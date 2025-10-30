Nový magazín právě vychází!

Češi na mapě evropského developmentu. Vily z pražských Košíř bodovaly v „urbanistickém Oskarovi"

top´rezidence Pomezí získala v Londýně na prestižní mezinárodní soutěži European Property Awards čtyři ocenění a dvě nominace do finálních kol
Užito se svolením KKCG Real Estate
Pražský rezidenční projekt top’rezidence Pomezí zaujal porotu European Property Awards. Druhá etapa výstavby z dílny KKCG Real Estate si z Londýna odvezla čtyři ocenění Five Star Award a zároveň postoupila do evropského finále jedné z nejprestižnějších realitních soutěží světa.

Projekt top’rezidence Pomezí – 2. etapa, za kterým stojí KKCG Real Estate, uspěl v soutěži European Property Awards 2025 napříč několika kategoriemi. Získal čtyři ocenění Five Star Award – za Best Architecture Multiple Residence, Best Architecture Single Residence, Best Residential Property (Villa Belaire) a Residential Development 20+ Units. Zároveň se kvalifikoval do evropského finále International Property Awards, které proběhne v únoru 2026 v londýnském hotelu Savoy.

Urbanistický návrh projektu vznikl na základě mezinárodního architektonického workshopu z roku 2016, do kterého se zapojilo dvanáct studií z pěti zemí. Vítězný návrh Living in Greenery připravilo studio Bogle Architects (UK/CZ), které stojí i za architekturou jednotlivých bytových domů a vily Belaire. Na návrhu spolupracovala studia Baumschlager Eberle Architekten (AT), Pavel Hnilička Architects+Planners (CZ) a majo architekti (CZ).

Projekt propojuje moderní architekturu s přirozeným začleněním do krajiny na úpatí pražské Vidoule a klade důraz na udržitelnost, efektivní využití prostoru a soulad s okolní přírodou.

Soutěž International Property Awards je považována za jedno z nejvýznamnějších realitních ocenění na světě. Hodnotí stovky projektů podle architektury, inovace a udržitelnosti, a to v několika regionech od Evropy po Ameriku a Asii.

Realitní magnát Vítek prodal mrakodrap ve Varšavě. Z kanceláří budou nově byty

Realitní magnát Vítek prodal mrakodrap ve Varšavě. Z kanceláří budou nově byty
CPI PG, užito se svolením
ČTK
ČTK

Skupina Radovana Vítka prodala budovu Moniuszki 1A belgické společnosti BPI Real Estate. Prodej je součástí strategie ke snížení zadlužení po akvizicích v Rakousku.

Realitní skupina CPI Property Group (CPI PG) miliardáře Radovana Vítka prodala kancelářskou budovu Moniuszki 1A v centru Varšavy belgické společnosti BPI Real Estate Poland a jejímu investičnímu partnerovi. Cenu transakce strany nezveřejnily. Informoval o tom server Seznam Zprávy.

Prodej je součástí širší strategie CPI, která rozprodává část portfolia, aby snížila své zadlužení. Za první pololetí letošního roku skupina prodala majetek za zhruba 650 milionů eur (15,8 miliardy korun) a další prodeje připravuje.

Miliardář Vítek prodal další hotel na pražském Václavském náměstí

Miliardář Vítek se zbavil hotelu na Václavském náměstí

Reality

Rakouská realitní společnost S Immo ze skupiny CPI Property Group miliardáře Radovana Vítka prodala další hotel na pražském Václavském náměstí.

ČTK

Přečíst článek

Budova v centru Varšavy se promění na byty

Kancelářská budova Moniuszki 1A má 20 pater a téměř 10 tisíc m² plochy. Kompletní rekonstrukcí prošla v roce 2015 a většina prostor je dnes pronajata. Kupující BPI Real Estate Poland plánuje budovu v budoucnu přestavět na bytový dům.

Nákup proběhl ve spolupráci s investičním partnerem, který se podílí i na výstavbě projektu Chmielna Duo ve Varšavě. Skupina BPI Real Estate, kam patří i polská odnož, působí na trzích v Belgii, Polsku a Lucembursku. Je součástí belgické průmyslové skupiny CFE, založené v roce 1880.

CPI snižuje dluh po nákladných akvizicích

Podle Seznam Zpráv CPI rozprodává majetek především kvůli vysokému zadlužení po převzetí rakouských firem S Immo a Immofinanz v roce 2022. Za tyto společnosti zaplatila skupina 3,4 miliardy eur (82,7 miliardy korun), přičemž 2,7 miliardy eur financovala překlenovacím úvěrem.

Růst úrokových sazeb a inflace však zdražil obsluhu dluhu a současně snížil hodnotu komerčních nemovitostí.

Další prodeje a zpětný odkup

Podle zářijové prezentace pro investory prodala CPI letos majetek za 650 milionů eur, další transakce za 250 milionů eur (6,1 miliardy korun) jsou podepsány a čekají na uzavření. Prodeje v hodnotě 280 milionů eur (6,8 miliardy korun) jsou v pokročilé fázi jednání.

Radovan Vítek

Radovan Vítek koupil v Polsku zpět podíl v nemovitostech, jež loni jeho skupina CPI prodala za šest miliard

Reality

ČTK

Přečíst článek

Skupina letos prodala mimo jiné hotel Marriott ve Vídni za více než 100 milionů eur, kancelářské centrum v Bratislavě a developerský projekt v Londýně.

Současně však na podzim koupila zpět 49procentní podíl v polských nemovitostech, které loni prodala fondu Sona Asset Management. Na zpětný odkup vydala hybridní dluhopisy v hodnotě 300 milionů liber (8,4 miliardy korun).

Skupina CPI Property Group vlastní nemovitosti v Německu, Česku, Polsku a dalších zemích střední Evropy. Loni vykázala provozní zisk (EBITDA) 747 milionů eur, což je o 4,1 procenta méně než v roce 2022. Celkové příjmy dosáhly 1,63 miliardy eur, čistý dluh skupina snížila o 11,4 procenta na 9,05 miliardy eur (226 miliardy korun).

Chatičku na skále nahradil dům. Přístavbu, z níž roste strom, si manželé postavili sami

Rodinný dům u Sázavy vznikl na místě původní chatičky.
Užito se svolením Radka Úlehly
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Manželé z Posázaví se rozhodli rozšířit svůj dům a pustili se do stavby svépomocí. Na hraně skály nad řekou Sázavou tak vznikla přístavba, která propojuje poctivou práci, současnou architekturu a jedinečné místo obklopené lesem.

Krajina Posázaví má své nezaměnitelné kouzlo. Řeka se zde hluboko zařezává do skal, nad nimiž se střídají lesy, louky a enklávy prvorepublikových chatových osad. Ty začaly vznikat na počátku 20. století jako útočiště obyvatel Prahy, kteří hledali klid, přírodu a prostor pro víkendový oddech. Dodnes si zachovávají svou přirozenost i měřítko.

V tomto prostředí, na hraně skalnatého svahu s výhledem na řeku Sázavu a vrchol Medníku, stojí dům ze stejného období. Původně skromný rekreační objekt si majitelé postupně přetvořili k trvalému bydlení. Jeho poloha mezi zahradou a lesem vytváří jedinečný kontext – dům je součástí osady, ale zároveň se od ní odpojuje směrem do otevřené krajiny.

Dům si postavili sami

Když se ukázalo, že původní dům již přestává vyhovovat potřebám majitelů, vznikla myšlenka přístavby. „Představou klienta bylo vytvořit otevřený prostor ateliérového typu pro tvůrčí činnost s dostatkem denního světla, doplněný o oddělenou spací část s koupelnou a toaletou,“ popisují architekti ze studia päivä architekti.

Architekti při návrhu respektovali tvar pozemku, konfiguraci terénu i polohu vzrostlých stromů. Důležité bylo zachovat výhledy z domu i zahrady směrem do údolí Sázavy a zároveň nenarušit rovnováhu s okolní zástavbou chatových domů.

Chalupa Hajan

Místo kadibudky, vířivka s výhledem. Chataření mají Češi v krvi, jen jsou náročnější

Enjoy

České chataření a chalupaření prochází proměnou. Chatky i chaloupky se dnes stávají svébytnou architektonickou disciplínou. Útěk z města však zůstává nedílnou součástí české národní identity, říká Petr Kotík, zakladatel platformy Kouzelné Chaloupky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Přístavba proto vznikla jako samostatně stojící objekt na pomezí lesa a zahrady. Se stávajícím domem ji propojuje krytá terasa, do níž byl začleněn mohutný dub, který zde rostl dávno před začátkem stavby. Směrem do zahrady přibyl krytý ochoz.

Projekt byl koncipován tak, aby část stavby mohla vzniknout svépomocí. Celkové náklady dosáhly 11,5 milionu korun. Založení objektu na mikropilotách zajistila specializovaná firma, nosný ocelový rám a dřevěnou konstrukci však realizoval sám investor.

Fasádu tvoří opalovaný modřín, jehož temný povrch přirozeně splývá s okolními stromy. Interiér z kartáčovaných smrkových biodesek doplňuje integrovaný nábytek a úložné prostory. Podlahu pokrývá cementová stěrka, která kontrastuje s teplým tónem dřeva.

Lesklý titanzinkový plech na šikmé střeše odráží světlo oblohy a podtrhuje atmosféru stavby, která působí klidně, neokázale a přirozeně zakořeněně v místě.

Architekt Ladislav Lábus

Architekt Lábus: Těžší je stavět za hodně peněž než za málo

Reality

Jeden z nejuznávanějších českých architektů, Ladislav Lábus, získal Národní cenu za architekturu, Grand Prix, za bytový dům s galerií na Malé Straně. Stavět v centru Prahy podle něj znamená pracovat pod tlakem omezení, památkářů i veřejnosti. Právě v tom nachází výzvu. V rozhovoru mluví o tom, jak se česká architektura proměnila, proč se obyčejnost z domů vytrácí a proč dnešní trh s bydlením ztrácí smysl.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

