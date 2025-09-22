Tvůrce virálního fenoménu Baby Shark míří na burzu v Soulu. Od investorů chce miliardu

Vyberte si z našich newsletterů

Tvůrce virálního fenoménu Baby Shark míří na burzu v Soulu
The Pinkfong Company, jihokorejský producent dětské zábavy a tvůrce virálního fenoménu Baby Shark, plánuje vstup na burzu v Soulu. Od investorů chce vybrat až 76 miliard wonů (asi 1,3 miliardy korun). Vyplývá to z prospektu, který firma tento týden podala tamnímu regulátorovi.

Podle zveřejněných údajů Pinkfong nabídne investorům 2 miliony nových akcií v cenovém rozpětí 32 až 38 tisíc wonů. Při horní hranici pásma by společnost dosáhla tržní kapitalizace zhruba 545 miliard wonů (asi 9,4 miliardy korun), uvádí agentura Bloomberg.

Pinkfong stojí za videoklipem Baby Shark Dance, který se stal nejúspěšnějším videem v historii YouTube s více než 16 miliardami zhlédnutí. Podle CNN jde o jeden z nejhodnotnějších kusů dětského digitálního obsahu vůbec, který generoval miliardy streamů, licenčních poplatků a merchandisingových příjmů.

Jediný globální hit jako slabina

Slabinou společnosti je ovšem závislost na jediném globálním megahitu. Korejské video Baby Shark vzniklo v roce 2016, tvůrce jej umístil na youtube, ovšem stalo se virálním na sociálních sítích, což raketovně vystřelilo jeho popularitu. Děti po celém světě si žraločí video stále pouštějí, a to i téměř deset let po jeho vydání. Přesto se Pingfong nepodařilo podruhé zopakovat úspěch tohoto megahitu –  další tituly, jako například Penguin Dance, zaznamenaly řádově nižší čísla – kolem 125 milionů zhlédnutí, upozorňuje Bloomberg. Pro investory tak bude klíčové, zda firma dokáže uvádět nové značky, které přitáhnou dětské publikum a udrží růst příjmů.

Podle prospektu drží spoluzakladatel Kim Min-seok více než 18 procent akcií, zatímco Samsung Publishing vlastní téměř 17 procent. Očekává se, že kapitál získaný z IPO bude využit k posílení produkční kapacity, expanzi v zahraničí a rozvoji nových formátů – od mobilních aplikací přes živé show až po spolupráce s globálními hračkářskými značkami.

Baby Shark od Pingfong Company

Baby Shark je nejsledovanější video všech dob. Ačkoli jde původně o zlidovělý popěvek, úspěšnou verzi vytvořilo korejské herní a kreativní studio Pingfong Company. Chce upsat akcie na burze.

CNBC připomíná, že dětský „edutainment“ (složenina z anglických výrazů education (vzdělávání) a entertainment (zábava) - pozn. red.) patří k rychle rostoucím segmentům mediálního průmyslu, nicméně konkurence v Asii i na globálním trhu sílí. YouTube navíc zpřísňuje pravidla pro dětský obsah, což může ovlivnit monetizaci a dostupnost videí.

IPO Pinkfongu přichází v době, kdy jihokorejský kapitálový trh vykazuje smíšené výsledky. Zatímco technologické a biotechnologické firmy v posledních měsících dokázaly přilákat značný kapitál, mediální a obsahové společnosti čelí větší skepsi investorů ohledně dlouhodobé ziskovosti.

Podle Financial Times proto bude stanovení finální ceny akcií testem důvěry trhu v odolnost značky Baby Shark. Úspěch emise však bude záviset na tom, zda investoři uvěří, že Pinkfong dokáže nabídnout víc než jen jeden ikonický hit.

Šéf společnosti LVMH vyrábějící luxusní zboží a nejbohatší Francouz Bernard Arnault ostře kritizuje navrhovanou dvouprocentní daň pro miliardáře. Jde o útok na francouzskou ekonomiku, řekl v rozhovoru s britským nedělníkem The Sunday Times.

Daň by se týkala lidí s majetkem přesahujícím 100 milionů eur, tedy 2,4 miliardy korun, kterých je ve Francii přibližně 1800. Premiér Sébastien Lecornu čelí tlaku Socialistické strany, aby opatření zahrnul do rozpočtu na rok 2026, v opačném případě bude čelit hlasování o důvěře, které by mohlo znamenat pád vlády. Podle průzkumu agentury Ifop návrh podporuje 86 procent Francouzů.

„Zjevně nejde o technickou ani o ekonomickou debatu, ale o jasně deklarovanou snahu zničit francouzskou ekonomiku,“ řekl Arnault. Ekonoma Gabriela Zucmana, který za plánem stojí, podnikatel označil za krajně levicového aktivistu, který využívá „pseudoakademické kompetence“ k prosazování ideologie zaměřené na demontáž ekonomického systému.

„Nikdy jsem nebyl aktivistou žádného hnutí ani strany,“ napsal Zucman na síti X. Ekonom působící jako profesor na pařížské École normale supérieure a také na Kalifornské univerzitě v Berkeley dodal, že jeho práce je založena na výzkumu, nikoli na ideologii.

Trh s luxusními hodinkami stagnuje

Rétorika jako u Trumpa či Muska

„Vzhledem k tomu, že tato rétorika pochází od jednoho z nejbohatších mužů světa a v kontextu, kdy jsou akademické svobody v rostoucím počtu zemí zpochybňovány, měla by nás všechny znepokojovat, protože se příliš neliší od rétoriky (amerického prezidenta Donalda) Trumpa nebo (nejbohatšího člověka planety Elona) Muska,“ uvedl dále Zucman.

Zucman podle agentury Reuters patřil mezi 300 ekonomů, kteří před loňskými parlamentními volbami veřejně podpořili ekonomický program levicové koalice Nová lidová fronta, jejíž součástí jsou mimo jiné i komunisté nebo levicově populistické hnutí Nepodrobená Francie Jean-Luca Mélenchona.

Zucman se domnívá, že opatření pomůže státnímu rozpočtu. Podle časopisu Challenges činil v roce 2010 celkový majetek 500 nejbohatších francouzských domácností 200 miliard eur, zatímco loni už to byl šestinásobek, tedy asi 1,2 bilionu eur. Zucman připomíná, že tím se toto jmění zvýšilo z 12 procent hrubého domácího produktu (HDP) Francie na 42 procent výkonu ekonomiky. Argumentuje také, že tito lidé v důsledku optimalizace platí nepoměrně nižší daně než chudší domácnosti.

Po pádu vlády Françoise Bayroua, která 8. září neustála hlasování o důvěře, čelí Francie rozsáhlé politické krizi. Nástupce Bayroua Sébastien Lecornu je kvůli plánovaným rozpočtovým škrtům pod tlakem nespokojené veřejnosti, parlamentu a investorů, kteří se v druhé největší ekonomice eurozóny obávají rostoucího deficitu. Tento měsíc po celé Francii vyšly do ulic tisíce demonstrantů, aby pod heslem hnutí Bloquons tout (Blokujme všechno) protestovaly proti politice prezidenta Emmanuela Macrona.

Tento měsíc po celé Francii vyšly do ulic tisíce demonstrantů, aby pod heslem hnutí Bloquons tout (Blokujme všechno) protestovaly proti politice prezidenta Emmanuela Macrona. Mezi požadavky demonstrujících byla i daň pro nejbohatší. „Zucmanova daň. Ultrabohatí, zaplaťte,“ stálo na jednom z transparentů.

Cena zlata se vyšplhala na další rekord, když překročila 3720 dolarů (téměř 77 tisíc korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Poptávku po žlutém kovu minulý týden podpořila americká centrální banka (Fed), když snížila úrokové sazby a signalizovala další uvolňování měnové politiky.

„Obchodníci se zaměřují na růstový potenciál ceny (zlata) ve zbytku letošního roku podpořený očekáváním dalšího snižování úrokových sazeb Fedem,“ uvedl podle agentury Reuters analytik Tim Waterer ze společnosti KCM. Dodal, že cenu zlata podporují rovněž pokračující nákupy kovu ze strany centrálních bank.

Fed minulý týden podle očekávání snížil základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu do pásma 4,00 až 4,25 procenta. Investoři předpokládají, že centrální banka ve zbytku letošního roku zredukuje úroky ještě dvakrát, a to vždy o čtvrt procentního bodu.

Nižší úroky jsou pro cenu zlata příznivé, protože zmírňují jeho nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.

