Politico: Babišův byznys od klinik plodnosti po květiny. Brusel nemá úplný přehled

Andrej Babiš
ČTK
Server Politico upozorňuje, že podnikání českého premiéra Andrej Babiš sahá daleko za hranice holdingu Agrofert. Přes investiční fond Hartenberg Holding vede stopa k jedné z největších evropských sítí klinik umělého oplodnění, k internetovému prodeji spodního prádla i k síti květinářství.

V Bruselu se znovu otevírá debata o střetu zájmů Andreje Babiše a Evropská komise přiznává, že nemá úplný seznam firem, které premiér v EU vlastní či ovládá.

Nejvýraznější investicí je síť klinik asistované reprodukce FutureLife. Působí v 16 zemích, provozuje zhruba 60 poboček a podle dostupných údajů pomohla přivést na svět více než 170 tisíc dětí. Hartenberg v ní drží 50,1 procenta. Společnost zdůrazňuje, že premiér se na jejím řízení nepodílí a funguje jako běžný poskytovatel zdravotní péče. Píše server Politico.

Investice do reprodukční medicíny patří mezi dynamicky rostoucí segmenty zdravotnictví, a zároveň přitahují zvýšenou veřejnou pozornost.

Od krajky k e-commerce

Kapitál spojený s Babišem proudí i do každodenní spotřeby. Český e-shop se spodním prádlem Astratex dnes provozuje lokalizované internetové obchody přibližně na deseti evropských trzích a dosahuje ročních tržeb v desítkách milionů eur.

Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Falešná Babišova hra na blahotvůrce národa. Závazky se mají plnit

Názory

Andrej Babiš se při dotazech na Ukrajinu tváří, jako by polykal kopřivy. To není moje téma, to bylo téma Fialovy vlády, odpovídá pravidelně. Jeho téma prý je, aby se Čechům žilo dobře.

Dalibor Martínek

Portfolio doplňují i další online obchody zaměřené na sportovní vybavení, textil či specializované zboží. Maloobchod tak tvoří další pilíř aktivit mimo tradiční zemědělsko-průmyslový sektor.

Květiny pro každou příležitost

V roce 2019 získal Hartenberg většinový podíl v květinářském řetězci Flamengo, který v Česku provozuje přibližně 200 prodejen. Nabízí běžné květiny i smuteční aranžmá.

Fond vstoupil i do developmentu, například do projektu Císařská vinice poblíž parku Ladronka v Praze. Na výstavbě spolupracoval s developerem JRD, který uvedl, že firmy spojené s Babišem už v projektu nemají podíl a že stavba nezískala žádné evropské ani jiné veřejné dotace.

Brusel bez jednotného registru

Politico zároveň upozorňuje na systémový problém. Evropská komise podle serveru nemá k dispozici jednotný seznam všech společností, které premiér v členských státech EU vlastní či ovládá. Neexistuje ani celoevropský registr, který by propojoval konečné majitele s konkrétními příjemci unijních dotací.

Brusel znovu otevírá Babišův střet. Chce záruky, že Agrofert nedostane ani euro

Politika

Evropská komise žádá Česko o vysvětlení, jak brání střetu zájmů premiéra. Požaduje detailní právní analýzu i potvrzení, že Agrofert nečerpá evropské peníze. Česko má měsíc na odpověď. Ve hře jsou miliardy korun.

nst

Kontrola střetu zájmů tak zůstává primárně na jednotlivých členských státech. Debata se přitom dosud soustředila hlavně na Agrofert, zatímco aktivity prostřednictvím Hartenbergu zůstávaly mimo hlavní proud veřejné diskuse. Podle dostupných informací však žádná ze společností skupiny Hartenberg nebyla obviněna ze zneužívání evropských dotací.

Babiš: Ukrajina není prioritou vlády, válku má řešit Trump

Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Česká republika určitě nenastupuje cestu směrem k obranným výdajům ve výši 3,5 procenta hrubého domácího produktu (HDP). V rozhovoru pro Deník.cz to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Ukrajina podle něj v souladu s volebním programem vládních stran není prioritou jeho kabinetu, válku musí vyřešit americký prezident Donald Trump s lídry Evropy a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Státy Severoatlantické aliance (NATO) se loni dohodly, že do roku 2035 vzrostou obranné výdaje na 3,5 procenta HDP a dalších 1,5 procenta HDP budou tvořit související nevojenské investice. Babiš dnes uvedl, že Česko rozhodně nenastupuje cestu k tomuto cíli. „Naše priorita je zdraví našich spoluobčanů, aby žili dlouho,“ řekl. Na slova Andreje Babiše zareagoval bývalý premiér Petr Fiala.

Celkové obranné výdaje by měly být letos zhruba 185 miliard korun, z toho 30 miliard jde z ostatních rozpočtových kapitol. ČR by tak na obranu měla vynakládat 2,07 procenta hrubého domácího produktu (HDP) podle makroekonomické predikce z ledna. Podle návrhu vlády by měla obrana letos hospodařit s částkou 154,79 miliardy korun, původní návrh kabinetu Petra Fialy (ODS) chtěl pro ministerstvo vyčlenit o 21 miliard více.

Výhledy na roky 2027 a 2028 podle ministra obrany Jaromíra Zůny (za SPD) dokazují, že strategický kurz ČR se nemění. Příští rok by měl rozpočet obrany podle výhledu dosáhnout 215,3 miliardy korun, v roce 2028 dále růst na 238,2 miliardy.

Řešit válku má Trump a Evropa

„Možná četl nějaký výhled, ale rozpočet je koaliční rozhodnutí,“ reagoval Babiš a připomněl, že i letošní rozpočet se stále ještě projednává. Minulý kabinet podle něj stále mluvil o válce a dělal na obraně netransparentní zakázky. „Ani nevím, kolik trestních oznámení se tam připravuje,“ dodal. Vládní strany vyhrály volby s programem pro lepší každodenní život občanů a podle toho se řídí, uvedl. Řešit válku na Ukrajině není prioritou kabinetu, je to rolí Trumpa, evropských lídrů a Zelenského.

Zleva ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO)

Havlíček: Babišovo opatření proti střetu zájmů jde daleko nad rámec standardu

Politika

Český premiér Andrej Babiš přistoupil ohledně svého potenciálního střetu zájmů k opatření, které jde daleko nad rámec standardu, uvedl v Bruselu vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček. Reagoval tak na informace serveru Seznam Zprávy, že Evropská komise zaslala do Česka dopis, ve kterém žádá vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů předsedy vlády Babiše (ANO). Babiš tvrdí, že odstranil svůj střet zájmů tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.

ČTK

Český ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé) tento týden na jednání Rady bezpečnosti OSD řekl, že žádná armáda nemůže zlomit vůli národa, který se rozhodl být svobodný. Vyzval Rusko, aby zastavilo válku a dalo šanci míru, nikoliv jako gesto slabosti, ale coby krok zodpovědnosti.

Babiš uvedl, že projev s Macinkou předem nekonzultoval a neviděl ho. Za klíčové body české zahraniční politiky pokládá Babiš členství v EU, kterou chce ČR zachránit bojem za změnu emisních povolenek, a v NATO. Macinka podle něj americkým představitelům vysvětloval, že kabinet zdědil prázdnou kasu a investovat chce v obraně hlavně do svých vojáků, vrátit se k závazku budování mechanizované brigády a řešit protidronovou obranu.

Dominik Stroukal: Reformy bez kontinuity jsou jen drahé experimenty. Růst nepřinesou

Dominik Stroukal: Reformy bez kontinuity jsou jen drahé experimenty. Růst nepřinesou

Money

Česko není zemí bez strategií, ale bez kontinuity. Jedna vláda reformu prosadí, druhá ji zruší, aby si připsala politické body. Dopad to má na důchody, daně i podnikatelské prostředí. Bez stability pravidel se investovat nedá. Růst podkopávají politická diskontinuita a krátkodobé myšlení, říká v rozhovoru ekonom Dominik Stroukal.

Ivana Pečinková

Donald Trump má svou propagaci skvěle propracovanou

Každý pátý Čech věří Trumpovi. A může si koupit i jeho osušku za cenu víkendového pobytu

Názory

Dle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd si 20 procent Čechů udržuje pozitivní názor na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pro tyto příznivce však existuje víc než jen politická podpora. Svou loajalitu mohou dát najevo i jinak – nákupem prémiově naceněného propagačního zboží z jeho oficiálního e-shopu.

Michal Nosek

