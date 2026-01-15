Nový magazín právě vychází!

Babišova vláda získala důvěru Sněmovny po rekordně dlouhé debatě

Babišova vláda získala důvěru Sněmovny po rekordně dlouhé debatě

Andrej Babiš
Koaliční vláda Andreje Babiše (ANO) bude vládnout s důvěrou Sněmovny. Poslanci rozhodli o jejím vyslovení po více než 100 dnech od voleb loni v říjnu. Hlasování předcházela debata, která trvala celkem zhruba 26 hodin čistého času. Byla dosud nejdelší. Nynější jednání o důvěře kabinetu se odehrálo ve třech jednacích dnech. Poslanecká schůze bude pokračovat v pátek.

Premiér Babiš na následné tiskové konferenci ocenil, že vláda získala hlasy všech 108 koaličních poslanců. Připustil, že některá vystoupení opozice nebyla přátelská a zazněly v nich urážky. Babiš ještě v úterý musel přesvědčovat klub koaliční SPD, jehož člen Jaroslav Foldyna měl problém s podporou vlády kvůli muniční iniciativě. Babiš dnes řekl, že jednání bylo přátelské a odehrálo se v klidu.

Podle expremiéra a předsedy ODS Petra Fialy nemohl ani největší optimista očekávat, že by vláda důvěru nezískala. Na tiskové konferenci po jednání Sněmovny řekl, že zástupci opozice svědomitě a důkladně ukazovali na rizika, která jsou s vládou spojena. Předseda klubu ODS Marek Benda dodal, že délku jednání určilo hlavně vystupování členů vlády, kteří hovořili v úterý s přednostními právy.

V dolní komoře podpořilo vládu podle oznámených výsledků všech 108 poslanců trojice koaličních stran, tedy ANO, SPD a Motoristů. Proti kabinetu se vyslovilo 91 přítomných zákonodárců z opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09. Nehlasovala poslankyně STAN Barbora Urbanová, která se ze sněmovního jednání omluvila ze zdravotních důvodů.

Poslanci hlasovali po jménech podle abecedy od Moniky Brzeskové (KDU-ČSL), kterou určil los jako první v pořadí. Dnešní hlasování poslanců o důvěře Babišovu kabinetu se uskutečnilo 103. den od sněmovních voleb. Před čtyřmi lety vyslovila Sněmovna důvěru tehdejší koaliční vládě Petra Fialy (ODS) 96. den od voleb do dolní komory.

Babišova vláda není kompletní a má aktuálně 15 členů, o dva méně než někdejší kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 po odchodu Pirátů. S pirátskými ministry byl 18členný.

Členů současné vlády za ANO je devět, za SPD tři a za Motoristy rovněž tři v souvislosti s tím, že prezident Petr Pavel nechce jmenovat čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Ministerstvo provizorně vede ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka.

Lidovec Marian Jurečka neprosadil usnesení, v němž by Sněmovna vyjádřila nespokojenost s postupem vlády při vytvoření pozice vládního zmocněnce pro Green Deal a klima a Turkovým jmenování do této funkce. Dolní komora odmítla i další části Jurečkova návrhu včetně toho, v němž by uvedla, že pozice vládních zmocněnců nemají být politickou nebo stranickou trafikou.

Fiala se na tiskové konferenci po hlasování vymezil proti úterním informacím serveru Novinky.cz, podle nichž koalice prověřuje možnou trestněprávní odpovědnost bývalého ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS). Důvodem mají být státní rozpočty, které předložil. Považuje to za něco, co je, jak řekl, absolutně za čarou všeho možného i předpokládatelného. "Politika nemá a nesmí být občanskou válkou, kde se moc zneužívá ke kriminalizaci politických soupeřů," varoval Fiala.

Babiš uvedl, jakou práci má vykonávat Turek coby vládní zmocněnec pro klima

Vládní zmocněnec pro klima Filip Turek nebude podle premiéra Andreje Babiše přímo řídit zaměstnance ministerstva životního prostředí ani se podílet na jeho správním rozhodování. Funkce má mít politicko-koordinační charakter a Turek se má zapojit především do jednání o emisních povolenkách na úrovni Evropské unie.

Čestný prezident Motoristů Filip Turek nebude jako vládní zmocněnec pro klima podle premiéra Andreje Babiše (ANO) přímo řídit zaměstnance ministerstva životního prostředí a nebude se podílet na správním rozhodování úřadu. Babiš to uvedl při interpelacích ve Sněmovně na dotaz spolupředsedkyně Zelených Gabriely Svárovské (za Piráty). Činnost zmocněnce bude Turek vykonávat na základě dohody, odpovídat se bude vládě, řekl premiér.

Turek, jehož prezident Petr Pavel kvůli kontroverzním postojům a výrokům odmítl jmenovat ministrem životního prostředí, nebude mít podle vicepremiéra a prozatímního šéfa úřadu Petra Macinky (Motoristé) žádné podřízené na ministerstvu. To mu ale zajistí zázemí a bude hradit náklady na jeho cesty. Právní vztah poslance Turka k ministerstvu je zatím v řešení, je připraven být zmocněncem klidně zadarmo, řekl poslancům Macinka na dotaz bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). Střet zájmů vyloučil.

Premiér Andrej Babiš (ANO)

Babiš uvedl, že pozice zmocněnce bude mít politicko-koordinační charakter. „Zmocněnec nebude přímo řídit výkon práce zaměstnanců ministerstva a nebude se podílet na správním rozhodování,“ řekl premiér. Funkce zmocněnce je podle Babiše v souladu s rozhodnutím Ústavního soudu pozicí politickou, nikoli státně mocenskou.

Babiš: Turek je kompetentní

Turek se má podle premiéra podílet na jednání v rámci EU o emisních povolenkách. Turek byl europoslanec, problematiku ovládá, míní Babiš. „Je kompetentní, je jazykově vybavený, má kontakty v Evropském parlamentu,“ řekl o Turkovi ministerský předseda. Turek podle něj bude vykonávat práci zmocněnce na základě dohody a Úřadu vlády ČR s tím nevzniknou žádné náklady.

„Pan zmocněnec nebude mít žádné podřízené, ale ministerstvo mu zajistí ten nezbytný servis pro výkon jeho funkce prostřednictvím svých stávajících zaměstnanců,“ řekl poslancům Macinka. Podle něj pozice zmocněnce není pro Turka žádná politická trafika. „Je připraven podílet se na rušení těch šílených fanatických zelených politik a na zachraňování prosperity české veřejnosti, českých občanů, klidně i zadarmo,“ ujišťoval poslance ministr.

„Náplní Turkovy práce bude jistá koordinace, možná nějaké vyjednávání,“ uvedl Macinka. Turek podle něj nebude rozhodovat a nebude nikoho úkolovat, ale může dávat doporučení ministrovi nebo vládě, aby učinili nějaká rozhodnutí.

Podle statutu zmocněnce, který v pondělí schválila vláda, má být Turek jako vládní zmocněnec zaměstnancem ministerstva životního prostředí na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. „V tuhle chvíli pan Turek žádnou smlouvu s ministerstvem nemá,“ uvedl Macinka.

Pokud by Turek uzavřel kvůli výkonu funkce zmocněnce pracovní smlouvu na ministerstvu životního prostředí, bylo by to v rozporu se zákonem o střetu zájmů, řekl profesor ústavního práva Jan Kysela. Sporné je to podle něj u dohody o pracovní činnosti. Podle Marie Zámečníkové z Právnické fakulty Masarykovy univerzity zákony počítají také s možností až čtvrtmilionové pokuty.

„My samozřejmě nejsme pitomí a víme, že nic takového nastat nemůže, a nenastane,“ uvedl Macinka k případnému střetu zájmů poslance Turka jako zaměstnance ministerstva.

Prezident Pavel podle Macinky, který byl hlavou státu jmenován také ministrem zahraničí, ´trošku kreativním způsobem´ přistupuje k naplňování příslušného článku ústavy. „Bojuje nějakou svoji svatou válku o ministerstvo životního prostředí. Třeba se to v průběhu času změní,“ uvedl Macinka. Než se tak stane, Turek zůstane zmocněncem a Macinka ministrem, dodal.

Babiš změní tón vůči Číně, zemanovská éra se nevrátí

Nová vláda Andreje Babiše (ANO) bude pojímat vztahy s Čínou pragmatičtěji než bývalý kabinet Petra Fialy (ODS), ve vztahu k Číně bude také rétoricky zdrženlivější, shodli se analytici, které ČTK oslovila. Nepovažují ale za pravděpodobné, že by Babišova vláda znamenala návrat k éře vztahů České republiky a Číny z funkčního období prezidenta Miloše Zemana, který usiloval o velmi úzké obchodní i politické vazby obou zemí.

Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček portálu iDNES.cz řekl, že české vztahy s Čínou by se mohly dočkat obratu. „Myslím si, že je nesmysl, abychom chyběli na čínském trhu. Musíme tam ovšem jít tak, aby to pro nás byla bezpečná verze, která se nám vyplatí,“ uvedl. Chystají se podle něj návštěvy českých ústavních činitelů. Nevyloučil, ale ani nepotvrdil, že by mělo jít o Babiše. „Zároveň to vůbec neznamená, že bychom vyklízeli pozice směrem k Tchaj-wanu,“ dodal. Ministerstvo zahraničí informovalo, že náměstkyně Marie Chatardová se v úterý na žádost čínské strany setkala s náměstkyní čínského šéfa diplomacie Chua Čchun-jing.

Vedoucí čínských projektů Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Ivana Karásková řekla, že posun není úplně překvapivý. „Tak, jak rozumím vyjádření pana poradce Kmoníčka, je jasné, že se připravuje návštěva premiéra v Číně. Otázka je, zda se to podaří třeba i dříve než návštěva německého kancléře Friedricha Merze,“ uvedla. Jsou zde signály, že kabinet chce pojímat vztahy s Čínou jinak než předchozí vláda, a to více pragmaticky, dodala.

Také šéf pražské pobočky Středoevropského institutu pro asijská studia (CEIAS) Filip Šebok pozoruje jasné signály, že vláda chystá změnu v přístupu k Číně. „ČR se za předchozí vlády stala jedním ze států EU s nejvyhrocenějšími vztahy s Čínou, což mimo jiné dokládá fakt, že spolu s Litvou patří k jediným dvěma státům v EU, kterým Čína v posledních dvou letech neposkytla bezvízový styk,“ sdělil.

Citlivá témata

Je podle něj pravděpodobné, že kabinet bude rétoricky zdrženlivější v otázkách, které Čína vnímá citlivě. Zmínil Tchaj-wan, Tibet či lidskoprávní témata. „Zároveň je však nepravděpodobné, že by Babišova vláda přinesla návrat k 'zemanovské' éře ve vztazích. Na takový obrat nemá vláda politický kapitál a angažmá s Čínou je v ČR kvůli skandálům kolem čínského vlivu spojeno s výraznou stigmatizací,“ uvedl Šebok. Očekává tak přístup, který bude víc zdůrazňovat ekonomické příležitosti v Číně.

Umírněnější rétoriku a menší či žádný důraz na lidskoprávní agendu očekává také Karásková. „Vláda bude balancovat svá vyjádření a kroky tak, aby ČR nedráždila USA, a tím, co bude chtít Andrej Babiš Číně fakticky nabídnout,“ uvedla. V praktické rovině nečeká ale zásadní změny. „Rozhodně ne takové, jaké jsme viděli za vlády prezidenta Zemana, kdy se slibovaly rozsáhlé investice, které se nakonec nenaplnily,“ podotkla.

V současné geopolitické situaci není hlubší obrat vůči Číně realistický, dodala Karásková. „Ani zde nevidím silné aktéry, kteří by ho prosazovali. Normalizace vztahů proto pravděpodobně zůstane převážně v symbolické rovině a omezí se na drobná gesta, například snahy o bezvízový styk pro české turisty, z něhož ostatně těží i samotná Čína,“ míní.

Změny v zásadních bezpečnostních politikách Karásková nečeká. „A to ani v oblasti ochrany výzkumu, kde Česko postupuje v souladu s EU. Jednou z mála oblastí, kde lze čekat útlum, je spíše bezpečnostní spolupráce s Tchaj-wanem, zejména v její mediálně viditelné podobě,“ odhaduje. Další směřování česko-čínských vztahů podle ní bude záviset na tom, jaké konkrétní podmínky a nabídky čínská strana předloží.

„Je pravděpodobné, že Čína narazí na to, že ČR nebude ochotna jít dál než k umírněnější rétorice a omezení spolupráce s Tchaj-wanem v citlivých oblastech, například v sektorech souvisejících s bezpečností a obranou,“ dodala. Pro hlubší ústupky podle ní není ani silná ekonomická motivace, ani politická vůle riskovat napětí se západními partnery.

