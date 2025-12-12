Strnad pro Bloomberg: Chci vybudovat největší zbrojovku v Evropě
Zbrojař Strnad chce v Česku vybudovat největší zbrojovku Evropy, jak dnes řekl Bloombergu. Letos zbohatl o 78 miliard korun a chystá se na burzu.
Česko se může stát domovem největší evropské zbrojovky a výrobce vojenské techniky. Alespoň tedy pokud se naplní plány Michala Strnada, majitele tuzemského výrobce zbraní, munice a vojenské i jiné techniky Czechoslovak Group (CSG). Strnad, který rozhovory příliš neposkytuje, v dnešním interview pro agenturu Bloomberg odhaluje smělé záměry: „Chci z CSG vybudovat největší firmu obranného průmyslu v Evropě.“
Nové akvizice
Společnosti CSG podle Strnada nahrává to, že žádný z konkurentů nemá tak široce diverzifikovanou výrobu, není tak zásadně vývozně orientovaný, ani tak výrazně nezávislý na armádních zakázkách vlastní země. Přednosti své firmy hodlá Strnad umocňovat například akvizicemi v segmentu dronů.
Vstup na burzu
Rozvoj CSG má podpořit také vstup na amsterdamskou burzu, kterou společnost zvažuje. Mohlo by se jednat o první velký primární úpis akcií v Evropě v roce 2026. Objem úpisu by se mohl pohybovat kolem tří miliard eur, tedy zhruba 73 miliard korun, přičemž by firma na jeho základě dosáhla tržního ocenění potenciálně přes 730 miliard korun. Takové ocenění by z ní udělalo nejhodnotnější českou firmu. Nyní je nejhodnotnější energetická společnost ČEZ, jejíž tržní kapitalizace se pohybuje kolem 690 miliard korun.
Bloomberg Strnadův majetek vyčísluje na 14,6 miliardy dolarů, tedy na 301,5 miliardy korun. Agentura mu připisuje letošní zbohatnutí o 59 procent, což po přepočtu do korun značí nárůst majetku o 78 miliard korun.
Tržby CSG rostou nejrychleji na světě
CSG zaznamenal loni závratný růst tržeb z prodeje zbraní a souvisejících služeb, a to o 193 procent na 3,6 miliardy dolarů (83,6 miliardy korun dle průměrného kurzu roku 2024). To český průmyslově-technologický holding staví na první místo žebříčku stovky největších světových výrobců zbraní a dodavatelů souvisejících služeb, který sestavuje renomovaný stockholmský institut SIPRI.
Stovka největších světových výrobců zbraní přitom dohromady zaznamenala nárůst tržeb o 5,9 procenta na historicky rekordních 679 miliard dolarů (15,8 bilionu korun). Dějinně rekordní tržby za zbraně jsou přitom podle SIPRI výsledkem růstu obratu zejména evropských producentů a pak také těch z USA. Minimálně zhruba dvě třetiny evropských zbrojovek loni navyšovaly výrobní kapacitu.
Evropa zbrojí
Celkem 26 evropských zbrojovek, které náleží mezi stovku světově největších, zaznamenalo loni souhrnný růst tržeb o 13,4 procenta na 151 miliard dolarů (3,5 bilionu korun).
Důvodem mocného nárůstu zbrojních tržeb je pochopitelně válka na Ukrajině a související stoupající obavy z dalších vojenských ambicí Ruska. Skupina Czechoslovak Group dosáhla nejvyššího nárůstu tržeb ze všech sledovaných firem specificky také díky muniční iniciativě české vlády. Více než polovina obratu skupiny loni tak či onak souvisela s válečnou situací na Ukrajině.
