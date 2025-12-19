Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Zprávy z firem Plzeňské trojejbusy vyjedou v Bulharsku. Škoda Group je dodá do Sofie

Plzeňské trojejbusy vyjedou v Bulharsku. Škoda Group je dodá do Sofie

Trolejbus z plzeňské Škody
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Strojírny Škoda Group dodají do Sofie 75 trolejbusů téměř za 1,4 miliardy korun. Uspěly ve dvou tendrech. Jde o 40 vozidel o délce 18 metrů a 35 kratších. Přední evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu je předá do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Uvedl to mluvčí plzeňské strojírenské skupiny Jan Švehla.

"V poslední době jde o další úspěch na bulharském trhu, a to po vyhraných tendrech na dodávky souprav sofijského metra a elektrických vlaků," dodal. Dvanáctimetrové trolejbusy tam budou do roka od nabytí účinnosti smlouvy, delší dvoučlánkové do 15 měsíců. "Účinnosti obě smlouvy nabudou poté, co bude potvrzeno financování z evropských unijních fondů," dodal mluvčí.

Podle předsedy představenstva Škody Electric ze skupiny Škoda Group Karla Majera Sofie dlouhodobě investuje do modernizace elektrické veřejné dopravy. "Jsme připraveni být jejím partnerem při dalším zvyšování komfortu a ekologičnosti městské mobility. Nové trolejbusy zásadně zvýší kvalitu veřejné dopravy ve městě," řekl.

Doosan dodá za miliardy nové generátory pro Temelín

Doosan dodá za miliardy nové generátory pro Temelín

Zprávy z firem

Doosan Škoda Power zvítězil v tendru na nové generátory pro Jadernou elektrárnu Temelín ze skupiny ČEZ. Hodnotu kontraktu společnosti nezveřejňují, je ale v miliardách korun, řekl výkonný ředitel plzeňských strojíren Daniel Procházka. Podle uzavřené smlouvy se generátory vymění při odstávkách temelínských bloků v letech 2029 a 2030.

ČTK

Přečíst článek

Všechna vozidla pro bulharské hlavní město budou podle něj plně nízkopodlažní a vybavená trakční baterií s minimálním dojezdem 15 kilometrů mimo trolejové vedení. "Součástí jsou poloautomatické sběrače elektřiny, klimatizace pro řidiče i cestující, moderní informační a odbavovací systémy a monitorovací kamery. Vozy budou vybaveny pokročilou diagnostikou s možností vzdáleného přenosu dat," řekl mluvčí.

Dodávky dvanáctimetrových trolejbusů Škoda 32Tr se mají uskutečnit do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. "Dlouhé" dvoučlánkové trolejbusy Škoda 27Tr mají být v Sofii do 15 měsíců od platnosti kontraktu.

Škoda Group teď vyrábí 25 elektrických vlaků pro bulharské ministerstvo dopravy a podle zakázky z roku 2023 dodává osm souprav pro sofijské metro. Už před čtyřmi roky vyrobila pro Sofii 30 trolejbusů Škoda 27Tr asi za 500 miliónů korun.

Škoda Group, součást skupiny PPF, spolupracuje s Bulharskem téměř 100 let. Do pěti měst tam dodala za posledních 15 let přes 200 trolejbusů. Škoda zaměstnává 10.000 lidí ve výrobních závodech v ČR, Finsku a Turecku. Loni zvýšila meziročně provozní zisk o 185 procent na 1,55 miliardy korun. Tržby zůstaly na 34 miliardách korun.

Škoda Group

Škoda Group vstupuje na indický trh. S legendární firmou Tata bude vyrábět díly k vlakům

Zprávy z firem

Velký úspěch pro plzeňský strojírenský podnik s dlouhou historií, Škody ze skupiny PPF. Bude vyrábět díly pro vlaky s největší indickou firmou Tata.

nst

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Nový Mamaison Vibe oživuje centrum Budapešti. CPI Hotels vsadila na design, retro a moderní pohostinnost

Nový hotel v Budapešti
CPI Hotels
nst
nst

CPI Hotels rozšiřuje své působení v Maďarsku a otevírá nový čtyřhvězdičkový Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest. Stylový hotel v srdci metropole spojuje retro design, současný komfort a pulzující atmosféru města jen pár kroků od Dunaje.

Skupina CPI Hotels miliardáře Radovana Vítka, jedna z předních hotelových skupin ve střední Evropě, představuje nový přírůstek do své mezinárodní sítě – Mamaison Vibe Hotel Downtown Budapest. Moderní designový hotel se nachází v samotném centru Budapešti, v těsné blízkosti Dunaje, Baziliky sv. Štěpána a ikonického Řetězového mostu.

Mamaison Vibe přináší do města svěží a hravý koncept, který propojuje nostalgii maďarské popkultury s moderním městským stylem. Nabízí 96 originálně navržených pokojů a apartmá, z nichž každý má vlastní charakter a důraz na pohodlí, technologie i vizuální zážitek.

Realitní magnát Vítek otevírá první hotel značky Clarion ve Vídni

Reality

Firma CPI Hotels ze skupiny CPI Property Group českého miliardáře Radovana Vítka ve středu otevírá první hotel značky Clarion ve Vídni. Hotel má 201 pokojů, tři konferenční místnosti a střešní restauraci se 120 místy. CPI Hotels provozuje pod několika značkami více než tři desítky hotelů v šesti evropských zemích.

ČTK

Přečíst článek

„Mamaison Vibe Hotel Downtown je oživujícím prvkem našeho portfolia. Je barevný, inspirativní a plný pozitivní energie – přesně takový, jaká je dnešní Budapešť,“ říká Jan Kratina, šéf CPI Hotels.

Součástí hotelu je také Funky Budapest Bistro & Bar, gastronomický koncept inspirovaný retro atmosférou 70. až 90. let. Hosté zde ochutnají moderně pojatá tradiční maďarská jídla, comfort food i prvky retro street food kultury. Výrazným prvkem je lobby bar s ikonickou carousel instalací a barová zóna s přímým vstupem z ulice, která funguje jako živé společenské centrum s hudbou, mini DJ sety a originálními koktejly.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

V listopadu klesl objem hypoték

Zájem o hypotéky v listopadu oslabil, jejich objem klesl o čtyři procenta, uvádí Hypomonitor

Reality

ČTK

Přečíst článek

Jaké jsou mzdy v logistice. Vítězí technologie, kurýři ztrácejí

Společnost Jungheinrich, jeden z lídrů v oblasti intralogistiky, přináší do českých skladů novou éru automatizace
Newstream Michal Nosek
Michal Nosek
nos

Logistika jede před svátky naplno, ale výplaty se vyvíjejí rozdílně. Zatímco ve skladech došlo k mírnému růstu mezd a technické profese si výrazně polepšily, kurýři berou meziročně méně. Nová data ukazují, že v moderní logistice už nerozhoduje jen množství práce, ale hlavně její role v celém systému.

Logistika v současné době patří k nejvíce vytíženým oborům české ekonomiky. Rostoucí e-commerce, tlak na rychlost doručení i sezónní špičky kladou vysoké nároky na lidi i technologie. Jak ale ukazují aktuální data z pracovního trhu, vyšší tempo se do mezd nepromítá rovnoměrně.

Ve skladech se přidávalo, ale spíš symbolicky

Základní skladové pozice si letos polepšily v řádu jednotek procent. Skladníci se dostali přibližně na 32 tisíc korun měsíčně, vychystávači a baliči na částky lehce nad tuto hranici. Největší růst zaznamenali expediční pracovníci, tedy lidé, kteří mají na starosti finální kontrolu a odeslání zásilek.

„Expediční pracovníci fungují jako poslední kontrolní linie celého e-commerce řetězce. Jejich výkon přímo rozhoduje o tom, zda balík odejde ve slíbený den a zda zákazník dostane objednávku včas,“ říká Michal Španěl, datový analytik a manažer portálu JenPráce.cz. Dle něj právě v předvánočním období roste význam těchto pozic nejvíce. „Každá chyba nebo zdržení v expedici může způsobit řetězové problémy, které se nakonec projeví i na reputaci e-shopu,“ dodává.

Řidičů je nedostatek a firmy to dohánějí penězi

Výraznější růst mezd je vidět u řidičů s oprávněním C. Ti si meziročně polepšili zhruba o osm procent a jejich mzdy se dnes pohybují kolem 41 tisíc korun měsíčně. Tento trend potvrzují i dlouhodobá data Českého statistického úřadu, podle nichž doprava a skladování patří mezi obory s chronickým nedostatkem pracovníků. Řidičská profese navíc stárne a noví lidé do ní přicházejí jen pomalu. Firmy tak často nemají jinou možnost než mzdy zvyšovat, pokud chtějí provoz udržet.

Největší vítěze letošního mzdového vývoje ale najdeme mezi technickými a IT pozicemi. Technici automatizace a specialisté na skladové systémy dnes berou v průměru 45 až 47 tisíc korun měsíčně a jejich mzdy rostou nejrychleji.

Automatizace se stala standardní součástí logistických provozů. Nevede ke snižování počtu pracovníků, ale ke změně jejich struktury a k vyšším nárokům na kvalifikaci,“ popisuje Michal Španěl.

Podobný trend dlouhodobě popisují i oborové analýzy Evropské komise a Eurostatu, podle nichž logistika patří k sektorům, kde digitalizace nejrychleji zvyšuje poptávku po technických dovednostech a práci s daty.

Kurýři: rostoucí nároky, klesající odměna

Zatímco ve skladech a technických rolích se mzdy zvyšují, kurýři jdou opačným směrem. Jejich průměrná mzda meziročně klesla přibližně o pět procent, a to navzdory rostoucímu počtu doručovaných zásilek.

„Objem práce kurýrů roste, doručovací okna se zkracují a tlak na výkon se zvyšuje. Finanční ohodnocení tomu ale ne vždy odpovídá,“ upozorňuje Španěl.

Důvodem je především tlak na náklady v tzv. poslední míli doručování, která je z pohledu dopravců dlouhodobě nejdražší částí celého procesu. Úspory se tak často hledají právě zde.

Firmám se zhoršuje kondice. Bankrotů a insolvencí bylo letos nejvíce za šest let

Zprávy z firem

Od ledna do konce listopadu soudy v ČR vyhlásily bankrot 697 společností, což je proti stejnému období loňského roku nárůst o devět procent. Firemních bankrotů za 11 měsíců tak bylo letos nejvíce od roku 2017. Současně bylo letos do konce listopadu podáno 1052 insolvenčních návrhů, což je meziročně o pět procent více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau na základě dat portálu informaceofirmach.cz.

ČTK

Přečíst článek

Rozdíly v odměňování ukazují, že logistika se rychle mění. Už nejde jen o fyzickou práci a objem odpracovaných hodin. Stále větší roli hraje to, kde se člověk v logistickém řetězci nachází a jakou odpovědnost nese.

Michal Španěl situaci v odměňování shrnul:  „Mzdy v logistice dnes odrážejí především strategický význam pozice. Kdo pracuje blízko technologiím nebo v kritických bodech provozu, má větší šanci na růst. Ostatní čelí tlaku na efektivitu. “Logistika se tak dle něj postupně posouvá od tradiční manuální práce k oboru, kde rozhodují dovednosti, schopnost práce s technologiemi a odpovědnost za plynulý chod celého systému. 

Předvánoční sezóna je letos zatím nejsilnější za poslední tři roky

Dárky s trvanlivostí. Konec vánočních zbytečností, Češi chtějí kvalitu

Zprávy z firem

Předvánoční sezóna je letos zatím nejsilnější za poslední tři roky. E-shopy hlásí rekordní návštěvnost, technologické firmy zaznamenávají dvojnásobný objem vyhledávání a logistické společnosti popisují extrémní nápor. Spotřebitelé však podle dat nakupují uvážlivěji – více porovnávají, upřednostňují kvalitu a stále častěji využívají mobilní nákupy.

Michal Nosek

Přečíst článek

Související

Ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Průměrná mzda v Česku letos poprvé překoná hranici 50 tisíc korun

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
