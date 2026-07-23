Zlato má za sebou nejhorší kvartál za 13 let. Teď se pokouší o návrat
Zlato a stříbro se po výprodeji znovu nadechly, návrat na rekordy ale podle analytiků nebude snadný. Stříbro se dostalo na 59,47 dolaru za unci, tedy zhruba 1259 korun, zlato na 4119 dolarů, asi 87 212 korun za unci. Podle CNBC trh táhnou spíš levné nákupy po předchozím poklesu než zásadní změna geopolitiky nebo makroekonomického výhledu.
Drahé kovy se po delším období prodejního tlaku znovu zvedají. Podle serveru CNBC ale analytici upozorňují, že návrat zlata a stříbra na historická maxima z letošního ledna může být obtížný.
Spotová cena stříbra se ve středečním časném obchodování dostala na 59,47 dolaru za unci, tedy zhruba 1259 korun. Proti 55,9 dolaru za unci, přibližně 1184 korunám, na konci minulého týdne to znamenalo růst o 6,3 procenta. Spotové zlato za stejné období posílilo asi o 2,4 procenta na 4119,04 dolaru za unci, tedy zhruba 87 212 korun.
Podle komoditních stratégů ING Warrena Pattersona a Ewy Mantheyové stojí za růstem hlavně „lov výhodných nákupů po nedávné slabosti“. Nejde podle nich o výraznou změnu geopolitického nebo makroekonomického prostředí.
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Trhy
Od října loňského roku, kdy bitcoin zaznamenal rekordní cenu nad 126 tisíci dolarů, největší kryptoměna soustavně klesala. Trend se obrátil až v posledních týdnech. A bod zlomu nastal na počátku července, kdy do bitcoinových ETF začaly proudit masivní investice. Co to znamená? Bitcoin tak potvrdil, že nejde o žádnou nezávislou finanční alternativu, ale chová se stejně jako jakýkoli spekulativní nástroj.
Hluboko pod rekordy
Oba kovy přitom zůstávají hluboko pod rekordy, kterých dosáhly na konci ledna. Zlato tehdy vystoupalo na 5589,38 dolaru za unci, tedy zhruba 118 344 korun. Stříbro se dostalo až na 121,67 dolaru za unci, přibližně 2576 korun.
Cena zlata
Spotová cena zlata v dolarech za trojskou unci
Drahým kovům v posledních měsících uškodily vyšší úrokové sazby a silnější americký dolar. Tržní pozornost se navíc přesouvala i kvůli vyšším cenám ropy, které souvisely s válkou s Íránem.
„Zatímco napětí na Blízkém východě zůstává pro drahé kovy podpůrným faktorem, trhy zvažují slabší ekonomická data z USA proti inflačním rizikům plynoucím z vyšších nákladů na energie,“ uvedli Patterson a Mantheyová.
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Noví milionáři ze SpaceX a AI firem mění pravidla luxusního byznysu. Bývalý datový vědec Chip po IPO SpaceX koupil meteority i hasičské auto, jiní investují do sportovních týmů nebo chytrých hodinek místo Rolexek, píše agentura Reuters. Trh osobního luxusu přitom loni klesl na 358 miliard eur, druhým rokem v řadě, hlavně kvůli slabé poptávce v Číně. Luxusní domy tak musí lákat kapitál, který dává přednost zážitkům před kabelkami.
Zlato podle ING pravděpodobně zůstane citlivé na vývoj energetických trhů a očekávání kolem americké měnové politiky. Stříbro by si ale mohlo vést lépe, pokud bude dál sílit poptávka po průmyslových kovech a zároveň přetrvá zájem o bezpečná aktiva.
Výkon stříbra podle analytiků neodráží jen jeho roli bezpečného přístavu, ale také zlepšující se náladu u průmyslových kovů, zejména mědi.
Bank of America je u zlata opatrnější. Upozorňuje, že kov má za sebou nejhorší čtvrtletí za 13 let a prostor pro další pokles ještě nemusí být vyčerpaný. Banka poukázala mimo jiné na technický signál označovaný jako „death cross“, zvýšené čisté dlouhé pozice a podobnost se situacemi, které v minulosti předcházely významným cenovým vrcholům.
„Death cross“ nastává ve chvíli, kdy krátkodobý klouzavý průměr ceny aktiva, obvykle počítaný za 50 dní, klesne pod dlouhodobý klouzavý průměr, typicky za 200 dní. Pro část trhu je to varovný signál možného delšího poklesu.
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UBS: Stříbro ještě není levné dost
Skeptická je také UBS, která investory varuje před příliš brzkým budováním pozic ve stříbře. Švýcarská banka snížila úroveň, kterou považuje za atraktivní vstupní bod, z přibližně 55 dolarů za unci, tedy asi 1165 korun, na pásmo 48 až 50 dolarů za unci. To odpovídá zhruba 1016 až 1059 korunám.
Cena stříbra
Spotová cena stříbra v dolarech za trojskou unci
Podle stratéga UBS Dominica Schnidera budou krátkodobé překážky pro stříbro pravděpodobně pokračovat. Náladu investorů podle něj dál tíží napětí na Blízkém východě, vyšší náklady obětované příležitosti i pevný americký dolar. Stříbro podle něj zatím nenašlo pevné dno.
Jiný pohled nabízí Diane Garrettová, výkonná předsedkyně a šéfka americké společnosti Hycroft Mining, která se zaměřuje na zlato a stříbro. V pořadu CNBC „Squawk Box Europe“ označila poslední pokles cen za normální korekci. Podle ní nejde o konec býčího trhu.
Cenné kovy po měsících neuvěřitelného růstu výrazně propadly. Zlato proti vrcholu z ledna odepsalo již více než 15 procent, stříbro pak kleslo o více než třetinu. A i další vývoj je značně nejistý, protože převažujícím sentimentem na trhu je nyní prodej těchto komodit. Zejména stříbro ale zároveň v očích řady investorů může představovat celkem zajímavý investiční příběh.
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Trhy
Cenné kovy po měsících neuvěřitelného růstu výrazně propadly. Zlato proti vrcholu z ledna odepsalo již více než 15 procent, stříbro pak kleslo o více než třetinu. A i další vývoj je značně nejistý, protože převažujícím sentimentem na trhu je nyní prodej těchto komodit. Zejména stříbro ale zároveň v očích řady investorů může představovat celkem zajímavý investiční příběh.
Fundamenty komodit podle Garrettové zůstávají velmi silné, zejména u zlata. Tvrdí, že zlato se stává součástí architektury finančního systému a že důležitým signálem jsou i nákupy centrálních bank, které pokračují 17 měsíců v řadě.
Silný příběh podle ní zůstává i u stříbra. Nejde jen o měnový kov, ale také o průmyslový materiál. Garrettová upozorňuje, že stříbro je důležité pro umělou inteligenci, superpočítače a další technologie, kde podle ní nemá plnohodnotnou náhradu.