Agrofert rozšiřuje vedení. Představenstvo posílí pět nováčků. A končí Haspeklo
Agrofert rozšířil své představenstvo. Do vedení holdingu přibylo pět nových manažerů, celkem jich je nyní dvanáct. Změna přichází krátce poté, co Andrej Babiš vložil akcie firmy do svěřenského fondu. Holding přitom dál čelí debatám o dotacích z doby, kdy byl Babiš premiérem.
Společnost Agrofert rozšířila své představenstvo o pět nových členů, celkem jich bude mít 12 namísto dosavadních osmi. Agrofert to uvedl v tiskové zprávě. Novými členy jsou Martin Kubů, Michal Jedlička, Jiří Tvrdík, Martin Rada a Pavel Hanus. Představenstvo naopak opustil Jiří Haspeklo. Předsedou představenstva nadále zůstává Zbyněk Průša.
Společnost, která je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v ČR, vybudoval a donedávna vlastnil premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. Minulý týden Babiš vložil akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil svůj střet zájmů. Tvrdí, že na společnost už nemá žádný vliv a nebude z ní mít žádný prospěch. Opoziční lídři ale nepovažují jeho střet zájmů za vyřešený.
Každý člen řídí svůj segment
Každý z členů představenstva společnosti má na starost určitý segment výroby či služeb. Jejich cílem je růst, rozvoj a prosperita společnosti, uvádí firma na svém webu.
Martin Kubů bude mít na starost oblast paliv, biopaliv, obnovitelných zdrojů a energií. Je členem statutárních orgánů společností AGF Energy, Preol, Primagra, Farmtec, Ethanol Energy, NT a IKR Agrár. Působí také jako generální ředitel společnosti Ethanol Energy.
Michal Jedlička je novým členem představenstva za segment masa. Zároveň působí jako generální ředitel společností Kostelecké uzeniny a Krahulík – Masozávod Krahulčí.
Segment mléka bude patřit Jiřímu Tvrdíkovi, generálnímu řediteli Mlékárny Hlinsko. Oblast strojů a dopravní techniky bude zastupovat Martin Rada, který je současně generálním ředitelem Agrotec Group a předsedou představenstva společnosti Agrotec. Za obchod s hnojivy bude odpovědný Pavel Hanus, generální ředitel společnosti GreenChem, slovenské chemičky Duslo a člen představenstva společnosti LAT Nitrogen.
Na pozici místopředsedů budou i nadále Petr Cingr a Josef Mráz. Dalšími členy zůstávají Petra Procházková, Jaroslav Kurčík, Alexej Bílek a Libor Němeček.
„Volba nových členů představenstva odráží segmentovou strukturu koncernu Agrofert. Všichni jsou respektovaní manažeři a odborníci v rámci svých segmentů s dlouholetou zkušeností v koncernu,“ uvedl Průša.
Společnost Agrofert patří k největším firmám v ČR. Je jedničkou tuzemského zemědělsko-potravinářského sektoru a druhou nejvýznamnější skupinou chemického průmyslu. Působí také v lesnictví a v obnovitelných zdrojích. Agrofert nyní zaměstnává asi 29 tisíc lidí, z toho zhruba 18 tisíc v Česku.
Holding sdružuje zhruba 220 firem ve 21 zemích. Zisk holdingu předloni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Tržby stagnovaly na 212 miliardách korun.
Spor o dotace pokračuje
Agrofert zároveň patří k největším příjemcům dotací. Kvůli čerpání dotací mezi lety 2017 a 2021, kdy byl Babiš premiérem, mluví opozice o neoprávněném vyplácení a podle ní by měl holding peníze vrátit. O navrácení dotací má rozhodnout Státní zemědělský intervenční fond, který si nyní nechává vypracovat analýzu. Agrofert i Babiš opakovaně říkají, že pro vrácení peněz není důvod.
