Kevin Warsh míří do čela Fedu. Trhy znejistěly kvůli sazbám

Ivana Pečinková

Příští zasedání Fedu v červnu už patrně povede jeho nový předseda Kevin Warsh. Končící šéf americké centrální banky Jerome Powell ale nestandardně chce zůstat v Radě guvernérů.

Americký Senát v noci na dnešek evropského času zvolil členem Rady guvernérů Federálního rezervního systému (Fed) právníka a finančníka Kevina Warshe. Podle agentury Reuters skončil výsledek hlasování poměrem 51 ku 45, přičemž z řad demokratických senátorů podpořil nominaci pouze John Fetterman z Pensylvánie. Funkční období člena Rady guvernérů Fedu představuje 14 let. Hlasování o Warshovi coby předsedovi Fedu by mělo proběhnout pravděpodobně ve středu.

Kevin Warsh je favoritem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho dosavadní cesta do Rady Fedu nebyla jednoduchá. V dubnu procházel náročným „grilováním“ v klíčovém bankovním výboru Senátu, kde na něj pršely zejména otázky týkající se toho, jak bude hájit nezávislost americké centrální banky. Nezávislá měnová politika se dostala do centra pozornosti v souvislosti se sdíleným názorem, že prezident Trump Warshe podporuje proto, že od něj očekává snížení úrokových sazeb.

Dalším středobodem zájmu senátorů byla otázka osobního majetku a s tím souvisejících aktivit Kevina Warshe. V oficiálním přiznání uvedl jmění přesahující 100 milionů dolarů (asi 2,1 miliardy korun). Šlo o vlastnictví poradenské společnosti Vicarage LLC, podíly v investičních fondech a také spolupráci s investiční společností Duquesne Family Office.

Dosavadnímu předsedovi americké centrální banky Jeromu Powellovi končí jeho čtyřleté období na nejvyšším postu tento pátek. Powell však 29. dubna na tiskové konferenci prohlásil, že chce setrvat v Radě guvernérů i po skončení svého mandátu předsedy Rady. Jeho členství v Radě je platné do roku 2028. Takový přístup je vzhledem k dosavadní praxi neobvyklý. Předchozí šéfové Fedu na své členství v Radě rezignovali. Powell svůj záměr odůvodnil tím, že jde o reakci na sérii právních útoků na Fed, které ohrožují schopnost centrální banky provádět měnovou politiku bez ohledu na politické faktory.

Nejbližší hlasování Fedu o úrokových sazbách, které je plánováno na 16. až 17. června, by se mohlo uskutečnit už za Warshova předsednictví. Na pozadí vývoje v Perském zálivu a jeho důsledků pro americkou inflaci, která se v dubnu zvýšila na 3,8 procenta, finanční trhy změnily svá očekávání ohledně dalšího vývoje základních sazeb Fedu. Zatímco dříve doufaly v postupné snižování v průběhu letošního roku, nyní očekávají naopak růst sazeb. Vadí jim také nejistota, která pramení z toho, že Kevin Warsh avizoval, že chce ukončit éru „forward guidance“, tedy praxi, kdy Fed dopředu signalizoval trhům, jaké kroky se chystá udělat.

Inflace se po březnovém zpomalení znovu zvedla a vrátila se na nejvyšší úroveň od loňského podzimu. Hlavním důvodem jsou dražší pohonné hmoty, které dál reagují na napětí na Blízkém východě.

Spotřebitelské ceny v Česku rostou nejrychleji za půl roku. V dubnu meziroční inflace zrychlila na 2,5 procenta z březnových 1,9 procenta. Zdražování znovu táhly hlavně pohonné hmoty. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který potvrdil svůj předběžný odhad. Ve srovnání s předchozím měsícem se spotřebitelské ceny zvýšily o 0,5 procenta.

Dubnová inflace byla nejvyšší od loňského října, kdy spotřebitelské ceny meziročně stouply také o 2,5 procenta. Pohonné hmoty v posledních měsících zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě, dražší paliva se ale podle dřívějšího vyjádření analytiků zatím neprojevila v dalších položkách spotřebního koše. Zboží v dubnu úhrnem meziročně zdražilo o 1,1 procenta a ceny za služby stouply o 4,8 procenta.

Zdražilo nájemné i teplo

Ceny pohonných hmot a maziv se v dubnu proti stejnému loňskému období zvýšily téměř o čtvrtinu po březnovém růstu o 13 procent. O téměř šest procent v dubnu zdražily likéry a destiláty, víno i tabákové výrobky a o 2,7 procenta piva. Nájemné se zvýšilo o 6,3 procenta, vodné i stočné o téměř čtyři procenta, zdražilo i teplo a teplá voda. Ceny elektřiny meziročně klesly o 11,6 procenta a zemního plynu o 5,6 procenta.

Náklady vlastnického bydlení vzrostly o 5,5 procenta zejména v důsledku zdražení nových nemovitostí, uvedl ČSÚ. Stravovací služby v dubnu meziročně zdražily o čtyři procenta a ubytovací služby o 6,4 procenta. Ceny rekreačních služeb stouply o 6,1 procenta.

„Naopak na meziroční snižování celkové cenové hladiny působily v dubnu opět ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje,“ napsal ČSÚ. Snížily se o 1,3 procenta. O víc než 30 procenty zlevnily brambory, o téměř 29 procent klesly ceny polotučného trvanlivého mléka, o víc než čtvrtinu másla a o 15,6 procenta vepřového masa. Pokračoval pokles cen oděvů a obuvi. Za oděvy lidé platili meziročně o 2,1 procenta méně, za obuv o 4,6 procenta méně.

Statistici dnes také zveřejnili údaje o zahraničním obchodu za letošní březen. Vývozní i dovozní ceny v Česku meziročně opět klesly, ale meziměsíčně rostly. Oproti loňskému březnu se ceny ve vývozu snížily o 1,8 procenta a v dovozu o dvě procenta. Meziměsíčně vývozní ceny stouply o 1,6 procenta a dovozní o 2,5 procenta. „V březnu byly ceny vývozu a dovozu ovlivněny vývojem kurzu koruny vůči euru a dolaru a růstem světových cen ropy,“ sdělil vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.

„Meziměsíčně značně rostly ceny koksu a rafinovaných ropných produktů, ve vývozu o 33 procent a v dovozu o 44,4 procenta,“ doplnil Klimeš. O desítky procent se zvedly dovozní i vývozní ceny koksu a ropných produktů také meziročně. Klesly naopak třeba vývozní ceny papíru, chemických látek a přípravků nebo potravinářských výrobků a v dovozu ceny oděvů, textilií a potravinářských výrobků.

Česko má jasno. Dětem do 15 let sociální sítě nepatří. Osm z deseti lidí by jim je dle aktuálního průzkumu zakázalo. Což je krásný důkaz, že jako společnost pořád věříme ve výchovu. Zejména tu, která začíná slovy: „Ty to mít nebudeš, protože já na tom trávím šest hodin denně.“

Rodiče se obávají, že děti na sítích přicházejí o pozornost, empatii, čas, spánek i schopnost vést normální rozhovor. Tedy přesně o ty věci, o které přišli jejich rodiče už dávno, jen tomu říkají sledování zpráv, pracovní komunikace nebo „já jen odpovídám na komentář“.

Sociální sítě jsou vlastně geniální vynález. Slibovaly spojení lidí, a výsledkem je, že sedíme vedle sebe na gauči a posíláme si reels, místo abychom se na sebe podívali. Dřív se rodina hádala u večeře. Dneska se nehádá vůbec, protože každý vede tři bitvy současně. S algoritmem, cizím člověkem v diskuzi a vlastní potřebou ještě jednou zkontrolovat, jestli někdo nelajknul fotku snídaně.

Zákaz pro děti do 15 let tedy zní rozumně. Jen je trochu otázka, proč skončit tak nízko. Co takhle zákaz do 18 let? Do 30? Do důchodu? Případně úplně pro všechny, kromě lidí, kteří umějí položit mobil displejem dolů a skutečně ho deset minut nezvednout. Těch je málo, mohli by dostat výjimku jako chráněný druh.

Argument, že sociální sítě jsou pro mladé škodlivé, je nepochybně silný. Jenže ony už dávno nejsou sociální ani pro staré. Společenský kontakt nahradily veřejnou údržbou ega, rodinné album reklamou na vlastní život a hospodskou debatu nekonečným kolotočem lidí, kteří si navzájem vysvětlují, že ostatní jsou ovce.

Možná bychom tedy místo otázky, zda zakázat sociální sítě dětem, měli položit odvážnější otázku. Proč jsme je vůbec kdy povolili dospělým? Dítě si aspoň myslí, že když dostane padesát lajků, svět je lepší místo. Dospělý si po padesáti lajcích myslí, že má mandát reformovat školství, zdravotnictví a zahraniční politiku. O sportu, umění a architektuře nemluvě.

A tak možná přijde den, kdy stát zavede digitální zbrojní průkaz. Chceš účet na sociální síti? Dolož, že poznáš ironii, zvládneš nesdílet poplašnou zprávu, víš, že caps lock není argument, a vydržíš nesouhlasit, aniž bys někoho označil za vlastizrádce, komunistu, fašistu nebo ovci.

Do té doby nezbývá než dětem zakazovat mobily, dospělým doporučovat sebereflexi a celé společnosti připomenout, že sociální síť je trochu jako cirkulárka. Užitečná věc, dokud s ní člověk nezačne krájet vlastní duševní zdraví.

