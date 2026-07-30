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Brusel povolil Česku vyšší podporu energeticky náročných firem

Energeticky náročné podniky v Česku mohou získat vyšší kompenzace za zdražování elektřiny způsobené emisními povolenkami
Vítkovice Steel
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Energeticky náročné podniky v Česku mohou získat vyšší kompenzace za zdražování elektřiny způsobené emisními povolenkami. Evropská komise schválila rozšíření podporovaných odvětví a zvýšení maximální náhrady nákladů ze 75 na 80 procent.

Evropská komise schválila České republice změny v programu státní podpory energeticky náročných podniků. Opatření má firmám pomoci vyrovnat se s vysokými cenami elektřiny, do nichž výrobci promítají náklady na nákup emisních povolenek.

Nově se rozšíří okruh odvětví, která mohou na kompenzace dosáhnout. Maximální podíl nákladů, jenž stát může podnikům uhradit, se zároveň zvýší z dosavadních 75 na 80 procent. 

Vyšší ceny ohrožují konkurenceschopnost

Podpora se vztahuje na takzvané nepřímé emisní náklady. Ty vznikají tím, že výrobci elektřiny zahrnují do jejích cen výdaje na emisní povolenky v rámci evropského systému EU ETS.

Emisní povolenky

Ekonomický diář Pavla Párala: Úprava emisních povolenek je jen dílčí ústupek. Průmysl EU zůstává v ohrožení

Názory

Úprava emisních povolenek může vypadat jako ústupek Bruselu, ve skutečnosti ale neřeší hlavní problém: evropský průmysl dál zůstává pod tlakem drahých energií, regulací a ztráty konkurenceschopnosti. Jde jen o dílčí korekci systému, který firmám bere prostor k dýchání, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.

Pavel Páral

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Důsledky pociťují zejména průmyslové podniky s vysokou spotřebou elektřiny. Rostoucí náklady mohou oslabovat jejich konkurenceschopnost vůči firmám ze zemí mimo Evropskou unii, kde jsou klimatická pravidla mírnější.

Program má podle Evropské komise snížit riziko, že podniky přesunou výrobu mimo EU. Takzvaný únik uhlíku by mohl vést k růstu globálních emisí, místo aby přispěl k jejich omezení.

Změny schválila komise také dalším zemím

Vedle Česka povolila Evropská komise úpravy obdobných programů také Francii, Nizozemsku a Slovensku. Podle unijní exekutivy jsou všechny schválené režimy v souladu s evropskými pravidly státní podpory. Jejich dopad na hospodářskou soutěž a obchod mezi členskými zeměmi má zůstat omezený.

Nizozemsko zároveň zvýší celkový rozpočet svého programu na 3,6 miliardy eur, tedy přibližně 87 miliard korun. Slovensko na kompenzace vyčlení až 710 milionů eur, v přepočtu zhruba 17,2 miliardy korun.

Česko může do roku 2030 vyplatit téměř 34 miliard

Původní český program kompenzací nepřímých emisních nákladů schválila Evropská komise v roce 2022. Stát může jeho prostřednictvím do roku 2030 rozdělit až 1,4 miliardy eur, tedy přibližně 33,8 miliardy korun.

Na kompenzace nákladů za rok 2025 vyčlenila česká vláda podle ministerstva průmyslu a obchodu 3,43 miliardy korun.

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