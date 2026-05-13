Kevin Warsh míří do čela Fedu. Trhy znejistěly kvůli sazbám
Příští zasedání Fedu v červnu už patrně povede jeho nový předseda Kevin Warsh. Končící šéf americké centrální banky Jerome Powell ale nestandardně chce zůstat v Radě guvernérů.
Americký Senát v noci na dnešek evropského času zvolil členem Rady guvernérů Federálního rezervního systému (Fed) právníka a finančníka Kevina Warshe. Podle agentury Reuters skončil výsledek hlasování poměrem 51 ku 45, přičemž z řad demokratických senátorů podpořil nominaci pouze John Fetterman z Pensylvánie. Funkční období člena Rady guvernérů Fedu představuje 14 let. Hlasování o Warshovi coby předsedovi Fedu by mělo proběhnout pravděpodobně ve středu.
Favorit prezidenta Trumpa
Kevin Warsh je favoritem amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho dosavadní cesta do Rady Fedu nebyla jednoduchá. V dubnu procházel náročným „grilováním“ v klíčovém bankovním výboru Senátu, kde na něj pršely zejména otázky týkající se toho, jak bude hájit nezávislost americké centrální banky. Nezávislá měnová politika se dostala do centra pozornosti v souvislosti se sdíleným názorem, že prezident Trump Warshe podporuje proto, že od něj očekává snížení úrokových sazeb.
Dalším středobodem zájmu senátorů byla otázka osobního majetku a s tím souvisejících aktivit Kevina Warshe. V oficiálním přiznání uvedl jmění přesahující 100 milionů dolarů (asi 2,1 miliardy korun). Šlo o vlastnictví poradenské společnosti Vicarage LLC, podíly v investičních fondech a také spolupráci s investiční společností Duquesne Family Office.
Powell zůstává
Dosavadnímu předsedovi americké centrální banky Jeromu Powellovi končí jeho čtyřleté období na nejvyšším postu tento pátek. Powell však 29. dubna na tiskové konferenci prohlásil, že chce setrvat v Radě guvernérů i po skončení svého mandátu předsedy Rady. Jeho členství v Radě je platné do roku 2028. Takový přístup je vzhledem k dosavadní praxi neobvyklý. Předchozí šéfové Fedu na své členství v Radě rezignovali. Powell svůj záměr odůvodnil tím, že jde o reakci na sérii právních útoků na Fed, které ohrožují schopnost centrální banky provádět měnovou politiku bez ohledu na politické faktory.
Stanislav Šulc: Trumpova noční můra se probouzí. Americká inflace brutálně vyrostla
Kam půjdou sazby?
Nejbližší hlasování Fedu o úrokových sazbách, které je plánováno na 16. až 17. června, by se mohlo uskutečnit už za Warshova předsednictví. Na pozadí vývoje v Perském zálivu a jeho důsledků pro americkou inflaci, která se v dubnu zvýšila na 3,8 procenta, finanční trhy změnily svá očekávání ohledně dalšího vývoje základních sazeb Fedu. Zatímco dříve doufaly v postupné snižování v průběhu letošního roku, nyní očekávají naopak růst sazeb. Vadí jim také nejistota, která pramení z toho, že Kevin Warsh avizoval, že chce ukončit éru „forward guidance“, tedy praxi, kdy Fed dopředu signalizoval trhům, jaké kroky se chystá udělat.
