Zemětřesení v Partners: Petr Borkovec jde řídit banku s Markem Ditzem. Do sítě přijde Petr Křen

Spoluzakladatel Partners Petr Borkovec bude řídit Partners Banku v roli co-CEO s Markem Ditzem. Jeho klientský kmen přebere Petr Křen.

Spoluzakladatel a spolumajitel poradenské sítě Partners Petr Borkovec se rozhodl, že postupně utlumuje své další podnikatelské aktivity ve prospěch angažmá ve skupině Partners a v Partners Bance. Tu finančně poradenská skupina spustila pro veřejnost letos v dubnu.

Petr Borkovec je zakladatelem a dlouholetým šéfem finanční skupiny Partners. To podle něj dál zůstává, nebude se ale už tolik angažovat v poradenské síti Partners Financial Services (PFS). „Když vznikla Simplea nebo Rentea, moje role byla většinou hlavně u vymýšlení a vzniku dané propozice, jak má fungovat. Většinou to byla relativně malá věc s jedním produktem a byl tam silný lídr. S ním vše konzultuji, ale nedá se říci, že bych byl přímo v budování té instituce, spíše jen propozice, protože jsem produktový a technický člověk,“ uvedl v rozhovoru pro newstream.cz.

Petr Borkovec: Partners Banka má tolik klientů, že se nám přehřál klientský servis Leaders V rychlosti transakcí je s aplikací Partners Banky srovnatelný jen Revolut, říká její zakladatel a šéf skupiny Partners Petr Borkovec. Na technologický systém banky je hrdý, firma si ho vyráběla na míru. Jaké to je, v dnešní době na zelené louce postavit banku? Drahé, stálo to osm set milionů korun, ale čtvrtinu nákladů na banku podle něj pokryly vysoké úrokové sazby, které zhodnotily peníze nachystané na spuštění banky. Banka roste rychleji, než zakladatelský tým čekal, proto s ní mají velké plány. „Za sedm let chceme mít v bance milion klientů jen v Česku,“ plánuje Borkovec. Tereza Zavadilová Přečíst článek

To se teď změní. „Banka je natolik obrovská věc, že to transformuje celou skupinu. Nebudu už přímo v PFS, ale bude se mnohem víc posilovat moje role lídra skupiny a budu se více věnovat bance,“ uvedl. Prakticky to znamená, že Borkovec bude spoluřídit banku s Markem Ditzem v roli co-CEO. „Nastupuji v bance také do boardu, což nyní řešíme s ČNB, protože to musí projít schválenim,“ uvedl.

Marek Ditz Partners, užito se svolením

Výkonné role v bance budou rozděleny tak, že Borkovec bude mít na starosti především produkt, distribuci a marketing a Ditz risk, compliance, úvěry, IT a podobně. „Moje role kromě šéfa skupiny bude nejvíce v budování banky a koordinaci všeho, co se ve skupině děje. Já bývám ve věcech hodně hluboko, věnuji se produktům, aplikaci a podobně,“ popsal Borkovec.

Do managementu skupiny zároveň přichází nový člověk, Petr Křen. „Býval zemský ředitel v OVB, pak dělal kouče, vytvořil úspěšný školicí institut. Domluvili jsme se, že mu prodám mé partnerství, protože se tomu nemůžu věnovat naplno,“ uvedl Borkovec.

Borkovec postupně utlumuje podnikatelské aktivity, které měl mimo Partners. To se týká například prodejen Sklizeno, které se postupně rozprodává. Borkovec prodává i podíl ve Fruitissimu a ve firmě Zdravá lednice.

