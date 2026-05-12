Stanislav Šulc: Trumpova noční můra se probouzí. Americká inflace brutálně vyrostla
Americký prezident se bude muset rozhodnout: bude pokračovat v nepopulární válce, která USA vůbec nic nepřináší, nebo jej rostoucí inflace přiměje ke kroku, který si před třemi měsíci ani neuměl představit?
Inflace. Slovo, kterým nynější americký prezident Donald Trump často stavěl svého předchůdce Joea Bidena do pozice neschopného vládce USA. Narativ to byl poměrně jednoduchý: zatímco za Trumpa byla cenová hladina relativně stabilní, za Bidena se inflace utrhla, s čímž demokratický prezident nedokázal nic dělat, zatímco Trump by to vyřešil levou zadní.
Nyní bude Donald Trump konečně moci ukázat, že jeho schopnosti jsou skutečně magické. Americká inflace se totiž utrhnula, meziročně dosáhla růstu o 3,8 procenta, kde naposledy byla v polovině roku 2023. A co je pikantnější: zatímco Biden „jen“ schytal globální inflační vlnu související s řadou geopolitických i ekonomických vlivů (zejména novou válkou na Ukrajině, kterou rozpoutalo Rusko), Trump si tuto inflaci v podstatě vyrobil sám tím, že s Izraelem napadl Írán a zjevně nedohlédl veškeré možné dopady.
V důsledku situace na Blízkém východě totiž cena amerických pohonných hmot skokově narostla o zhruba 25 procent, což se postupně (ale rychleji, než bývá obvyklé) propsalo do dalších cen a vyrobilo aktuální skokový růst inflace.
Íránu stačí čekat, jednat musí Trump
Bude to mít dva zásadní dopady, které jsou ale ve skutečnosti dvěma stranami téže mince. Prvním je sražení inflace, k němuž vede jediná cesta. Pokud se prezident Trump bude chtít doma ukázat jako onen zázračný lídr, bude muset poměrně rychle ukončit operace na Blízkém východě. A to nikoli formálně, jak učinil před pár dny, když aby naplnil literu zákona o vedení války, oznámil konec nepřátelských operací vůči Íránu. Tentokrát tak bude muset učinit fakticky, respektive bude muset pracovat na tom, aby globální problém s nedostatkem ropných produktů urychleně skončil.
Jenomže to není pozice, která by pro amerického prezidenta byla komfortní. Je to dokonce pravý opak takové pozice. Írán nyní vidí, že americký lídr má reálný problém doma, čehož bezesporu bude chtít nadále využívat, ostatně veškerá zdržovací taktika íránských představitelů spoléhala přesně na to, že podobný moment nastane.
Jestli si tedy doposud všichni více méně dokázali představit, jak která strana bude reagovat, nyní se posouváme do značně nejisté fáze konfliktu. Íránu teď stačí vyčkávat, Trump musí jednat, a to rychle. Jinak hrozí, že inflační vlna nabude mnohem vyšších údajů, než 3,8 procenta. A to by bylo pro Trumpa mimořádně nemilé.
Válka v Íránu zatím Spojené státy vyšla přibližně na 29 miliard dolarů, tedy asi 600 miliard korun. Uvedl to vysoce postavený činitel Pentagonu. Podle agentury Reuters je aktuální částka o čtyři miliardy dolarů vyšší než odhad z konce dubna.
Co udělá Fed?
Pak tu je ještě jeden faktor, který bude čím dál podstatnější: jednání amerických centrálních bankéřů. V čele Fedu skončí Jerome Powell, který jednal v souladu se zadáním, které mu ukládá zákon. A to se prezidentu Trumpovi nelíbilo. Nahradit by jej měl Kevin Warsh, který je pokládán za většího loajalistu vůči stávajícímu prezidentovi. Cílem Donalda Trumpa přitom jsou nižší sazby, aby se pro americkou vládu stala levnější obsluha obřího dluhu, jež USA mají.
Jenomže to je poněkud třaskavý koktejl, pokud se cyklus vrací zase k vyšší inflaci. Kombinace klesajících sazeb a rostoucí inflace může zadělat na krizi, kterou jsme si v posledních dvou dekádách již dvakrát prošli. V kombinaci s geopolitickou situací, jež je mírně řečeno napjatá, to nevypadá na moc klidné spaní.
Prezident Spojených států Donald Trump pozval na svou cestu do Číny šéfy některých z největších amerických firem. Podle představitele Bílého domu by se k delegaci měli připojit mimo jiné šéf Tesly Elon Musk, šéf Applu Tim Cook, šéf BlackRocku Larry Fink a šéf Boeingu Kelly Ortberg.
