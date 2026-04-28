Michal Nosek: Když národ vyměnil „ještě jedno“ za minerálku
Existují dějinné zlomy, které poznáme hned. Revoluce, války, pády režimů. A pak ty české. Například chvíle, kdy si po druhém pivu někdo objedná vodu. To už není životní styl. To je civilizační událost.
Češi pijí méně, říkají statistiky. Hospody zavírají. „Jdu na jedno“ už někdy opravdu znamená jít na jedno, což je jazykový i kulturní rozvrat. Po generace byla hospoda neformálním parlamentem. Řešila se tam vláda, hokej, ceny másla i metafyzika. Od Poslanecké sněmovny se hospoda lišila hlavně lepším pivem a menším počtem kariéristů.
Dnes místo štamgastů nastupují lidé, kteří po cyklo vyjížďce diskutují o fermentaci kombuchy a místo čtvrtého ležáku touží po ionťáku. Pokrok nelze zastavit. Pivo samo prošlo zvláštní proměnou. Dřív se pilo. Dnes se degustuje. Dřív byl ležák samozřejmost. Dnes má původ, příběh a citrusový dozvuk.
České pivovary loni uvařily 19,96 milionu hektolitrů piva, což je o 894 tisíc hektolitrů méně než v roce 2024, tedy o 4,3 procenta. V porovnání s rokem 2019 pokles činí 1,6 milionu hektolitrů, uvedl Tomáš Slunečko, výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven. Pokles produkce podle něj způsobil nižší export, postupný odklon od konzumace alkoholu i přesun konzumace piva mimo podniky. Růst si loni naopak udrželo nealkoholické pivo.
Člověk si někdy nepřipadá, že jde na pivo, ale že vstupuje do marketingového pekla. Jistě, je to zdravější. Národ, který dlouho považoval hydrataci za slabost, objevil vodu. To je jistý posun.
Místo piva internet
Jen s ústupem hospod mizí i zvláštní demokratický prostor, kde vedle sebe seděl zedník, profesor a místní blázen a všichni měli stejné právo mluvit nesmysly. Internet tuto instituci nahradil. Bohužel bez piva a v izolaci, v čemž to je možná problém.
Sociální sítě sice nabízejí nekonečné hospodské řeči, jen bez reality, bez hospodského smradu, bez výčepního a bez okamžiku, kdy někdo po třetím pivu pronese něco tak absurdního, že se celá debata očistí smíchem. To nebyl detail. To byla sociální infrastruktura.
Země, která kdysi povýšila „jít na jedno“ na filozofickou kategorii, dnes počítá kalorie a střídá alkohol s minerálkou a přemílá mantru longevity. To není jen změna vkusu. To není ani reformace. Pro Česko to je dějinný zlom, který přichází ve džbánu s citronem.