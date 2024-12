I Pražané budou mít svůj „Tugendhat“. Na kolik vyjde luxusní vila s kinem nebo wellness v suterénu?

Hned na první pohled je jasné odkud vítr vane. Do pražských Záběhlic rovnou z Brna. Minimalismus vily Tugendhat uchvátil i majitele společnosti Development Bronislava Ciencialy, který tu staví soubor 26 vil. Navrhl je přední český architekt Ivan Kroupa.

Reklama

Ivan Kroupa patří mezi výrazné autory současné české architektury. Každý svůj projekt přizpůsobuje novým podmínkám, jeho rukopis je ale rozpoznatelný. Jeho architektura je střídmá, pracuje s prostorem, světlem i přírodními materiály. Ostatně i jako vily v nově vznikající čtvrti Sky City Villas, která navazuje na stávající zástavbu v pražských Záběhlicích.

Jak samotný název projektu naznačuje, největší přidanou hodnotou výstavby, která by měla být dokončena v druhé polovině roku, jsou výhledy. Polohu vytěžil architekt Ivan Kroupa ve svém konceptu na 100 procent. Vily navrhl jako velké obrazovky na subtilní podnoži, do svahu je zároveň „usadil“ tak, aby jedna druhé nekonkurovala.

Vily jako obrazovky

Celoplošná prosklení spojují obytný prostor s krajinou zahrady i města. Na sever se obyvatelům bude otevírat panorama Prahy, jižně budou jejich pohledy mířit do zeleně soukromých zahrad.

Reklama

V Česku to trvá dvakrát déle. Zahraniční architekti kritizují povolovací procesy Reality Jak vidí zahraniční architekti tuzemský realitní trh? Co vyzdvihují na práci českých kolegů a co naopak? Petra Nehasilová Přečíst článek

Bohatá zeleň je ostatně jediným dekorativním prvkem, se kterým minimalismus architektury Ivana Kroupy neodmyslitelně pracuje.

Vily jsou navrženy ve třech velkorysých dispozicích. Každá pracuje s prostorem po svém. Všechny ho však nechávají přirozeně plynout s okolím. Nejmenší vila o dispozici 5+kk zaujímá plochu 257 metrů čtverečních. Developer ji nabízí za 34,9 milionu korun. Ta větší má dispozici stejnou, ale na ploše 307 metrů čtverečních. Na prodej je za 42,5 milionu korun. Cenu té největší o dispozici 7+kk a ploše přes 403 metrů čtverečních investor nezveřejnil.

Architekt: Praha potřebuje víc než Tančící dům Reality Erik Petrus projektuje v Česku, staví ale v Indonésii. Je to tam totiž mnohem jednodušší. Stavební povolení na rozdíl od tuzemska tam totiž získáte desetkrát rychleji. Staví se tam navíc mnohem víc a lépe. V Česku jsme podle jeho slov zamrzli v minulém století. Petra Nehasilová Přečíst článek

Eva Jiřičná: Věž vysoká 80 metrů je prcek. Konzervativní přístup brzdí vývoj Prahy Reality Původní projekt Central Group na Žižkově obsahoval věže tři, setkal se ale s nesouhlasem vedení Prahy. Architektka Eva Jiřičná ho tedy musela spolu se svým týmem přepracovat. Trvalo to pět let a místo tří budov bude mít rozvojové území kolem někdejšího „Mordoru“ v centru věž jen jednu. Vysoká bude 80 metrů. „Samozřejmě chápu, že úkolem památkářů je ochraňovat historii města. Na druhou stranu ale neinformovanost a mnohdy i přílišná konzervativnost jsou zbytečnou překážkou dalšího rozvoje,“ říká světoznámá architektka. Petra Nehasilová Přečíst článek