na kongresu vybírá mezi kontinuitou a radikální změnou

Politika

ČTK

Přečíst článek

Hřib zůstává předsedou Pirátů, zvítězil v prvním kole volby

Zdeněk Hřib
ČTK
ČTK
ČTK

Předsedou České pirátské strany bude i nadále Zdeněk Hřib. Rozhodlo o tom dnešní celostátní fórum strany v Prachaticích, kde Hřib v prvním kole volby porazil místostarostu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Davida Witosze.

Čtyřiačtyřicetiletý Zdeněk Hřib, který stojí v čele Pirátů od podzimu 2024, získal důvěru většiny delegátů hned v prvním kole hlasování. Ve volbě obdržel 469 hlasů z celkových 611.

Hřib po zvolení uvedl, že chce vést Piráty tak, aby se stali klíčovou součástí příští vlády bez účasti hnutí ANO a jeho předsedy Andreje Babiše. Důležitým testem budou podle něj už letošní podzimní komunální volby, které označil za referendum o současné vládě.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

Babiš se ve Sněmovně pustil do Pirátů. Zasloužil byste vytahat za flígr, reagoval Bartoš

Politika

Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně ostře zaútočil na Piráty. Označil je za amatéry, udavače i extremisty a prohlásil, že kvůli svému chování nejsou schopni prosadit žádné zákony. Svůj výpad vedl při debatě o písemné interpelaci předsedkyně pirátského klubu Olgy Richterové, která se týkala zvýšení rodičovského příspěvku a jeho pravidelné valorizace. Proti premiérovým slovům se ohradili nejen Piráti, ale i další opoziční poslanci.

nst

Přečíst článek

„Chci, aby Piráti byli tvrdou, konstruktivní a sebevědomou silou. Mým hlavním cílem je plán na dostupné bydlení, levné potraviny a moderní stát, který bude lidem pomáhat, a ne je šikanovat,“ uvedl Hřib. Zdůraznil také důležitost fungujícího právního státu a jasného ukotvení České republiky v Evropské unii a Severoatlantické alianci.

Druhý kandidát David Witosz se o post předsedy ucházel opakovaně. V roce 2022 nepostoupil přes první kolo volby a v roce 2024 z klání odstoupil.

Piráti pod Hřibovým vedením v posledních sněmovních volbách posílili, když získali téměř devět procent hlasů a 18 poslaneckých mandátů. Hřib se stal jedním z nově zvolených poslanců.

Související

Zleva Ivan Bartoš a předseda Pirátů Zdeněk Hřib

Glosa Dalibora Martínka: Piráti utekli hrobníkovi z lopaty a přemohli i Okamuru

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme