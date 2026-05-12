Stanislav Šulc: Trumpova noční můra se probouzí. Americká inflace brutálně vyrostla

Stanislav Šulc
Americký prezident se bude muset rozhodnout: bude pokračovat v nepopulární válce, která USA vůbec nic nepřináší, nebo jej rostoucí inflace přiměje ke kroku, který si před třemi měsíci ani neuměl představit?

Inflace. Slovo, kterým nynější americký prezident Donald Trump často stavěl svého předchůdce Joea Bidena do pozice neschopného vládce USA. Narativ to byl poměrně jednoduchý: zatímco za Trumpa byla cenová hladina relativně stabilní, za Bidena se inflace utrhla, s čímž demokratický prezident nedokázal nic dělat, zatímco Trump by to vyřešil levou zadní.

Nyní bude Donald Trump konečně moci ukázat, že jeho schopnosti jsou skutečně magické. Americká inflace se totiž utrhnula, meziročně dosáhla růstu o 3,8 procenta, kde naposledy byla v polovině roku 2023. A co je pikantnější: zatímco Biden „jen“ schytal globální inflační vlnu související s řadou geopolitických i ekonomických vlivů (zejména novou válkou na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko), Trump si tuto inflaci v podstatě vyrobil sám tím, že s Izraelem napadl Írán a zjevně nedohlédl veškeré možné dopady.

V důsledku situace na Blízkém východě totiž cena amerických pohonných hmot skokově narostla o zhruba 25 procent, což se postupně (ale rychleji, než bývá obvyklé) propsalo do dalších cen a vyrobilo aktuální skokový růst inflace.

Íránu stačí čekat, jednat musí Trump

Bude to mít dva zásadní dopady, které jsou ale ve skutečnosti dvěma stranami téže mince. Prvním je sražení inflace, k němuž vede jediná cesta. Pokud se prezident Trump bude chtít doma ukázat jako onen zázračný lídr, bude muset poměrně rychle ukončit operace na Blízkém východě. A to nikoli formálně, jak učinil před pár dny, když aby naplnil literu zákona o vedení války, oznámil konec nepřátelských operací vůči Íránu. Tentokrát tak bude muset učinit fakticky, respektive bude muset pracovat na tom, aby globální problém s nedostatkem ropných produktů urychleně skončil.

Jenomže to není pozice, která by pro amerického prezidenta byla komfortní. Je to dokonce pravý opak takové pozice. Írán nyní vidí, že americký lídr má reálný problém doma, čehož bezesporu bude chtít nadále využívat, ostatně veškerá zdržovací taktika íránských představitelů spoléhala přesně na to, že podobný moment nastane.

Jestli si tedy doposud všichni více méně dokázali představit, jak která strana bude reagovat, nyní se posouváme do značně nejisté fáze konfliktu. Íránu teď stačí vyčkávat, Trump musí jednat, a to rychle. Jinak hrozí, že inflační vlna nabude mnohem vyšších údajů, než 3,8 procenta. A to by bylo pro Trumpa mimořádně nemilé.

Válka v Íránu zatím Spojené státy vyšla přibližně na 29 miliard dolarů, tedy asi 600 miliard korun. Uvedl to vysoce postavený činitel Pentagonu. Podle agentury Reuters je aktuální částka o čtyři miliardy dolarů vyšší než odhad z konce dubna.

Co udělá Fed?

Pak tu je ještě jeden faktor, který bude čím dál podstatnější: jednání amerických centrálních bankéřů. V čele Fedu skončí Jerome Powell, který jednal v souladu se zadáním, které mu ukládá zákon. A to se prezidentu Trumpovi nelíbilo. Nahradit by jej měl Kevin Warsh, který je pokládán za většího loajalistu vůči stávajícímu prezidentovi. Cílem Donalda Trumpa přitom jsou nižší sazby, aby se pro americkou vládu stala levnější obsluha obřího dluhu, jež USA mají.

Jenomže to je poněkud třaskavý koktejl, pokud se cyklus vrací zase k vyšší inflaci. Kombinace klesajících sazeb a rostoucí inflace může zadělat na krizi, kterou jsme si v posledních dvou dekádách již dvakrát prošli. V kombinaci s geopolitickou situací, jež je mírně řečeno napjatá, to nevypadá na moc klidné spaní.

Prezident Spojených států Donald Trump pozval na svou cestu do Číny šéfy některých z největších amerických firem. Podle představitele Bílého domu by se k delegaci měli připojit mimo jiné šéf Tesly Elon Musk, šéf Applu Tim Cook, šéf BlackRocku Larry Fink a šéf Boeingu Kelly Ortberg.

Představitel ministerstva obrany Jules Hurst, který má na starosti kontrolu financí, zákonodárcům řekl, že do celkové sumy patří provozní náklady, výdaje na opravy techniky i nákup nového vybavení.

Už při dubnovém vystoupení před výborem pro ozbrojené síly Sněmovny reprezentantů Hurst uvedl, že největší část peněz armáda vydala za munici. Další náklady podle něj směřovaly na provoz a obnovu vybavení.

CNN uvedla vyšší odhad

Televize CNN ale den po dubnovém slyšení přišla s vyšším odhadem. S odkazem na tři zdroje uvedla, že náklady na válku proti Íránu byly už tehdy výrazně vyšší a dosahovaly 40 až 50 miliard dolarů, tedy zhruba 834 miliard až 1,04 bilionu korun.

Válka na Ukrajině

Slova o konci války na Ukrajině pronesl další vysoký představitel Kremlu

Politika

Kreml tvrdí, že konec války na Ukrajině se blíží. Podle Peskova ale zatím není na stole nic konkrétního.

ČTK

Přečíst článek

Podle zdrojů CNN totiž údaj Pentagonu nezahrnuje například náklady na opravy a obnovu amerických základen, které Írán poškodil při odvetných úderech.

Írán podle CNN na začátku války, kterou koncem února odstartovaly americké a izraelské útoky, zasáhl nejméně devět amerických základen v Bahrajnu, Kuvajtu, Iráku, Spojených arabských emirátech a Kataru.

Polovina vlastníků nemovitostí v nejbližších letech plánuje rekonstrukci, nejčastěji koupelny či kuchyně. Tím si zvýší hodnotu svého bytu či domu. Zapomínají ale na aktualizaci pojistky, ukázal průzkum KB Pojišťovny.

Průzkum ukázal, že nejvíc lidí (37 procent) počítá při rekonstrukci bytu či domu s investicí 200 až 250 tisíc korun, dalších 21 procent s půl milionem až milionem korun a 30 procent si na rekonstrukci vyhradilo 200 tisíc korun. Dalších 11,6 procenta si naplánovalo úpravy za více než milion korun.

Stavebníci nemyslí na pojištění

Stavební úpravy se samozřejmě projeví v hodnotě nemovitosti, která vzroste, mnohdy i velmi významně. To by mělo zohlednit i majetkové pojištění. „Průzkum však ukázal, že téma pojištění zůstává při rekonstrukcích často stranou, a to i u částek kolem půl milionu a výše. Právě v těchto případech je nutné zkontrolovat nastavení pojistné smlouvy. Alarmující je, že třetina investorů nad aktualizací nepřemýšlela anebo to nemá v plánu,“ konstatuje produktový manažer KB Pojišťovny Martin Svoboda.

Podle průzkumu 17 procent stavebníků o úpravě pojištění v souvislosti s rekonstrukcí vůbec neuvažovalo, dalších 17 procent ji zatím řešit nebude, a to přitom sedm stavebníků z deseti hodlá rekonstrukci zahájit do dvou let. Čtyři procenta dokonce pojištění nemovitosti vůbec nemají sjednané. „U částek kolem půl milionu a výše, u kterých je žádoucí nad aktualizací pojištění vážně uvažovat, to více než třetina dotázaných investorů nemá v plánu,“ uvádí závěry průzkumu.

Podpojištění není žádoucí

Obecně platí, že neaktualizovaná pojistka nemusí i přes svou automatickou indexaci případnou pojistnou událost plně pokrýt. Jak ale podtrhuje Martin Svoboda, u KB Pojišťovny tahle matematika neplatí, protože společnost nabízí pojištění nemovitosti bez pojistné částky. „Naše pojištění je nastavené tak, že pokud se nemění plocha nemovitosti, není nutné do smlouvy nijak zasahovat,“ vysvětluje Svoboda. To platí i tehdy, když jde třeba o výměnu střechy, zateplení či instalaci střešních solárních panelů. Ale pozor – pokud by si člověk umístil panely mimo střechu, třeba na zahradu, už je nutné pojištění změnit, protože základním parametrem, s nímž pojištění pracuje, je plocha.

Aktualizaci pojištění by si ze stejného důvodu vyžádala třeba i přístavba domu anebo výstavba vedlejších staveb, jako jsou garáže, pergoly či bazény. Dalším důvodem, přes který, lidově řečeno, nejede vlak, je rozvod manželství či úmrtí.

Další impuls pro změnu pojistky

Kdo se chystá rekonstruovat nebo stavět, měl by myslet také na škody, které mohou nastat během rekonstrukce. Kvůli stavebním úpravám se může ledasco rozbít, může dojít i k poškození majetku souseda, bohužel dochází i ke krádeži stavebního materiálu. Jak upozorňuje produktová specialistka KB Pojišťovny Jana Šimková, takové pojistné případy obvykle pojistka kryje. Je však třeba seznámit se s pojistnými podmínkami a dát si pozor na výluky, které se vztahují právě na období výstavby či rekonstrukce nemovitosti. Všechny anebo téměř všechny pojišťovny podle ní uplatňují výluku na rozbití skla (okna, dveře, spotřebiče, nábytek, prosklení krbu) a dále na škody způsobené zatečením atmosférických srážek, kdy je například na domě při výměně střechy špatně umístěná plachta.

„Většina majetkových pojistek má v základu anebo si lze připojistit rozbití skla z jakéhokoliv důvodu. I když si sklo rozbijete neúmyslně sami, protože vám třeba něco upadne na skleněný stůl. Je tam ale výluka, že se to rozbití nesmí vztahovat k nemovitosti ve výstavbě anebo v rekonstrukci. Protože v takovém případě se v budově pracuje, pohybují se tam dělníci a podobně, je tam obrovské riziko, že k rozbití dojde. A my takové škody máme a na základě našich obchodních podmínek je zamítáme,“ vysvětluje Šimková.

Výluk, kdy pojišťovna určité škody neuhradí, je ale podle Šimkové na pojistném trhu celá řada. Proto není od věci se ještě před zahájením oprav či úprav s pojišťovacími experty poradit. KB Pojišťovna poskytuje při sjednání nové pojistky před rekonstrukcí slevu na první rok ve výši 30 procent.

Krádeže a škody na sousedově majetku

V případě krádeže stavebního materiálu je důležité, kde a jak byl materiál uložen. Pokud byl uvnitř stavby, za plotem anebo ve stavební boudě se zámkem, je krádež brána jako překonání překážky a škodu pojišťovna uhradí.

Záležitostí, kterou výstavba či rekonstrukce činí specifickou, je podle Jany Šimkové odpovědnost za škody způsobené třetí osobě. „Může se stát, že nastane nějaká škoda na majetku souseda. Třeba dojde k překopnutí kabelu, který souvisí s vedlejší nemovitostí, k vyplavení vedlejšího bytu a podobně. Pokud jde o důsledek větší rekonstrukce, tak pojišťovna takovou škodu většinou hradit nebude, protože takové úpravy by měli dělat odborníci,“ podtrhuje.

Posouzení, zda šlo jen o drobné práce, které je možné uhradit v rámci pojištění osobní odpovědnosti, anebo větší práce, které pod tuto pojistnou ochranu nespadají, je podle produktové specialistky KB Pojišťovny vysoce individuální záležitostí.

