Apple představil nový MacBook i výkonné čipy, určené vývojářům umělé inteligence

Americká technologická společnost Apple představila nové počítače MacBook Pro a iMac a tři nové čipy, které je pohánějí. Společnost uvedla, že přepracovala grafické procesory, což je klíčová část čipu, napsala agentura Reuters.

Nové počítače s výkonnějšími čipy, ale nezměněným designem půjdou do prodeje příští týden, uvedl server CNBC. Ten také vyzdvihl pokles ceny u základního modelu MacBooku.

Apple ve své prezentaci, která byla podle médií v nezvyklou noční hodinu, kladl důraz na rychlost nových počítačů a dlouho výdrž baterie - až 22 hodin. Novinkou je také černá barva (Space Black) u dražších modelů, která podle výrobce zabrání otiskům na povrchu počítače.

Společnist Apple uvedla, že nový čip M3 Max je určen vývojářům umělé inteligence, kteří potřebují obrovské množství paměti pro vývoj chatbotů a dalších nástrojů AI.

Apple v uplynulých dvou letech začal do Maců místo procesorů od Intelu zabudovávat čipy vlastní výroby. Firma podle agentury Reuters neuvedla, kdo nové čipy vyrábí, ale podle odborníků by to mohla být společnost Taiwan Semiconductor Manufacturing, která prezentovanou technologii používá k výrobě čipů pro špičkové modely iPhone 15.