Problémy pro „ruského Zuckerberga“. Dluhopisy Telegramu uvázly pod sankcemi
Dluhopisy provozovatele komunikační platformy Telegram v Rusku v hodnotě zhruba půl miliardy dolarů byly v důsledku západních sankcí zmrazeny. S odvoláním na své zdroje o tom informoval britský deník The Financial Times. Podle listu to ukazuje, že Telegram zůstává finančně vystaven Rusku, přestože se jeho spoluzakladatel Pavel Durov v posledních letech snažil vazby na svou rodnou zemi přerušit.
Telegram v posledních letech uskutečnil několik emisí dluhopisů, včetně emise za 1,7 miliardy dolarů z loňského května, jejímž cílem bylo refinancovat stávající dluh. Podle lidí obeznámených s jednáními firmy s investory společnost odkoupila většinu dluhopisů splatných v roce 2026. Zároveň ale investorům sdělila, že kvůli západním sankcím zůstaly v ruském centrálním depozitáři cenných papírů zmrazené nesplacené dluhopisy v hodnotě 500 milionů dolarů.
Napojení na ruský kapitál
Zjištění podle listu podtrhují, do jaké míry je Telegram stále napojen na ruský kapitál. Sankce zároveň komplikují firmě splácení dluhů i jejich případný odkup. Evropská unie, Spojené státy a Británie po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 uvalily sankce na ruský centrální depozitář cenných papírů, což vedlo ke zmrazení aktiv uložených v této instituci. Tento krok může ovlivnit jakoukoli západní firmu, jejíž dluhopisy drží ruští investoři.
Zmrazení aktiv je podle The Financial Times obzvlášť citlivé pro spoluzakladatele Telegramu Pavla Durova, který se v posledních letech snaží od Ruska distancovat. Spekulace o jeho vazbách na Kreml Durov opakovaně označuje za konspirační teorie. Telegram se ke zprávě listu o zmrazených dluhopisech odmítl vyjádřit.
Durov současně zvažuje možnou primární veřejnou nabídku akcií (IPO), tyto plány ale zatím odložil kvůli probíhajícímu soudnímu řízení ve Francii. Durov spoluzaložil v roce 2006 sociální síť VKontakte, která se rychle stala největší platformou svého druhu v Rusku. Díky tomu si vysloužil přezdívku „ruský Mark Zuckerberg“.
Prodání podílu
Podnikatel uvedl, že Rusko opustil v roce 2014 poté, co odmítl předat ruským bezpečnostním složkám data některých ukrajinských uživatelů VKontakte. Tvrdí rovněž, že byl pod tlakem donucen prodat svůj podíl ve společnosti subjektům napojeným na Kreml. Zhruba ve stejné době založil Telegram, který později přesunul do Dubaje s cílem garantovat svobodu projevu a odolávat vládním zásahům.
Firma držitelům dluhopisů sdělila, že zmrazený dluh uhradí v době splatnosti. O tom, zda bude možné provést platby i ruským držitelům, mají rozhodnout platební agent a depozitář.
Na rozdíl od velkých amerických konkurentů, jako jsou Meta Platforms nebo společnost X Elona Muska, zaměstnává Telegram méně než 100 lidí na plný úvazek. Teprve v poslední době začala firma výrazněji monetizovat svou uživatelskou základnu, která čítá zhruba miliardu lidí, a to prostřednictvím reklamy a placených služeb.
K 30. červnu loňského roku měl Telegram podle dříve nezveřejněných pololetních výkazů k dispozici 910 milionů dolarů v hotovosti a peněžních ekvivalentech, což představovalo výrazný nárůst oproti 142 milionům dolarů o rok dříve.
Durov je občanem Francie a Spojených arabských emirátů. V roce 2024 byl zadržen v Paříži, kde ho úřady začaly vyšetřovat kvůli podezření, že Telegram nedostatečně bojuje proti závadnému obsahu, včetně trestné činnosti spojené se zneužíváním dětí. Durov tato obvinění odmítl.
Loni Durov rovněž obvinil francouzskou zpravodajskou službu, že se ho snažila přes prostředníka přimět k cenzuře některých hlasů před parlamentními volbami v Moldavsku. Tvrdí, že cílem bylo podpořit tamní proevropskou vládu. Podle jeho slov se o podobný zásah pokusil i šéf francouzské zahraniční rozvědky DGSE před opakovanými prezidentskými volbami v Rumunsku.
Neauditované finanční výkazy, na které se odvolává The Financial Times, ukazují, že Telegram navzdory právním rizikům pokračuje v růstu tržeb. V první polovině loňského roku zvýšil meziročně příjmy o více než 65 procent na 870 milionů dolarů. Přibližně třetina těchto příjmů, zhruba 300 milionů dolarů, pocházela ze smluv o exkluzivitě. Podrobnosti těchto dohod nejsou známé, podle dřívějších informací listu se však týkaly kryptoměny toncoin, která je s platformou Telegram úzce propojena.
