Týden tradera: Úder na Írán rozkolísal světové trhy. „Index strachu" je na maximu

Protesty proti válce v Íránu
Kryštof Míšek
Vojenské údery Spojených států a Izraele na Írán výrazně otřásly světovou geopolitikou i finančními trhy. Při útocích podle dostupných informací zahynuly desítky představitelů íránského režimu a konflikt rychle přerostl v otevřenou eskalaci.

Írán reagoval odvetnými kroky, mezi nimi i faktickým omezením provozu v Hormuzském průlivu. Touto strategickou námořní trasou přitom prochází přibližně pětina světového obchodu s ropou. Zprávy o narušení dopravy okamžitě vyvolaly nervozitu na trzích.

„Index strachu“ vyskočil na nejvyšší úroveň

Index volatility VIX, často označovaný jako „index strachu“, vyskočil na nejvyšší úroveň za mnoho měsíců a výrazně vzrostla kolísavost akciových trhů. Americký akciový index S&P 500 během obchodování prudce osciloval v pásmu přibližně mezi 6500 a 6800 body, což odráželo nejistotu investorů ohledně dalšího vývoje konfliktu.

Nejvýrazněji reagoval energetický trh. Severomořská ropa Brent se poprvé po zhruba dvou letech dostala nad 90 dolarů za barel a nad 90 dolarů stoupla i americká ropa WTI. Za celý týden pak WTI vykázala nejvyšší týdenní růst od roku 1983. Investoři zároveň ve zvýšené míře hledali bezpečná aktiva. Cena zlata proto vystoupala na historická maxima a spotová cena se pohybovala kolem 5400 dolarů za trojskou unci.

Rafinérie v Íránu

Jan Palaščák: Jak může (a nemůže) útok na Írán ovlivnit ceny ropy

Názory

Podle OPEC, jíž je Islámská republika členem, těžila země v lednu tohoto roku 3,34 milionů barelů ropy denně, což odpovídá přibližně 4 procentům globální produkce této suroviny. Jedná se především o středně těžkou až těžkou kyselou ropu, ale také kondenzát a ropné břidlice. Přitom většinu tamější klasické ropy lze těžit poměrně snadno s výrobními náklady kolem 8,50 eur za barel. To je čtvrtina, respektive šestina nákladů na extrakci kanadského a amerického černého zlata s tím, že podobně levně jako v Íránu se ropa těží jen v Saúdské Arábii, Iráku, Kuvajtu a SAE.

K napětí na trzích přispívají také další faktory. Nejistotu zvyšuje například agresivnější celní politika administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa, která nutí řadu nadnárodních firem diverzifikovat výrobu mimo Čínu. Podle Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) tyto změny zároveň zvyšují tlak na zpomalení globálního hospodářského růstu.

Podle některých ekonomů by světová ekonomika mohla krátkodobý konflikt ještě relativně dobře absorbovat. Pokud by se však boj rozšířil v dlouhodobou regionální válku, mohl by svět čelit kombinaci stagnujícího růstu a vysoké inflace – tedy takzvané stagflaci.

Na domácí ekonomické scéně mezitím přišlo překvapení v podobě únorové inflace. Ta v Česku podle nejnovějších údajů klesla z 1,6 procenta na 1,4 procenta, a to navzdory očekávání trhu i České národní banky.

Pavel Tykač
Aktualizováno

Pavel Tykač je druhým největším akcionářem ČEZ

Money

Český podnikatel a majitel energetické skupiny Sev.en Pavel Tykač vlastní tři procenta akcií společnosti ČEZ s hodnotou kolem 19,4 miliardy korun. Akcie drží prostřednictvím firmy Belviport Trading registrované na Kypru. Tykač to oznámil České národní bance a upozornil na to Ekonomický deník. Server Kurzy.cz připomněl, že za posledních deset let neměl žádný z minoritních akcionářů firmy tak velký podíl.

Za zpomalením cenového růstu stojí především levnější potraviny a pokračující pokles cen energií i části průmyslového zboží. Naopak inflace ve službách zůstává relativně vysoká a drží se kolem 4,5 procenta.

Nízká celková inflace by sice teoreticky mohla otevřít prostor pro snížení úrokových sazeb ze současných 3,5 procenta, většina analytiků však očekává spíše jejich stabilitu. Napětí na ropném trhu totiž zvyšuje riziko, že vyšší ceny paliv opět přenesou inflační tlaky do české ekonomiky.

Zatímco ještě před několika týdny se zdálo pravděpodobné snížení sazeb o 0,25 procentního bodu, současná geopolitická situace podle ekonomů tuto možnost výrazně oslabuje.

Zájem o barevné kameny roste. Zlatnický mistr Luboš Korbička popisuje trendy na trhu s diamanty

Michal Nosek
Michal Nosek

Zatímco ceny diamantů v posledních letech spíše klesají, vzácné barevné drahokamy podle zlatnického mistra Luboše Korbičky dlouhodobě zdražují. Zakladatel dílny Korbička Šperky v rozhovoru s Evou Čerešňákovou popisuje, proč se mění preference klientů, jak funguje nákup kamenů přímo u zdroje a v jakých cenách se dnes pohybují zakázkové šperky.

Trh se šperky prochází podle zlatnického mistra Luboše Korbičky výraznou proměnou. Dominance bezbarvých diamantů postupně slábne a stále větší pozornost zákazníků i designérů se přesouvá k barevným drahokamům.

FOTOGALERIE: Šperky z dílny Luboše Korbičky

Zatímco ceny diamantů v posledních letech spíše klesají, vzácné barevné drahokamy podle zlatnického mistra Luboše Korbičky dlouhodobě zdražují. Zatímco ceny diamantů v posledních letech spíše klesají, vzácné barevné drahokamy podle zlatnického mistra Luboše Korbičky dlouhodobě zdražují. Zatímco ceny diamantů v posledních letech spíše klesají, vzácné barevné drahokamy podle zlatnického mistra Luboše Korbičky dlouhodobě zdražují. 6 fotografií v galerii

Diamantů je na světě relativně hodně a v posledních letech je vidět, že jejich ceny spíše klesají. Naopak u vzácnějších barevných kamenů, jako jsou smaragdy nebo některé turmalíny, ceny dlouhodobě rostou, protože kvalitních nalezišť ubývá,“ říká zakladatel brněnské dílny Korbička Šperky v rozhovoru s Evou Čerešňákovou.

Rozhoduje kvalita a čistota

Z ekonomického pohledu je podle něj zásadní především kvalita kamene. U drahokamů totiž může mít zásadní vliv původ, čistota i intenzita barvy. Kameny stejné velikosti tak mohou mít zcela odlišnou hodnotu. „Jeden smaragd může stát deset tisíc korun, jiný ve stejné velikosti stovky tisíc. Rozhoduje čistota, barva i to, odkud pochází,“ vysvětluje.

Právě původ kamene je pro Korbičku klíčový. Firma proto většinu drahokamů nakupuje přímo u zdroje a dlouhodobě buduje vztahy s těžaři nebo brusiči v jednotlivých zemích. Takový přístup je podle něj náročný na čas i finance, umožňuje ale získat kvalitnější materiál a větší kontrolu nad výsledným produktem.

„Často vybíráme už surové krystaly ještě před broušením a rozhodujeme, co z nich vznikne. Ten vztah ale nevznikne za rok – musíte se tam vracet a vybudovat si důvěru,“ popisuje.

Výraznou změnou prochází také samotná poptávka zákazníků. Podle Korbičky dnes lidé mnohem více hledají jedinečné šperky s osobním příběhem místo sériové produkce velkých značek. Tomu odpovídá i struktura jeho firmy, přibližně 85 až 90 procent výroby tvoří zakázková práce.

Návrhářka Natalie Ruden
Řemeslo mizí a s ním i možnost šít precizní módu, říká Natali Ruden

Enjoy

Je tomu téměř rok, co módní návrhářka Natali Ruden předvedla svou poslední kolekci Fusion a přerušila profesní kariéru. Nyní navštívila moderátorku Evu Čerešňákovou v jejím pořadu VIP Eva Talks, hodnotila své rozhodnutí a představila nové zájmy. „Chystám se malovat, ale jen pro sebe,“ říká.

Michal Nosek

Cenové rozpětí je velké

Proces výroby začíná osobní konzultací, při které se vybírá kámen a vzniká první návrh. Následně se šperk modeluje ve 3D, klient vidí jeho vizualizaci a teprve poté se zahajuje samotná výroba.

Cenově se zakázkové šperky pohybují v širokém rozpětí. U zásnubních prstenů jde podle Korbičky obvykle o částky mezi 50 a 150 tisíci korunami. U výraznějších kusů s většími drahokamy začínají ceny zhruba kolem 100 tisíc korun a mohou výrazně růst podle kvality a velikosti kamenů.

Tomáš Prouza, šéf Svazu obchodu a cestovního ruchu a viceprezident Hospodářské komory ČR

Češi si své křivdy rádi hýčkají, říká Tomáš Prouza

Newstream TV

Tomáš Prouza, host pořadu VIP Eva Talks moderátorky Evy Čerešňákové, se k roli prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu dostal nepřímo. Profesní dráhu zahájil v médiích a oblasti osobních financí, později působil ve státní správě i mezinárodních institucích včetně Světové banky. Klíčovou zkušeností pro něj bylo působení na Úřadu vlády ČR, kde se podílel na koordinaci evropské agendy.

Přestože se o špercích často mluví i jako o investici, Korbička upozorňuje, že jejich primární hodnota by měla být jiná. „Šperk má hlavně dělat radost a měl by se nosit. To, že může uchovat hodnotu nebo časem zdražit, je spíš bonus,“ říká.

Jako investičně zajímavé zmiňuje například některé barevné diamanty nebo kvalitní kolumbijské smaragdy. Zároveň ale upozorňuje, že obchod s drahokamy vyžaduje zkušenosti a důvěryhodného partnera.

Trend, který podle něj bude dominovat i v dalších letech, je však jasný. Návrat ke žlutému zlatu, práce s barvami a stále větší důraz na originalitu. „Lidé už nechtějí nosit stejné šperky jako všichni ostatní. Chtějí něco osobního, co bude jen jejich,“ uzavírá.

Týden bojů na Blízkém východě: Írán odmítá kapitulaci, Trump hrozí velkými údery

Protesty proti konfliktu v Íránu
Týden po vypuknutí války na Blízkém východě dnes Izrael a Írán pokračovaly ve vzájemných úderech. Íránský prezident Masúd Pezeškján zároveň oznámil, že prozatímní vládnoucí rada Íránu schválila pozastavení útoků na země v Perském zálivu, pokud z jejich území nepřijde nový útok, a zasaženým zemím se omluvil. Írán přitom ještě v noci na dnešek a časně ráno podnikl údery na státy regionu včetně Bahrajnu, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Americký prezident Donald Trump uvedl, že Írán se kvůli svému „špatnému chování“ stane terčem velkých útoků. Izraelské vzdušné údery si vyžádaly desítky mrtvých v Libanonu, kde izraelská armáda armáda informuje o útocích na proíránské hnutí Hizballáh.

Izrael podnikl vlnu útoků také na Teherán či středoíránský Isfahán. Podle agentury AFP patřily izraelské útoky podniknuté před úsvitem k nejrozsáhlejším od začátku války. Mezi cíli byla vojenská akademie, podzemní velitelské středisko, sklad raket či teheránské mezinárodní letište Mehrábád. Roste i počet poničených obytných budov v íránské metropoli.

Írán podle Izraele útoky v noci opětoval. V Jeruzalémě se ráno ozvala exploze, ale nebyli hlášeni zranění. V Bahrajnu před íránskými útoky varovaly sirény. Saúdská Arábie oznámila zneškodnění íránských dronů mířící na její ropné pole Šajbach a raketu vypálenou na leteckou základnu Prince Sultána. Íránské revoluční gardy oznámily také útok na ropný tanker Prima, který se pokoušel přeplout Hormuzský průliv.

Íránské mezinárodní letiště Mehrabad v Teheránu, zasažené americko-izraelskými nálety ČTK

Exploze v Dubaji

V Dubaji se časně ráno ozvaly exploze a vláda oznámila aktivaci protivzdušné obrany. Mezinárodní letiště v Dubaji ve Spojených arabských emirátech dnes z bezpečnostních důvodů přerušilo provoz. Později oznámilo jeho obnovení v omezeném rozsahu.

Íránský prezident v televizním projevu odmítl požadavek USA na kapitulaci. Jeho americký protějšek Trump nedlouho poté oznámil, že USA vážně zvažují, že rozšíří oblasti a skupiny lidí, na které zaútočí. Podrobnosti však neuvedl. Pezeškján podle Trumpa řekl, že Írán nebude útočit na země v Perském zálivu pouze v důsledku neúprosných americko-izraelských útoků.

Utajená analýza americké Národní zpravodajské rady, dokončená zhruba týden před zahájením izraelsko-amerických úderů v Íránu, dospěla k závěru, že ani rozsáhlá ofenziva by patrně nesvrhla íránský teokratický režim a armádu. Scénář, při němž by vládu převzala íránská opozice, přitom analýza vyhodnotila jako nepravděpodobný, napsal deník The Washington Post.

Americký prezident Donald Trump

„Štít Amerik“. Trump si vymyslel další organizaci, má bojovat proti drogovým kartelům

Politika

Americký prezident Donald Trump oznámil novou vojenskou koalici, jejímž cílem je zlikvidovat drogové kartely na západní polokouli. Podle šéfa Bílého domu se do aliance zapojilo 17 zemí, píše agentura Reuters. Americký prezident zároveň na summitu se zástupci latinskoamerických zemí uvedl, že Spojené státy se po skončení konfliktu s Íránem zaměří na Kubu, a naznačil, že Washington bude chtít s Havanou uzavřít dohodu, poznamenala agentura AP.

ČTK

Přečíst článek

Izraelské vzdušné údery na vesnici Nabí Šít a okolní obce na východě Libanonu zabily 41 lidí a dalších 40 zranily. Libanonské militantní hnutí Hizballáh uvedlo, že se v pátek pozdě večer v oblasti střetlo s izraelskými vojáky, kteří tam pronikli ve vrtulnících ve směru od Sýrie. Izraelská armáda sdělila, že její jednotky pronikly do oblasti s cílem nalézt ostatky letce Rona Arada, který se v roce 1986 nad Libanonem katapultoval z letadla a padl pravděpodobně do rukou Hizballáhu.

Izrael v dalším úderu na město Šmustar ve východním Libanonu zabil šest lidí, včetně čtyř dětí. Jednalo o členy jedné rodiny vysídlené z města Baalbek v důsledku současného konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem.

Z válkou zasaženého regionu na Blízkém východě se dnes do Česka vrátí další stovky lidí. V průběhu dnešního dne a noci přicestují repatriačními lety z Dubaje a z Rijádu. Většina z několika tisíc Čechů v regionu, kteří jsou zaregistrovaní v cestovatelském systému Drozd, neprojevila zájem o informace o repatriaci, uvedl dnes český ministr zahraničí Petr Macinka.

Alí Chameneí
Aktualizováno

Alí Chameneí je po smrti, tvrdí Netanjahu i Trump. „Dál pevně velí na bojišti,“ odpovídá Írán

Politika

ČTK

Přečíst článek
