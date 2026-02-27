Politico: Babišův byznys od klinik plodnosti po květiny. Brusel nemá úplný přehled
Server Politico upozorňuje, že podnikání českého premiéra Andrej Babiš sahá daleko za hranice holdingu Agrofert. Přes investiční fond Hartenberg Holding vede stopa k jedné z největších evropských sítí klinik umělého oplodnění, k internetovému prodeji spodního prádla i k síti květinářství.
V Bruselu se znovu otevírá debata o střetu zájmů Andreje Babiše a Evropská komise přiznává, že nemá úplný seznam firem, které premiér v EU vlastní či ovládá.
Nejvýraznější investicí je síť klinik asistované reprodukce FutureLife. Působí v 16 zemích, provozuje zhruba 60 poboček a podle dostupných údajů pomohla přivést na svět více než 170 tisíc dětí. Hartenberg v ní drží 50,1 procenta. Společnost zdůrazňuje, že premiér se na jejím řízení nepodílí a funguje jako běžný poskytovatel zdravotní péče. Píše server Politico.
Investice do reprodukční medicíny patří mezi dynamicky rostoucí segmenty zdravotnictví, a zároveň přitahují zvýšenou veřejnou pozornost.
Od krajky k e-commerce
Kapitál spojený s Babišem proudí i do každodenní spotřeby. Český e-shop se spodním prádlem Astratex dnes provozuje lokalizované internetové obchody přibližně na deseti evropských trzích a dosahuje ročních tržeb v desítkách milionů eur.
Portfolio doplňují i další online obchody zaměřené na sportovní vybavení, textil či specializované zboží. Maloobchod tak tvoří další pilíř aktivit mimo tradiční zemědělsko-průmyslový sektor.
Květiny pro každou příležitost
V roce 2019 získal Hartenberg většinový podíl v květinářském řetězci Flamengo, který v Česku provozuje přibližně 200 prodejen. Nabízí běžné květiny i smuteční aranžmá.
Fond vstoupil i do developmentu, například do projektu Císařská vinice poblíž parku Ladronka v Praze. Na výstavbě spolupracoval s developerem JRD, který uvedl, že firmy spojené s Babišem už v projektu nemají podíl a že stavba nezískala žádné evropské ani jiné veřejné dotace.
Brusel bez jednotného registru
Politico zároveň upozorňuje na systémový problém. Evropská komise podle serveru nemá k dispozici jednotný seznam všech společností, které premiér v členských státech EU vlastní či ovládá. Neexistuje ani celoevropský registr, který by propojoval konečné majitele s konkrétními příjemci unijních dotací.
Kontrola střetu zájmů tak zůstává primárně na jednotlivých členských státech. Debata se přitom dosud soustředila hlavně na Agrofert, zatímco aktivity prostřednictvím Hartenbergu zůstávaly mimo hlavní proud veřejné diskuse. Podle dostupných informací však žádná ze společností skupiny Hartenberg nebyla obviněna ze zneužívání evropských dotací.
