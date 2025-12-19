Plzeňské trojejbusy vyjedou v Bulharsku. Škoda Group je dodá do Sofie
Strojírny Škoda Group dodají do Sofie 75 trolejbusů téměř za 1,4 miliardy korun. Uspěly ve dvou tendrech. Jde o 40 vozidel o délce 18 metrů a 35 kratších. Přední evropský výrobce vozidel pro veřejnou dopravu je předá do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Uvedl to mluvčí plzeňské strojírenské skupiny Jan Švehla.
"V poslední době jde o další úspěch na bulharském trhu, a to po vyhraných tendrech na dodávky souprav sofijského metra a elektrických vlaků," dodal. Dvanáctimetrové trolejbusy tam budou do roka od nabytí účinnosti smlouvy, delší dvoučlánkové do 15 měsíců. "Účinnosti obě smlouvy nabudou poté, co bude potvrzeno financování z evropských unijních fondů," dodal mluvčí.
Podle předsedy představenstva Škody Electric ze skupiny Škoda Group Karla Majera Sofie dlouhodobě investuje do modernizace elektrické veřejné dopravy. "Jsme připraveni být jejím partnerem při dalším zvyšování komfortu a ekologičnosti městské mobility. Nové trolejbusy zásadně zvýší kvalitu veřejné dopravy ve městě," řekl.
Všechna vozidla pro bulharské hlavní město budou podle něj plně nízkopodlažní a vybavená trakční baterií s minimálním dojezdem 15 kilometrů mimo trolejové vedení. "Součástí jsou poloautomatické sběrače elektřiny, klimatizace pro řidiče i cestující, moderní informační a odbavovací systémy a monitorovací kamery. Vozy budou vybaveny pokročilou diagnostikou s možností vzdáleného přenosu dat," řekl mluvčí.
Dodávky dvanáctimetrových trolejbusů Škoda 32Tr se mají uskutečnit do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. "Dlouhé" dvoučlánkové trolejbusy Škoda 27Tr mají být v Sofii do 15 měsíců od platnosti kontraktu.
Škoda Group teď vyrábí 25 elektrických vlaků pro bulharské ministerstvo dopravy a podle zakázky z roku 2023 dodává osm souprav pro sofijské metro. Už před čtyřmi roky vyrobila pro Sofii 30 trolejbusů Škoda 27Tr asi za 500 miliónů korun.
Škoda Group, součást skupiny PPF, spolupracuje s Bulharskem téměř 100 let. Do pěti měst tam dodala za posledních 15 let přes 200 trolejbusů. Škoda zaměstnává 10.000 lidí ve výrobních závodech v ČR, Finsku a Turecku. Loni zvýšila meziročně provozní zisk o 185 procent na 1,55 miliardy korun. Tržby zůstaly na 34 miliardách korun.
