Pivovary objevují lehčí budoucnost. Slabší piva míří na fitness generaci

Pivovary objevují lehčí budoucnost. Slabší piva míří na fitness generaci

Mladí pijí pivo méně
České pivovary reagují na proměnu spotřebitelských návyků. Stále více z nich uvádí na trh piva s minimem cukru a nižším obsahem alkoholu, která oslovují především mladší ročníky, sportovce či lidi držící dietu. Zatím jde o menší segment, poptávka ale podle výrobců roste.

Piva s nízkým obsahem sacharidů a slabším procentem alkoholu se postupně zabydlují i na českém trhu. Vaří je malé řemeslné pivovary i velcí hráči a cílí na zákazníky, kteří chtějí skloubit chuť piva se zdravějším životním stylem.

Například nepomucký pivovar uvedl na trh novinku „Low Carb Ale“. Podle sládkové Žanety Petružálkové vzniklo pivo jako reakce na rostoucí fitness trend. „Hodně lidí cvičí a nechtějí si pak dát dvě dvanáctky. Naše pivo má minimum zbytkového cukru a výrazně méně kalorií. Myšlenka byla jednoduchá – dát si pivo a nemít výčitky,“ popsala.

Nápoj je silně prokvašený, laboratorně certifikovaný a obsahuje zhruba 3,2 procenta alkoholu. Pivovar zdůrazňuje, že i přes „lehčí“ parametry si zachovává plnou chuť.

Mladí pijí méně, ale vybírají víc

Podle zástupců pivovarů se mění i samotná pivní kultura. Mladší generace už nepije ve velkém, ale spíše ochutnává. „Nedají si deset piv za večer. Dají si tři čtyři kvalitní a sledují kalorie i životní styl,“ uvedl marketingový šéf nepomuckého pivovaru Tomáš Sladký. Právě to byl podle něj impuls přinést na trh nový typ produktu.

Podobnou zkušenost má i pražský pivovar Board, který vaří osmistupňový „Lowcarb – session brut IPA“ s přibližně tříprocentním alkoholem.

„Kupují si ho hlavně lidé, kteří do sebe nechtějí dostat hromadu cukru. Klasický pivař si ho často nevezme, protože je pro něj slabé,“ řekl sládek Michael Král. Odběrateli jsou podle něj bary, pivotéky i sportoviště.

Pivo je výrobně srovnatelně nákladné jako silnější ležáky, používají se ale aromatické zahraniční chmely, například americké odrůdy. „Už nejméně polovina naší produkce jde tímto zdravějším směrem,“ dodal.

Do segmentu vstupují i velké pivovary

Nízkosacharidová piva nenabízejí jen minipivovary. Plzeňský Prazdroj má v portfoliu už několik let Gambrinus Dry. „Díky vyššímu prokvašení vycházíme vstříc pivařům, kteří preferují moderní životní styl a chtějí pít pivo s menším obsahem cukrů. Přesto si zachovává klasické chuťové vlastnosti,“ uvedl mluvčí pivovaru Zdeněk Kovář. Prodeje této varianty sice meziročně rostou, stále však patří k menším segmentům nabídky.

Návrat staré myšlenky

Podle pivovarského experta Josefa Krýsla nejde o úplně nový fenomén. Připomíná takzvané dia pivo, které se v Česku prodávalo už před desítkami let.

Mělo také velmi nízký obsah nezkvasitelných cukrů. Zpočátku se pilo jako novinka, ale zájem postupně klesal,“ uvedl.

Upozorňuje také na technologickou výzvu: udržet správnou chuťovou rovnováhu. Nízkosacharidová piva bývají méně hořká, a je proto nutné dobře vybalancovat sladkost a hořkost.

Zatím doplněk, ne revoluce

Pokud by se segment výrazněji rozšířil, velké pivovary by podle odborníků reagovaly rychle. V současnosti ale zůstává spíše doplňkem trhu.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Brno dohání Prahu. Ceny starších bytů tam rostly rychleji

Brno
Profimedia
nst
nst

Střední cena za metr čtvereční staršího bytu v Praze se na konci loňského roku vyšplhala na 143 tisíc korun, a dostala se tak na úroveň, na které se ještě nedávno pohybovaly ceny prodávaných bytů v novostavbách. Meziročně se tato cena zvýšila o 11,5 procenta. V Brně rostla cena starších bytů o 13 procent, říká analýza realitní kanceláře Maxima Reality, která vychází z údajů v katastru nemovitostí.

Zatímco na konci roku 2024 se střední cena prodaných bytů za metr čtvereční pohybovala na úrovni 128 tisíc korun, o rok později už to bylo už 143 tisíc korun. Ještě na konci roku 2020 to přitom bylo 93 tisíc korun.

V absolutních číslech se mediánová cena prodaného pražského bytu v loňském roce vyšplhala na 7,6 milionů korun ze 6,9 milionů korun na konci roku 2024. Prodejní ceny starších bytů v Praze se na konci loňského roku dostaly na úroveň, za kterou se ještě před pár lety prodávaly byty v novostavbách.

„Očekávám, že růst cen bude pokračovat i v letošním roce, byť tempo bude spíše zpomalovat, protože dlouhodobě převyšuje růst mezd, což pravděpodobně povede k mírnému oslabování poptávky,“ tvrdí Jakub Šolar, obchodní ředitel Maxima Reality.

Ceny se přibližují

V porovnání s jinými regiony Česka rostly ceny v Praze loni spíše pomaleji. Cena za metr čtvereční se v celém Česku mezi lety 2024 a 2025 zvýšila o 16,3 procenta. V Brně vyrostly na konci loňského roku ceny starších bytů meziročně o třináct procent a jejich cena za metr čtvereční se dostala nad částku 117 tisíc korun. „Rychlejší růst cen přispěl k tomu, že se rozdíl mezi cenou staršího bytu v Praze a v Brně přiblížil na necelých 26 tisíc korun za metr čtvereční,“ říká Šolar.

V loňském roce se v Praze prodalo rekordních 10 714 starších bytů, což je o téměř 16 procent více než v roce 2024. V Praze se za posledních šest let nikdy neprodalo více starších bytů. Tento vývoj koresponduje s vývojem v Brně i s vývojem českého trhu jako celku. K meziročnímu překonání objemu prodaných starších bytů o zhruba šestnáct procent došlo i souhrnně na celém českém trhu.

V Praze jsou velké cenové rozdíly v závislosti na lokalitě. Na Černém Mostě, v Bohnicích nebo na Hájích se cena loni pohybovala okolo 115 tisíc korun za metr, v Holešovicích, Karlíně, Dejvicích nebo na Smíchově přesáhla 150 tisíc korun. Střední cena staršího bytu na Smíchově byla 10,6 milionů korun, na Černém Mostě 6,9 milionů.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

