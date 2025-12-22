Nový magazín právě vychází!

Trhy Ceny zlata a stříbra se dostaly na nová maxima

Ceny zlata a stříbra se dostaly na nová maxima

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim
iStock
ČTK
ČTK

Cena zlata poprvé přesáhla hranici 4400 dolarů (91 392 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Žlutému kovu pomáhají sázky na další snižování úroků ve Spojených státech a silná poptávka po bezpečných investicích. Na nové maximum vystoupalo i stříbro.

Cena zlata k okamžitému dodání, tedy na spotovém trhu, rostla krátce před 8:00 středoevropského času o 1,2 procenta na 4400,20 dolarů. Cena stříbra na spotovém trhu měla ve stejný čas k dobru 2,8 procenta a byla lehce nad 69 dolary za unci, dříve se vyšplhala až na rekordních 69,44 dolarů.

Cena zlata letos zatím vzrostla o 67 procent. Překonala několik rekordů a poprvé překročila hranici 3000 a 4000 dolarů za unci. Je na cestě k největšímu ročnímu zisku od roku 1979, tehdy zlato za rok posílilo o 127 procent.

Růst ceny stříbra ale letos zlato výrazně překonal. Od začátku roku stoupla o 138 procent díky silnému přílivu investic a přetrvávající omezené nabídce.

„Vzhledem k tomu, že prosinec obvykle přináší pozitivní výnosy pro zlato a stříbro, sezónnost je na jejich straně,“ uvedl analytik Matt Simpson ze společnosti StoneX. Varoval ale, že investoři by si mohli začít chtít vybírat zisky.

EU

Lukáš Kovanda: EU jde v Trumpových šlépějích. Chystá cla, která tvrdě zasáhnou unijní spotřebitele

Názory

Když Donald Trump v prvním prezidentském období zaváděl nová cla na dovoz z Číny, EU jej kritizovala. Že nabourává mezinárodní obchod. A že poškozuje i spotřebitele v Americe. Nyní ale Brusel horlivě pochoduje v Trumpových šlépějích. Od příštího roku Brusel chystá nové sady cel, jimiž poškodí unijního spotřebitele, a nakonec podváže hospodářskou výkonnost zemí zejména východní části EU včetně Česka.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Když geopolitické napětí pomáhá

Zlatu pomáhá současné geopolitické a obchodní napětí, protože se na něj nahlíží jako na bezpečné aktivum. Stabilně jej přikupují světové centrální banky. Slabší dolar ho pak letos zlevňoval držitelům jiných měn.

Trhy v současné době počítají se dvěma sníženími úrokových sazeb v USA v příštím roce, a to přesto, že americká centrální banka (Fed) signalizuje opatrnost. Neúročená aktiva, jako je zlato, mají tendenci těžit z prostředí nižších úrokových sazeb.

Walt Disney si mne ruce. Nový Avatar během prvního víkendu vydělal přes sedm miliard

Walt Disney si mne ruce. Nový Avatar během prvního víkendu utržil přes sedm miliard
ČTK
ČTK
ČTK

Celosvětové tržby z prodeje vstupenek na nový díl vědeckofantastické filmové série Avatar během prvního víkendu promítání v kinech dosáhly 345 milionů dolarů, tedy přes sedm miliard korun. To představuje druhý nejlepší vstup do kin v letošním roce. Vyplývá to podle agentur z odhadů amerického filmového studia Walt Disney.

Snímek Avatar: Oheň a popel amerického režiséra Jamese Camerona utržil 88 milionů dolarů v samotné Severní Americe a dalších 257 milionů dolarů v ostatních zemích. Úspěšnější vstup do kin letos zažil pouze animovaný film Zootropolis: Město zvířat 2, který během prvního víkendu po celém světě utržil 556 milionů dolarů, upozornila agentura Reuters.

Tržby snímku Avatar: Oheň a popel byly nicméně výrazně nižší než tržby předchozího dílu Avatar: The Way of Water z roku 2022. Ten za první víkend utržil po celém světě 435 milionů dolarů, z toho 134 milionů v Severní Americe, píše agentura AP.

McDonald's

McDonald's vytvořil vánoční reklamu pomocí AI. A je z toho fiasko

Zprávy z firem

Fastfoodový řetězec McDonald's v Nizozemsku neuspěl se svou vánoční reklamou vytvořenou umělou inteligencí. Necelou minutu dlouhý klip, který společnost umístila na svůj youtubový kanál a později stáhla, je parodií na oblíbenou píseň o tom, že Vánoce jsou nejkrásnějším obdobím v roce (It's the Most Wonderful Time of the Year). Reklama totiž pojednává o Vánocích jako o nejhorším čase v roce a zobrazuje různé nepříjemné situace, včetně pádu na bruslích, spáleného cukroví či padajícího stromečku. Řada Nizozemců ale reklamu označila za cynickou nebo dala najevo, že je podle nich za hranou. Informuje o tom zpravodajský server NBC News.

ČTK

Přečíst článek

Třetí díl série vrací diváky na měsíc obývaný modrými stvořeními. Hrdina předchozích dílů Jake, kterého ztvárnil Sam Worthington, bojuje po boku Neytiri (Zoe Saldaňaová) a dalších obyvatel Pandory proti invazi lidí vedených plukovníkem Quaritchem (Stephen Lang). Američtí filmoví kritici podle webu Variety snímek oceňují jako spektakulární filmovou podívanou, která posouvá vizuální zpracování a emoce na novou úroveň.

První díl série Avatar z roku 2009 je historicky nejvýdělečnějším filmem všech dob, jeho druhé pokračování se v tomto žebříčku nachází na třetím místě. Filmovou sérii o měsíci Pandoře a jeho domorodých obyvatelích Na'vi chce Cameron dokončit v dalších dvou dílech, jejichž premiéry jsou zatím naplánovány na roky 2029 a 2031.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

video

Stanislav Šulc: Avatar je kolosální pohádka s hrozivým záporákem. Člověkem

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Snímek z filmu Avatar (2009)

Avatar po třinácti letech stále láká, podruhé ovládl tržby tuzemských kin

Enjoy

ČTK, duk

Přečíst článek

Nápad zakázat dětem sociální sítě se šíří dál. Teď o něm uvažují Švýcaři

Nápad zakázat dětem sociální sítě se šíří dál. Teď o něm uvažují Švýcaři
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Švýcarsko musí zvýšit úsilí o ochranu děti před riziky spojenými s internetovými sociálními sítěmi. V rozhovoru s listem SonntagsBlick to uvedla švýcarská ministryně vnitra Elisabeth Baumová-Schneiderová. Signalizovala, že je otevřená zákazu přístupu dětí na sociální sítě.

V Austrálii tento měsíc vstoupil v platnost zákon zakazující přístup na sociální sítě dětem mladším 16 let. Podle ministryně by mělo Švýcarsko zvážit podobná opatření. „Debata v Austrálii a v Evropské unii je důležitá, musí se vést i ve Švýcarsku. Já jsem otevřená zákazu sociálních médií,“ uvedla Baumová-Schneiderová.

Co přesně zakázat?

Úřady by nyní podle ministryně měly posoudit, jaké aktivity by měly být omezeny. „Otázka je jednoduchá: Co zakážeme? Používání (sociálních sítí) dětmi? Šíření nebezpečného obsahu? Algoritmy, které cílí na zranitelná místa mladistvých?“ uvedla Baumová-Schneiderová.

Nejen v Austrálii: sociální sítě mladým lidem zakazují i v Evropě. Jenom se to tady nedodržuje

Názory

Zákon, který naštvává americké technologické mediální platformy, od této středy platí v Austrálii. Jde o přísný zákaz používání sociálních sítí lidmi mladšími než 16 let. Podobné zákazy sice ve světě také existují, ale v menší míře a mírnější podobě. O jejich rozšíření se dále diskutuje – a to i v Evropě. Odborníci se neshodnou na tom, jestli to opravdu má smysl, píše v analýze pro Newstream novinář Josef Tuček.

Josef Tuček

Přečíst článek

Podle ministryně se bude v příštím roce na toto téma konat podrobná diskuse. „Nesmíme zapomínat na samotné platformy sociálních médií. Musejí převzít zodpovědnost za obsah, který děti a mladí lidé konzumují,“ uvedla Baumová-Schneiderová.

Australský zákaz přístupu dětí na sociální sítě sklidil chválu ze strany řady rodičů a organizací usilujících o ochranu dětí. Vyvolal ale i kritiku ze strany zastánců svobody projevu a velkých technologických firem, píše agentura Reuters.

Aktualizováno

Španělsko udeřilo na Metu. Zuckerbergova firma musí zaplatit 479 milionů eur za zneužívání dat

Money

ČTK

Přečíst článek
