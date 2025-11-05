Apple mění hru. Chystá opravdu levný Mac
Apple podle Bloombergu připravuje první levnější MacBook, který má oslovit studenty, školy i firmy. Počítač s čipem z iPhonu a LCD displejem nižší třídy by se mohl objevit už v první polovině příštího roku.
Společnost Apple se chystá poprvé vstoupit na trh s levnějšími notebooky. Podle informací agentury Bloomberg firma vyvíjí dostupný počítač Mac, který má oslovit zákazníky používající dnes levné Chromebooky či počítače s Windows. Novinka by se mohla objevit v první polovině příštího roku.
Levný Mac pro studenty a firmy
Nový přístroj má být určený studentům, firmám i příležitostným uživatelům – tedy těm, kteří většinu času tráví na internetu, pracují s dokumenty nebo upravují fotografie a videa v základním rozsahu. Apple podle Bloombergu zároveň cílí na uživatele iPadů, kteří by dali přednost klasickému notebooku s plnohodnotnou klávesnicí a systémem macOS.

Zařízení má interní kódové označení J700 a nachází se ve fázi testování i rané výroby u zahraničních dodavatelů. Pro Apple to bude významná strategická změna – značka, která si dlouhodobě zakládá na prémiovém image, se doposud levnějším segmentům vyhýbala.
Nový design, nový směr
Podle dostupných informací bude nový Mac výrazně levnější než 1000 dolarů (21 200 korun). Apple dosáhne nižší ceny použitím méně pokročilých komponent, například procesoru z iPhonu a LCD displeje nižší třídy. Obrazovka má mít menší úhlopříčku než 13,6 palce (34,5 cm), tedy méně než současný MacBook Air.
Zajímavostí je, že poprvé v historii Maců Apple použije mobilní procesor z iPhonu místo čipu navrženého speciálně pro počítače. Podle interních testů má být ale výkon tohoto čipu vyšší než u M1, který Apple používal ještě před několika lety.
Apple už v minulosti experimentoval s levnějšími Macy. Například MacBook Air s čipem M1 prodával prostřednictvím Walmartu za méně než 700 dolarů.
Nadcházející model ale podle zdrojů Bloombergu nebude pouhým zlevněným starším zařízením, nýbrž zcela novým produktem s přepracovaným designem.

Dnes nejlevnější MacBook Air s čipem M4 stojí 999 dolarů, přičemž studenti jej mohou pořídit se slevou za 899 dolarů. Pro srovnání – běžné Chromebooky se prodávají za několik set dolarů a jejich prémiové verze zhruba za 600 dolarů.
Ve školách v USA patří mezi nejoblíbenější kombinace základní iPad s klávesnicí Magic Keyboard Folio, dohromady za zhruba 600 dolarů.
Nový Mac by se podle informací měl cenově pohybovat právě kolem této hranice, ale nabídne lepší výdrž baterie, vyšší výkon a větší flexibilitu díky systému macOS a integrované klávesnici.
Podle analytiků by tak mohl přetáhnout zákazníky Googlu i Microsoftu, kteří dominují v segmentu levných notebooků.

Apple zkouší novou taktiku
Podle dat společnosti IDC měl Apple ve třetím čtvrtletí devítiprocentní podíl na globálním trhu s osobními počítači, čtvrté místo za Lenovem, HP a Dellem.
Vstup do nižší cenové kategorie by mohl firmě otevřít nové trhy – zejména ve školství a malých firmách, které dosud sáhly spíše po levnějších alternativách.
Zda se Applu podaří uplatnit filozofii prémiového designu v rozpočtové třídě, ukážou až první recenze. Jedno je ale jisté – vstup Applu do levného segmentu notebooků může pořádně promíchat trhem, který dosud ovládaly Chromebooky.
