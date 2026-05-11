Módí vyzval Indy: Rok nekupujte zlato
Indický premiér Naréndra Módí překvapivě vyzval obyvatele Indie, aby nejméně jeden rok nekupovali zlato. Chce tím pomoci chránit devizové rezervy země v době, kdy válka na Blízkém východě, nedostatek energií, rostoucí obchodní deficit a slabší rupie vytvářejí tlak na indickou ekonomiku, píše agentura Bloomberg.
„Po dobu jednoho roku bychom při žádné příležitosti neměli kupovat zlaté šperky,“ řekl Módí. Vedle zlata zároveň vyzval obyvatele, aby omezili spotřebu paliv a zbytečné zahraniční cesty.
Indie podle něj vydává značné částky na dovoz zlata, a lidé by se proto měli zdržet nákupů, které nejsou nezbytné. Výzva je mimořádně citlivá, protože zlato má v Indii nejen investiční, ale i kulturní a náboženský význam. Je důležitou součástí úspor, svateb i svátků.
Výrazný signál
Z tržního pohledu jde o výrazný signál. Zlato je po ropě druhou největší položkou indického dovozního účtu a Indie je zároveň druhým největším dovozcem zlata na světě. Omezení nákupů by tak mohlo pomoci zmírnit tlak na obchodní bilanci i devizové rezervy.
Reakce trhu na sebe nenechala čekat. Akcie místních klenotnických firem v pondělí klesaly. Titan, největší indický klenotník, v Bombaji odepisoval až 6,6 procenta. Senco Gold ztrácela až 10,8 procenta a Kalyan Jewellers India až 9,5 procenta.
Zda Indové premiérovu výzvu skutečně vyslyší, zatím není jasné. Zlato je v zemi hluboce zakořeněné jako forma uchování hodnoty i jako symbol štěstí při svatbách a svátcích.
Indické banky navíc v poslední době čelily potížím s dovozem zlata kvůli administrativním překážkám. Tyto výpadky pravděpodobně v dubnu podpořily obchodní bilanci země.