PRE loni vydělala 3,2 miliardy. Zákazníků i dodávek energií přibylo
Pražská energetika v roce 2025 zvýšila čistý zisk o sedm procent na téměř 3,2 miliardy korun. Skupině rostly také výnosy, objem dodané elektřiny i plynu a dál posilovala v elektromobilitě. Pod značkami PRE a Yello dodávala na konci loňského roku energii do 892 tisíc odběrných míst.
Energetická skupina Pražská energetika (PRE) loni hospodařila s čistým ziskem téměř 3,2 miliardy korun. Ve srovnání s předchozím rokem si tak polepšila zhruba o sedm procent. Celkové výnosy skupiny vzrostly přibližně o pět procent a přesáhly 47,9 miliardy korun. Vyplývá to z výroční zprávy PRE za rok 2025.
Firma si udržela silnou pozici na trhu
Podle představenstva se společnosti i přes sílící konkurenci podařilo obhájit druhou pozici na trhu s elektřinou. Na konci roku 2025 dodávala PRE pod značkami PRE a Yello energii do 892 tisíc odběrných míst.
„Tento úspěch je výsledkem práce našich prodejních týmů, podpořených konkurenceschopnou nabídkou produktů,“ uvedlo představenstvo ve výroční zprávě.
Výrazně přibylo dodávek plynu
Objem elektřiny dodané zákazníkům se loni zvýšil o 12 procent na 7,53 terawatthodiny. Ještě výraznější růst zaznamenala PRE u plynu, kde dodávky meziročně vzrostly o více než čtvrtinu na 2,35 terawatthodiny.
Rostla také výroba elektřiny ze zdrojů PRE. Produkce se zvýšila o devět procent na 45 gigawatthodin. Distribuce elektřiny dosáhla 6,08 terawatthodiny, což představuje meziroční nárůst o 1,5 procenta.
PRE sází i na elektromobilitu
Vedle prodeje a distribuce energií skupina dál rozvíjela také dobíjecí infrastrukturu pro elektromobily. Elektromobilita patří k oblastem, které PRE dlouhodobě označuje za důležitou součást svého budoucího růstu.
Síť veřejného dobíjení PRE POINT dál výrazně roste. Pražská energetika v prvním čtvrtletí rozšířila síť o 27 nových stanic, celková spotřeba elektřiny na nabíječkách meziročně vyskočila o 41 procent a počet unikátních zákazníků narostl dokonce o 81 procent. Rostoucí zájem potvrzují i rekordní registrace elektromobilů v Česku.
Mezi hlavní aktivity skupiny patří prodej elektřiny a plynu, obchodování s energiemi a distribuce elektřiny. S více než 847 tisíci odběrnými místy je PRE třetím největším dodavatelem elektřiny v Česku.
Vlastníky jsou Praha a německá EnBW. Více než 58 procent společnosti vlastní Pražská energetika Holding, jehož majoritním vlastníkem je hlavní město Praha. Druhým významným akcionářem je německá energetická skupina EnBW Energie Baden-Württemberg, která drží 41,4 procenta.
