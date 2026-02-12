Pivovary objevují lehčí budoucnost. Slabší piva míří na fitness generaci
České pivovary reagují na proměnu spotřebitelských návyků. Stále více z nich uvádí na trh piva s minimem cukru a nižším obsahem alkoholu, která oslovují především mladší ročníky, sportovce či lidi držící dietu. Zatím jde o menší segment, poptávka ale podle výrobců roste.
Piva s nízkým obsahem sacharidů a slabším procentem alkoholu se postupně zabydlují i na českém trhu. Vaří je malé řemeslné pivovary i velcí hráči a cílí na zákazníky, kteří chtějí skloubit chuť piva se zdravějším životním stylem.
Například nepomucký pivovar uvedl na trh novinku „Low Carb Ale“. Podle sládkové Žanety Petružálkové vzniklo pivo jako reakce na rostoucí fitness trend. „Hodně lidí cvičí a nechtějí si pak dát dvě dvanáctky. Naše pivo má minimum zbytkového cukru a výrazně méně kalorií. Myšlenka byla jednoduchá – dát si pivo a nemít výčitky,“ popsala.
Nápoj je silně prokvašený, laboratorně certifikovaný a obsahuje zhruba 3,2 procenta alkoholu. Pivovar zdůrazňuje, že i přes „lehčí“ parametry si zachovává plnou chuť.
Mladí pijí méně, ale vybírají víc
Podle zástupců pivovarů se mění i samotná pivní kultura. Mladší generace už nepije ve velkém, ale spíše ochutnává. „Nedají si deset piv za večer. Dají si tři čtyři kvalitní a sledují kalorie i životní styl,“ uvedl marketingový šéf nepomuckého pivovaru Tomáš Sladký. Právě to byl podle něj impuls přinést na trh nový typ produktu.
Podobnou zkušenost má i pražský pivovar Board, který vaří osmistupňový „Lowcarb – session brut IPA“ s přibližně tříprocentním alkoholem.
„Kupují si ho hlavně lidé, kteří do sebe nechtějí dostat hromadu cukru. Klasický pivař si ho často nevezme, protože je pro něj slabé,“ řekl sládek Michael Král. Odběrateli jsou podle něj bary, pivotéky i sportoviště.
Pivo je výrobně srovnatelně nákladné jako silnější ležáky, používají se ale aromatické zahraniční chmely, například americké odrůdy. „Už nejméně polovina naší produkce jde tímto zdravějším směrem,“ dodal.
Do segmentu vstupují i velké pivovary
Nízkosacharidová piva nenabízejí jen minipivovary. Plzeňský Prazdroj má v portfoliu už několik let Gambrinus Dry. „Díky vyššímu prokvašení vycházíme vstříc pivařům, kteří preferují moderní životní styl a chtějí pít pivo s menším obsahem cukrů. Přesto si zachovává klasické chuťové vlastnosti,“ uvedl mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář. Prodeje této varianty sice meziročně rostou, stále však patří k menším segmentům nabídky.
Návrat staré myšlenky
Podle pivovarského experta Josefa Krýsla nejde o úplně nový fenomén. Připomíná takzvané dia pivo, které se v Česku prodávalo už před desítkami let.
„Mělo také velmi nízký obsah nezkvasitelných cukrů. Zpočátku se pilo jako novinka, ale zájem postupně klesal,“ uvedl.
Upozorňuje také na technologickou výzvu: udržet správnou chuťovou rovnováhu. Nízkosacharidová piva bývají méně hořká, a je proto nutné dobře vybalancovat sladkost a hořkost.
Zatím doplněk, ne revoluce
Pokud by se segment výrazněji rozšířil, velké pivovary by podle odborníků reagovaly rychle. V současnosti ale zůstává spíše doplňkem trhu.
