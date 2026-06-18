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newstream.cz Zprávy z firem Alliance Laundry CE představuje udržitelnou budoucnost profesionálního praní

Alliance Laundry CE představuje udržitelnou budoucnost profesionálního praní

Alliance Laundry CE představuje udržitelnou budoucnost profesionálního praní
Alliance Laundry CE, užito se svolením
Komerční spolupráce
Komerční spolupráce

Jedním z nejrychleji rostoucích poskytovatelů profesionálních prádelenských řešení ve střední Evropě je společnost Alliance Laundry CE. Již pětatřicet let působí Alliance Laundry CE v Příboře v Moravskoslezském kraji, toto výročí si v těchto dnech připomíná.

Společnost se vyznačuje technologiemi, které kombinují vysoký výkon, nízké provozní náklady a minimální dopad na životní prostředí. „Hlavním pilířem všech produktů, služeb i dlouhodobého rozvoje naší společnosti, je udržitelnost. Reagujeme tak na rostoucí tlak podniků i veřejnosti na ekologicky odpovědné provozy. Naše technologie, které podporuje největší vývojové centrum prádelenství v Evropě, jež v Příboře sídlí, kombinují vysoký výkon, nízké provozní náklady a minimální dopad na životní prostředí,“ říká Jan Vleugels, generální ředitel společnosti.

Alliance Laundry CE exportuje své výrobky do celého světa, 98 procent produkce směřuje na zahraniční trhy, zejména do zemí Evropské unie, na Střední Východ a do Asie. Může se pyšnit špičkovým evropským vývojovým centrem STAR Center, v němž vyvíjí a testuje nové produkty a technologie, což umožňuje být na špici technologických inovací v našem oboru.

Alliance Laundry CE dlouhodobě prosazuje přístup, který přesahuje běžné technologické inovace. Udržitelnost není doplňkem, ale klíčovým kritériem při vývoji každého řešení. Společnost se zaměřuje na snižování spotřeby vody a energie, minimalizaci chemické zátěže, prodloužení životnosti textilu i zařízení, obnovitelný přístup k materiálům a digitální, tedy maximální efektivitu řízení provozu.

„Naším cílem je ukázat, že profesionální praní může být nejen efektivní, ale také šetrné k planetě. Udržitelnost je pro nás závazek, nikoli marketingový trend. Jsme přesvědčeni, že budoucnost profesionálního praní bude stát na kombinaci inovací, digitalizace a ekologické odpovědnosti. Chceme být lídrem této změny a pomáhat firmám napříč odvětvími přecházet na udržitelnější provoz,“ dodává Jan Vleugels.

Alliance Laundry CE v číslech

Společnost zaměstnává celosvětově přes 3 500 lidí a má ve více než 140 zemích nainstalováno více než čtyři miliony komerčních jednotek. Pokud bychom tyto stroje postavili vedle sebe, vytvořily by řadu dlouhou zhruba 3 tisíce kilometrů, což je přibližně vzdálenost z Prahy až k portugalskému pobřeží Atlantiku. Moderní průmyslové pračky, které dokážou v jedné várce vyprat až 180 kilogramů prádla, co v jednom cyklu představuje například dresy pro více než 10 kompletních fotbalových týmů najednou. Vzhledem k tomu, že komerční pračky běží v průměru v osmi až deseti cyklech denně, tak jediný stroj obslouží potřeby stovek lidí každý den. Pokud jde o úsporu vody, moderní chytré pračky se senzory zatížení, které jsou součástí portfolia Alliance Laundry CE, snížily spotřebu vody až o 28 procent oproti starším modelům. High-speed odstřeďování pak zkracuje dobu sušení až o 20 procent, což je klíčové vzhledem k tomu, že sušení je energeticky nejnáročnější část procesu.

  • 35 let působení závodu v Příboře
  • 98 procent produkce směřuje na export
  • více než 140 zemí, kde jsou technologie společnosti instalovány
  • přes 4 miliony komerčních jednotek nainstalovaných po celém světě
  • řada těchto strojů by vedle sebe měřila asi 3 000 kilometrů
  • až 180 kilogramů prádla v jedné várce u největších průmyslových praček
  • až 28 procent úspora vody oproti starším modelům
  • až 20 procent kratší doba sušení díky high-speed odstřeďování
  • více než 3 500 zaměstnanců celosvětově

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Apple spojí síly s Intelem. Čipy pro iPhony a Macy se mají vyvíjet v USA

Apple spojí síly s Intelem. Čipy pro iPhony a Macy se mají vyvíjet v USA
iStock
nst
nst

Apple se podle Trumpa dohodl s Intelem na vývoji a výrobě čipů v USA. Dohoda poslala akcie Intelu vzhůru a zapadá do snahy vrátit strategickou polovodičovou výrobu zpět do Ameriky.

Americká technologická společnost Apple se dohodla s Intelem na spolupráci při vývoji a výrobě čipů ve Spojených státech. Oznámil to americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social. Akcie Intelu na zprávu reagovaly výrazným růstem.

Aktuální tržní cena
Intel Corp.
NASDAQ: INTC
Poslední dostupná cena
$121,10
+3.50 %
+$4,09 proti předchozímu závěru
Předchozí závěr $117,01
Tržní kapitalizace $615,6 mld.
Data: poslední dostupná kotace 18. června 2026, 09:50 UTC.

Apple, který vyrábí například iPhony, iPady, Apple Watch nebo počítače Mac, se podle agentury Reuters ve velké míře spoléhá na čipy od tchajwanské společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, známé jako TSMC. Nová dohoda s Intelem tak zapadá do snahy posilovat výrobu polovodičů přímo ve Spojených státech.

iPhony a další produkty Applu zdraží. „Je to nevyhnutelné,“ říká Tim Cook

Zprávy z firem

Apple se chystá zdražovat. Podle šéfa podniku Tima Cooka už firma nedokáže dál tlumit růst nákladů na paměťové čipy, jejichž ceny žene vzhůru boom umělé inteligence.

ČTK

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Kritika bývalých prezidentů

Trump oznámení využil ke kritice svých předchůdců. „Hloupí prezidenti brali naši ekonomiku jako samozřejmost a nechali Tchaj-wan a další ukrást naše polovodičové továrny,“ uvedl. Dodal, že předchozí administrativy podle něj nedokázaly americký průmysl chránit pomocí cel.

Intel kdysi patřil k dominantním hráčům na trhu s polovodiči, v posledních letech ale ztratil část svého postavení. Zaostal zejména v oblasti čipů pro umělou inteligenci, kde se do čela dostala konkurenční Nvidia.

Americká vláda loni získala v Intelu desetiprocentní podíl a oznámila, že do firmy hodlá investovat zhruba deset miliard dolarů, tedy více než 210 miliard korun. Cílem je rozšířit výrobu polovodičů ve Spojených státech.

„Rozhodli jsme se pomoci Intelu výměnou za deset procent jeho akcií,“ uvedl Trump. Podle něj se hodnota firmy od té doby zvýšila ze zhruba 100 miliard dolarů na více než 600 miliard dolarů.

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„Devět měsíců a jejich hodnota se zvýšila o více než půl bilionu dolarů. Podíl Ameriky má nyní hodnotu přes 60 miliard dolarů. Kdy naposledy nějaký prezident vydělal Americe peníze?“ napsal Trump na Truth Social.

Šéf Applu Tim Cook mezitím v rozhovoru s listem The Wall Street Journal uvedl, že firma se chystá zdražit své produkty. Důvodem je růst nákladů na paměťové čipy, který souvisí s rozsáhlými investicemi do infrastruktury pro umělou inteligenci.

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ČTK

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Politický odpadlík Kurz chce dělat byznys s vládami. Jeho AI firma je magnet na miliardy

Shalev Hulio a Sebastian Kurz
ČTK
nst
nst

AI a kyberbezpečnostní firma Dream, za níž stojí i bývalý rakouský kancléř Sebastian Kurz, získala 260 milionů dolarů. Investoři ji podle Bloombergu ocenili na tři miliardy dolarů – téměř třikrát více než loni.

Izraelská společnost Dream, která poskytuje služby v oblasti umělé inteligence a kyberbezpečnosti vládám a provozovatelům kritické infrastruktury, získala od investorů 260 milionů dolarů. Podle agentury Bloomberg nové financování ocenilo firmu na tři miliardy dolarů.

Investiční kolo vedly společnosti Bicycle Capital a Group 11. Ocenění Dreamu se tak téměř ztrojnásobilo oproti únoru 2025, kdy činilo jednu miliardu dolarů. V rozhovoru to uvedli spoluzakladatelé firmy Shalev Hulio a Sebastian Kurz. Mezi další investory patří Bain Capital Ventures, Antler a Tru Arrow Partners.

Autor špionážního programu

Hulio je známý jako spoluzakladatel a bývalý generální ředitel společnosti NSO Group, která stojí za kontroverzním špionážním softwarem Pegasus. Dream založil v roce 2023 společně s Gilem Dolevem a bývalým rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem.

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Firma se zpočátku zaměřovala na kybernetickou obranu založenou na umělé inteligenci pro státy. Nyní ale rozšiřuje záběr a uvádí vlastní AI platformu pro vlády a státní podniky, které chtějí mít větší kontrolu nad svými daty a technologickou infrastrukturou.

„Jak se umělá inteligence stává klíčovou pro národní bezpečnost, ekonomiku a veřejné služby, vlády stojí před zásadní volbou: spoléhat se například na systémy ze Spojených států nebo Číny, které nemají pod kontrolou, nebo vybudovat schopnosti, které budou plně vlastnit. Dream vznikl proto, aby toto dilema odstranil,“ uvedl Hulio.

Téma technologické suverenity podle Bloombergu nabylo na významu i kvůli nedávnému rozhodnutí Bílého domu neposkytnout nejnovější modely umělé inteligence společnosti Anthropic cizím státním příslušníkům. Hulio tento krok označil za „budíček“ pro státy, které chtějí využívat AI, ale nemohou se spoléhat na zahraniční cloudy a nástroje.

Podle Kurze mohou soukromé osoby nebo běžné firmy často využívat cloudová řešení. Vlády a další subjekty pracující s citlivými daty ale podle něj potřebují takzvaná on-premise řešení, tedy technologie provozované pod vlastní kontrolou. Ta jim mají umožnit systémy plně vlastnit, řídit a provozovat.

Místo programátorů montéři. Tak tohle je ta AI budoucnost, zuří Američané

Enjoy

Zářná AI budoucnost není pro každého. Jako na obrázku to ukázal Mark Zuckerberg, když z Mety vyhodil osm tisíc kvalifikovaných lidí a zároveň otevřel školicí centrum pro mnohem hůře placené manuální práce. A v Číně už roboti dostávají občanku, píše v dalším díle seriálu Civilizační deník Tereza Zavadilová.

Tereza Zavadilová

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Kurz, který je v Rakousku vyšetřován kvůli údajnému korupčnímu jednání a loni byl soudem zproštěn obvinění z křivé výpovědi, označil za jeden z nejlepších způsobů využití platformy Atlas boj proti podvodům. Hulio mezi další příklady zařadil veřejné zakázky, zefektivnění firemního provozu a odhalování krádeží v dodavatelských řetězcích.

Dream začal komerčně fungovat na konci roku 2024 a od té doby dosáhl tržeb téměř 300 milionů dolarů. Loni firma uvedla produkt Hero, autonomního AI agenta, který pomáhá vládám vyhledávat a opravovat bezpečnostní zranitelnosti.

Nový kapitál má firmě pomoci urychlit nasazování jejích suverénních AI a národních kyberobranných platforem v Evropě, na Blízkém východě, v Asii a Americe. „Zejména v Evropě je velká potřeba připravit se na tyto nové hrozby,“ uvedl Kurz.

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