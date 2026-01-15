Babišova vláda získala důvěru Sněmovny po rekordně dlouhé debatě
Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) bude vládnout s důvěrou Sněmovny. Poslanci rozhodli o jejím vyslovení po více než 100 dnech od voleb loni v říjnu. Hlasování předcházela debata, která trvala celkem zhruba 26 hodin čistého času. Byla dosud nejdelší. Nynější jednání o důvěře kabinetu se odehrálo ve třech jednacích dnech. Poslanecká schůze bude pokračovat v pátek.
Premiér Babiš na následné tiskové konferenci ocenil, že vláda získala hlasy všech 108 koaličních poslanců. Připustil, že některá vystoupení opozice nebyla přátelská a zazněly v nich urážky. Babiš ještě v úterý musel přesvědčovat klub koaliční SPD, jehož člen Jaroslav Foldyna měl problém s podporou vlády kvůli muniční iniciativě. Babiš dnes řekl, že jednání bylo přátelské a odehrálo se v klidu.
Podle expremiéra a předsedy ODS Petra Fialy nemohl ani největší optimista očekávat, že by vláda důvěru nezískala. Na tiskové konferenci po jednání Sněmovny řekl, že zástupci opozice svědomitě a důkladně ukazovali na rizika, která jsou s vládou spojena. Předseda klubu ODS Marek Benda dodal, že délku jednání určilo hlavně vystupování členů vlády, kteří hovořili v úterý s přednostními právy.
Blíží se hodina H dne D pro poslední velkou stranu, která vznikla v polistopadové euforii, utvářela místní politiku a nepřímo dala vzniknout i populistickým hnutím. ODS je na křižovatce a vydat se dobrým směrem, ať už to znamená cokoli, bude složité.
V dolní komoře podpořilo vládu podle oznámených výsledků všech 108 poslanců trojice koaličních stran, tedy ANO, SPD a Motoristů. Proti kabinetu se vyslovilo 91 přítomných zákonodárců z opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Nehlasovala poslankyně STAN Barbora Urbanová, která se ze sněmovního jednání omluvila ze zdravotních důvodů.
Poslanci hlasovali po jménech podle abecedy od Moniky Brzeskové (KDU-ČSL), kterou určil los jako první v pořadí. Dnešní hlasování poslanců o důvěře Babišovu kabinetu se uskutečnilo 103. den od sněmovních voleb. Před čtyřmi lety vyslovila Sněmovna důvěru tehdejší koaliční vládě Petra Fialy (ODS) 96. den od voleb do dolní komory.
Babišova vláda není kompletní a má aktuálně 15 členů, o dva méně než někdejší kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 po odchodu Pirátů. S pirátskými ministry byl 18členný.
Členů současné vlády za ANO je devět, za SPD tři a za Motoristy rovněž tři v souvislosti s tím, že prezident Petr Pavel nechce jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Ministerstvo provizorně vede ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka.
Národní rozpočtová rada, která má za úkol hlídat hospodaření státu, dala najevo znepokojení z toho, jak stát nakládá s výdaji na obranu. Česko si loni vymohlo spolu se čtrnácti evropskými státy výjimku, která umožňuje v rámci zbrojení porušovat rozpočtová pravidla. A Češi, jako správní Švejci, do zbrojení okamžitě zahrnuli třeba výstavbu dálnic.
Lidovec Marian Jurečka neprosadil usnesení, v němž by Sněmovna vyjádřila nespokojenost s postupem vlády při vytvoření pozice vládního zmocněnce pro Green Deal a klima a Turkovým jmenování do této funkce. Dolní komora odmítla i další části Jurečkova návrhu včetně toho, v němž by uvedla, že pozice vládních zmocněnců nemají být politickou nebo stranickou trafikou.
Fiala se na tiskové konferenci po hlasování vymezil proti úterním informacím serveru Novinky.cz, podle nichž koalice prověřuje možnou trestněprávní odpovědnost bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Důvodem mají být státní rozpočty, které předložil. Považuje to za něco, co je, jak řekl, absolutně za čarou všeho možného i předpokládatelného. "Politika nemá a nesmí být občanskou válkou, kde se moc zneužívá ke kriminalizaci politických soupeřů," varoval Fiala.