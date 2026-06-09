Skupina innogy chystá v Česku investice za 100 miliard. Poprvé vsadí i na vítr
Energetická skupina innogy v roce 2025 zvýšila čistý zisk v Česku na 2,81 miliardy korun. Letos chce investice více než ztrojnásobit a do roku 2035 nalít do české energetiky kolem 100 miliard korun. Peníze mají mířit mimo jiné do větru a biometanu.
Energetická skupina innogy v roce 2025 v Česku vydělala 2,81 miliardy korun. Čistý zisk tak meziročně zvýšila téměř o pět procent. Firma zároveň oznámila, že chce výrazně zrychlit investice. Do roku 2035 plánuje do energetických projektů v Česku vložit kolem 100 miliard korun.
Podle společnosti loňské výsledky podpořilo hlavně počasí a aktivní řízení nákupu energií. Naopak prodej plynu a elektřiny mírně klesl, zejména kvůli nižší spotřebě průmyslových zákazníků.
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Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Tržby innogy se loni meziročně snížily zhruba o 17 procent na 44,1 miliardy korun. Skupina zákazníkům dodala 20,4 terawatthodiny plynu, 4,7 terawatthodiny elektřiny a 625 233 gigajoulů tepla. Sama vyrobila 50,76 gigawatthodiny elektřiny. Investice dosáhly 437 milionů korun.
„Výsledky za rok 2025 potvrzují stabilitu skupiny innogy a její připravenost výrazně investovat na českém energetickém trhu,“ uvedl výkonný ředitel innogy ČR Tomáš Varcop. Podle něj firma posouvá svou rozvojovou strategii a mezi klíčové kroky patří mimo jiné vstup do prvního projektu stavby větrné elektrárny.
Investice do větru
Výraznější investice chce skupina rozjet už letos. „Pokud porovnám loňskou a letošní plánovanou úroveň investic, tak v roce 2026 naše investice více než ztrojnásobíme a v dalších letech plánujeme investice do modernizace české energetiky ještě navyšovat,“ řekl finanční ředitel innogy András Gróf.
Jedním z hlavních projektů má být větrný park v Česku. Bude mít čtyři turbíny o celkovém výkonu 20,5 megawattu a ročně má vyrobit přes 59 gigawatthodin elektřiny. Investice má dosáhnout 1,1 miliardy korun, innogy v ní drží 49procentní podíl. Přesnou lokalitu firma neupřesnila.
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Investiční skupina EP Group Daniela Křetínského zažila mimořádně silný rok. Čistý zisk jí loni vzrostl na 4,55 miliardy eur, tedy zhruba 110 miliard korun, a tržby se zvýšily o více než 140 procent na 66,84 miliardy eur. Za růstem stojí hlavně velké akvizice v logistice, energetice a obchodu. Křetínského impérium se ale dál rozprostírá i do médií a fotbalu.
Podle provozního ředitele innogy ČR Blahoslava Němečka jde pro firmu o důležitý milník v nové oblasti. Pokud projekt půjde podle plánu, první elektřinu z větru dodá do sítě v roce 2028. Firma má podle něj v přípravě i další větrné projekty.
innogy chce zároveň posílit také v bioplynu a biometanu. Po akvizici bioplynové stanice v Písku chystá další projekty. Od letošního června do konce roku 2029 bude navíc zajišťovat povinný výkup biometanu na českém trhu, protože uspěla v aukci ministerstva průmyslu a obchodu.
Skupina innogy v Česku podniká především v dodávkách zemního plynu, elektřiny a tepla. Vedle toho se věnuje kombinované výrobě tepla a elektřiny v teplárenských provozech. Do skupiny patří mimo jiné společnosti innogy Energie, innogy Zákaznické služby, innogy Energo a řídicí společnost innogy Česká republika.
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