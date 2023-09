AKTUALIZOVÁNO: Česko je velmocí, co se týče památek na seznamu UNESCO. Další je Žatec a chmelařská krajina

Česko je velmocí, co se týče památek zapsaných na seznamech světového dědictví UNESCO. Sedmnáctou v pořadí se dnes stal Žatec a krajina žateckého chmele.

Žatec a krajina žateckého chmele se dnes staly součástí světového dědictví UNESCO. O zápisu rozhodl Mezivládní Výbor pro světové dědictví na svém 45. rozšířeném zasedání v Rijádu. Pro Českou republiku to je sedmnáctý zápis na seznam světového přírodního a kulturního dědictví. Zároveň jde o první chmelařskou krajinu na světě, která získala tento status. O zápisu informovalo české ministerstvo kultury.

Nominace chmelařské krajiny navázala na původní koncept s názvem Žatec – město chmele, který Výbor pro světové dědictví v roce 2018 doporučil přepracovat tak, aby obsahoval i stále produkční krajinu.

Jak vypadal sběr chmele v minulosti? Podívejte se:

Zápis přinese městu nové příležitosti pro rozvoj a propagaci. O umístění na seznam UNESCO usilovalo od roku 2007, kdy bylo ještě samotné město Žatec zapsáno na indikativní seznam. „Je to vůbec poprvé, co byla zapsána chmelařská oblast. I to svědčí o výjimečnosti, na kterou můžeme být právem hrdí," uvedl starosta Žatce Radim Laibl (ANO).

„Jsem nesmírně potěšen, že se tuto nominaci podařilo zapsat na seznam světového dědictví, neboť pěstování chmele, našeho zeleného zlata, je neodmyslitelně spjato s českou kulturou. Věřím, že nová památka světového dědictví přinese této lokalitě nejen potvrzení jejích výjimečných hodnot, ale i impuls k dalšímu rozvoji, lepší ochranu a posílení spolupráce na poli památkové péče, turistického ruchu či propagace," řekl ministr kultury Martin Baxa (ODS).

Žatec a krajina žateckého chmele představují svědectví o silné, po staletí živé kulturní tradici pěstování a zpracování chmele. Zapsaná památka se skládá ze dvou částí, které společně ilustrují cyklus pěstování, zpracování a obchodování s nejznámější odrůdou chmele na světě – Žateckým poloraným červeňákem.

Tradice dlouhá 700 let

První část tvoří krajina s chmelnicemi a vesnicemi Trnovany a Stekník včetně stejnojmenného zámku. Druhou část představuje historické centrum Žatce spolu s jeho průmyslovou čtvrtí z 19. století, ve které je největší koncentrace staveb spojených se zpracováním chmele a obchodováním. Obě části jsou propojené řekou Ohří.

Lokalita a její chmelařské stavební dědictví svědčí o tradici dlouhé přes 700 let, která pokračuje dodnes i přes velké demografické změny v různých obdobích historie. V krajině se nachází řada prvků od tradičních chmelnic přes budovy sloužící k sušení, balení, certifikaci a skladování chmele až po části historické dopravní sítě silnic, železnice, řeky Ohře a dalších vodních toků.

