Michal Nosek: Dálnice z obranných peněz. Okamura s Babišem a Macinkou nadávají na Brusel, ale miliardy na D11 uvítají
Když se mluví o Bruselu, je to diktát, chaos a nepřítel národních zájmů. Když se rozdělují peníze, je to najednou vítaný partner. Případ dostavby D11 ukazuje tuhle českou politickou schizofrenii v přímém přenosu.
Evropský nástroj SAFE měl posílit obranu. V české realitě ale vedle armády pomůže i s dálnicí. Ano, formálně je to „strategická infrastruktura“. Prakticky asfaltový pruh směrem na Polsko. Který měl být hotový již dávno.
D11 samozřejmě dává smysl. Uleví dopravě, zlepší logistiku, propojí Česko se severem Evropy. Jenže pointa není v tom, co se staví. Ale z čeho.
Ministerstvo financí vydalo svůj již třetí příkaz k maximálním cenám paliv. Nafta má podle státního nařízení zlevnit ze dne na den o víc než čtyři koruny za litr. Pro řidiče jistě dobrá zpráva, ale ve výsledku pro společnost velmi špatná.
Dalibor Martínek: Nafta o čtyři koruny levnější. Mají se Češi radovat? Měli by spíš brečet
Názory
Ministerstvo financí vydalo svůj již třetí příkaz k maximálním cenám paliv. Nafta má podle státního nařízení zlevnit ze dne na den o víc než čtyři koruny za litr. Pro řidiče jistě dobrá zpráva, ale ve výsledku pro společnost velmi špatná.
Když se klíčová dopravní tepna musí opřít o „obranné“ evropské peníze, je to spíš vizitka státu než Bruselu. Bez miliard z EU by se to totiž s velkou pravděpodobností znovu zaseklo v nekonečném kole odkladů.
A teď přichází ta největší ironie.
Tomio Okamura staví svou politiku na odporu k Evropské unii. Andrej Babiš si Brusel bere jako boxovací pytel, kdykoli se mu to hodí. Oba ale velmi dobře vědí, že bez evropských miliard by se doma peníze na důležité projekty těžko hledaly. Kritika EU je levná, ale vropské peníze jsou naopak až příliš cenné na to, aby se odmítaly. A tak se děje to, co už je v Česku vlastně normou: Brusel se veřejně tepe, ale jeho peníze se ochotně inkasují.
Ředitelství silnic a dálnic zastavilo stavbu asi na 300 metrů dlouhém úseku dálnice D11 z Trutnova na státní hranici s Polskem. Na třech haldách v trase stavby je zvýšená koncentrace přírodní radioaktivity. Mohla by ohrozit zdraví lidí na stavbě, uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Případ ŘSD ohlásilo Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost k odbornému posouzení. Podle úřadu naměřené hodnoty radiace nejsou zdraví nebezpečné.
Stavba dálnice D11 se zastavila kvůli radioaktivitě
Dálnice D11 je v tomhle směru učebnicový příklad. Na jedné straně silná slova o suverenitě a diktátu. Na druhé straně projekty, které by bez evropského financování sotva vznikly včas. Čím konkrétnější výsledek, tedy silnice, most, dálnice, tím rychleji ideologické výhrady mizí. Protože nakonec nerozhodují projevy ani billboardy. Rozhodujeí peníze na beton a asfalt. A ten, zdá se nešim lidem, chutná z Bruselu úplně stejně dobře jako ten „národní“.