Binance Academy: Proč už kryptoměny nejsou jen záležitostí nadšenců

Kryptoměny se definitivně přesouvají z okraje finančního světa do hlavního proudu. Dnes už nejde o téma uzavřených komunit nebo technologických experimentů, ale o oblast, kterou sledují vlády, centrální banky i největší finanční instituce světa – ať už prostřednictvím investičních produktů, platební infrastruktury nebo strategických debat o budoucnosti peněz.

Rozsah tohoto posunu dobře ilustrují samotná čísla. Největší globální kryptoměnová platforma dnes obsluhuje více než 300 milionů uživatelů a v roce 2025 zpracovala objemy obchodů v řádech bilionů dolarů, tedy na úrovni srovnatelné s tradičními kapitálovými trhy.

Klíčové ale je, proč se to stalo. Nešlo jen o přísun kapitálu nebo jasnější pravidla hry. Zásadní roli sehrál posun ve vnímání. Kryptoměny přestaly být automaticky spojovány s nelegálními aktivitami, spekulací nebo „divokým západem“ digitálních financí a stále častěji jako finanční a technologický nástroj s konkrétním využitím v reálné ekonomice. K této změně přispěla i větší dostupnost srozumitelných informací a systematické vzdělávání, mimo jiné prostřednictvím platforem, jako je Binance Academy.

Dalším významným katalyzátorem změny ve vnímání byl vstup institucí a velkých firem do kryptoměnového trhu. Zásadní roli zde sehrály regulované investiční produkty, zejména bitcoinová ETF, které umožnily investovat do kryptoměn bez nutnosti technické správy digitálních peněženek nebo přímé práce s blockchainem. Podle dostupných dat přesáhla spravovaná aktiva v bitcoinových ETF na americkém trhu hranici 123 miliard dolarů.

Tento posun je patrný i v Česku. Podle průzkumů má dnes zhruba každý desátý Čech s kryptoměnami osobní zkušenost. Zároveň se digitální aktiva dostala i na úroveň měnových autorit – Česká národní banka v posledních letech otevřeně diskutuje roli bitcoinu a dokonce jej zařadila do svého investičního portfolia. Kryptoměny tak přestaly být okrajovým fenoménem a staly se tématem, které vstupuje do debat o řízení rezerv, finanční stabilitě i dlouhodobé strategii.

V tomto kontextu platí jednoduché pravidlo: kdo kryptoměnám nerozumí dnes, může ztrácet konkurenční výhodu zítra. Schopnost porozumět jejich fungování, rizikům i příležitostem už není doménou specialistů, ale součástí finanční a strategické gramotnosti, kterou dnes očekávají investoři, partneři i trhy.

Vše, co mohou manažeři, podnikatelé i běžní uživatelé k orientaci v digitálních aktivech potřebovat – od základních principů blockchainu přes praktické využití až po dopady na byznys a finance – je dnes dostupné zcela zdarma na Binance Academy. Ve světě, kde se kryptoměny stávají běžnou součástí finančního ekosystému, je totiž největším rizikem zůstat pozadu.

Trumpova touha po Grónsku brzdí výzkum změny klimatu. Vztahy mezi vědci ochably

Grónsko
ČTK
nst
nst

Vztahy mezi americkými a grónskými vědci ochladly poté, co americký prezident Donald Trump opakovaně hovořil o možnosti převzetí kontroly nad Grónskem. Napětí už vedlo k pozastavení některých společných výzkumných projektů a komplikuje plánování budoucí spolupráce, píše agentura Bloomberg.

Podle Rossse Virginieho, emeritního profesora environmentálních studií na Dartmouth College, byl klimatický program, který vedl společně s grónskými kolegy, přerušen na základě vzájemné dohody. Důvodem byly obavy z politického napětí a jeho dopadu na další spolupráci. „Přímá spolupráce je nyní pozastavena, dokud si neujasníme, jak by mohla vypadat budoucí podoba společné vědecké diplomacie, zejména v oblasti vzdělávání a práce s mladými studenty,“ uvedl profesor, kterého cituje agentura Bloomberg.

Přerušení terénních prací

Další američtí vědci podle informací agentury své aktivity v Grónsku omezili nebo pozastavili už na začátku letošního roku, ještě předtím, než Trump zostřil rétoriku o možné anexi ostrova. Někteří výzkumníci terénní práce přerušili z respektu k místním vědcům a komunitám.

Ačkoli Trump v poslední době své výroky o převzetí Grónska zmírnil, napětí nadále brzdí výzkum, který je klíčový pro pochopení klimatických změn v Arktidě i jejich globálních dopadů. Grónsko patří k oblastem, které se oteplují nejrychleji na světě, a jeho ledový příkrov obsahuje dostatek vody na to, aby globální hladina oceánů stoupla zhruba o sedm metrů.

Grónské protesty proti Trumpovi ČTK

Vědci se zaměřují mimo jiné na destabilizaci grónského ledového štítu a na možné dopady tání na Atlantickou meridionální cirkulaci (AMOC), klíčový oceánský proud ovlivňující klima v Evropě i Severní Americe. Podle odborníků tento proud slábne, což by mohlo vést k výrazným změnám počasí v řadě regionů.

Projekty za desítky milionů dolarů

Významná část výzkumu v Grónsku je financována americkou Národní vědeckou nadací (NSF), která podporuje i celoročně fungující výzkumnou stanici Summit Station na vrcholu grónského ledového příkrovu. Podle Bloombergu NSF v současnosti financuje 19 aktivních projektů v Grónsku s celkovým rozpočtem 26 milionů dolarů.

Jeden z grónských vědců působících ve státní instituci uvedl, že místní výzkumníci jsou nyní opatrnější při přijímání amerického financování i při spolupráci s americkými kolegy, protože se obávají politických souvislostí a možného tlaku ze strany Washingtonu.

Obavy sdílí i oceánografka Fiamma Straneová z Harvardovy univerzity, která se podílela na společném prohlášení amerických vědců na podporu Grónska. Podle ní je nyní mnohem obtížnější rozjíždět nové projekty financované z federálních zdrojů USA, protože grónská strana je vůči takové spolupráci výrazně obezřetnější.

Bloomberg připomíná, že nejde o první geopolitický zásah do arktického výzkumu. Po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 byly přerušeny či omezeny projekty zahrnující ruské vědce, což vedlo ke ztrátě části klíčových klimatických dat. Geopolitické napětí tak dál komplikuje práci klimatologů v době, kdy jsou jejich poznatky stále naléhavější.

Česká ekonomika má za sebou nejsilnější růst od roku 2022

Bankovka v hodnotě 2000 korun
ČTK
ČTK
ČTK

Česká ekonomika loni stoupla podle předběžného odhadu o 2,5 procenta. Oznámil to Český statistický úřad. Jde o téměř dvojnásobný růst ve srovnání s rokem 2024, kdy růst hrubého domácího produktu (HDP) činil 1,3 procenta. Loňský růst je také nejvyšší od roku 2022. Ve čtvrtém čtvrtletí 2025 vzrostl HDP meziročně o 2,4 procenta a mezičtvrtletně o 0,5 procenta.

Celoroční růst podpořila podle statistiků hlavně domácí poptávka. Růst hrubé přidané hodnoty podpořila nejvíce skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.

V posledním čtvrtletí loňského roku k růstu přispěly podle ČSÚ především výdaje na konečnou spotřebu domácností a zahraniční poptávka. Negativní vliv měla tvorba hrubého kapitálu. Růst přidané hodnoty podpořila nejvíce skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a průmysl. Nadále se dařilo stavebnictví.

„V posledním čtvrtletí loňského roku vzrostl HDP mezičtvrtletně o 0,5 procenta. Růst podpořily zejména vyšší výdaje na konečnou spotřebu. Mírně pozitivní vliv mělo také saldo zahraničního obchodu,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Odhad růstu HDP odpovídá lednové prognóze ministerstva financí, která očekávala za loňský rok hospodářský růst právě o 2,5 procenta. Analytici byli mírně optimističtější, většinou čekali růst o 2,6 procenta. Naopak pesimističtější byla Česká národní banka (ČNB), která v listopadové prognóze předpokládala zvýšení HDP za loňský rok o 2,3 procenta.

