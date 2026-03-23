Vítr získává podporu: většina Čechů chce rozvoj větrné energie
Téměř polovina Čechů by neměla problém s tím, kdyby několik kilometrů od jejich domova vyrostla větrná elektrárna. Vyplývá to z březnového průzkumu agentury STEM/MARK. Podpora větrné energetiky je ale stále rozdělená a výrazně ji ovlivňují konkrétní podmínky, například finanční kompenzace.
V modelové situaci, kdy by větrná elektrárna stála pět kilometrů od bydliště, by s její výstavbou souhlasilo 49 procent lidí, zatímco 38 procent by bylo proti. Ještě vyšší je podpora obecného rozvoje větrné energie v Česku, který by podpořilo 56 procent dotázaných. Proti je zhruba čtvrtina.
Zastánci větrných elektráren nejčastěji oceňují jejich ekologičnost, přínos k energetické soběstačnosti a možnost levnější elektřiny. Odpůrci naopak upozorňují na zásah do krajiny, hluk nebo problémy spojené s likvidací turbín po skončení jejich životnosti. Část lidí také pochybuje o tom, zda má Česko dostatek větru.
Postoj veřejnosti by mohly změnit konkrétní benefity. Více než dvě pětiny lidí uvedly, že by jejich souhlas zvýšily přímé odměny pro domácnosti, například kompenzace, sleva na energiích nebo podíl na zisku z provozu. Další zhruba třetina by uvítala jasná pravidla pro vzdálenost elektráren od obydlí, příjmy pro obce nebo nezávislá měření hluku. Naopak 15 procent lidí uvedlo, že by jejich názor nezměnilo nic.
Z hlediska oblíbenosti jednotlivých zdrojů energie si větrné elektrárny vedou poměrně dobře. Pozitivně je hodnotí 75 procent dotázaných, což je třetí místo za vodní a solární energií. Převahu kladných hodnocení má i jaderná energie, zatímco nejhůře vnímána je uhelná energetika.
Slabý rozvoj větrníků v Česku
Navzdory relativně vysoké podpoře veřejnosti patří Česko v rozvoji větrné energetiky k nejpomalejším v Evropě. Loni se na kontinentu instalovalo 19,1 gigawattu nových větrných elektráren, zatímco Česko přidalo jen 13 megawattů, tedy pouhých 0,07 procenta. V tuzemsku je aktuálně přes 200 větrných elektráren s celkovým výkonem 372 MW, které se na výrobě elektřiny podílejí zhruba jedním procentem.
Celkově se v Česku loni vyrobilo 71,4 terawatthodiny elektřiny, přičemž dominantní roli mají jaderné zdroje s podílem přes 42 procent. Větrná energie se na výrobě podílela méně než jedním procentem.
Průzkumu STEM/MARK se letos v březnu zúčastnilo 516 respondentů starších 18 let.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.