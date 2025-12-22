Ceny zlata a stříbra se dostaly na nová maxima
Cena zlata poprvé přesáhla hranici 4400 dolarů (91 392 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Žlutému kovu pomáhají sázky na další snižování úroků ve Spojených státech a silná poptávka po bezpečných investicích. Na nové maximum vystoupalo i stříbro.
Cena zlata k okamžitému dodání, tedy na spotovém trhu, rostla krátce před 8:00 středoevropského času o 1,2 procenta na 4400,20 dolarů. Cena stříbra na spotovém trhu měla ve stejný čas k dobru 2,8 procenta a byla lehce nad 69 dolary za unci, dříve se vyšplhala až na rekordních 69,44 dolarů.
Cena zlata letos zatím vzrostla o 67 procent. Překonala několik rekordů a poprvé překročila hranici 3000 a 4000 dolarů za unci. Je na cestě k největšímu ročnímu zisku od roku 1979, tehdy zlato za rok posílilo o 127 procent.
Růst ceny stříbra ale letos zlato výrazně překonal. Od začátku roku stoupla o 138 procent díky silnému přílivu investic a přetrvávající omezené nabídce.
„Vzhledem k tomu, že prosinec obvykle přináší pozitivní výnosy pro zlato a stříbro, sezónnost je na jejich straně,“ uvedl analytik Matt Simpson ze společnosti StoneX. Varoval ale, že investoři by si mohli začít chtít vybírat zisky.
Když geopolitické napětí pomáhá
Zlatu pomáhá současné geopolitické a obchodní napětí, protože se na něj nahlíží jako na bezpečné aktivum. Stabilně jej přikupují světové centrální banky. Slabší dolar ho pak letos zlevňoval držitelům jiných měn.
Trhy v současné době počítají se dvěma sníženími úrokových sazeb v USA v příštím roce, a to přesto, že americká centrální banka (Fed) signalizuje opatrnost. Neúročená aktiva, jako je zlato, mají tendenci těžit z prostředí nižších úrokových sazeb.