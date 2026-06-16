Zlatá horečka centrálních bank nekončí. Pokles ceny může spustit nové nákupy
Centrální banky neodcházejí od zlata. Naopak. Podle agentury Bloomberg očekává rekordní podíl měnových autorit, že v příštím roce své zlaté rezervy navýší. To naznačuje, že jeden z hlavních motorů poslední rekordní rally na trhu se zlatem zůstává v chodu, i když cena kovu letos oslabila.
V průzkumu mezi 74 centrálními bankami uvedlo 45 procent respondentů, že v příštím roce plánuje zlato nakupovat. Jde o nejvyšší podíl od roku 2018, kdy tato data začaly sledovat World Gold Council a YouGov. Pouze jedna centrální banka uvedla, že chce své zásoby snížit.
Zlato má za sebou mimořádné období. Za poslední tři roky se jeho cena více než zdvojnásobila, přičemž výraznou roli v růstu sehrály právě nákupy centrálních bank. Letos ale část zisků zmizela. Konflikt na Blízkém východě zvýšil náklady na energie a posílil očekávání, že úrokové sazby zůstanou delší dobu výše. To snížilo atraktivitu zlata, které samo nenese žádný výnos.
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Názory
Česká národní banka není jen strážcem úrokových sazeb a inflace, ale potichu se vypracovala v jednoho z největších institucionálních investorů v regionu. Vedle své tradiční měnové politiky totiž spravuje národní devizové rezervy v ohromném objemu přesahujícím 178 miliard dolarů, píše v komentáři Erik Kmeť, zakladatel K&L Rock a fondu Rivenity.
Odchod spekulantů
Z trhu zároveň začali odcházet spekulanti. Cena zlata se nedávno dostala na nejnižší úroveň od listopadu. Pro centrální banky to ale podle World Gold Council nemusí být důvod k ústupu, spíše naopak. „Myslím, že pokles ceny je pro některé centrální banky příležitostí začít nakupovat,“ uvedl Shaokai Fan, globální šéf pro centrální banky ve World Gold Council. Podle něj už letos některé centrální banky naznačovaly, že je cena zlata příliš vysoko a že čekají na vhodnější okamžik k nákupu.
Nákupy centrálních bank přitom v prvním čtvrtletí zrychlily, a to navzdory tomu, že Turecko, Rusko a Ázerbájdžán začaly část zlata prodávat.
Zlato letos ztratilo část rekordních zisků
Cena zlata zůstává vysoko, ale od lednového maxima výrazně ustoupila. Od začátku roku je nyní mírně níže.
Zdroj: aktuální tržní data XAU/USD, Trading Economics a TradingView. Graf je zjednodušené znázornění vybraných bodů letošního vývoje, nikoli tickový burzovní záznam.
Největší chuť nakupovat mají rozvíjející se trhy a rozvojové ekonomiky. Podle průzkumu očekává růst svých zlatých rezerv 53 procent centrálních bank z této skupiny. U centrálních bank vyspělých ekonomik to bylo jen 18 procent.
Důležitý je i způsob financování nákupů. Mnoho zemí zlato získává prostřednictvím domácích programů, kdy ho nakupují od vlastních těžařů za místní měnu. Nemusejí tak sahat do omezených rezerv v tvrdých měnách. Polovina centrálních bank, které chtějí zlato nakupovat, uvedla, že využije právě tento model. Dalších 38 procent plánuje prodávat stávající rezervní aktiva.
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Oblíbený Londýn
Zlato ale není jen investiční aktivum. Stále větší roli hraje i otázka, kde ho centrální banky skladují. Nejoblíbenějším místem zůstává Bank of England v Londýně, největším světovém centru obchodování se zlatem. Využívá ji 57 procent respondentů.
Zároveň ale sílí snaha diverzifikovat úschovu. Devět procent centrálních bank uvedlo, že v uplynulém roce přesunulo více zlata na vlastní území. Deset procent pak rozložilo své zásoby mezi více lokalit. V předchozím průzkumu šlo jen o pět, respektive dvě procenta.
Podle Fana mají centrální banky politické riziko „rozhodně na mysli“. Tento posun může otevřít prostor pro další zlatá centra, například Singapur a Hongkong. Obě místa se snaží přilákat zlato centrálních bank a posílit tím vlastní trhy s drahým kovem.