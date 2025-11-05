Lukáš Kovanda: Nenechte se mýlit. V Bruselu se dojednalo zpřísnění Green Dealu, nikoli jeho zmírnění

Ministři životního prostředí se dnes v Bruselu dohodli na úpravách podmínek pro fungování systému emisních povolenek pro domácnosti (EU ETS2). Ačkoli je výsledek jednání v médiích často interpretován jako zmírnění klimatické politiky Evropské unie, ve skutečnosti jde o opak – další zpřísnění.
Odklad o rok neznamená úlevu
Systém EU ETS2 bude spuštěn o rok později, tedy až v roce 2028. Z pohledu většiny obyvatel Česka však odložení nepředstavuje zmírnění dopadů na jejich peněženku. Hlavní cíl Green Dealu – dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050 – zůstává beze změny.
To znamená, že potřebná dekarbonizace se bude muset uskutečnit během 22 let místo původních 23. Zkrácení časového rámce o jeden rok tak vytváří silnější tlak na snižování emisí. A protože nástrojem tohoto tlaku je rostoucí cena emisní povolenky, bude muset být její průměrná cena vyšší, aby se ztracený rok dohnal.
EU zmírnila klimatické ambice. Česko i tak novou dohodu nepodpoří
Evropa po osmnáctihodinovém maratonu zmírnila klimatické ambice – cílem do roku 2040 má být snížení emisí o 85 procent, nikoli o 90 procent. Česko si vybojovalo úlevy pro průmysl i spalovací motory, přesto ale novou dohodu odmítlo.
Jinými slovy: povolenky sice přijdou později, ale budou dražší.
Cíl 85 procent znamená zpřísnění, ne úlevu
Stejně tak dohodnutý cíl snížení emisí o 85 procent do roku 2040 nelze chápat jako ústupek. Ano, jde o mírnější variantu než původní návrh Evropské komise (90 procent), ale je třeba si uvědomit, že dosud žádný mezicíl pro rok 2040 neexistoval.
Jeho stanovení – byť na úrovni 85 procent – tedy ve skutečnosti zpřísňuje celý rámec Green Dealu. Zavádí totiž nový závazek tam, kde dříve žádný nebyl. Evropská unie tak dostává další pevný milník, který posiluje tlak na členské státy i průmysl.
Opravdovým „zmírněním“ by bylo například odložení cílového roku pro splnění Green Dealu – tedy přesunutí uhlíkové neutrality z roku 2050 na 2075.
To by umožnilo rozložit dekarbonizaci do delšího období, snížit tlak na růst cen povolenek a postupně rozkládat investice do čistých technologií.
Nic takového ale bruselská dohoda nepřinesla. Naopak – potvrzuje, že tempo přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku zůstává stejné, jen s pozdějším startem a kratším časem na splnění.
Brusel tedy přitvrdil
Celkově lze výsledek dnešního jednání hodnotit jako přitvrzení Green Dealu. Nástup systému EU ETS2 bude sice pozvolnější, ale jeho průměrná cena povolenek poroste. Zároveň se Evropská unie poprvé shodla na mezicíli pro rok 2040, který – i přes kosmeticky nižší procento – představuje další zpřísnění oproti dosavadnímu stavu.
Evropská klimatická politika tak míří dál stejným směrem, jen v kratším čase a s dražšími nástroji.
Členské státy Evropské unie dnes ráno schválily nový klimatický cíl pro rok 2040. Podle dohody mají unijní země snížit emise skleníkových plynů o 90 procent oproti roku 1990, jak původně navrhla Evropská komise. Některé státy, včetně Česka, si však vyjednaly ústupky, které zmírňují závaznost a tempo přijatých opatření. Česko v souladu se svou dlouhodobou pozicí hlasovalo proti návrhu, ale k přijetí stačila kvalifikovaná většina.
Předběžné dohody dosáhli ministři životního prostředí v noci na dnešek po maratonu trvajícím 18 hodin. Po krátké pauze byla dohoda formálně potvrzena ráno. Proti hlasovaly Česko, Polsko, Maďarsko a Slovensko, zatímco Belgie a Bulharsko se zdržely.
Podle agentury Reuters se vyjednávání neslo ve znamení tlaku průmyslu a některých vlád, které varovaly před „přehnanou ambicí“ klimatické agendy v době, kdy EU čelí nákladům na obranu a průmyslovou transformaci.
Lukáš Kovanda: Brusel to sehrál lišácky. Povolenky zlevňují, ale domácnosti si nakonec připlatí
Radost z prudkého poklesu cen emisních povolenek pro domácnosti je podle ekonomů předčasná – a často pramení z nepochopení situace. Náklady českých domácností se totiž ve skutečnosti ještě zvýší. Evropská komise si to podle všeho „sehrála lišácky“: zlevnění je jen přechodnou fází, která má veřejnost uklidnit před skutečným zdražením.
Hlavní ústupky: nižší cíl a odklad emisních povolenek
Česko na jednání zastupoval odcházející ministr životního prostředí Petr Hladík. Podle něj se podařilo dosáhnout několika klíčových úprav.
„Cíl do roku 2040 bude snížen na 85 procent za celou EU, bez závazných dílů pro jednotlivé státy. Až pět procent redukce emisí bude možné naplnit pomocí mezinárodních kreditů ze třetích zemí – výhoda pro české firmy investující do čistých projektů v zahraničí,“ uvedl Hladík na síti X.
Evropská komise původně navrhovala pouze tři procenta mezinárodních kreditů, zatímco například Francie či Portugalsko požadovaly pět procent a Polsko s Itálií dokonce deset. Naopak Španělsko a Nizozemsko odmítaly jakékoliv další oslabování cíle.
Babišova vláda vyhlásila válku Green Dealu. EU se obává dalšího rebela
Prvním velkým cílem Andreje Babiše na evropské scéně je zhatit plány Evropské unie na nový systém emisních povolenek ETS2, napsal bruselský server Politico s odvoláním na programové prohlášení nové české vlády, které uniklo do médií. Server si všímá i toho, že se český politik, který byl po vítězství v parlamentních volbách pověřen jednáním o stavení budoucí vlády, více zaměřuje na potlačení zelené agendy EU, než na podkopávání Ukrajiny. Mohl by tak najít spojence spíše u polského premiéra Donalda Tuska, než u jeho maďarského kolegy Viktora Orbána.
Další ústupek se týká spuštění nového systému emisních povolenek ETS2, který rozšiřuje obchodování s emisemi i na silniční dopravu a vytápění budov.
Jeho start bude odložen o jeden rok – na rok 2028.
Česko patřilo mezi téměř dvacítku zemí, které požadovaly záruky, že systém bude předvídatelný a nedojde k prudkému zdražení povolenek, které by dopadlo na občany. Evropská komise na základě tlaku členských států souhlasila s revizí nastavení ETS2.
Hledání rovnováhy mezi klimatem a ekonomikou
Podle komentářů agentury Reuters nové rozhodnutí odráží politický posun v Evropě – od maximalistické klimatické ambice k větší ekonomické opatrnosti.
„Nechceme zničit ekonomiku. Nechceme zničit klima. Chceme zachránit obojí zároveň,“ prohlásil ještě před začátkem jednání polský náměstek ministra pro klima Krzysztof Bolesta. Evropa se tak snaží najít křehkou rovnováhu mezi ochranou planety, bezpečností a konkurenceschopností průmyslu.
