Labubu mánie. Novodobý mončičák je miliardovým byznysem a magnetem pro spekulace
Čínská figurka Labubu z limitovaných „blind boxů“ se stala globálním hitem sběratelství i investičním fenoménem. Popularita postavičky katapultovala tržby výrobce Pop Mart i jeho akcie na historická maxima. Od začátku roku si titul na hongkongské burze připsal 200 procent.
Za úspěchem Labubu stojí chytrý marketing nedostatku, síla online komunit a emoce, které dokázala přetavit v miliardové tržby pro výrobce Pop Mart – jehož akcie letos patří k nejvýkonnějším na světě.
Možná jste ji zahlédli ve výloze hračkářství, na TikToku nebo na aukčním portálu. Postavička z populární série „The Monsters“ od čínské značky Pop Mart International Group. Figurky Labubu se prodávají jako tzv. blind boxy. To znamená, že s předstihem nevíte, jaký konkrétní kousek kupujete. To pochopitelně zvyšuje napětí, poptávku i spekulaci.
Fenomén Labubu zasáhl svět, cena asijských hraček se šplhá do absurdních úrovní. Jsou hračky skutečně novým druhem alternativních investic, nebo se nacházíme na hranici tržní bubliny, podobné té, kterou způsobila tulipánová horečka v 17. století, zamýšlí se Olívia Lacenová, analytička Wonderinterest Trading.
Labubu dosáhlo ceny jako bitcoin. Je to jak tulipánová horečka, říká analytička
Trhy
Fenomén Labubu zasáhl svět, cena asijských hraček se šplhá do absurdních úrovní. Jsou hračky skutečně novým druhem alternativních investic, nebo se nacházíme na hranici tržní bubliny, podobné té, kterou způsobila tulipánová horečka v 17. století, zamýšlí se Olívia Lacenová, analytička Wonderinterest Trading.
Proč je Labubu tak populární?
Figurku vytvořil hongkongský umělec Kasing Lungv roce 2015 pro knižní trilogii. Figurka vstoupila na trh v roce 2019 ve spolupráci se značkou Pop Mart. Vizuální originalita odlišuje figurku od běžných hraček a oslovuje jak teenagery, tak dospělé sběratele. Každá edice má svůj styl, příběh a vizuální jazyk – od motivů lesního dobrodružství, přes pastelový svět sladkostí až po pohádkové motivy. Tím vzniká hlubší emocionální vazba pro vlastníky.
Pop Mart využívá princip tzv. „scarcity marketingu“. Limitované edice, blind boxy a speciální kolekce. To vytváří pocit exkluzivity a nutí lidi nakupovat impulzivně. V mnoha případech je jedinou možností, jak získat konkrétní figurku, sekundární trh, kde ceny rostou raketově. Čím vzácnější, tím dražší.
Hashtagy jako #labubu nebo #popmart mají stovky milionů zhlédnutí na sociálních sítích. Uživatelé sdílí unboxingy, kolekce, výměny figurek. Vzniká komunita, která žene poptávku víc než reklama. Labubu je vizuálně fotogenická a emoce kolem ní se snadno sdílí, a to má silný multiplikační efekt. I díky tomu se značka Pop Mart se svou ikonickou panenkou řadí mezi nejžhavější spotřebitelské značky Číny, s rostoucím dosahem i mimo asijský trh.
Popularita Labubu by zdaleka nebyla tak masivní, nebýt celebrit a influencerů. Celebrity tady nefungují jako klasické „tváře reklamy“. Mnohé z nich sdílejí Labubu autenticky, jako součást svého každodenního života. Tím vytvářejí dojem, že jde o osobní objekt s příběhem, nikoli produkt, který musíte koupit. A to má pro mladou generaci mnohem větší schopnost přesvědčit než klasická reklama.
Globální fenomén Labubu do určité míry souvisí se sběratelským modelem prodeje společnosti Pop Mart. Ta balí figurky do neprůhledných obalů a zákazníci netuší, co si vlastně koupí. To ale u čínských úřadů vzbuzuje stále větší obavy z dopadů závislosti na zákazníky. Spekulace o regulaci tak poslaly akcie společnosti Pop Martu na hongkongské burze o téměř sedm procent. I tak jde o jednu z nejrychleji rostoucích čínských společností současnosti.
Hračky Labubu v ohrožení. Čínské úřady znepokojuje závislost, kterou vyvolávají
Trhy
Globální fenomén Labubu do určité míry souvisí se sběratelským modelem prodeje společnosti Pop Mart. Ta balí figurky do neprůhledných obalů a zákazníci netuší, co si vlastně koupí. To ale u čínských úřadů vzbuzuje stále větší obavy z dopadů závislosti na zákazníky. Spekulace o regulaci tak poslaly akcie společnosti Pop Martu na hongkongské burze o téměř sedm procent. I tak jde o jednu z nejrychleji rostoucích čínských společností současnosti.
Cena běžné figurky se pohybuje v rozmezí 400 až 500 korun. Na sekundárním trhu ale některé vzácné kusy dosahují desítky i stovky násobků své původní ceny. Dokladem výjimečného postavení Labubu ve světě sběratelství je i rekordní aukce v Hongkongu, kde byla letos vydražena speciální figurína Labubu. Cena přesáhla 150 tisíc amerických dolarů (více než 3,2 milionu korun), čímž se panenka zařadila mezi nejdražší hračky v historii aukcí.
Labubu na burze
Za značkou Labubu stojí čínská společnost Pop Mart, která není jen výrobcem hraček, ale i silným hráčem na kapitálových trzích. Firma vstoupila v roce 2020 na hongkongskou burzu a v letošním roce si získala pozornost celého trhu.
Tržní kapitalizace firmy v červenci letošního roku převýšila 41 miliard dolarů, čímž překonala i zavedené západní výrobce hraček jako Mattel nebo Hasbro. Také to z ní podle dostupných údajů činí 538. nejhodnotnější firmu na světě podle tržní kapitalizace.
Pop Mart v roce 2024 zdvojnásobil své tržby, které meziročně vzrostly o 107 procent. Za první pololetí 2025 firma očekává meziroční nárůst tržeb alespoň o 200 procent oproti stejnému období loňského roku.
Čínská firma Pop Mart, která oblíbené přívěsky Labubu ve tvaru chlupatých příšerek vyrábí, musela do června pozastavit jejich prodej ve svých svých britských obchodech, aby předešla potenciálním bezpečnostním problémům. V prodejnách totiž docházelo ke strkanicím a hádkám o poněkud drahé sběratelské postavičky.
Další tiktokový hit z Asie. O plyšáky Labubu se zákaznice perou, zájem je i v Česku
Zprávy z firem
Čínská firma Pop Mart, která oblíbené přívěsky Labubu ve tvaru chlupatých příšerek vyrábí, musela do června pozastavit jejich prodej ve svých svých britských obchodech, aby předešla potenciálním bezpečnostním problémům. V prodejnách totiž docházelo ke strkanicím a hádkám o poněkud drahé sběratelské postavičky.
Investoři, kteří nakoupili akcii na začátku letošního roku, na konci července sledují zhodnocení dosahující téměř 200 procent. Za posledních dvanáct měsíců akcie Pop Mart vystřelily skoro o 600 procent (k 31. 7. 2025), čímž se zařadily mezi nejvýkonnější tituly na hongkongské burze i globálně.
Psychologie hraje prim
Za růstem Pop Mart nestojí jen dobré výsledky. Stojí za ním také emoce, komunita a FOMO efekt (z anglické zkratky Fear of Missing Out - strach z promeškání příležitosti, pozn. red.). Lidé kupují figurky nejen kvůli designu, ale také ze spekulace, že budou limitované, žádané nebo virální. Kde pro někoho končí sběratelství začíná pro jiného spekulace.
Z investičního pohledu představuje Pop Mart učebnicový příklad firmy, která dokázala monetizovat kulturní trend. Značka si vytvořila loajální komunitu, zvládla e-commerce, omezenou nabídku i silnou produktovou cykličnost. Ale varování je na místě. Co když trend Labubu brzy nahradí jiná postavička? Také hrozí regulační hrozba, například čínské úřady zvažují omezení prodeje blind boxů kvůli možné závislosti u mladých lidí. Alternativní „aktiva“ mohou mít nízkou likviditu, to znamená, že figurku možná prodáte za dvojnásobek, ale také možná nikdy. Stejně jako Pokémon karty nebo LEGO sety, i Labubu může projít vývojem od sběratelské mánie k trvalé značce nebo rychlým vyhasnutím. To je riziko, které k alternativním investicím vždy patří.
Lekce pro investory
Fenomén Labubu je skvělou připomínkou, že investice nejsou jen čísla, ale také příběhy. Příběhy o tom, co lidé chtějí, čemu věří a čeho se bojí. A právě to často hýbe cenami více než fundamenty. Ať už ji sbíráte, obchodujete nebo jen pozorujete z dálky. Rozhodně stojí za to mít ji ve svém investičním slovníku.
Nápojová bistra Bubblify, která figurky Labubu prodávají jako doplňkový sortiment, hlásí extrémní zájem. Většina těchto postaviček se vyprodá během hodiny. Obdobné nákupní a sběratelské šílenství zachvátilo i další světové metropole. V Londýně dokonce z obav z možných zranění ve frontách čínský výrobce pozastavil prodej ve svých obchodech. V Praze k potyčkám zákaznic nedochází, ale hádky se již vyskytly. “Jinak jsou lidé ukáznění,” říká Andrea Fenn, která má koncept Bubblify na starost.
Figurky Labubu již zasáhly i Prahu. Lidé se o ně v prodejnách hádají
Zprávy z firem
Nápojová bistra Bubblify, která figurky Labubu prodávají jako doplňkový sortiment, hlásí extrémní zájem. Většina těchto postaviček se vyprodá během hodiny. Obdobné nákupní a sběratelské šílenství zachvátilo i další světové metropole. V Londýně dokonce z obav z možných zranění ve frontách čínský výrobce pozastavil prodej ve svých obchodech. V Praze k potyčkám zákaznic nedochází, ale hádky se již vyskytly. “Jinak jsou lidé ukáznění,” říká Andrea Fenn, která má koncept Bubblify na starost.
Do Německa dorazil trend jménem Labubu. V Berlíně se dnes otevřel první obchod s těmito sběratelskými plyšovými hračkami čínské společnosti Pop Mart. V deštivém počasí na ně ve frontě čekaly stovky lidí, někteří z nich strávili před obchodem celou noc.
Labubu mánie zasáhla Berlín. Lidé kvůli plyšákům čekali v dešti celou noc
Enjoy
Do Německa dorazil trend jménem Labubu. V Berlíně se dnes otevřel první obchod s těmito sběratelskými plyšovými hračkami čínské společnosti Pop Mart. V deštivém počasí na ně ve frontě čekaly stovky lidí, někteří z nich strávili před obchodem celou noc.