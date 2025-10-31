Apple má Vánoce už v říjnu. Objednávky na nové iPhony jsou „mimořádně silné“
Americká technologická společnost Apple zvýšila ve čtvrtém čtvrtletí svého finančního roku tržby meziročně o osm procent na 102,47 miliardy dolarů (2,16 bilionu korun). Zisk na akcii činil 1,85 dolaru, což představuje meziroční nárůst o 13 procent.
Firma tak překonala očekávání analytiků, kteří podle dat společnosti LSEG předpokládali tržby ve výši 102,24 miliardy dolarů a zisk 1,77 dolaru na akcii. Finanční rok Applu skončil 27. září.
iPhony zklamaly, ale služby táhnou
Tržby z prodeje iPhonů dosáhly ve čtvrtém čtvrtletí 49,03 miliardy dolarů, tedy méně, než se očekávalo. Důvodem jsou výrobní omezení a zpožděný start prodeje v Číně kvůli tamním regulacím.
Ztráty však vyrovnaly jiné segmenty – prodej příslušenství vzrostl na devět miliard dolarů a služby, kam spadá i streamovací platforma Apple TV, přinesly 28,75 miliardy dolarů.
Apple překonal očekávání i v menších segmentech. Tržby z prodeje počítačů Mac dosáhly 8,73 miliardy dolarů a z tabletů iPad 6,95 miliardy dolarů. Obě kategorie se tak zotavily po slabším předchozím roce.
Vánoce mají být rekordní
Pro nadcházející čtvrtletí, které zahrnuje vánoční svátky, Apple očekává dvouciferný růst tržeb a silnou poptávku po nových telefonech řady iPhone 17. „Naše objednávky na iPhone 17 jsou mimořádně silné a pracujeme naplno, abychom je doručili,“ uvedl generální ředitel Tim Cook. Podle něj by měly tržby z iPhonů vzrůst o více než deset procent a celkový obrat firmy o 10 až 12 procent.
Nižší dopady cel a optimismus investorů
Apple zároveň oznámil, že se mu daří snižovat dopady obchodních cel, které původně odhadoval na 1,1 miliardy dolarů za čtvrtletí. Investoři reagovali pozitivně – akcie společnosti po zveřejnění výsledků rostly v mimořádném obchodování o více než dvě procenta.
