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newstream.cz Enjoy Od Ještědu po HolKu. České stavby znovu bodují v prestižních architektonických cenách

Od Ještědu po HolKu. České stavby znovu bodují v prestižních architektonických cenách

Lávka HolKa
Profimedia.cz
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Štvanická lávka HolKa získala ocenění RIBA International Awards for Excellence 2026 a zařadila se mezi nejlepší světové realizace mimo Velkou Británii. Není to ale první český úspěch v prestižních architektonických cenách. Na mezinárodní scéně v minulosti obstály také Ještěd, ostravské PLATO nebo Pleskotova Cesta Jelením příkopem.

Pražská Štvanická lávka uspěla na mezinárodní scéně. Stavba, která propojuje Holešovice, Karlín a ostrov Štvanici, získala ocenění RIBA International Awards for Excellence 2026. Uděluje je britský Royal Institute of British Architects, jedna z nejvlivnějších architektonických institucí světa. Autory lávky jsou Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek z týmů Atelier Bridge Structures, Atelier Petr Tej a Blank architekti. Klientem projektu bylo hlavní město Praha.

20 fotografií v galerii

RIBA letos ocenila 34 projektů z 15 zemí a čtyř kontinentů. Pražská lávka se tak ocitla ve společnosti staveb od předních světových architektonických ateliérů, mezi nimiž jsou například David Chipperfield Architects, Foster + Partners, BIG – Bjarke Ingels Group nebo Schmidt Hammer Lassen.

Oceněné projekty podle RIBA spojuje důraz na udržitelnost, citlivé doplňování měst, práci s veřejným prostorem a schopnost reagovat na společenské a environmentální výzvy. HolKa do tohoto rámce zapadá přesně, nejde jen o dopravní stavbu, ale o nový městský prostor, který propojuje tři důležité body Prahy a současně respektuje panorama města.

Bílý most, který změnil pohyb po městě

Štvanická lávka měří 300 metrů a díky propojení Holešovic a Karlína získala přezdívku HolKa. Stavba slouží pěším i cyklistům a výrazně zkrátila každodenní pohyb mezi dvěma rychle se proměňujícími pražskými čtvrtěmi. RIBA na projektu vyzdvihuje jemnou prostorovou křivku, která vychází z pohybu chodců a cyklistů. 

Součástí projektu je také napojení na ostrov Štvanici. Lávka tím nepřemosťuje pouze řeku, ale otevírá nový přístup k ostrovu, který se postupně stává důležitější součástí pražského veřejného života.

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Úplně poprvé se do finálové pětice architektonických realizací prestižní evropské přehlídky Cena Miese van der Rohe probojoval i projekt z tuzemska. Odbornou porotu zaujala transformace ostravských jatek na galerii.

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Česká architektura má na co navazovat

Úspěch HolKy není v českém prostředí osamocený. Česká architektura má několik výrazných realizací, které v minulosti obstály v tvrdém mezinárodním srovnání.

K historicky nejsilnějším patří hotel a vysílač Ještěd od Karla Hubáčka. Za projekt Ještědu získal Hubáček v roce 1969 Cenu Augusta Perreta, kterou uděluje Mezinárodní unie architektů UIA. Dodnes jde o jeden z nejvýznamnějších mezinárodních úspěchů české architektury.

V posledních letech na tuto linii navázala rekonstrukce bývalých ostravských jatek na galerii PLATO podle návrhu polského studia KWK Promes Roberta Konieczného. Projekt se v roce 2024 dostal mezi pět finalistů hlavní architektonické kategorie Ceny Evropské unie za současnou architekturu / Mies van der Rohe Awards. To je jeden z největších evropských úspěchů stavby realizované na českém území v poslední době.

Výraznou stopu zanechal také Josef Pleskot. Jeho Cesta Jelením příkopem a Průchod valem Prašného mostu na Pražském hradě získaly také evropskou Brick Award 2004 jako nejlepší cihlová stavba Evropy.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Praha postaví školní kampus za miliardu. V Dolních Měcholupech nabídne místa pro 1170 žáků

Praha postaví školní kampus za miliardu. V Dolních Měcholupech nabídne místa pro 1170 žáků
iStock
ČTK
ČTK

Praha schválila výstavbu nového školního kampusu v Dolních Měcholupech za 1,16 miliardy korun. Areál pro 1170 dětí a studentů nabídne mateřskou, základní i střední školu a má ulevit přetíženým kapacitám v rychle rostoucí části metropole.

V pražských Dolních Měcholupech vznikne nový školní areál, kde bude mateřská, základní i střední škola s celkovou kapacitou 1170 žáků. Areál bude koncipován jako vzdělávací kampus, který nabídne mimo jiné venkovní učebny, sportoviště nebo jídelny. Projekt za zhruba 1,16 miliardy korun bez DPH schválili pražští radní. S výstavbou by mohli dělníci začít na začátku příštího roku.

Dolní Měcholupy, které jsou na jihovýchodě hlavního města, patří mezi nejmenší městské části Prahy. Žije zde zhruba 4100 obyvatel. Jsou v městském obvodu Prahy 10 a ve správním obvodu Prahy 15.

Posílení kapacit

Podle města má investice dlouhodobě posílit kapacity školství v rychle se rozvíjející části metropole, kde už nyní dochází k rostoucímu tlaku na místa ve školkách i základních školách. Areál má zajistit dostupnost vzdělávání pro místní obyvatele i spádové oblasti Prahy 10.

Nový kampus má zahrnovat pavilony jednotlivých stupňů škol, přičemž mateřská škola nabídne čtyři třídy pro 120 dětí, základní škola 27 tříd pro 810 žáků a střední škola osm tříd pro 240 studentů. Areál dále nabídne i venkovní učebny, sportoviště, jídelny, tělocvičny i další zázemí. Budovy budou bezbariérové.

Nedostatek kapacit ve školách je v Praze dlouhodobým problémem, který se týká jak okrajových městských částí, tak širšího centra metropole. Souvisí zejména s rostoucí bytovou výstavbou a zvyšujícím se počtem obyvatel, který vytváří tlak na školská zařízení.

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Moderní léky na obezitu mohou části těžce obézních dospívajících skutečně pomoci. Nesmějí se ale stát pohodlnou náhradou za prevenci, pohyb, školní stravování a péči o rodiny. Zvlášť ve chvíli, kdy se politická komunikace nebezpečně potkává s marketingem farmaceutického giganta.

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Výrazným problémem je zejména nedostatek míst na středních školách, především gymnáziích, kde dlouhodobě počet uchazečů převyšuje nabídku volných kapacit. Situaci navíc zhoršuje i dojíždění studentů ze Středočeského kraje, které kapacity pražských škol dále zatěžuje. Město kromě výstavby nových škol řeší situaci také rozšiřováním stávajících zařízení, přístavbami a modernizací areálů.

Základní školy zřizují městské části, na starosti mají také mateřské školy. Pražský magistrát pak zřizuje střední, vyšší odborné, speciální, jazykové a základní umělecké školy.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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45 tun hudby, 12 tisíc dárců a český křišťál. Svatý Vít má nové varhany

Petra Nehasilová
pej

Více než 45 tun, téměř šest tisíc píšťal, 180 prvků z českého křišťálu a cena až 160 milionů korun. Katedrála sv. Víta dnes představí nové koncertní varhany, na které se čekalo přes sto let. Nástroj vznikl ve španělské varhanářské dílně Gerharda Grenzinga a jeho výtvarnou podobu doplnilo české sklo od Lasvitu.

Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha získala nové koncertní varhany. Nástroj, na který se čekalo více než sto let, se poprvé rozezní při slavnostním požehnání v pondělí 15. června. Završuje se tak jeden z největších kulturních projektů posledních desetiletí. Není to malý nástroj. Nové svatovítské varhany mají 5755 píšťal a váží 45 755 kilogramů. Nejmenší píšťala měří jen 7,5 milimetru. Vznikly v dílně španělského varhanáře Gerharda Grenzinga a byly navrženy přímo pro akustiku největšího českého chrámu.

14 fotografií v galerii

Mají sloužit bohoslužbám, velkým státním a společenským událostem i koncertům. Na dnešní požehnání naváže Svatovítský varhanní oktáv, série osmi koncertů českých i zahraničních interpretů. „Svatovítská katedrála získala nový hlas. Hlas, který nebude mluvit slovy, ale přesto bude promlouvat k srdci,“ říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.

Sklo mezi píšťalami

Na první pohled ale nové varhany nejsou jen hudebním nástrojem. Jsou také výrazným výtvarným počinem. Do jejich prospektu je zasazeno 180 ručně vyráběných křišťálových prvků z novoborské sklárny Ajeto společnosti Lasvit. 

Sklo je zavěšené přímo mezi průčelními píšťalami. Vstupuje do fasády nástroje, zachytává světlo z rozetového okna a vrací ho zpět do prostoru katedrály. To je na varhanách výjimečné. U historických i současných nástrojů se sklo objevuje spíš v okolní architektuře nebo jako doprovodný prvek. Tady je součástí samotného těla varhan.

Každý křišťálový element vznikal ručně. Skláři do něj přidali jemné příměsi sody a slídy, aby sklo dokázalo lépe rozptylovat světlo.

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Design, který má zmizet

Výtvarnou podobu nástroje navrhl Peter Olah ze studia Škoda Design. Inspiraci hledal v gotice, české krajině, vitrážích i tradici sklářského řemesla. Zadání ale bylo složitější než u běžného designového objektu. „Jako designér jsem zvyklý přemýšlet v milimetrech. Katedrála vás nutí přemýšlet v měřítku staletí,“ říká Olah. „Naším cílem bylo vytvořit neviditelný design. Varhany současné a natolik čisté a střídmé, že budou působit, jako by do tohoto prostoru patřily odjakživa,“ dodal Olah. 

Spojení varhan a křišťálu mohlo snadno sklouznout k efektní atrakci. Proto se vše muselo ověřovat technicky. Zvuk nesměl ustoupit designu. V dílně Gerharda Grenzinga proto vznikl funkční prototyp, na němž se testovalo, jak skleněné prvky ovlivní akustiku. Teprve po zkouškách se rozhodovalo o jejich přesném umístění. „Katedrála sv. Víta je jedním z nejvýjimečnějších chrámových prostorů Evropy. Navrhnout pro ni varhany bylo profesní i osobní výzvou,“ říká Grenzing.

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Pořízení nových varhan má vyjít až na 160 milionů korun. Nešlo přitom jen o církevní nebo státní projekt. Od roku 2014 jej koordinoval Nadační fond Svatovítské varhany a do sbírky se zapojilo více než dvanáct tisíc dárců: jednotlivci, firmy, města, školy, filantropové i čeští krajané v zahraničí.

„Nové svatovítské varhany jsou důkazem, že i dnes dokáže společnost spojit síly pro projekt, jehož význam přesahuje jednu generaci,“ říká Jaromír Císař, spoluzakladatel Bohemian Heritage Fund, který pomáhal s organizací národní sbírky.

Český křišťál v českém chrámu

Pro Lasvit je účast na projektu jednou z nejviditelnějších zakázek v Česku. Firma, která běžně vytváří světelné instalace pro hotely, rezidence a veřejné prostory po celém světě, se tentokrát podílela na díle pro nejvýznamnější chrám v zemi.

„Sklo zde není dekorací ani módním gestem. Je součástí příběhu tohoto místa a závazkem vůči budoucím generacím,“ říká Leon Jakimič, zakladatel a prezident Lasvitu.

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