Komplikace pro letní dovolené. Aerolinky ruší lety, ropná krize dopadá na miliony cestujících

nst
Leteckou dopravu čekají v příštích měsících výrazné komplikace. Aerolinky po celém světě ruší spoje a odstavují letadla, aby se vyrovnaly s prudkým růstem cen leteckého paliva. Uvádí to agentura Bloomberg, podle níž se odvětví dostává do „režimu přežití“.

K nejnovějším dopravcům, kteří omezují provoz, patří nizozemská společnost KLM. Ta oznámila, že v příštím měsíci zruší 80 zpátečních letů z amsterdamského letiště Schiphol. Přidává se tak k dalším velkým hráčům, jako jsou United Airlines, Lufthansa nebo Cathay Pacific, kteří už dříve přistoupili ke škrtům.

Podle dat analytické společnosti Cirium, které cituje Bloombergklesla globální kapacita letů na květen zhruba o tři procentní body, přičemž omezení se dotklo 19 z 20 největších aerolinek. Původní očekávání růstu odvětví o čtyři až šest procent se tak rychle rozplývají – nově se připouští i pokles až o tři procenta. „Je velmi pravděpodobné, že další omezení budou následovat,“ uvedl konzultant Ciria Richard Evans.

Problémy v letectví se začaly projevovat po vypuknutí války v Íránu. Zpočátku zasáhly především blízkovýchodní aerolinky, jejich letiště a vzdušný prostor, postupně se ale rozšířily do celého světa a ohrožují i klíčovou letní turistickou sezonu. Situaci navíc zhoršuje americká námořní blokáda Hormuzského průlivu, která omezuje vývoz íránské ropy a žene ceny paliva vzhůru.

„Lety na hraně rentability budeme muset přehodnotit,“ uvedl šéf Delta Air Lines Ed Bastian. Společnost zároveň čelí dodatečným nákladům na palivo ve výši 2,5 miliardy dolarů. „Pro celé odvětví to bude zkouška,“ dodal.

Dostupnost paliva je problém

Vedle vysokých cen začíná být problémem i samotná dostupnost paliva. Mezinárodní agentura pro energii varuje, že Evropě zbývá „možná šest týdnů“ zásob. Evropská unie proto připravuje krizový plán pro případ, že problémy v Hormuzském průlivu přetrvají. Aerolinie spíše počítají s tím, že dopady konfliktu budou dlouhodobé, a přizpůsobují tomu svůj provoz.

Lufthansa například odstavila 27 letadel své divize CityLine a omezila provoz starších, méně úsporných strojů. Další dopravci následují: Air Canada zrušila některé lety do New Yorku, Norse Atlantic zastavila všechny lety do Los Angeles, Virgin Atlantic ukončila spojení z Londýna do Rijádu a British Airways zrušila linku do Džiddy. Australská Qantas sníží kapacitu letů a očekává dodatečné náklady na palivo ve výši 575 milionů dolarů, zatímco Cathay Pacific omezuje provoz v Asii a Tichomoří.

Kolaps letecké dopravy na dohled? Evropa má zásoby paliva už jen na pár týdnů

Zprávy z firem

Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky mohou začít už brzy rušit lety. V rozhovoru s agenturou AP to řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.

Palivové příplatky zdražují dálkové lety

Ke zdražení přispívají i palivové příplatky, které u dálkových letů dosahují až 400 dolarů. Některé aerolinky navíc čelí ještě větším problémům, například v Nigérii dopravci varují, že bez zásahu mohou v nejbližších dnech zastavit provoz úplně.

Zatímco evropské aerolinky jsou částečně zajištěny proti výkyvům cen paliva, americké a asijské společnosti tuto ochranu často nemají a čelí tak výrazně vyšším nákladům. United Airlines už oznámily snížení kapacity o pět procent, Delta plánuje omezení zhruba o 3,5 procenta.

Rušení letů se už začíná dotýkat i cestujících. Například v Číně si lidé stěžují na náhlé rušení spojů těsně před svátky. Podle analytiků lze očekávat další zhoršení situace. „Pokud ceny leteckého paliva zůstanou vysoké, bude rušení spojů pokračovat,“ uvedl analytik Dudley Shanley.

Výsledkem může být, že některé méně vytížené trasy zcela zmizí z mapy světové letecké dopravy – právě ve chvíli, kdy si lidé plánují letní dovolené.

Češi často platí zbytečně moc za odlet na dovolenou z Prahy. Ušetřit přitom mohou tisíce

Čeští vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky se zaměřili na výzkum černého kašle, nemoci, která podle nich dlouhou dobu stála mimo hlavní zájem odborníků. Vedle studia samotného mechanismu nákazy pracují také na vývoji nové, účinnější vakcíny. Pomáhá jim k tomu i nový model testování na myších.

Podle vedoucího týmu Petera Šeba se o černém kašli stále ví překvapivě málo. Jedním z důvodů je historický úspěch vakcíny Alditepera, zavedené na přelomu 50. a 60. let, která vedla k výraznému poklesu onemocnění a tím i k útlumu výzkumu. Dalším problémem je, že bakterie způsobující černý kašel napadá výhradně člověka, takže dlouho chyběl vhodný zvířecí model pro studium přenosu infekce.

Klesající účinnost

Současná pertusová vakcína, používaná v Česku od roku 2007, sice dobře chrání kojence, její účinnost však u starších dětí a dospívajících výrazně klesá. Nedokáže totiž vytvořit dostatečnou slizniční imunitu. Nemoc je tak dnes nejrizikovější právě pro seniory a neočkované kojence.

Před zavedením očkování byl černý kašel jednou z hlavních příčin úmrtí kojenců v rozvinutých zemích. Podle Šeba na něj umíralo více dětí než na všechna ostatní infekční onemocnění dohromady. Po zavedení vakcíny ale výskyt dramaticky klesl – z desítek tisíc případů ročně na pouhé jednotky.

V posledních letech se však situace opět zhoršuje. Počet nakažených vzrostl až na více než 37 tisíc případů v roce 2024. Epidemie si vyžádala i oběti na životech. Podle Šeba přitom pouhé přeočkování současnými vakcínami problém nevyřeší. Klíčem je vývoj nové vakcíny, která dokáže zabránit i samotnému přenosu infekce.

Výzkum probíhá v rámci programu Infekční choroby: nové cíle a strategie, který propojuje odborníky z akademických institucí. Ti se věnují nejen studiu virů a bakterií, ale také vývoji nových vakcín a zkoumání odolnosti bakterií vůči antibiotikům.

Vypadá to, že téma převedení financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet vytvořilo opravdu mimořádně hustou kouřovou clonu. Díky ní probíhají zásadní události bez pozornosti, jakou by si zasloužily. Jako ta, že se Česko chystá odbrzdit deficity státního rozpočtu a zadlužování státu.

Poslaneckou sněmovnou právě procházejí zákony týkající se procesu sestavování státního rozpočtu a jeho pravidel. Vláda chce kromě jiného rozšířit okruh výdajů, které se po několik příštích let (možná navždy, kdo ví) nebudou započítávat do výdajových rámců, jež vymezují prostor pro maximální deficity státní kasy a vládního dluhu. K již existující (a prodloužené) výjimce na výdaje na obranu přibydou výdaje na dopravní infrastrukturu či energetické stavby takzvaně strategického významu.

Převratná změna

A další chystaná změna je až převratná: má se uzákonit, že pokud Poslanecká sněmovna vládě v prvním čtení vrátí návrh státního rozpočtu k přepracování, protože nesouhlasí se základními parametry rozpočtu, může si pak kabinet rozpočet přepracovat bez ohledu na výdajové limity, které omezují plánovaný rozpočtový deficit.

Novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti tak dodatečně odstraní problém, který měla při schvalování rozpočtu 2026 ministryně financí Alena Schillerová s Národní rozpočtovou radou. Ta ministryni vytkla, že schodek naplánovaný na letošní rok překračuje povolenou hranici deficitu o zhruba 60 miliard korun. Ministryně argumentovala tím, že nejde o řádný, nýbrž sněmovnou vrácený rozpočet, takže pro něj pravidla rozpočtové odpovědnosti neplatí.

Všechny změny se chystají velmi překotně. Něco neprošlo připomínkovým řízením, k něčemu dostali poslanci neaktualizované sněmovní tisky, na něco se zkrátily projednávací lhůty, o něčem se ve Sněmovně jednalo až po půlnoci, kdy byli všichni po zásluze krutě unavení. Výsledek? Veřejnost a dokonce ani ti, kdo by měli být takzvaně v obraze, nemají ponětí, co se vlastně kolem přípravy a kontroly státního rozpočtu peče.

Ukázalo to i čtvrteční jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, jehož členové byli podle očitých svědků překvapeni až šokováni zprávami o tom, jaké změny se ve Sněmovně připravují. Dokonce tam padl návrh, aby výbor přijal společné stanovisko. Negativní stanovisko. Příprava státního rozpočtu se výboru týká jen okrajově, protože jeho pravomoci jsou omezeny na prověřování realističnosti makroekonomické predikce a předpokládaných rozpočtových příjmů. Ale i tak je překvapivé, že jeho členové o chystaných změnách nevěděli.

