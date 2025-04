Stanislav Šulc: Kam až se vyšplhá zlato? 4000 dolarů už není utopie

Cena zlata prorazila rekordní hranici, o které se optimistům před několika lety ani nezdálo. Má ale potenciál nadále růst? Nebo cenný kov našel novou hranici, nad kterou se moc vysoko jen tak nepodívá? Zde jsou argumenty pro růst zlata i pro jeho stagnaci.

Čísla většinou nelžou. Takže jimi můžeme začít. Cena zlata pokořila další psychologickou hranici – 3500 dolarů za troyskou unci. Pak sice cenný kov začal klesat, precedent ale byl ustaven. A čísly můžeme pokračovat: 30 procent, o tolik zlato posílilo jen za kalendářní rok 2025. Tedy za necelé čtyři měsíce. A stalo se tak po roce 2024, kdy zlato enormně vystřelilo a většina trhu očekávala, že naopak nastane doba, kdy se bude dařit především akciím a dalším spekulativnějším aktivům.

Donald Trump ale vnesl na trh tak mimořádnou atmosféru, že akcie firem padají jako přezrálé ovoce a naopak se daří zlatu. A dalším „bezpečným přístavům“, tedy jenu a některým velmi pečlivě vybraným aktivům, zejména dluhopisům.

Co bude dál? To samozřejmě nikdo neví a ani vědět nemůže. Nicméně máme tu řadu sázek. A ty největší jsou nyní na pokračování růstu zlata.

Varianta: zlato poroste

Investiční banka Goldman Sachs aktuálně odhaduje, že zlato by další magickou hranici 4000 dolarů mělo pokořit zhruba v průběhu příštího roku. Nutno dodat, že „Goldmani“ jsou v posledních dekádách poměrně optimističtí, co se vývoje ceny zlata týče. Ale také platí, že dříve nebo později se zlato na jimi odhadovanou cenu nakonec přeci jen vyškrábe.

Pro růst zlata hovoří poměrně dost argumentů. Těmi hlavními jsou přitom dva. Zaprvé: v Bílém domě bude nadále úřadovat Donald Trump. Jeho cíle a prostředky k jejich dosažení zatím zlatu mimořádně nahrávají. A dál budou. Jeho kroky totiž vedou ke slabšímu dolaru, který naopak z podstaty potlačí cenu zlata nahoru. Jeho „modus operandi“ pak je vyvolávání chaosu, nebo alespoň nejistoty, což je opět živná půda pro to, aby investoři raději opouštěli nejisté kapitálové trhy a raději se přesouvali do jistoty, třeba zlata.

Centrální banky stále při chuti

Druhý zásadní důvod pak souvisí s tím, že klíčovými kupci zlata momentálně jsou centrální banky. Zejména čínská, dále polská, ale také česká. Právě kvůli jejich velkému nákupnímu apetitu zlato v posledních dvou letech raketově posolovalo.

Například Česká národní banka při zveřejnění výroční zprávy za rok 2024 potvrdila ochotu pokračovat v pravidelném nákupu zlata v objemu zhruba 1,5 tuny měsíčně.

Výhodou centrálních bank je, že na rozdíl od retailových investorů centrální banky nejsou citlivé na cenu zlata a na rozdíl od institucionálních investorů je jim jedno, že zlato nenese pravidelný výnos.

Nyní se k centrálním bankám mohou masivně přidat institucionální investoři a samozřejmě také ještě více retailoví, takže odhad Goldman Sachs není nereálnou utopií. Tedy pokud nenastane varianta dvě, že zlato na hranici 3500 dolarů nenašlo dlouhodobější strop. Protože ani to nelze zcela vyloučit.

Varianta: zlato bude stagnovat

Nejprve k pravděpodobnosti. Ano, scénář, že se zlato zastaví, aktuálně nepůsobí jako příliš pravděpodobný, shodují se ekonomové. A to z jednoduchého důvodu – nikdo moc nevěří, že by se dramaticky změnily podmínky na trzích (tedy ty, které vynesly zlato k rekordu), a proto se zlato nadále bude chovat v souladu s aktuálním trendem.

Nicméně to, že na tom aktuálně není konsensus, neznamená, že by to nemohlo nastat. A nemusí to nutně znamenat, že se politika amerického prezidenta radikálně změní. V hlavní roli bude klasická chamtivost, tedy pardon, snaha maximalizovat výnos.

Podmínky na trzích aktuálně přibližují okamžik, kdy akcie zase budou mimořádně atraktivní pro investory. A pak přijdou ke slovu jednoduché počty: i kdyby zlato dokázalo nadálo růst, lze očekávat nárůst hodnoty zhruba o nějakých 500 dolarů za rok, což nyní představuje zhruba 15procentní nárůst. To není vůbec špatné. Jenomže akcie umějí vyrůst mnohem rapidněji. A až se přežene aktuální výsledková sezona (pravděpodobně velmi špatná), přenastaví se výhledy na další růst, budou akcie mimořádně zajímavé. Investoři na to čekají. Cenu zlata už by nemělo co tlačit nahoru.