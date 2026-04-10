Michal Nosek: Dálnice z obranných peněz. Okamura s Babišem a Macinkou nadávají na Brusel, ale miliardy na D11 uvítají

Michal Nosek

Když se mluví o Bruselu, je to diktát, chaos a nepřítel národních zájmů. Když se rozdělují peníze, je to najednou vítaný partner. Případ dostavby D11 ukazuje tuhle českou politickou schizofrenii v přímém přenosu.

Evropský nástroj SAFE měl posílit obranu. V české realitě ale vedle armády pomůže i s dálnicí. Ano, formálně je to „strategická infrastruktura“. Prakticky asfaltový pruh směrem na Polsko. Který měl být hotový již dávno.

D11 samozřejmě dává smysl. Uleví dopravě, zlepší logistiku, propojí Česko se severem Evropy. Jenže pointa není v tom, co se staví. Ale z čeho.

Čerpací stanice

Dalibor Martínek: Nafta o čtyři koruny levnější. Mají se Češi radovat? Měli by spíš brečet

Názory

Ministerstvo financí vydalo svůj již třetí příkaz k maximálním cenám paliv. Nafta má podle státního nařízení zlevnit ze dne na den o víc než čtyři koruny za litr. Pro řidiče jistě dobrá zpráva, ale ve výsledku pro společnost velmi špatná.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Když se klíčová dopravní tepna musí opřít o „obranné“ evropské peníze, je to spíš vizitka státu než Bruselu. Bez miliard z EU by se to totiž s velkou pravděpodobností znovu zaseklo v nekonečném kole odkladů.

A teď přichází ta největší ironie.

Tomio Okamura staví svou politiku na odporu k Evropské unii. Andrej Babiš si Brusel bere jako boxovací pytel, kdykoli se mu to hodí. Oba ale velmi dobře vědí, že bez evropských miliard by se doma peníze na důležité projekty těžko hledaly. Kritika EU je levná, ale vropské peníze jsou naopak až příliš cenné na to, aby se odmítaly. A tak se děje to, co už je v Česku vlastně normou: Brusel se veřejně tepe, ale jeho peníze se ochotně inkasují.

Stavba dálnice D11 se zastavila kvůli radioaktivitě

Zprávy z firem

Ředitelství silnic a dálnic zastavilo stavbu asi na 300 metrů dlouhém úseku dálnice D11 z Trutnova na státní hranici s Polskem. Na třech haldách v trase stavby je zvýšená koncentrace přírodní radioaktivity. Mohla by ohrozit zdraví lidí na stavbě, uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Případ ŘSD ohlásilo Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost k odbornému posouzení. Podle úřadu naměřené hodnoty radiace nejsou zdraví nebezpečné.

ČTK

Přečíst článek

Dálnice D11 je v tomhle směru učebnicový příklad. Na jedné straně silná slova o suverenitě a diktátu. Na druhé straně projekty, které by bez evropského financování sotva vznikly včas. Čím konkrétnější výsledek, tedy silnice, most, dálnice, tím rychleji ideologické výhrady mizí. Protože nakonec nerozhodují projevy ani billboardy. Rozhodujeí peníze na beton a asfalt. A ten, zdá se nešim lidem, chutná z Bruselu úplně stejně dobře jako ten „národní“.

Související

Česko má přístup k desítkám miliard z EU. Peníze půjdou na armádu i dálnice

Z EU dostane Česko další miliardy
iStock
nst
nst

Česko může získat přes 50 miliard korun z evropského fondu SAFE. Peníze mají posílit armádu, ale část zamíří i do infrastruktury. Schvalování se přitom zdrželo kvůli úpravám nové vlády.

Brusel dal Česku zelenou k čerpání miliard z evropského nástroje SAFE, který slouží hlavně na financování obrany. Ve hře je až 2,06 miliardy eur, tedy zhruba 50 miliard korun. Část peněz dorazí už v nejbližších týdnech.

„Pro Česko Evropská komise přidělila maximální výši půjčky ve výši 2,06 miliardy eur, která zahrnuje počáteční platbu v rámci předběžného financování ve výši 309 milionů eur,“ uvedla Rada EU. Jinými slovy, první stovky milionů eur může stát dostat poměrně rychle, zbytek postupně podle toho, jak budou projekty postupovat.

Peníze mají jít nejen do armády, ale i do dopravy. V plánu jsou například nové tanky Leopard 2A8, nákladní vozy Tatra nebo část výstavby dálnice D11. Právě kombinace vojenských a civilních projektů ale vzbudila během schvalování otázky.

Protivzdušná obrana

Ukrajina zapojila byznys do obrany. Ruské drony sestřelují soukromé firmy

Zprávy z firem

Na Ukrajině začala fungovat protivzdušná obrana, kterou provozují soukromé podniky. Uvedl to ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov, podle nějž bylo tímto způsobem sestřeleno v Charkovské oblasti několik ruských dronů Šáhed a Zala.

ČTK

Přečíst článek

Celý proces se navíc zadrhl po nástupu nové vlády Andreje Babiše. Ta v lednu požádala o úpravy plánů, což vyvolalo zmatek. Podle některých informací se řešilo, kolik peněz Česko vlastně chce, podle jiných šlo spíš o to, jak se finance rozdělí mezi jednotlivé projekty. V zákulisí se mluvilo o snaze přesunout víc peněz na dálnice a ubrat armádě.

I přes tyto komplikace ale plán nakonec prošel. Spolu s Českem dnes uspěla i Francie, která může čerpat výrazně víc – přes 15 miliard eur.

Kyperské předsednictví EU rozhodnutí vítá. „Díky dnešnímu rozhodnutí mohou Česko a Francie získat finanční pomoc v rámci nástroje SAFE. Posílení obranné připravenosti a strategické autonomie EU… jsou klíčové priority,“ řekl kyperský ministr obrany Vasilis Palmas.

Teď přichází praktická část – Evropská komise dokončí smlouvy a začne peníze vyplácet. „První platby dorazí k členským státům v nadcházejících týdnech,“ potvrdila Rada EU.

Miliardy pro Ukrajinu. Brusel chce obejít Orbánovo veto

Politika

Evropská unie hledá způsob, jak dostat peníze na Ukrajinu i bez souhlasu Maďarska. Pomoci mají jiné unijní fondy.

ČTK

Přečíst článek

SAFE mezitím rozdělil obří částky i dalším zemím. Jen v prvních dvou vlnách šlo dohromady o více než 100 miliard eur. Nejvíc si řeklo Polsko, které žádá přes 43 miliard eur.

Jediný, kdo zatím čeká, je Maďarsko. To chce 17,4 miliardy eur, ale jeho žádost Evropská komise stále prověřuje – hlavně kvůli obavám z korupce a netransparentních zakázek.

Pro Česko je ale klíčové, že peníze jsou na cestě. Pokud se projekty rozběhnou podle plánu, půjde o jednu z největších finančních injekcí do obrany i infrastruktury za poslední roky.

Související

Dálnice D11

Michal Nosek: Dálnice z obranných peněz. Okamura s Babišem a Macinkou nadávají na Brusel, ale miliardy na D11 uvítají

Názory

Michal Nosek

Přečíst článek

Michal Nosek

Ministerstva chtějí, aby veřejné instituce více nakupovaly lokální potraviny. Myšlenka je správná. Problém je, že přesně totéž už umožňuje zákon několik let. A stejně se nic zásadního nestalo.

Podpora lokálních potravin ve veřejných zakázkách zní jako učebnicový příklad dobré politiky. Čerstvější suroviny, podpora domácích producentů, kratší dodavatelské řetězce i menší ekologická stopa. Těžko hledat argument proti.

A přesto je potřeba si přiznat nepříjemnou realitu: tohle všechno už dávno jde. Zákon umožňuje zohlednit kvalitu i lokální původ od roku 2021. Jenže veřejné instituce dál ve velkém nakupují hlavně podle ceny

Potraviny zdraží více, než se čekalo

Inflace zrychlila. Ceny táhnou nahoru energie a pohonné hmoty

Money

Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o 1,9 procenta. Meziroční tempo inflace zrychlilo z únorových 1,4 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Zdražily především energie, v nichž jsou zahrnuty i pohonné hmoty. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.

ČTK

Přečíst článek

Ne proto, že by úředníci nevěděli, co je kvalita. Ale proto, že systém je nastavený tak, že nejnižší cena je nejbezpečnější volba. Je snadno obhajitelná, minimálně napadnutelná a prakticky bezriziková. Jakmile se začne více hodnotit lokálnost nebo kvalita, přibývá nejistota, složitost i prostor pro spory a možná nařčení.

A právě tady se láme celá současná iniciativa. Ministerstva chtějí řešení hledat ve „zdůrazňování“, metodikách a školeních. Jinými slovy: budou vysvětlovat, že něco jde dělat jinak, aniž by změnila důvody, proč se to dnes nedělá. Budou vypadat pro naše lidi hezky. A zároveň utratí peníze za školitele.

Výsledkem je lehce ironická situace. Stát na jedné straně vyzývá k podpoře regionálních producentů, na druhé straně udržuje systém, ve kterém je nejracionálnější koupit to nejlevnější. Klidně z druhého konce Evropy. A pak se snaží tento rozpor řešit osvětou.

Biohacking: Proč záleží na jediné bakterii víc než na dietě

Enjoy

Střevní mikrobiom je klíčový regulační systém, který propojuje výživu, imunitu i metabolismus. Jeho rovnováha ovlivňuje energii, zánět i psychiku. Správným složením stravy a životním stylem lze podpořit prospěšné bakterie a tím cíleně zlepšit zdraví i celkovou kondici organismu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

To neznamená, že myšlenka je špatná. Naopak. Větší důraz na kvalitu a lokální produkci by mohl mít reálný přínos pro zemědělství, regionální ekonomiku i spotřebitele. Jenže bez změny motivací zůstane všechno u dobře formulovaných doporučení.

Podobný vzorec je vidět i u dalších témat, která ministři otevírají. Od využití českého dřeva až po budoucnost evropských fondů. Správné cíle, ale zatím spíš v rovině deklarací než konkrétních změn.

Pokud se tedy nezmění samotná logika veřejných zakázek, tedy to, co je pro zadavatele skutečně výhodné a bezpečné, bude mít celá iniciativa předvídatelný výsledek. Přibudou metodiky, semináře a tiskové zprávy.

A lokální potraviny? Ty zůstanou přesně tam, kde jsou dnes: v prioritách ministrů, ale jen občas na talířích ve školách a nemocnicích.

Související

Martin Kudera

Dobré jídlo bez hodin v kuchyni. Živina chce zjednodušit domácí vaření

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Doporučujeme