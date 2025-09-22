Tvůrce virálního fenoménu Baby Shark míří na burzu v Soulu. Od investorů chce miliardu
The Pinkfong Company, jihokorejský producent dětské zábavy a tvůrce virálního fenoménu Baby Shark, plánuje vstup na burzu v Soulu. Od investorů chce vybrat až 76 miliard wonů (asi 1,3 miliardy korun). Vyplývá to z prospektu, který firma tento týden podala tamnímu regulátorovi.
Podle zveřejněných údajů Pinkfong nabídne investorům 2 miliony nových akcií v cenovém rozpětí 32 až 38 tisíc wonů. Při horní hranici pásma by společnost dosáhla tržní kapitalizace zhruba 545 miliard wonů (asi 9,4 miliardy korun), uvádí agentura Bloomberg.
Pinkfong stojí za videoklipem Baby Shark Dance, který se stal nejúspěšnějším videem v historii YouTube s více než 16 miliardami zhlédnutí. Podle CNN jde o jeden z nejhodnotnějších kusů dětského digitálního obsahu vůbec, který generoval miliardy streamů, licenčních poplatků a merchandisingových příjmů.
Jediný globální hit jako slabina
Slabinou společnosti je ovšem závislost na jediném globálním megahitu. Korejské video Baby Shark vzniklo v roce 2016, tvůrce jej umístil na youtube, ovšem stalo se virálním na sociálních sítích, což raketovně vystřelilo jeho popularitu. Děti po celém světě si žraločí video stále pouštějí, a to i téměř deset let po jeho vydání. Přesto se Pingfong nepodařilo podruhé zopakovat úspěch tohoto megahitu – další tituly, jako například Penguin Dance, zaznamenaly řádově nižší čísla – kolem 125 milionů zhlédnutí, upozorňuje Bloomberg. Pro investory tak bude klíčové, zda firma dokáže uvádět nové značky, které přitáhnou dětské publikum a udrží růst příjmů.
Podle prospektu drží spoluzakladatel Kim Min-seok více než 18 procent akcií, zatímco Samsung Publishing vlastní téměř 17 procent. Očekává se, že kapitál získaný z IPO bude využit k posílení produkční kapacity, expanzi v zahraničí a rozvoji nových formátů – od mobilních aplikací přes živé show až po spolupráce s globálními hračkářskými značkami.
Baby Shark je nejsledovanější video všech dob. Ačkoli jde původně o zlidovělý popěvek, úspěšnou verzi vytvořilo korejské herní a kreativní studio Pingfong Company. Chce upsat akcie na burze.
Dětská odrhovačka Baby Shark má 16 miliard zhlédnutí. Její tvůrce to chce zpeněžit
Trhy
Baby Shark je nejsledovanější video všech dob. Ačkoli jde původně o zlidovělý popěvek, úspěšnou verzi vytvořilo korejské herní a kreativní studio Pingfong Company. Chce upsat akcie na burze.
CNBC připomíná, že dětský „edutainment“ (složenina z anglických výrazů education (vzdělávání) a entertainment (zábava) - pozn. red.) patří k rychle rostoucím segmentům mediálního průmyslu, nicméně konkurence v Asii i na globálním trhu sílí. YouTube navíc zpřísňuje pravidla pro dětský obsah, což může ovlivnit monetizaci a dostupnost videí.
IPO Pinkfongu přichází v době, kdy jihokorejský kapitálový trh vykazuje smíšené výsledky. Zatímco technologické a biotechnologické firmy v posledních měsících dokázaly přilákat značný kapitál, mediální a obsahové společnosti čelí větší skepsi investorů ohledně dlouhodobé ziskovosti.
Podle Financial Times proto bude stanovení finální ceny akcií testem důvěry trhu v odolnost značky Baby Shark. Úspěch emise však bude záviset na tom, zda investoři uvěří, že Pinkfong dokáže nabídnout víc než jen jeden ikonický hit.
Čínská figurka Labubu z limitovaných „blind boxů“ se stala globálním hitem sběratelství i investičním fenoménem. Popularita postavičky katapultovala tržby výrobce Pop Mart i jeho akcie na historická maxima. Od začátku roku si titul na hongkongské burze připsal 200 procent.
Labubu mánie. Novodobý mončičák je miliardovým byznysem a magnetem pro spekulace
Trhy
Čínská figurka Labubu z limitovaných „blind boxů“ se stala globálním hitem sběratelství i investičním fenoménem. Popularita postavičky katapultovala tržby výrobce Pop Mart i jeho akcie na historická maxima. Od začátku roku si titul na hongkongské burze připsal 200 procent.
Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Informovala o tom podle agentury DPA burzovní společnost Deutsche Börse. Vyřazení z indexu DAX je další ranou pro firmu Porsche, která se potýká s poklesem zisků a tržeb i s negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Pád legendy. Porsche už není součástí akciové elity
Trhy
Německý výrobce luxusních sportovních automobilů Porsche po necelých třech letech opustí hlavní index německých akcií DAX. Informovala o tom podle agentury DPA burzovní společnost Deutsche Börse. Vyřazení z indexu DAX je další ranou pro firmu Porsche, která se potýká s poklesem zisků a tržeb i s negativními dopady celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.