newstream.cz Názory Miliardy v trezoru. Jak ČNB spravuje devizové rezervy a proč je z ní tichý globální investor

Miliardy v trezoru. Jak ČNB spravuje devizové rezervy a proč je z ní tichý globální investor

Únorovým vítězem soutěže Visa Czech Top Shop je prodejna Lidl v Praze Na Příkopě. Její součástí je i trezor z dob, kdy v místě sídlila ČSOB.
Česká národní banka není jen strážcem úrokových sazeb a inflace, ale potichu se vypracovala v jednoho z největších institucionálních investorů v regionu.  Vedle své tradiční měnové politiky totiž spravuje národní devizové rezervy v ohromném objemu přesahujícím 178 miliard dolarů, píše v komentáři Erik Kmeť, zakladatel K&L Rock a fondu Rivenity.

Když se řekne Česká národní banka, většině lidí se vybaví především rozhodování o úrokových sazbách. Každé zasedání bankovní rady sledují domácnosti s hypotékami, firmy, banky i finanční trhy. Právě sazby totiž ovlivňují cenu úvěrů, výnosy na vkladech i celkovou kondici ekonomiky.

Jenže ČNB má i druhou, méně viditelnou roli. Vedle měnové politiky spravuje obrovský finanční polštář země. K 30. dubnu 2026 držela devizové rezervy v objemu 178,3 miliardy dolarů, tedy zhruba 3,71 bilionu korun. To je částka, která výrazně přesahuje běžnou představu o centrální bance jako instituci, která pouze nastavuje cenu peněz.

ČNB tak dnes není jen strážcem cenové stability. Je také profesionálním správcem jednoho z největších finančních portfolií v Česku.

Rezervy musí být bezpečné, ale také chytře spravované

Centrální banka samozřejmě není hedgeový fond ani klasický správce aktiv. Jejím hlavním cílem není maximalizovat výnos za každou cenu. Na prvním místě zůstává měnová a finanční stabilita, bezpečnost rezerv a schopnost rychle reagovat v případě potřeby.

Právě proto musí být část rezerv extrémně likvidní a bezpečná. Zároveň ale platí, že u portfolia v bilionových objemech je příliš pasivní přístup sám o sobě nákladem. Pokud má centrální banka tak rozsáhlá aktiva, musí je spravovat moderně, efektivně a s ohledem na riziko, likviditu i dlouhodobou hodnotu.

Důležitým krokem bylo rozdělení devizových rezerv na likviditní a investiční tranši. Likviditní část slouží k okamžitým potřebám centrální banky. Investiční část naopak umožňuje pracovat s delším horizontem a usilovat o lepší poměr rizika a výnosu. Nejde tedy o spekulaci, ale o postupnou profesionalizaci správy rezerv.

Zlato jako symbol i nástroj diverzifikace

Nejviditelnějším symbolem této změny je zlato. ČNB začala výrazněji navyšovat své zlaté rezervy v roce 2023 a od té doby postupně obnovuje národní zlatý poklad. Zatímco na konci roku 2022 držela přibližně 12 tun zlata, na konci dubna 2026 už měla v devizových rezervách 79,2 tuny.

Cíl je jasný: do roku 2028 chce ČNB zvýšit zásoby zlata na 100 tun. Podle centrální banky by šlo o nejvyšší objem v její historii.

Na první pohled se tento krok může jevit jako symbolický návrat ke zlatu. Ve skutečnosti je ale důležitější portfoliová logika. ČNB pracuje se zlatem jako s nástrojem diverzifikace, který může pomoci snížit volatilitu hospodářského výsledku a posílit odolnost bilance vůči výkyvům na finančních trzích.

Zlato v tomto pojetí není krátkodobá sázka na cenu komodity. Je to součást širší strategie řízení rizik.

Centrální banka jako globální investor

Moderní správa devizových rezerv se dnes stále více podobá práci velkých institucionálních investorů. ČNB musí řešit podobné otázky jako globální fondy nebo státní investiční instituce: kolik aktiv držet ve vysoce likvidní podobě, jak pracovat s měnovým rizikem, jakou roli má mít zlato, jak využívat akciovou složku a jak nastavit portfolio tak, aby nebylo závislé na jednom typu aktiva.

Rozdíl je v míře opatrnosti. U centrální banky musí být vždy na prvním místě bezpečnost, likvidita a měnověpolitická funkce rezerv. Výnos je důležitý, ale nesmí převážit nad stabilitou.

Právě v tom je současný přístup ČNB pozoruhodný. Nepůsobí jako honba za výnosem, ale jako snaha spravovat národní finanční rezervy konzervativněji, moderněji a efektivněji zároveň.

Debata o ČNB je příliš úzká

Veřejná debata o České národní bance se často zužuje na otázku, zda sazby půjdou nahoru, nebo dolů. To je samozřejmě důležité téma. Sazby ovlivňují hypotéky, úvěry, spotřebu, investice i kurz koruny.

Jenže tím příběh ČNB nekončí. Druhá část se odehrává v její bilanci: ve struktuře devizových rezerv, v nákupech zlata, v investiční tranši a v celkovém přístupu k ochraně dlouhodobé hodnoty finančního polštáře země.

Zajímavé je i to, že ČNB není financována z daní. Není součástí veřejných rozpočtů a náklady na svou činnost hradí ze svých vlastních výnosů. O to důležitější je, jak kvalitně a odpovědně se svými aktivy pracuje.

Dobrá zpráva pro českou ekonomiku

Česká národní banka se tak tiše posouvá do role významného globálního investora. Neprodává investiční produkty, nesoutěží o klienty a nekomunikuje jako fond. Přesto spravuje majetek v rozsahu, který z ní dělá jednoho z nejvýznamnějších investorů v zemi.

Její rozhodnutí o zlatě, akciích, dluhopisech a měnové skladbě rezerv ukazují, že se česká centrální banka připravuje na svět, ve kterém už nestačí pouze držet bezpečná aktiva. Důležité je také přemýšlet, jak je držet chytře.

Hlavní poselství je proto jednoduché: ČNB není jen instituce, která určuje cenu peněz. Je také správcem národního finančního polštáře. Pokud jej dokáže spravovat konzervativně, ale zároveň moderně a efektivně, je to dobrá zpráva nejen pro centrální banku samotnou, ale i pro českou ekonomiku.

Autorem je Erik Kmeť, zakladatel K&L Rock a fondu Rivenity

Z vládní rady pro rovnost žen a mužů hrozí odchod 53 expertů. Nelíbí se jim premiérův plán
Přesun agendy rovnosti žen a mužů z Úřadu vlády na ministerstvo spravedlnosti vyvolal ostrý odpor části odborné veřejnosti. Podmíněnou rezignaci už podalo 53 členek a členů vládní rady, jejích výborů a pracovních skupin. Pokud kabinet své rozhodnutí nepřehodnotí, chtějí skončit ke konci června.

Kvůli plánovanému přesunu agendy rovnosti žen a mužů z Úřadu vlády ČR na ministerstvo spravedlnosti podalo premiérovi Andreji Babišovi (ANO) podmíněnou rezignaci dosud 53 expertek a expertů z vládní rady, jejích výborů a pracovních skupin. Pokud vláda rozhodnutí nezmění, ukončí svou činnost k 30. červnu.

Politika

Česko má měsíc na to, aby Bruselu doplnilo odpovědi ke střetu zájmů Andreje Babiše. Evropská komise podle médií upozorňuje, že sporné dotace pro firmy spojené s Agrofertem mohou nakonec zůstat na českém státním rozpočtu.

ČTK

Přečíst článek

Uvedla to místopředsedkyně České ženské lobby Markéta Kos Mottlová, která je zároveň členkou rady. Podle ní se postoj rezignujících odborníků nezměnil ani po rozhodnutí vlády, že se agenda nemá přesunout na ministerstvo práce, jak se původně uvažovalo, ale na ministerstvo spravedlnosti.

Podmíněné rezignace k 30. červnu platí. Nic na tom nemění, že by se agenda přesouvala pod ministerstvo spravedlnosti. Aktuálně rezignovalo celkem 53 osob napříč výbory, pracovními skupinami a radou,“ uvedla Kos Mottlová.

Vláda přesouvá lidská práva i protidrogovou politiku

Kabinet minulý týden rozhodl o přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády do čtyř ministerstev. Změna má začít platit od července. Spolu s jednotlivými odbory a odděleními se má přemístit také zázemí osmi vládních rad.

Odborníci přesun kritizují s tím, že lidskoprávní témata, protidrogová politika i rovnost žen a mužů jsou průřezové oblasti, které se dotýkají více resortů zároveň. Podle nich proto vyžadují koordinaci přímo z Úřadu vlády.

„Agenda je průřezová,“ zdůraznila Kos Mottlová. Připomněla, že právě díky nadresortnímu řízení se podle ní podařilo prosadit například zákon o domácím násilí nebo odškodnění protiprávně sterilizovaných žen.

Po vládě chtějí analýzu dopadů

Zástupkyně a zástupci rady požadují, aby vláda zveřejnila analýzu, na jejímž základě o přesunu rozhodovala. Podle předsedkyně výboru pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů Vandy Černohorské se na dnešním jednání ve Strakově akademii zástupci vlády na existenci analýzy několikrát odvolávali.

My jsme tu analýzu neviděli. Nikdo ji s námi nekonzultoval. Chtěli bychom ji vidět. Pokud nám ji pan premiér nezašle, tak si ji vyžádáme,“ uvedla Černohorská.

Podle ní vzbuzuje pochybnosti i samotný postup vlády. Původně se počítalo s tím, že agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo práce a sociálních věcí. Kabinet však nakonec rozhodl, že ji získá ministerstvo spravedlnosti.

Rada má čtyři výbory a čtyři pracovní skupiny

Pod vládní radu pro rovnost žen a mužů spadají čtyři výbory: pro prevenci domácího násilí, pro sociální politiku a rodinu, pro vyrovnané zastoupení v politice a pro institucionální zabezpečení rovnosti žen a mužů.

Součástí struktury rady jsou také čtyři pracovní skupiny. Zabývají se dopady covidové pandemie na rovnost, porodnictvím, otázkami romských žen a potřebami mužů. Členové a členky rady, výborů i pracovních skupin za svou činnost nepobírají odměnu.

Podle Kos Mottlové nyní odborníci čekají na pondělí, kdy premiér podle jejích slov přislíbil posoudit alternativní návrhy řešení. Pokud však vláda na přesunu pod ministerstvo spravedlnosti setrvá, rezignace budou podle ní nadále platit.

REPORTÁŽ: Z plechu světový stroj. V Dobříši se Bobcat rodí po dvaceti minutách

Testování techniky na nakloněné rovině
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
Michal Nosek

V dobříšském kampusu Bobcatu se skandinávská ocel mění v kompaktní stroje pro stavby, farmy i půjčovny po celém světě. Na jednom místě se tu potkává výroba, vývoj, testování, školení i řízení regionu EMEA.

Na začátku je jen ocelový plát. V Dobříši, zhruba čtyřicet kilometrů jihozápadně od Prahy, má nejčastěji podobu skandinávské oceli o tloušťce kolem pěti milimetrů, u masivnějších dílů až dva centimetry. O několik hodin později z něj bude rám, kapota, část podvozku nebo jiný konstrukční díl stroje, který může skončit na stavbě v Evropě, ve Spojených státech, na Blízkém východě nebo v Africe.

Výroba v Dobříši

Tradiční logo strojů s názven Bobcat představuje amerického jaguára Stroje se v Dobříši testují i v terénu Stroje se v Dobříši testují i v terénu

První zastávkou je laserová řezačka. Pracuje s přesností, které by klasické obrábění dosahovalo jen obtížně. Z plechu vyřezává předem definované tvary s minimálním prořezem a s hranami, které už nevyžadují složité začisťování. To, co z plátu zůstane, nekončí jako odpad, ale míří k recyklaci, zpět k výrobci. Už v této fázi je patrný princip celé továrny. Vysoký výkon, co nejmenší ztráty a důsledná kontrola.

Pak přichází ohýbání. Obří lisy dávají plochým výpalkům tvar a prostorovou tuhost. Nejde jen o hrubou sílu. I zde pomáhá laserové odměřování, aby se každý ohyb dostal přesně tam, kam ho konstruktéři v digitálním modelu navrhli. Z tabule oceli se postupně stává stavebnice, jejíž díly do sebe musejí zapadnout s přesností na setiny milimetru.

Víc než výrobní hala

Dobříšský kampus Bobcatu je dnes mnohem víc než výrobní hala. Firma zde soustředila evropské, blízkovýchodní a africké vedení, výrobu, vývoj, školení i testování. Jde o centrálu pro region EMEA, v níž se vyrábějí stroje v řádu desítek tisíc kusů ročně a část produkce míří i mimo tento region. Součástí areálu je také inovační centrum, kde se nové stroje a technologie zkoušejí mimo jiné v klimatické a hlukové komoře.

Sto kilometrů svařovacího drátu denně

V srdci výroby stojí svařovna. Připravené díly se zde spojují do větších celků a stroj začíná poprvé připomínat budoucí nakladač nebo minirypadlo. Podle lidí z provozu se ve výrobě za den spotřebuje až sto kilometrů svařovacího drátu. Je to číslo, které dobře vystihuje rytmus továrny. Repetitivní, přesný, ale zároveň stále závislý na zkušenosti lidí, kteří poznají, kdy svar vypadá správně, ještě dřív, než ho prověří měření.

Po svařování přichází lakovna. Barvení trvá přibližně pět hodin a prochází šesti kroky. Nejde přitom jen o vzhled. Lak musí vydržet prach, déšť, bahno, mráz, horko i agresivní prostředí staveb a farem. Bobcat je stroj určený pro práci venku, často ve špatných podmínkách a s minimem prostojů. Proto se v Dobříši tolik mluví o životnosti. U podvozků, kol a hnacích řetězů se počítá s extrémní odolností, běžná údržba se má často omezit hlavně na oleje a servisní intervaly.

Každý díl ale musí nejdřív projít kontrolou. Robot a laser proměřují hotové sestavy a porovnávají je s projektem. Odchylka není kosmetická chyba, ale potenciální problém v montáži, ergonomii nebo bezpečnosti. V moderní továrně proto kontrola nepřichází až na konci. Opakuje se v několika bodech výroby.

Každých dvacet minut další stroj

Na montážních linkách se z kovových celků stává hotový stroj. V hale jsou čtyři linky, jedna má dvanáct stanovišť a její chod je digitálně monitorovaný. Na rám postupně přichází motor, nádrže, hydraulika, kabina, kola nebo pásy. Část kabin si podnik vyrábí sám, část nakupuje. Motory jsou podle typu stroje kombinací vlastních a dodavatelských řešení.

Každých zhruba dvacet minut sjede z linky další hotový kus. Od plechu přes ohýbání, svařování, lakování až po finální montáž se celý proces vejde přibližně do jedné směny.

České centrum globální značky

Dobříš má v rámci skupiny i významnou vývojovou roli. Bobcat zde od roku 2007 navrhuje, inovuje, vyrábí a testuje stroje pro globální trh. Historicky šlo o zásadní přesun kompetencí. Centrála EMEA se do Česka přesunula z belgického Waterloo a v roce 2019 firma otevřela novou administrativní budovu. Ministerstvo průmyslu tehdy uvádělo, že Doosan Bobcat od roku 2007 investoval v Dobříši přibližně tři miliardy korun a soustředil zde výrobu, vývoj i regionální řízení.

Ekonomický význam závodu je patrný i za jeho branou. Bobcat patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům na Příbramsku a v areálu se potkávají lidé mnoha národností. Češi, Korejci, Američané, Belgičané, Filipínci a další a úředním jazykem je zde angličtina. Nejde přitom o levnou montáž. V Dobříši pracují svářeči, lakýrníci a montážní dělníci, ale také vývojáři, produktoví specialisté, nákupčí, logistici a manažeři pro celý region.

Logistika mezi jistotou a úsporou

Právě logistika je jednou z méně viditelných, ale klíčových disciplín. Továrna drží zásoby zhruba na tři dny výroby pro případ výpadku dodávek. V době, kdy průmysl stále žije zkušeností z covidových přerušení dodavatelských řetězců, války na Ukrajině i drahých energií, je to citlivá rovnováha. Příliš velké sklady vážou kapitál, příliš malé ohrožují chod linky.

Hotový stroj se na konci naplní palivem a olejem, projde finálními úpravami a odjíždí na testování. V přilehlém zázemí se zkouší v podmínkách, které mají připomínat skutečné nasazení u zákazníka. V továrně se traduje příběh španělského zákazníka, který jeden stroj provozuje čtyřicet let. Pointa je prostá, životnost neurčuje jen konstrukce, ale také údržba.

Stabilita v nejistém trhu

Dobříšský závod zapadá do širšího obrazu značky Bobcat. Firma připomíná, že stojí za původním smykem řízeným nakladačem a že v roce 2014 vyrobila miliontý nakladač. Dnes staví byznys na kompaktní technice, přídavných zařízeních, manipulační technice a dalších produktových řadách.

Globální trh ale není bez výkyvů. Doosan Bobcat oznámil za rok 2025 tržby 6,182 miliardy dolarů a provozní zisk 482 milionů dolarů. V regionu EMEA přitom tržby meziročně vzrostly o jedno procento, zatímco Severní Amerika i region Asie, Latinské Ameriky a Oceánie klesaly. Pro Dobříš je to dobrá zpráva. Evropská centrála nestojí jen u montážních linek, ale v regionu, který i v pomalejším cyklu drží stabilitu.

Vývoj z Dobříše

Přibývá také český vývoj. V září 2025 Bobcat oznámil zahájení výroby nové generace minirypadel E16, E17z, E19 a E20z, vyvinutých v dobříšském inovačním centru. Podle firmy šlo o více než tři roky vývoje, přes 20 tisíc hodin testování a více než 500 nových komponentů. Nové modely mají proti předchozí generaci snížit spotřebu paliva až o 18 procent a hlučnost o 4 dBA.

Když člověk sleduje cestu od ocelového plátu k hotovému stroji, vidí na ní proměnu českého průmyslu. Není to už jen výroba podle zadání ze zahraniční centrály. V Dobříši se navrhuje, testuje, vyrábí, školí i řídí. Závod je zároveň montážní linkou, vývojovou laboratoří, logistickým centrem a exportní branou. Ocel ze Skandinávie tu dostává tvar, software hlídá každý krok a z linky pravidelně sjíždějí stroje, které mají vydržet roky v bahně, prachu a mrazu.

Bobcat v Dobříši

Dobříšský kampus je centrála Bobcatu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Zahrnuje výrobní závod, inovační centrum, školicí centrum Bobcat Institute, testovací zázemí a administrativní budovu otevřenou v roce 2019. Vyrábějí se zde kompaktní stroje a příslušenství, zejména nakladače, minirypadla a další technika pro globální trhy.

