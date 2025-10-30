Češi na mapě evropského developmentu. Vily z pražských Košíř bodovaly v „urbanistickém Oskarovi“
Pražský rezidenční projekt top’rezidence Pomezí zaujal porotu European Property Awards. Druhá etapa výstavby z dílny KKCG Real Estate si z Londýna odvezla čtyři ocenění Five Star Award a zároveň postoupila do evropského finále jedné z nejprestižnějších realitních soutěží světa.
Projekt top’rezidence Pomezí – 2. etapa, za kterým stojí KKCG Real Estate, uspěl v soutěži European Property Awards 2025 napříč několika kategoriemi. Získal čtyři ocenění Five Star Award – za Best Architecture Multiple Residence, Best Architecture Single Residence, Best Residential Property (Villa Belaire) a Residential Development 20+ Units. Zároveň se kvalifikoval do evropského finále International Property Awards, které proběhne v únoru 2026 v londýnském hotelu Savoy.
Urbanistický návrh projektu vznikl na základě mezinárodního architektonického workshopu z roku 2016, do kterého se zapojilo dvanáct studií z pěti zemí. Vítězný návrh Living in Greenery připravilo studio Bogle Architects (UK/CZ), které stojí i za architekturou jednotlivých bytových domů a vily Belaire. Na návrhu spolupracovala studia Baumschlager Eberle Architekten (AT), Pavel Hnilička Architects+Planners (CZ) a majo architekti (CZ).
Projekt propojuje moderní architekturu s přirozeným začleněním do krajiny na úpatí pražské Vidoule a klade důraz na udržitelnost, efektivní využití prostoru a soulad s okolní přírodou.
Soutěž International Property Awards je považována za jedno z nejvýznamnějších realitních ocenění na světě. Hodnotí stovky projektů podle architektury, inovace a udržitelnosti, a to v několika regionech od Evropy po Ameriku a Asii.
Kancelářský projekt PernerKarlín v pražském Karlíně developerské společnosti Coopera Development postoupil do fáze hrubé stavby. Dokončení je plánováno na prosinec 2025 a již téměř rok je celý objekt plně pronajat. Hlavními nájemci jsou technologická společnost ACTUM Digital a největší český poskytovatel flexibilních kancelářských řešení Scott.Weber Workspace.
Praha získá první projekt Daniela Libeskinda. Jeden z nejuznávanějších světových architektů navrhl čtveřici rezidenčních domů Sekyra Flowers, které se stanou architektonickým centrem vznikající čtvrti Rohan City.
Architekt a urbanista Pavel Hnilička se spolu se s týmem podepsal pod podobu hned několika městských čtvrtí. Mimo jiné je autorem urbanismu Vítězného náměstí v Praze 6. „Zdravé město má hustotu zhruba 100 obyvatel na hektar. Takové město je udržitelné a nemusí ani růst do výšky,“ myslí si architekt.
