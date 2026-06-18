Alliance Laundry CE představuje udržitelnou budoucnost profesionálního praní
Jedním z nejrychleji rostoucích poskytovatelů profesionálních prádelenských řešení ve střední Evropě je společnost Alliance Laundry CE. Již pětatřicet let působí Alliance Laundry CE v Příboře v Moravskoslezském kraji, toto výročí si v těchto dnech připomíná.
Společnost se vyznačuje technologiemi, které kombinují vysoký výkon, nízké provozní náklady a minimální dopad na životní prostředí. „Hlavním pilířem všech produktů, služeb i dlouhodobého rozvoje naší společnosti, je udržitelnost. Reagujeme tak na rostoucí tlak podniků i veřejnosti na ekologicky odpovědné provozy. Naše technologie, které podporuje největší vývojové centrum prádelenství v Evropě, jež v Příboře sídlí, kombinují vysoký výkon, nízké provozní náklady a minimální dopad na životní prostředí,“ říká Jan Vleugels, generální ředitel společnosti.
Alliance Laundry CE exportuje své výrobky do celého světa, 98 procent produkce směřuje na zahraniční trhy, zejména do zemí Evropské unie, na Střední Východ a do Asie. Může se pyšnit špičkovým evropským vývojovým centrem STAR Center, v němž vyvíjí a testuje nové produkty a technologie, což umožňuje být na špici technologických inovací v našem oboru.
Alliance Laundry CE dlouhodobě prosazuje přístup, který přesahuje běžné technologické inovace. Udržitelnost není doplňkem, ale klíčovým kritériem při vývoji každého řešení. Společnost se zaměřuje na snižování spotřeby vody a energie, minimalizaci chemické zátěže, prodloužení životnosti textilu i zařízení, obnovitelný přístup k materiálům a digitální, tedy maximální efektivitu řízení provozu.
„Naším cílem je ukázat, že profesionální praní může být nejen efektivní, ale také šetrné k planetě. Udržitelnost je pro nás závazek, nikoli marketingový trend. Jsme přesvědčeni, že budoucnost profesionálního praní bude stát na kombinaci inovací, digitalizace a ekologické odpovědnosti. Chceme být lídrem této změny a pomáhat firmám napříč odvětvími přecházet na udržitelnější provoz,“ dodává Jan Vleugels.
Alliance Laundry CE v číslech
Společnost zaměstnává celosvětově přes 3 500 lidí a má ve více než 140 zemích nainstalováno více než čtyři miliony komerčních jednotek. Pokud bychom tyto stroje postavili vedle sebe, vytvořily by řadu dlouhou zhruba 3 tisíce kilometrů, což je přibližně vzdálenost z Prahy až k portugalskému pobřeží Atlantiku. Moderní průmyslové pračky, které dokážou v jedné várce vyprat až 180 kilogramů prádla, co v jednom cyklu představuje například dresy pro více než 10 kompletních fotbalových týmů najednou. Vzhledem k tomu, že komerční pračky běží v průměru v osmi až deseti cyklech denně, tak jediný stroj obslouží potřeby stovek lidí každý den. Pokud jde o úsporu vody, moderní chytré pračky se senzory zatížení, které jsou součástí portfolia Alliance Laundry CE, snížily spotřebu vody až o 28 procent oproti starším modelům. High-speed odstřeďování pak zkracuje dobu sušení až o 20 procent, což je klíčové vzhledem k tomu, že sušení je energeticky nejnáročnější část procesu.
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