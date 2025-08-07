Musk prolomil tabu. Pustí reklamy do svého AI chatbota
V odpovědích na dotazy uživatelů Groku se budou objevovat placené příspěvky, oznámil Elon Musk plány, které má se svou firmou na umělou inteligenci xAI. Bude měnit reklamy také na své sociální síti X, dříve Twitter.
Akademici i řada osobností veřejného života už nějakou dobu diskutují o rizicích bezpečí umělé inteligence pro uživatele. I Elon Musk měl donedávna takové obavy, dokonce žaloval firmu Open AI za to, že se zpronevěřila své původní myšlence být veřejně prospěšnou organizací. Se svou firmou má evidentně ale méně veřejně prospěšné úmysly. Oznámil, že chce zavést reklamy do odpovědí chatbota Grok a s pomocí umělé inteligence posílit reklamní byznys sociální sítě X. Deník Financial Times upozornil, že tento krok následuje nedlouho poté, co z firmy odešla šéfka X Linda Yaccarino.
Během středeční diskuse s inzerenty, vysíláné na platformě X, řekl miliardář, že jeho společnost umožní obchodníkům platit za to, aby se jejich nabídky objevovaly v odpovědích chatbota. Grok byl vyvinut Muskovým start-upem xAI, který je od letoška také majitelem sociální sítě X.
„Doposud jsme se zaměřovali pouze na to, aby byl Grok nejchytřejší a nejpřesnější umělou inteligencí na světě, a myslím, že se nám to z velké části podařilo. Nyní se tedy zaměříme na to, jak zaplatit za ty drahé grafické procesorové jednotky GPU,“ řekl Musk. „Pokud se uživatel snaží vyřešit problém v Groku, pak by reklama na konkrétní řešení byla v tu chvíli ideální,“ dodal.
Prokletí Twitteru
Musk chce měnit reklamy i na síti X, zlepšit zde cílení reklam pomocí technologie xAI. X rozeslala inzerentům dopis, v němž se chlubí, že za poslední dva roky prošla kompletní transformací - vylepšila své reklamní aukce, což prý vedlo k „výraznému snížení nákladů“ pro firmy, které se ucházejí o sloty. Také uvedla, že s pomocí xAI vylepšila relevanci reklam a přetrénovala modely, které měří, kdy se kliknutí na reklamu promění v prodej.
Objem konverzí - tedy když si uživatel koupí produkt zobrazný v reklamě - se u webové reklamy od června zvýšil o 40 procent. Musk v diskusi s inzerenty také uvedl, že jeho cílem je překonat prokletí Twitteru jako místa, kam uživatelé „chodili deset let a nikdy si nic nekoupili, protože reklamní systém jim ve skutečnosti nikdy neukázal, co chtěli“.
Musk tím, že připustil reklamy v chatbotu, prolomil dosavadní tabu. Nákupčí inzerce z řad agentur a klientů na to tlačí, ale například OpenAI, tvůrce ChatGPT, dosud popíral takové plány kvůli obavám z negativní reakce veřejnosti. ChatGPT se navíc živí prostřednictvím prémiového předplatného. Podobně Google nezobrazuje ve svém chatu Gemini žádné cílené reklamy.
