Dětská odrhovačka Baby Shark má 16 miliard zhlédnutí. Její tvůrce to chce zpeněžit

Baby Shark je nejsledovanější video všech dob. Ačkoli jde původně o zlidovělý popěvek, úspěšnou verzi vytvořilo korejské herní a kreativní studio Pingfong Company. Chce upsat akcie na burze.

Děti jsou jednoduchou písničkou Baby Shark fascinovány, dospělí její vlezlost nenávidí. Přesto se z ní stal fenomén. Odrhovačka je se šestnácti miliardami zhlédnutí nejsledovanějším videem všech dob.

Písničku, také specifický tanec a řadu zboží, jež nesou logo a grafiku malého žraloka, vytvořilo korejské studio Pingfond. Podle Bloombergu se firma rozhodla, že vstoupí na burzu v Jižní Koreji. Ve čtvrtek podala žádost o primární veřejnou nabídku akcií (IPO) na korejském trhu Kosdaq zaměřeném na malé a střední firmy.

Pingfong odmítla komentovat velikost úpisu, podle deníku Korea Economic Daily citovaného Bloombergem by se hodnota společnosti mohla vyšplhat až na přibližně 700 miliard wonů (507 milionů dolarů).

Korejská dětská písnička byla zhlédnuta téměř 16 miliardkrát. Přeskočila o více než sedm miliard druhý nejsledovanější klip, Despacito od Luise Fonsiho. Před čtyřmi lety jí pomohl Elon Musk, když na tehdejší síti Twitter – bylo to ještě předtím, než ji koupil – ocenil, že má více zhlédnutí, než je lidí na planetě. Vystřelilo to tehdy akcie spolumajitele studia, Samsung Publishing.

Původní song o malém žralokovi je zlidovělý dětský popěvek a taneček, vznilý patrně na motivy filmu Čelisti ze sedmdesátých let. Začátkem tisíciletí byl populární v německojazyčných zemích. Korejské video Baby Shark vzniklo v roce 2016, tvůrce jej umístil na youtube, ovšem stalo se virálním na sociálních sítích, což raketovně vystřelilo jeho popularitu. Děti po celém světě si žraločí video stále pouštějí, a to i téměř deset let po jeho vydání. Přesto se Pingfong nepodařilo podruhé zopakovat úspěch tohoto megahitu – například píseň Penguin Dance má „jen“ 124 milionů zhlédnutí.

Spoluzakladatel Pingfongu Kim Min-seok vlastní více než 18 procent společnosti, zatímco společnost Samsung Publishing drží téměř 17 procent.