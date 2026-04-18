Komplikace pro letní dovolené. Aerolinky ruší lety, ropná krize dopadá na miliony cestujících
Leteckou dopravu čekají v příštích měsících výrazné komplikace. Aerolinky po celém světě ruší spoje a odstavují letadla, aby se vyrovnaly s prudkým růstem cen leteckého paliva. Uvádí to agentura Bloomberg, podle níž se odvětví dostává do „režimu přežití“.
K nejnovějším dopravcům, kteří omezují provoz, patří nizozemská společnost KLM. Ta oznámila, že v příštím měsíci zruší 80 zpátečních letů z amsterdamského letiště Schiphol. Přidává se tak k dalším velkým hráčům, jako jsou United Airlines, Lufthansa nebo Cathay Pacific, kteří už dříve přistoupili ke škrtům.
Podle dat analytické společnosti Cirium, které cituje Bloomberg, klesla globální kapacita letů na květen zhruba o tři procentní body, přičemž omezení se dotklo 19 z 20 největších aerolinek. Původní očekávání růstu odvětví o čtyři až šest procent se tak rychle rozplývají – nově se připouští i pokles až o tři procenta. „Je velmi pravděpodobné, že další omezení budou následovat,“ uvedl konzultant Ciria Richard Evans.
Problémy v letectví se začaly projevovat po vypuknutí války v Íránu. Zpočátku zasáhly především blízkovýchodní aerolinky, jejich letiště a vzdušný prostor, postupně se ale rozšířily do celého světa a ohrožují i klíčovou letní turistickou sezonu. Situaci navíc zhoršuje americká námořní blokáda Hormuzského průlivu, která omezuje vývoz íránské ropy a žene ceny paliva vzhůru.
„Lety na hraně rentability budeme muset přehodnotit,“ uvedl šéf Delta Air Lines Ed Bastian. Společnost zároveň čelí dodatečným nákladům na palivo ve výši 2,5 miliardy dolarů. „Pro celé odvětví to bude zkouška,“ dodal.
Dostupnost paliva je problém
Vedle vysokých cen začíná být problémem i samotná dostupnost paliva. Mezinárodní agentura pro energii varuje, že Evropě zbývá „možná šest týdnů“ zásob. Evropská unie proto připravuje krizový plán pro případ, že problémy v Hormuzském průlivu přetrvají. Aerolinie spíše počítají s tím, že dopady konfliktu budou dlouhodobé, a přizpůsobují tomu svůj provoz.
Lufthansa například odstavila 27 letadel své divize CityLine a omezila provoz starších, méně úsporných strojů. Další dopravci následují: Air Canada zrušila některé lety do New Yorku, Norse Atlantic zastavila všechny lety do Los Angeles, Virgin Atlantic ukončila spojení z Londýna do Rijádu a British Airways zrušila linku do Džiddy. Australská Qantas sníží kapacitu letů a očekává dodatečné náklady na palivo ve výši 575 milionů dolarů, zatímco Cathay Pacific omezuje provoz v Asii a Tichomoří.
Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky mohou začít už brzy rušit lety. V rozhovoru s agenturou AP to řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.
Palivové příplatky zdražují dálkové lety
Ke zdražení přispívají i palivové příplatky, které u dálkových letů dosahují až 400 dolarů. Některé aerolinky navíc čelí ještě větším problémům, například v Nigérii dopravci varují, že bez zásahu mohou v nejbližších dnech zastavit provoz úplně.
Zatímco evropské aerolinky jsou částečně zajištěny proti výkyvům cen paliva, americké a asijské společnosti tuto ochranu často nemají a čelí tak výrazně vyšším nákladům. United Airlines už oznámily snížení kapacity o pět procent, Delta plánuje omezení zhruba o 3,5 procenta.
Rušení letů se už začíná dotýkat i cestujících. Například v Číně si lidé stěžují na náhlé rušení spojů těsně před svátky. Podle analytiků lze očekávat další zhoršení situace. „Pokud ceny leteckého paliva zůstanou vysoké, bude rušení spojů pokračovat,“ uvedl analytik Dudley Shanley.
Výsledkem může být, že některé méně vytížené trasy zcela zmizí z mapy světové letecké dopravy – právě ve chvíli, kdy si lidé plánují letní dovolené.
